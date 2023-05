ESTADOS UNIDOS ESPERA ARREBATAR LA VICTORIA DE LAS FAUCES DE LA DERROTA EN UCRANIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Imagen: OTL.

21 de mayo 2023.

Coronel (retirado) David MacGreggor

La declaración de 2700 palabras de los líderes del G7 sobre Ucrania, emitida en Hiroshima tras su reunión en la cumbre, pasa por alto la cuestión candente de hoy: la llamada contraofensiva contra las fuerzas rusas.

Se trata de un silencio ensordecedor, ya que corren rumores sobre la desaparición del comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas. Resulta significativo que el propio presidente Vladimir Zelensky se esté ausentando de Kiev para recorrer las capitales del mundo: Helsinki, La Haya, Roma, el Vaticano, Berlín, París, Londres y Jeddah e Hiroshima. Parece que algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca.

Al término de la cumbre del G7, el jefe de la PMC de Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció el sábado que la operación rusa para capturar el estratégico nudo de comunicaciones de Bajmut, en la región de Donbass, en el este de Ucrania, que duró 224 días, ha concluido con éxito, venciendo la resistencia de más de 80.000 soldados ucranianos.

Es un momento doloroso para Zelensky, que se había jactado ante los legisladores estadounidenses en el Capitolio el pasado diciembre de que «al igual que la batalla de Saratoga (en 1777 durante la Guerra Revolucionaria estadounidense), la lucha por Bajmut cambiaría la trayectoria de nuestra guerra por la independencia y por la libertad».

Mientras tanto, para distraer la atención, se habla ahora de un sutil cambio en la política estadounidense respecto al suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania en un futuro indeterminado. En realidad, sin embargo, nadie puede saber qué aspecto tendrá el Estado ucraniano cuando lleguen los aviones. Como era de esperar, la Administración Biden todavía parece estar indecisa. El F-16 es un artículo de exportación de moda; ¿qué pasaría si los rusos lo hicieran saltar por los aires con sus armas de alta tecnología y echaran por tierra su fama?

Los rusos parecen haber llegado a la conclusión de que nada que no sea una victoria total hará que los estadounidenses y los británicos comprendan que Moscú va en serio en cuanto a los tres objetivos que hay detrás de las operaciones militares especiales y que no son negociables: la seguridad y protección de la comunidad étnica rusa y su derecho a vivir en paz y dignidad en los nuevos territorios; la desmilitarización y desnazificación de Ucrania; y una Ucrania neutral, soberana e independiente liberada de las garras estadounidenses y que deje de ser un vecino hostil.

Sin duda, los niveles sin precedentes de hostilidad estadounidense hacia Rusia no han hecho sino endurecer la determinación de Moscú. Si la alianza anglosajona sigue subiendo la escalera de la escalada, la campaña rusa bien podría ampliar la operación a toda la región al este del río Dniéper. Los rusos están en esta guerra a largo plazo y la pelota está en el tejado estadounidense.

Me viene a la mente un discurso pronunciado el pasado mes de julio por el presidente Vladimir Putin al dirigirse a la Duma. Había dicho:

Hoy oímos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir? Que lo intenten. Ya hemos oído hablar mucho de que Occidente quiere combatirnos ‘hasta el último ucraniano’. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que es ahí adónde va la cosa. Pero todo el mundo debe saber que, en general, aún no hemos empezado nada en serio.

Pues bien, la operación rusa ha empezado por fin «en serio». La idea que subyace tras el retraso es inequívoca. Putin subrayó en su discurso que Occidente debe saber que cuanto más se prolongue la operación militar especial rusa, «más difícil les resultará negociar con nosotros«.

Por lo tanto, la gran pregunta es sobre la contraofensiva ucraniana. Las fuerzas rusas gozan de una superioridad abrumadora en todos los sentidos desde el punto de vista militar. Incluso si el núcleo duro de las fuerzas ucranianas entrenadas en Occidente, que cuenta con unos 30-35.000 soldados, logra algún «avance» en la línea del frente de 950 kilómetros de longitud, ¿qué ocurrirá después?

No se equivoquen, se producirá un contraataque ruso masivo y los soldados ucranianos sólo podrán acabar en una trampa de fuego y sufrir enormes pérdidas por decenas de miles. ¿Qué habría conseguido el eje anglosajón?

Además, el ejército ucraniano se habrá agotado tan completamente que no habrá nada que impida a las fuerzas rusas avanzar hacia Kharkov y Odessa. Aquí reside la paradoja. A partir de ese momento, los rusos no tendrán con quién hablar.

Si el comportamiento estadounidense en el pasado, ya sea en Vietnam, Afganistán o Irak y Siria, sirve de algo, Washington no hará nada. El conocido pensador estratégico estadounidense, el coronel (retirado) David MacGreggor, no podría haber expresado mejor las cosas cuando dijo a principios de esta semana:

Puedo decirles que Washington no va a hacer nada. Y siempre lo he advertido… nosotros (Estados Unidos) no somos una potencia continental, no somos una potencia terrestre en ningún lugar salvo en nuestro propio Hemisferio. Somos principalmente una potencia aeroespacial y marítima, como Gran Bretaña. ¿Y eso qué significa? Cuando las cosas nos van mal, navegamos, volamos, volvemos a casa… Eso es lo que hacemos siempre. Al final, nos vamos. Y creo que eso está en la agenda ahora.

El silencio sepulcral de la declaración del G7 sobre la contraofensiva ucraniana es comprensible. La declaración del G7 debe yuxtaponerse a un report informe aparecido en Politico en vísperas de la cumbre de Hiroshima que, citando a altos funcionarios estadounidenses, elaboraba un audaz plan para transformar la guerra de Ucrania en un «conflicto congelado» por analogía con la península de Corea o Cachemira.

Un funcionario del Pentágono declaró al diario que los recientes paquetes de ayuda militar a Ucrania reflejan el «cambio hacia una estrategia a más largo plazo» de la administración Biden. Según se informa, los funcionarios estadounidenses ya están hablando con Kiev sobre la naturaleza de su relación en el futuro.

Principalmente, si la candidatura de Ucrania a la OTAN se estanca, las garantías occidentales podrían ir desde un acuerdo de defensa mutua al estilo del Artículo 5 de la OTAN hasta acuerdos de armas con Ucrania al estilo de Israel, de modo que «el conflicto acabe en algún punto intermedio entre una guerra activa y un enfrentamiento frío«.

De hecho, la declaración del G7 empezó conceptualizando la «europeización» de Ucrania con reformas, una economía de mercado impulsada por el sector privado y las instituciones financieras occidentales, y el impulso de la capacidad disuasoria de Kiev frente a Rusia en el plano militar.

Es bastante sorprendente. Apenas se ha desenmarañado una narrativa errónea, la que propugna la derrota militar de Rusia en Ucrania y el derrocamiento de Putin, y ya se está enarbolando otra narrativa, basada en la noción simplista de que Rusia simplemente se dará la vuelta y observará pasivamente cómo Estados Unidos integra a Ucrania en el sistema de alianzas occidentales para crear una herida abierta supurante en las fronteras occidentales de Rusia que drenará recursos durante décadas y complicará los lazos con sus vecinos.

Sin embargo, la reacción del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, a la cumbre del G7 confirma que Moscú no caerá en la trampa de un «conflicto congelado». Lavrov declaró:

¿Podrían echar un vistazo a las decisiones que se están debatiendo y adoptando en la cumbre del G7 en Hiroshima y que tienen como objetivo la doble contención de Rusia y la República Popular China? El objetivo se anunció en voz alta y con franqueza, que es derrotar a Rusia en el campo de batalla, y sin detenerse en esto, eliminarla después como rival geopolítico, por así decirlo, junto con cualquier otro país que reclame un lugar independiente en el mundo, serán suprimidos como oponentes .

Lavrov también señaló que la comunidad de expertos de los países occidentales está discutiendo abiertamente la orden de elaborar escenarios encaminados a la ruptura de Rusia, y «no ocultan que la existencia de Rusia como centro independiente es incompatible con el objetivo de dominación global de Occidente«. El ministro dijo: «Tenemos que dar una respuesta firme y coherente a la guerra que nos han declarado«.

Sin embargo, no es que los estadounidenses sean incapaces de ver la guerra a través de los ojos de Rusia. Lea aquí una carta pidiendo un poco de cordura en Washington escrita por un grupo de distinguidos ex diplomáticos y militares estadounidenses asociados a la Eisenhower Media Network (Red de Medios Eisenhower). Por cierto, pagaron para publicarla en el New York Times, pero el resto de los medios del establishment prefirieron ignorarla.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline