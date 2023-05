AVENTURAS EN OTANSTAN: Saltan chispas en Ibiza, Bilderberg encerrado en Lisboa. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

20 de mayo 2023.

Con el «liderazgo» del G7 sumido en un pegajoso pantano de superficialidad intelectual, como era de esperar, la única agenda del colonizado Japón era imponer más sanciones a Rusia.

Empecemos con una representación gráfica de dónde se encuentran realmente el Norte Global y el Sur Global.

1. Xian, antigua capital imperial y centro clave de las Antiguas Rutas de la Seda: Xi Jinping organiza la cumbre China-Asia Central, a la que asisten todos los «stan» del Heartland (Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán).

La declaración final hace hincapié en la cooperación económica y en «una postura resuelta» contra las revoluciones de colores urdidas por los hegemones. Esto amplía lo que la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) ya están poniendo en práctica. En la práctica, la cumbre sella que la asociación estratégica Rusia-China protegerá el Heartland.

2. Kazán: el foro Rusia-Mundo Islámico reúne no sólo a líderes religiosos, sino también a los principales empresarios de no menos de 85 naciones. La Rusia multipolar se desarrolló paralelamente a la Cumbre de la Liga Árabe en Yeda, que dio la bienvenida de nuevo a Siria a la «familia árabe«. Las naciones árabes se comprometieron unánimemente a poner fin definitivamente a la «injerencia extranjera«.

3. Hiroshima: el cada vez más reducido G7, en realidad G9 (añadiendo dos burócratas no elegidos de la UE), impone una agenda única de más sanciones a Rusia; más armas al agujero negro de Ucrania; y más sermones a China.

4. Lisboa: la reunión anual de Bilderberg -un festival OTAN/Atlantista- se celebra en un hotel no tan secreto completamente cerrado. Punto principal del orden del día: guerra -híbrida y de otro tipo- contra los «RIC» del BRICS (Rusia, India, China).

Podría haber estado en Xian, o muy probablemente en Kazán. En lugar de ello, cumpliendo un compromiso anterior, estuve en Ibiza, y luego deseché la idea de volar a Lisboa por considerarla una pérdida de tiempo. Permíteme que comparta el motivo: llámelo un pequeño cuento de las Baleares, que rompe la promesa marca de la casa de que lo que ocurre en la movida y sudorosa Ibiza deep house(1) se queda en Ibiza.

Asistí como invitado a una reunión empresarial de alto nivel, en su mayoría española, pero en la que también había portugueses, alemanes, británicos y escandinavos: ejecutivos de muy alto nivel de los sectores inmobiliario, de gestión de activos y de banca de inversión. Nuestro panel se titulaba «Cambios geopolíticos globales y sus consecuencias«. Antes del panel, se invitó a los participantes a votar sobre lo que más les preocupaba en relación con el futuro de su negocio. El número uno era la inflación y los tipos de interés. El número dos era la geopolítica. Esto prefiguró un debate muy animado.

Cuando un hagiógrafo de la UE se vuelve loco

Poco sabía yo -y el público- que aquello se convertiría en un viaje salvaje. La primera ponencia corrió a cargo de la directora de un «Centro de Política Europea» de Copenhague. Se autoproclama profesora de ciencias políticas, y es asesora del jardinero jefe de la UE, Borrell.

Adopté una postura de gato de Cheshire tras el tsunami de tópicos vomitados sobre los «valores europeos» y los malvados rusos, así como su «temor» por el futuro de Europa. Al menos el alivio inmediato lo proporcionó el impecablemente diplomático Lanxin Xiang, un personaje adorable, siempre con una alegre sonrisa en la cara, y uno de los poquísimos expertos destacados en China que realmente sabe de lo que habla, en un inglés fluido.

Lanxin Xiang, entre otros logros, es profesor emérito del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra; director del Instituto de Política de Seguridad del Instituto Nacional Chino de Intercambio Internacional de la OCS; y director ejecutivo de la Fundación Washington de Estudios Europeos. Ésta es una columna que escribí sobre él y su trabajo, publicada en octubre de 2020.

El profesor Xiang ofreció una exposición magistral sobre la obsesión estadounidense de fabricar un «problema de Taiwán» y sobre cómo Europa, ya exprimida por la guerra por poderes de EEUU contra Rusia, debe ser muy cuidadosa a la hora de sermonear a China.

Cuando me llegó el turno, fui a por todas, tachando todos esos tópicos de los comunicados de prensa de la UE de tonterías absolutas, y subrayando cómo Europa ya está siendo devorada viva por los proverbiales «intereses estadounidenses«. Expliqué lo más brevemente posible todo el trasfondo geopolítico de la guerra de Ucrania.

Pues bien, todo esto fue entregado a altos empresarios que consumen The Economist, Financial Times y Bloomberg como sus principales fuentes de información. Su reacción lo dice todo.

Como era de esperar, la burócrata a sueldo de la UE se asustó por completo y, chillando de indignación, siguió el guión preestablecido, desde amenazar con abandonar el escenario hasta acusarme de estar «pagado por el Kremlin«. Le pedí, a bocajarro, que «me contradijera, con hechos«. No me proporcionó ningún hecho. Sólo miedo y desconcierto, mezclados con insinuaciones de cultura de cancelación.

El moderador, Struan Robertson, del Bank of America Merrill Lynch, de gran experiencia, tuvo el gran mérito de mantener el orden, dando más tiempo a Lanxin Xiang para que explicara la mentalidad china y dando la palabra a una serie de muy buenas preguntas.

Al final, al público le encantó. Muchos vinieron a agradecerme personalmente la información a la que nunca tendrán acceso en El País, Le Monde o The Economist. Una minoría de la sala se quedó simplemente estupefacta, pero nuestro debate al menos debió de dejarles reflexionando sobre un montón de ideas preconcebidas.

Es mérito total de los organizadores principales, José María Pons y la responsable del programa Cristina García-Peri, acoger un debate así en la fabulosa Ibiza, en España, territorio OTANstan de primera. En la situación actual, esto sería absolutamente imposible en Francia o Alemania, por no hablar de Escandinavia o esos dementes bálticos.

No hay forma de contrarrestar los discursos inventados que repiten como loros los funcionarios y burócratas a sueldo de la UE, salvo ridiculizándolos en sus caras. Se ponen lívidos y apenas consiguen tartamudear cuando se desenmascaran sus mentiras. Por ejemplo, una de las preguntas de un empresario alemán de primera fila enumeró una letanía de hechos oscuros sobre la «democracia» ucraniana que la EUrocracia ignora por completo.

El G-Menos Que Cero enloquece

Lo que ocurrió en Ibiza encaja con lo que ocurrió en Hiroshima, bombardeada nuclearmente por Estados Unidos, los hegemones no piden disculpas, y en ese hotel de Lisboa cerrado a cal y canto.

Con los «dirigentes» del G7 sumidos en un pegajoso pantano de superficialidad intelectual, era previsible que la única agenda en el colonizado Japón fuera más sanciones a Rusia -impuestas sobre terceros países y sobre empresas de los sectores energético y militar-industrial-; más armas al vacío negro ucraniano; y una ridícula y contraproducente nueva obsesión de acumular sobre China «contención» por supuesta «coacción económica».

En las sesiones fotográficas, por cierto, no aparece un G7 en retroceso, sino un G9 belicista, aumentado artificialmente por esa patética pareja de eurócratas no elegidos, Charles Michel y Pustula von der Lugen.

En lo que respecta a la verdadera Mayoría Global -o Sur Global-, esto se parece más a un G-menos que cero. Cuanto más se «amplían» las insensatas e ilegales Guerras de Sanciones, más se aleja la mayoría absoluta del Sur Global del Occidente colectivo, diplomática, geopolítica y geoeconómicamente.

Y por eso la agenda principal de Bilderberg en el secuestrado hotel de Lisboa era renovar la coordinación OTAN/Atlantismo en una guerra, híbrida y de otro tipo, contra la fuerza motriz de los BRICS; los RIC (Rusia, India, China).

Había otros temas en el menú: desde la IA a la aguda crisis bancaria, desde la «transición energética» a los «retos fiscales», por no mencionar el proverbial «liderazgo de EEUU».

Pero cuando juntas en la misma sala a gente como Stoltenberg, de la OTAN; Avril Haines, directora de inteligencia estadounidense; Thomas Wright, director principal de Planificación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional; John Waldron, presidente de Goldman Sachs; Borrell, jardinero jefe (cuyo subordinado estaba en Ibiza); Mark Carney, vicepresidente de Brookfield Asset Management (uno de sus ejecutivos también en Ibiza); Christopher Cavoli, comandante supremo aliado en Europa; y Chrystia Freeland, viceprimera ministra canadiense, entre otros lacayos atlantistas, la trama es evidente:

Es la guerra contra el mundo multipolar. Al menos podemos bailar en Ibiza.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

(1) deep house, genero musical que nace en la década de los años 80 en Estados Unidos. Caracterizado por sonidos suaves, sensuales y cálidos que invitan al baile.

