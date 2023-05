LA GUERRA DE EE.UU. CONTRA LOS SEMICONDUCTORES TAIWANESES PODRÍA BENEFICIAR A JAPÓN. Vijay Prashad.

Vijay Prashad.

Imagen: OTL

25 de mayo 2023.

En agosto de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley CHIPS and Science Act, que proporcionará proporcionará 280.000 millones de dólares para financiar la fabricación de semiconductores dentro de Estados Unidos.

El 15 de mayo de 2023, Berkshire Hathaway informó, en un formulario 13F presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, de que había completado la venta de su participación de 4.000 millones de dólares en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Esta venta completó un proceso que comenzó en febrero de 2023, cuando Berkshire Hathaway anunció que había vendido el 86% de sus participaciones en TSMC.

En abril, el líder de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, declaró a Nikkei que la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China fue «ciertamente una consideración» en su decisión de desinvertir en TSMC.

TSMC, dijo a Nikkei, es una «empresa bien gestionada», pero que Berkshire Hathaway encontraría otros lugares para su capital.

En su reunión matutina del 6 de mayo, Buffett dijo que TSMC «es una de las empresas mejor gestionadas e importantes del mundo, y podrá decir lo mismo dentro de cinco, 10 ó 20 años. No me gusta su ubicación y la he reevaluado«.

Por «ubicación«, Buffett se refería a Taiwán, en el contexto de las amenazas de Estados Unidos contra China. Decidió reducir su inversión en TSMC «a la luz de ciertas cosas que estaban sucediendo«. Buffett anunció que destinaría parte de ese capital a la construcción de una incipiente industria nacional estadounidense de semiconductores.

TSMC, con sede en Hsinchu (Taiwán), es el mayor fabricante de semiconductores del mundo. En 2022, representaba el 56% del mercado mundial y más del 90% de la fabricación de chips avanzados.

La inversión de Buffett en TSMC se basó en el inmenso dominio de la empresa taiwanesa en el mercado mundial de semiconductores.

En agosto de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley CHIPS and Science Act, que proporcionará proporcionará 280.000 millones de dólares para financiar la fabricación de semiconductores dentro de Estados Unidos. El 6 de diciembre, Biden se unió al presidente de TSMC, Mark Liu, en la ampliación de 40.000 millones de dólares de las fábricas de semiconductores de TSMC en North Phoenix, Arizona.

Liu dijo en el anuncio del proyecto que la segunda fábrica de TSMC es «un testimonio de que TSMC también está dando un paso de gigante para ayudar a construir un vibrante ecosistema de semiconductores en Estados Unidos.»

La primera fábrica de TSMC abrirá sus puertas en 2024 y la segunda, anunciada para diciembre, lo hará en 2026.

El 22 de febrero de este año, The New York Times publicó un largo artículo («Inside Taiwanese chip giant, a US expansion stokes tensions«) que señalaba, basándose en entrevistas con empleados de TSMC, que

los altos costes y los retos de gestión» muestran «lo difícil que es trasplantar uno de los procesos de fabricación más complicados conocidos por el hombre al otro lado del mundo.

En el anuncio del 6 de diciembre, Biden dijo que «la fabricación estadounidense ha vuelto«, pero sólo ha vuelto a un coste mucho mayor (el coste de construcción de la planta es 10 veces superior al que habría costado en Taiwán).

Wayne Chiu, un ingeniero que dejó TSMC en 2022, declaró a The New York Times:

Lo más difícil de la fabricación de obleas no es la tecnología. Lo más difícil es la gestión del personal. Los estadounidenses son los peores en esto porque los estadounidenses son los más difíciles de gestionar.

‘Volar a Taiwán’

El embajador estadounidense Robert O’Brien, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo a Steve Clemons, editor de Semafor, en el Foro de Seguridad Global en Doha, Qatar, el 13 de marzo de 2023:

Estados Unidos y sus aliados nunca van a permitir que esas fábricas [de semiconductores] caigan en manos chinas.

China, dijo O’Brien, podría construir «la nueva OPEP de los chips de silicio» y así «controlar la economía mundial«. Estados Unidos impedirá esta posibilidad, dijo, incluso si ello significa un ataque militar.

El 2 de mayo, en un acto del Milken Institute, el congresista estadounidense Seth Moulton afirmó que, si las fuerzas chinas se adentran en Taiwán, «volaremos TSMC…” Por supuesto, a los taiwaneses no les gusta nada esta idea.

Estas extravagantes declaraciones de O’Brien y Moulton tienen su base en un documento de gran difusión de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, publicado en noviembre de 2021, por Jared M McKinney y Peter Harris («Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan»).

Estados Unidos y Taiwán deberían trazar planes para una estrategia selectiva de tierra quemada que haría a Taiwán no sólo poco atractiva si alguna vez fuera tomada por la fuerza, sino positivamente costosa de mantener. Esto podría hacerse eficazmente amenazando con destruir las instalaciones de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, escriben.

Justo después de que Moulton hiciera sus incendiarias declaraciones, la ex subsecretaria de Defensa estadounidense Michèle Flournoy dijo que era una «idea terrible» y que un ataque así tendría un

impacto de 2 billones de dólares en la economía mundial en el primer año y paralizarías la fabricación en todo el mundo.

Los funcionarios taiwaneses respondieron rápidamente a Moulton, con el ministro de Defensa Chiu Kuo-cheng preguntando:

¿Cómo puede nuestro ejército nacional tolerar esta situación si dice que quiere bombardear esto o aquello?.

Mientras Chiu respondía a las declaraciones de Moulton sobre un ataque militar a TSMC, en realidad, el gobierno estadounidense ya había atacado la capacidad de esta empresa taiwanesa para permanecer en Taiwán.

El viceministro taiwanés de Economía, Lin Chuan-neng, declaró en respuesta a estas amenazas y a la venta de acciones de TSMC por Buffett que su gobierno «hará todo lo posible para que el mundo sepa que Taiwán es estable y seguro«.

Así pues, los comentarios incendiarios dirigidos a China amenazan ahora con el colapso de la economía de Taiwán.

Hecho en Japón

En su reunión del 6 de mayo, Warren Buffett dijo algo que da una pista sobre hacia dónde podría desviarse la fabricación de semiconductores. «Me siento mejor con el capital que tenemos desplegado en Japón que en Taiwán», dijo.

En 1988, el 51% de los semiconductores del mundo se fabricaban en Japón, pero a partir de 2022, la cifra era de sólo del 9%. En junio de 2022, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) anunció que pondría el 40% de los 8.600 millones de dólares previstos para una planta de fabricación de semiconductores de TSMC en Kumamoto.

METI dijo en noviembre que había seleccionado a Rapidus Corporation, participada por NTT, SoftBank, Sony y Toyota, para fabricar chips de 2 nanómetros de nueva generación. Es probable que Berkshire Hathaway invierta en este nuevo negocio.

Traducción nuestra

*Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky).

Fuente original: Globetrotter

Fuente tomada: Counterpunch