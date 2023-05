BIDEN PUEDE SER ENCANTADOR. PERO PEKÍN DEBERÍA DESCONFIAR DE LAS SECUELAS. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

15 de mayo 2023.

Mientras la atención de los medios de comunicación se centra en el inicio de la llamada contraofensiva de Kiev, el foco del conflicto ucraniano se está desplazando hacia la cumbre de la OTAN que se celebrará los días 11 y 12 de julio en Vilna (Lituania), dentro de menos de dos meses, y a la que Zelensky ha sido invitado

La gira del presidente Vladimir Zelensky por Roma, Berlín y París ha sido un éxito, ya que ha conseguido para Ucrania importantes cantidades adicionales de armamento para la próxima ofensiva contra las fuerzas rusas. El punto álgido fue el anuncio por parte de Alemania de un nuevo paquete de ayuda militar por un valor estimado de 2.700 millones de euros, que supondrá la mayor entrega de armamento del país a Ucrania.

El paquete alemán incluye 30 carros de combate principales Leopard-1 A5, cuatro nuevos lanzacohetes antiaéreos IRIS-T SLM, docenas de vehículos blindados de transporte de tropas y otros vehículos de combate, 18 obuses autopropulsados y cientos de drones de reconocimiento desarmados.

Zelensky afirmó que durante las conversaciones mantenidas el sábado en Italia se alcanzaron importantes decisiones sobre la «defensa de los cielos ucranianos«. En resumen, la Vieja Europa transmitió su solidaridad a Zelensky en una coyuntura crucial en la que todas las miradas están puestas en que la llamada ofensiva ucraniana sea la última tirada de dados.

La semana pasada, Newsweek cito a Henry Kissinger prediciendo que cree que la guerra de Ucrania está llegando a un punto de inflexión y que espera negociaciones para finales de año, gracias a los recientes esfuerzos realizados por China. Kissinger dijo:

Ahora que China ha entrado en la negociación, ésta llegará a un punto de inflexión, creo, a finales de año. Estaremos hablando de procesos de negociación e incluso de negociaciones reales.

De hecho, por lo que parece, China ha superado ampliamente a Estados Unidos en la crisis de Ucrania. El pasado viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín anunció que el representante especial de China para asuntos euroasiáticos, Li Hui, visitará Ucrania, Rusia, Polonia, Francia y Alemania a partir del 15 de mayo con el objetivo de discutir una «solución política» a la crisis ucraniana. No se mencionó a Washington como parte del itinerario de Li, sino que Pekín dio prioridad a las capitales europeas que han instado a China a desempeñar un papel más activo en la situación de Ucrania.

Mientras tanto, al dar una calurosa bienvenida a Zelensky, Roma, Berlín y París han ignorado por completo los documentos de alto secreto de los servicios de inteligencia estadounidense que se han filtrado recientemente, en los que se calumniaba al presidente ucraniano de inconformista que dice una cosa en público y otra totalmente distinta en privado, que se hace pasar por moderado, pero en realidad es un halcón empedernido, que escala la guerra hasta territorio ruso, etc. Aparentemente, los países europeos no parecen estar de acuerdo con la táctica de presión de Washington contra Zelensky para escalar la guerra a pesar de sus graves reservas sobre la preparación militar de Ucrania.

Sin embargo, en una vía paralela, también hay indicios de que Washington también está revisando su anterior rechazo a la mediación china. David Ignatius, del Washington Post, que ha estado trazando el cambio, destiló optimismo en su última columna al afirmar que las «intensas reuniones» de 10 horas de duración celebradas los días 10 y 11 de mayo en Viena entre el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y el miembro del Politburó chino, Wang Yi, «parecían estar creando realmente un marco para un compromiso constructivo«.

Ignatius estima que

parece haber surgido algún espacio compartido durante las largas y detalladas discusiones entre Sullivan y Wang… Parecen haber encontrado un lenguaje para la discusión entre superpotencias, como el que una vez existió entre Estados Unidos y Rusia y China pero que se ha perdido.

Por otro lado, Pekín ha apostado por que Alemania, Francia e Italia, que dan prioridad a las perspectivas de recuperación y crecimiento de sus economías, esperan reforzar las relaciones económicas con China para apuntalar sus economías y, por lo tanto, se inclinan por aplicar políticas exteriores diferentes a las comparativamente extremas de Estados Unidos.

De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el viernes que el grupo chino XTC New Energy Materials creará una empresa conjunta con la francesa Orano en el sector de las baterías en la ciudad portuaria de Dunkerque, en el norte de Francia, por una inversión prevista de 1.630 millones de dólares. Se espera que la empresa cree unos 1.700 puestos de trabajo.

Dicho esto, Ignatius es un influyente columnista con un largo historial de transmisión de las señales diplomáticas del establishment estadounidense. En su nivel más obvio, su columna de hoy pone de relieve un gran interés por parte de la administración Biden en entablar un diálogo con China sobre Ucrania, lo que podría tener consecuencias para la relación entre Estados Unidos y China.

Además, la Administración Biden parece albergar esperanzas de que, al comprometerse con China, pueda crear diferencias entre Pekín y Moscú y abrir una brecha en la alianza sino-rusa. Ignatius afirma que Moscú vio con «pavor» las reflexiones de Sullivan-Wang en Viena.

La hipótesis revisada de la Administración Biden es que los objetivos y prioridades de China en la situación de Ucrania están básicamente en desacuerdo con los del Kremlin y, por tanto, lo inteligente es abandonar el rechazo frontal de Washington a la iniciativa de paz de Xi Jinping sobre Ucrania o reprender el apoyo de China a Rusia, sino posicionar a EEUU como un interlocutor cooperativo en la pacificación y empujar a Pekín a presionar a Moscú para que se comprometa.

Fundamentalmente, el supuesto aquí es que Rusia todavía puede quedar aislada en el tablero geopolítico.

Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿Está la Administración Biden en condiciones de superar al influyente cuerpo de opinión estadounidense que también resulta estar aliado con altos cargos de los pasillos del poder ucraniano?

Ivo Daalder, ex embajador estadounidense ante la OTAN (en la administración Obama) y actual presidente del influyente Chicago Council on Global Affairs, ha escrito hoy en Politico, tras una visita a Kiev, un contundente artículo de opinión en el que afirma que «el fracaso estratégico de Putin sólo será completo si Moscú llega a comprender que Ucrania está permanentemente perdida -perdida física, económica, política y estratégicamente. Y asegurar ese fracaso debería ser el objetivo final, no sólo para Ucrania sino también para Occidente«.

Su tesis es que el argumento estratégico a favor de la inclusión de Ucrania en Occidente llega hasta el núcleo del conflicto actual y cualquier alternativa sólo prolongaría el conflicto y plantearía nuevos retos de seguridad para el sistema de alianzas occidental. Ahora bien, ¿cómo se logrará esa integración?

Daalder propone:

Incluso sin un final formal de la guerra, por no hablar de una paz real, EEUU y otros países de la OTAN deben dejar claro que están comprometidos con la seguridad de Ucrania y que explorarán acuerdos provisionales -al igual que hicieron con Finlandia y Suecia- hasta que se convierta en miembro de pleno derecho.

La actual gira europea de Zelensky -también ha estado en Finlandia y los Países Bajos en las últimas semanas- puede considerarse la antesala de la cumbre de Vilna. En pocas palabras, los preliminares han comenzado. ¡No se trata de la contraofensiva ucraniana, estúpido! Rusia y China deberían esperar algunas sorpresas desagradables.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline