LA UNIÓN EUROPEA ESTÁ SOBREINVERTIDA EN EL PROYECTO BÉLICO UCRANIANO. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

22 de mayo 2023.

Ucrania no es una cuestión de política exterior aislada, sino el pivote en torno al cual girarán las perspectivas económicas de Europa.

La Unión Europea, se mire por donde se mire, está sobreinvertida en el proyecto bélico ucraniano, y también en su romance con Zelensky. A principios de este año, la narrativa occidental (y de la UE) era que la próxima ofensiva de Ucrania tras el invierno «quebraría» a Rusia y daría un «golpe de gracia» a la guerra. Los titulares de los medios de comunicación hilaban con regularidad la historia de una Rusia en las últimas. Ahora, sin embargo, la mensajería del Establishment ha dado un giro de 180°. Rusia no está ‘en las últimas’ …

Dos medios angloamericanos muy del establishment en el Reino Unido (en los que a menudo afloran mensajes del establishment estadounidense) han admitido finalmente -y con amargura-: «Las sanciones a Rusia fracasaron «. The Telegraph se lamenta: Son «una broma«; «se suponía que Rusia ya se habría derrumbado «.

Tardíamente también, en toda Europa se está empezando a tomar conciencia de que las ofensivas de Ucrania no serán decisivas, como se esperaba sólo unas semanas antes.

Foreign Affairs, en un artículo de Kofman y Lee, argumenta que, dada una ofensiva ucraniana no concluyente, la única manera de seguir adelante, sin sufrir una derrota históricamente humillante, es «tirar la toalla» y centrarse en construir una coalición pro-guerra para el futuro, una que pueda aspirar a igualar el potencial de sostenimiento militar-económico a largo plazo de Rusia.

Kofman-Lee construye lentamente el caso de por qué no debe esperarse ningún tipo de éxito dramático o decisivo, y por qué en su lugar la narrativa necesita cambiar hacia la construcción de una infraestructura de sostenimiento a largo plazo para que Ucrania sea capaz de luchar en lo que ahora es probable que sea un conflicto muy largo y prolongado, señala el comentarista independiente Simplicus.

En pocas palabras, los dirigentes europeos se han cavado un profundo agujero. Los Estados europeos, al vaciar lo que quedaba en sus arsenales de viejas armas para Kiev, tenían la sombría esperanza de que la próxima ofensiva de primavera/verano lo arreglaría todo y ya no tendrían que ocuparse del problema: la guerra de Ucrania. Se equivocan de nuevo: Se les está invitando a «atrincherarse más».

Kofman-Lee no aborda la cuestión de si evitar la humillación (de la OTAN y de EE.UU.) vale la pena un «conflicto prolongado«. Estados Unidos ‘sobrevivió’ a su retirada de Kabul.

Sin embargo, los líderes europeos parecen no darse cuenta de que los próximos meses en Ucrania son un punto de inflexión clave. Si la UE no rechaza firmemente la «ampliación de la misión» ahora, se desencadenarán una serie de consecuencias económicas adversas. Ucrania no es solo un tema de política exterior independiente, sino más bien el pivote alrededor del cual girarán las perspectivas económicas de Europa.

El bombardeo de F-16 de Zelensky a través de Europa la semana pasada es indicativo de que, mientras algunos líderes europeos quieren que Zelensky ponga fin a la guerra, él -por el contrario- quiere (literalmente) llevar la guerra a Rusia (y probablemente a toda Europa).

«Hasta ahora«, ha informado Seymour Hersh, «[dice un funcionario estadounidense], Zelensky ha rechazado el consejo [de poner fin a la guerra]; y ha ignorado las ofertas de grandes sumas de dinero para facilitar su retirada a una finca que posee en Italia. No hay apoyo en la Administración Biden para ningún acuerdo que implique la salida de Zelensky, y los dirigentes en Francia e Inglaterra «están demasiado en deuda» con Biden para contemplar tal escenario».

«Y Zelensky quiere aún más«, dijo el funcionario. «Zelensky nos está diciendo que si queréis ganar la guerra tenéis que darme más dinero y más cosas: «Tengo que pagar a los generales«. Nos está diciendo, dice el funcionario, que, si le obligan a dejar el cargo, «se irá al mejor postor. Prefiere irse a Italia que quedarse y posiblemente ser asesinado por su propia gente«.

Casualmente, Kofman-Lee está transmitiendo a los líderes europeos un mensaje que se hace eco del de Zelensky: Europa debe abordar las necesidades de sostenimiento a largo plazo de Ucrania reconfigurando su industria para producir las armas necesarias para apoyar el esfuerzo bélico, mucho más allá de 2023 (para igualar la formidable capacidad logística de fabricación de armas de Rusia), y evitar cifrar sus esperanzas en un único esfuerzo ofensivo.

De este modo, la guerra se está presentando ahora como una elección binaria: «Terminar la guerra» versus «Ganar la guerra«. Europa está tergiversándose, parada en la encrucijada; comenzando vacilante por un camino, solo para dar marcha atrás e indecisa a dar unos pasos cautelosos por el otro. La UE entrenará a los ucranianos para volar aviones F-16, pero se muestra reacia a proporcionar los aviones. Esto parece ser mero simbolismo, pero el simbolismo a menudo es el origen de la expansión de la misión.

Habiendo echado su suerte con la Administración Biden, un liderazgo irreflexivo de la UE abrazó con entusiasmo la guerra financiera contra Rusia. También abrazó irreflexivamente una guerra de la OTAN contra Rusia. Ahora, los dirigentes europeos pueden verse presionados a abrazar una carrera de suministros para igualar la «logística» con Rusia. Es decir, se está instando a Bruselas a que vuelva a comprometerse a «ganar la guerra«, en lugar de a «ponerle fin» (como desean varios Estados).

Estos últimos Estados de la UE buscan ahora desesperadamente una salida del agujero en el que se han metido. ¿Y si Estados Unidos cortara la financiación de Ucrania? ¿Y si el Equipo Biden pivota rápidamente hacia China? Político publica un titular: El fin de la ayuda a Ucrania se acerca rápidamente. Recurrir a ella no será fácil. La UE podría verse atrapada en la financiación de un «conflicto eterno» y en la pesadilla de una nueva avalancha de refugiados, que agotaría los recursos de la UE y agravaría la crisis de inmigración que ya sacude a los electorados de la UE.

Parece que los Estados miembros siguen con sus ilusiones, creyendo a medias las historias de divisiones en Moscú; creyendo en los “omelettes mentales” de Prigozhin; creyendo que la lenta cocción rusa de Bajmut es un signo de agotamiento de la fuerza, en lugar de una parte de la paciente degradación incremental rusa de las capacidades ucranianas que ha estado en marcha, en todo el espectro.

Estos Estados escépticos ante la guerra, que hacen su parte simbólica de «proucranianismo» para evitar ser castigados por la nomenclatura de Bruselas, apuestan por la improbable noción de que Rusia accederá a algún acuerdo negociado y más que eso, a un acuerdo que sea favorable para Ucrania. ¿Por qué iban a creer eso?

«El problema de Europa«, dice la fuente de Seymour Hersh, en cuanto a conseguir una rápida solución a la guerra, «es que la Casa Blanca quiere que Zelensky sobreviva«; y «sí», Zelensky también tiene su cuadro de fanáticos de Bruselas.

La pareja de Foreign Affairs predice que una carrera armamentística sería , de nuevo, bueno, «pan comido»:

Rusia no parece bien posicionada para una guerra eterna. La capacidad de Rusia para reparar y restaurar equipos almacenados parece tan limitada que el país depende cada vez más del material soviético de los años 50 y 60 para completar los regimientos movilizados. A medida que Ucrania adquiere mejores equipos occidentales, el ejército ruso se parece cada vez más a un museo de principios de la Guerra Fría.

¿De verdad? ¿Acaso estos periodistas estadounidenses hacen alguna vez comprobaciones cruzadas o verifican los hechos? Parece que no. En el primer trimestre de 2023 se fabricaron en Rusia más tanques que en todo el año 2022. Extrapolando , Rusia había fabricado anteriormente más de 150-250 tanques al año, y Medvédev prometió aumentar esta cifra a más de 1600. Aunque esta cifra incluye los tanques reacondicionados y modernizados (que en realidad constituyen la mayor parte), sigue siendo indicativa de una enorme producción industrial.

La UE no discute en público estas decisiones cruciales que afectan al papel de Europa en la guerra. Todos los asuntos delicados se debaten a puerta cerrada en la UE. El problema de este déficit democrático es que las secuelas de estas cuestiones relacionadas con Rusia afectan a casi todos los aspectos de la vida económica y social europea. Se plantean muchas preguntas, pero apenas se debate sobre ellas.

¿Dónde y cuáles son las «líneas rojas» de Europa? ¿Realmente «creen» los líderes de la UE en proporcionar a Zelensky los F-16 que busca? ¿O están apostando por las propias ‘líneas rojas’ de Washington, dejándoles escapar? Al preguntársele el lunes si Estados Unidos había cambiado su postura sobre el suministro de F-16 a Ucrania, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, respondió: «No«. Esta cuestión de los F-16 no cambia las reglas del juego; sin embargo, puede convertirse en el delgado filo hacia una «guerra para siempre«. También podría ser el delgado filo hacia la 3ª Guerra Mundial.

¿Acabará la UE apoyando militarmente el proyecto ucraniano (en línea con las anteriores advertencias de EE.UU. a Zelensky), a medida que la ofensiva ucraniana se desvanezca, sin ningún avance?

¿Cuál será la respuesta de la UE, si Estados Unidos la invita a entrar en una carrera de suministro de municiones contra Rusia? Para que quede claro: la reestructuración de la infraestructura europea hacia una economía orientada a la guerra conlleva enormes consecuencias (y costes).

La infraestructura competitiva existente tendría que reconvertirse de manufacturas para la exportación a armas. ¿Existe hoy en día mano de obra cualificada para ello? Construir nuevas líneas de suministro de armas es un proceso técnico lento y complicado. Y esto se sumaría al hecho de que Europa cambiaría infraestructuras energéticas eficientes por nuevas estructuras verdes menos eficientes, menos fiables y más caras.

¿Hay alguna forma de salir del «agujero» que se ha cavado la UE?

Sí, se llama «honestidad». Si la UE quiere un final rápido de la guerra, debería entender que hay dos opciones disponibles: La capitulación ucraniana y un acuerdo en los términos de Moscú; o la continuación del desgaste de espectro completo de la capacidad de Ucrania para hacer la guerra, hasta que sus fuerzas se vean superadas por la entropía.

La honestidad exigiría que la UE abandonara la postura ilusoria de que Moscú negociará un acuerdo en los términos de Zelensky. No habrá solución siguiendo ese último camino.

Y la honestidad exigiría que la UE admitiera que unirse a la guerra financiera contra Rusia fue un error. Uno que debería corregirse.

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation