KEMALISMO CONTRA KEMALISMO EN LAS ELECCIONES TURCAS. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

11 de mayo 2023.

Desde una perspectiva geopolítica, las elecciones presidenciales turcas del domingo pueden parecer uno de los acontecimientos políticos no violentos más cruciales de este año. Pero las apariencias pueden ser engañosas en la política turca.

En la sobrecargada polarización de «Occidente contra el resto» en la política internacional, los medios de comunicación occidentales están alentando la derrota del actual presidente Recep Erdogan para que uno de los principales defensores de la multipolaridad y la autonomía estratégica en el orden mundial emergente, que está dando un ejemplo horrible para el Sur Global, camine hacia el ocaso.

En verdad, la importancia de Erdogan es que, a diferencia de muchos autodenominados defensores del Sur Global, que han proliferado últimamente, él practica lo que predica.

La excitación de los medios de comunicación occidentales surge de una noción simplista de que Erdogan, un carismático «hombre fuerte» que ha estado montando las alas de su inmensa popularidad y astucia para explotar la fragmentación de la escena electoral turca, se encuentra con su némesis en la candidatura unificada de la oposición de Kemal Kilicdaroglu.

Aunque las elecciones del domingo puedan parecer demasiado reñidas, es muy posible que se produzca una clara victoria de Erdogan en la primera vuelta propiamente dicha (con más del 50% de los votos) que obviaría la necesidad de una segunda vuelta. La incógnita conocida hoy es si la ecléctica política de partido de Kilicdaroglu, que le ayudó a hacerse con la candidatura presidencial y a empapelar divisiones ideológicas que son tanto históricas como culturales, sería suficiente para persuadir a suficientes votantes como para ayudarle a ganar la contienda.

Erdogan es un hombre de historia con un formidable historial en el poder a la hora de consolidar la supremacía civil en una democracia en funcionamiento. Kilicdaroglu, por el contrario, no tiene nada que demostrar y nunca ha ocupado un cargo electo. Sin embargo, si las capitales occidentales sueñan con una victoria de Kilicdaroglu, ello subraya lo mucho que está en juego en las elecciones del domingo.

Sin embargo, lo paradójico es que, aunque Kilicdaroglu sea el ganador, las potencias occidentales no deberían esperar una alineación total de la política exterior turca con las exigencias occidentales. El propio Kilicdaroglu comentó recientemente que la política exterior y de defensa turca «está gestionada por el Estado» y es «independiente de los partidos políticos«.

¿Qué quiere decir con ese extraño comentario? No se equivoque, Kilicdaroglu es un «kemalista» del viejo mundo, un socialdemócrata apasionadamente devoto de los fundamentos ideológicos del Estado turco que creó Ataturk, que cree en los principios básicos del nacionalismo, el laicismo y el «estatismo».

La esperanza occidental es que, dada la alquimia de la coalición arco iris que puede impulsar a Kilicdaroglu a la victoria, éste dirija un gobierno débil, a diferencia del gobierno asertivo y estable de Erdogan.

De hecho, Occidente tiene una inmensa experiencia en la manipulación de aliados y socios débiles en direcciones que se adaptan a los requisitos de la hegemonía occidental. Pero, como atestiguan los acontecimientos actuales en la región de Asia Occidental, especialmente en el Golfo, los antiguos Estados vasallos de Estados Unidos se resisten a ser mangoneados, afirman su autonomía estratégica y trazan sistemáticamente el avance de los intereses nacionales desde una perspectiva a largo plazo.

La distensión saudí-iraní; la reconciliación saudí-emiratí con el presidente Bashar Al-Assad; las incipientes conversaciones de paz sobre Yemen y Sudán: todo ello demuestra que los Estados regionales son perfectamente capaces de navegar por sus intereses nacionales y que la exclusión de la hegemonía occidental puede tener realmente resultados productivos en lugar de conflictos y luchas perpetuas.

En lo que respecta a Turquia, la política exterior está arraigada en su historia, su geografía, sus intereses nacionales y el ethos de un «Estado civilista» clásico. Ankara ha seguido en gran medida una política exterior independiente no alineada con el acento puesto en preservar su autonomía estratégica en el entorno exterior altamente volátil que la rodea.

Típicamente, hace medio siglo, el primer ministro Bulent Ecevit se arriesgó a las sanciones estadounidenses y ordenó una intervención militar en el norte de Chipre para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad étnica turca. Ningún gobierno sucesor dio marcha atrás en esa decisión y Turquia aprendió a convivir con Chipre y con el veto de Grecia a su ingreso en la UE.

Kilicdaroglu se adherirá a la política (y a la estrategia) chipriota de Turquia. Teniendo en cuenta que el presidente Biden está plenamente en la órbita del influyente lobby griego en la política estadounidense (que financió generosamente su carrera política durante décadas), Kilicdaroglu no se hará ilusiones mientras mantenga las reivindicaciones de Turquia sobre las fronteras marítimas, las zonas económicas especiales o la exploración de las reservas de gas en el Mediterráneo Oriental.

El mayor impedimento en las relaciones turco-estadounidenses es el déficit de confianza y eso es atribuible en gran medida a las intenciones de Washington de que Turquía sea un Estado de seguridad nacional. No se trata sólo del fracaso del intento de golpe de Estado respaldado por la CIA en 2016 para derrocar a Erdogan, sino específicamente, de la alianza de Washington con los grupos separatistas kurdos en Siria e Irak (que también tienen vínculos de larga data con la inteligencia israelí) que desestabilizan a Turquia (e Irán).

Irónicamente, el propio Kilicdaroglu es un ardiente partidario de la normalización de las relaciones con el gobierno de Assad. Sería partidario de resucitar el Acuerdo de Adana (1998), que preveía la cooperación bilateral entre Ankara y Damasco en actividades antiterroristas, algo que horrorizará a Washington o a París y Berlín.

Lo esencial es, por supuesto, la relación estrecha, amistosa y mutuamente beneficiosa que Erdogan forjó con Rusia. Ahora bien, esto tiene una vieja historia. Los nuevos chicos de la cuadra no saben que el propio Ataturk mantenía relaciones amistosas con los bolcheviques. También en la época de la Guerra Fría, Ankara, a pesar de su pertenencia a la OTAN, mantuvo un cierto no alineamiento. En pocas palabras, Erdogan sólo ha vuelto a ese pasado, pero abiertamente, y se ha basado en él rápidamente, pues tiene prisa por posicionar a Turquia de forma óptima en el orden mundial multipolar emergente.

La neutralidad turca en el conflicto de Ucrania no puede entenderse como una cuestión «aislada». En realidad, la geoeconomía ha sido una fuerza motriz en la relación turco-rusa. Que a Kilicdaroglu le sirva o no el sistema antimisiles ruso S-400 es una cuestión discutible, pero desde luego no puede prescindir de la central nuclear de Akkuyu, de 20.000 millones de dólares, que la rusa Rosatom no sólo está construyendo, sino que también explotará en el futuro.

La economía turca se basa en parte en el «modelo alemán»: las empresas turcas utilizan la energía barata de Rusia para fabricar productos industriales a precios competitivos para el mercado europeo. ¿Por qué iba Kilicdaroglu a emular la locura de los actuales dirigentes «transatlánticos» de Berlín de poner fin al suministro de energía barata a largo plazo procedente de Rusia a costa de la desindustrialización?

Scholz tiene los bolsillos llenos y probablemente pueda permitirse sustituir el gas ruso canalizado mediante contratos a largo plazo por suministros de GNL procedentes de Estados Unidos a precios fenomenalmente elevados, pero Rusia ha demostrado ser una fuente muy fiable de energía abundante a través de los gasoductos que atraviesan el Mar Negro hasta Turquia.

La razón de ser de la doble orientación de Turquia -hacia el este y hacia el oeste- corresponde a una vieja tradición de la política exterior turca. Turquia tiene su propia comprensión de Rusia, nacida de una larga y difícil historia común. Por lo tanto, la gran deliberación y los intereses congruentes que implican que Erdogan y Vladimir Putin, que son personalidades complejas cada uno a su manera, se tomen tantas molestias para entenderse y trabajar juntos, no puede considerarse una aberración.

Las potencias occidentales fantasean con que, manipulando a los partidos de derechas y prooccidentales alineados con Kilicdaroglu en el pacto fáustico para mantener a Erdogan fuera del poder, podrán poner de rodillas al adusto kemalista. En realidad, sin embargo, también Erdogan ha seguido en gran medida una política exterior enraizada en la ideología del Estado turco que fundó Ataturk, incluido en el fetichismo por el secularismo típico de un kemalista arquetípico como Kilicdaroglu.

Fuente original: Indian Punchline