TURQUÍA RESPALDA A ERDOGAN. M.K. Bhadrakumar.

17 de mayo 2023.

El hecho de que el AKP obtuviera una cómoda mayoría en las elecciones parlamentarias -contra todos los pronósticos- también crea un nuevo impulso. El éxito del AKP demuestra que el votante turco busca un gobierno estable en Ankara cuando el entorno exterior se está volviendo extremadamente peligroso para el país y la crisis económica exige atención.

No es ninguna sorpresa que Estados Unidos y la Unión Europea no hayan tenido la cara de elogiar la actuación de Recep Erdogan y su partido en las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas el domingo en Turquía. Los resultados de las elecciones no sirven a los intereses geopolíticos de EEUU y sus aliados europeos. Es evidente que las súplicas y la gestión mediática en los prolegómenos cayeron en saco roto.

Las potencias occidentales esperaban un gobierno débil e inestable y, en cambio, les preocupa que un Erdogan turboalimentado, con una mayoría dominante en el parlamento, presida un gobierno fuerte y no sea un pusilánime.

Así pues, ha comenzado el pinchazo. Se cuestiona la legitimidad de la victoria de Erdogan sobre su rival de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, respaldado por Occidente. Ha llegado un informe en tiempo real de las conclusiones preliminares de la misión de observadores electorales de la OSCE, que denuncia intentos de manipulación de los resultados electorales.

El informe acusa a Erdogan de disfrutar de una «ventaja injustificada» y de recurrir al «uso indebido de los recursos administrativos«; y a la comisión electoral de «falta de transparencia y comunicación» y de independencia.

En un ataque directo a Erdogan, el informe de la misión de la OSCE dice:

El presidente no está explícitamente sujeto a las mismas restricciones en el periodo de campaña y se aprovechó indebidamente de su cargo… (y) difuminó la línea entre partido y Estado, en contradicción con el Documento de Copenhague de 1990 (que contiene compromisos específicos relacionados con las elecciones).

El informe afirmaba que la administración electoral, los órganos encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales no gozaban de la confianza de la oposición para resolver las reclamaciones electorales «con imparcialidad y eficacia.» No siempre se garantizó el secreto del voto; eran frecuentes las votaciones familiares y en grupo; y en el recuento participaron personas no autorizadas, «lo que suscitó preocupación sobre su integridad«. Durante el recuento de votos, «se denunciaron varios errores de procedimiento importantes«.

El Departamento de Estado estadounidense ha instado sin demora a las autoridades turcas a que lleven a cabo

la siguiente fase de las elecciones presidenciales de acuerdo con las leyes del país y de forma coherente con sus compromisos con la OSCE, así como con su condición de aliado de la OTAN.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró el lunes que la Administración Biden

sigue supervisando de cerca el proceso electoral en curso en el país«. Señaló que «felicitamos ampliamente al pueblo de Turquía por haber expresado pacíficamente su voluntad en las urnas, y felicitamos también al Parlamento recién elegido.

Patel repitió la postura declarada de Estados Unidos de que

seguiremos trabajando junto con cualquier gobierno que elija el pueblo turco para profundizar nuestra cooperación y nuestras… profundizar nuestras prioridades compartidas.

Pero también dijo que «el proceso electoral sigue desarrollándose, al igual que el trabajo de la misión de observación electoral de la OSCE, que, como sabes, publicó algunas conclusiones preliminares… Pero no voy a predecir nada adicional a partir de aquí«. Patel confirmó que había observadores estadounidenses representados en el equipo de la OSCE.

Quizás siguiendo el ejemplo de Patel, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, fue franco en una declaración emitida en Bruselas el martes. Afirmó:

Tomamos nota de los resultados y conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación Electoral de la OSCE y del Consejo de Europa, y pedimos a las autoridades turcas que subsanen las deficiencias detectadas.

Borrell añadió: «La UE concede la máxima importancia a la necesidad de unas elecciones transparentes, integradoras y creíbles, en igualdad de condiciones.» Borrell también se congratuló de las elecciones como tales, y tomó nota de la elevada participación como clara señal del compromiso del pueblo turco con el ejercicio de su derecho democrático al voto.

La importancia de estos comentarios radica en la sutil insinuación, tanto de Patel como de Borrell, de que aún no está todo perdido y de que el jurado sigue deliberando sobre la victoria de Erdogan. (Curiosamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha señalado que un total de 489 observadores electorales internacionales presenciaron las elecciones del 14 de mayo en Turquía y también «se refleja en los informes de estas delegaciones que las elecciones se celebraron de acuerdo con las normas de unas elecciones democráticas libres y con una participación ejemplar en la geografía de la OSCE y el CoE«).

Dicho esto, a estas alturas debe de estar calando con seguridad en el cálculo occidental que Erdogan ha conservado su electorado básico, que no ha sufrido erosión, y su carisma no puede ser igualado por Kilicdaroglu. En términos «sistémicos», los globalistas tampoco pueden igualar el plan nacionalista de Erdogan.

Es casi seguro que Erdogan ganará la segunda vuelta. La gran pregunta es sobre el tercer candidato, Sinan Ogan, que obtuvo el 5,2% de los votos en la primera vuelta del domingo y ahora se retira de la carrera. ¿Adónde irán sus partidarios en la segunda vuelta? Sin duda, eso afectará al «equilibrio de poder» en la segunda vuelta e inclinará la balanza de forma decisiva.

Las probabilidades están a favor de que Kilicdaroglu consiga el grueso de los votos «anti-Erdogan» de Ogan, pero ¿será suficiente para ganar en la segunda vuelta? Puede que no. Dicho de otro modo, Ogan no podrá entregar todo su electorado a Kilicdaroglu.

Evidentemente, si Erdogan puede conservar su base de votantes superior al 49,5% que es y consigue incluso una cuarta parte de los votos que consiguió Ogan, será el vencedor en la segunda vuelta. Lo más probable es que Erdogan gane.

El hecho de que el AKP obtuviera una cómoda mayoría en las elecciones parlamentarias -contra todos los pronósticos- también crea un nuevo impulso. El éxito del AKP demuestra que el votante turco busca un gobierno estable en Ankara cuando el entorno exterior se está volviendo extremadamente peligroso para el país y la crisis económica exige atención. Mientras que el tipo de coalición arco iris que encabeza Kilicdaroglu solía ser la perdición de la política turca durante muchas décadas en la era anterior a Erdogan, y una receta para la inestabilidad. Igualmente, hay que tener en cuenta que la corriente de opinión pública turca sigue siendo incondicionalmente antioccidental.

Si gana, éste será el último mandato de Erdogan. Y será un «mandato legado». Sin duda, Erdogan intentará transformar Turquía en un centro regional de energía, alimentos, conectividad y tránsito. Habrá avances en la industria nuclear, la industria de defensa, los proyectos de infraestructuras, etc., con participación rusa.

Es totalmente concebible que, en el ambiente político altamente polarizado del país, se produzcan protestas de la oposición si Erdogan gana en la segunda vuelta del 28 de mayo. Pero eso no supondrá un desafío serio para Erdogan.

Turquía no está madura para una revolución de colores. La cuestión es que, a diferencia del georgiano Eduard Shevardnadze o del ucraniano Viktor Yanukovich, Erdogan es un político de base con una sólida base de masas y la política que practica está en sintonía con el zeitgeist de la región.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

