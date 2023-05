MOMENTO CRUCIAL EN LAS RELACIONES ENTRE INDIA Y RUSIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

25 de abril 2023.

El quid de la cuestión es que el ingenio indio reside en crear una sinergia a partir del dinámico triángulo ruso-indio-chino [RIC] que pueda crear un entorno exterior óptimo para que su política exterior funcione a escala regional y mundial.

La mayoría de las relaciones pasan con el paso del tiempo del aprecio por el otro al «estado de tener», al deseo de poseer o incluso de controlar al otro. Pero el actual momento crucial de la relación ruso-india demuestra que una relación de igual a igual no cae en esa trampa.

El ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, llamó la atención sobre esta relevancia al dirigirse a un foro empresarial Ruso-Indio al dirigirse a un foro empresarial ruso-indio la semana pasada en Delhi, cuando calificó la relación de una de las «más estables» en las relaciones mundiales y señaló que la asociación atrae tanta atención hoy en día no porque haya cambiado, sino porque no lo ha hecho.

El bando «internacionalista liberal» del circuito indio de medios de comunicación y grupos de reflexión y los sectores de opinión mal informados que lanzaron un ataque contra la postura india en la crisis de Ucrania están comprendiendo últimamente la razón de ser de la gestión gubernamental de la tensa situación que entrañaba riesgos de una posible confrontación entre Occidente y Rusia.

Todo parece indicar que Washington, de donde suelen sacar aliento los grupos de presión indios, también ha decidido reconciliarse con el mensaje inequívoco del Gobierno de Modi a Occidente de que la India buscará una relación con Rusia en su propio interés e irá en la dirección que le convenga.

Así, un comentario de la Voz de América tomaba nota el domingo en el contexto de la partida hacia Rusia de una delegación empresarial india de 50 miembros en una iniciativa para profundizar los lazos económicos:

India y Rusia también están en conversaciones para un acuerdo de libre comercio… Moscú se ha convertido en el mayor proveedor de crudo de India… Nueva Delhi no se ha unido a las sanciones occidentales contra Moscú lideradas por Estados Unidos ni ha condenado rotundamente la invasión rusa de Ucrania, pero ha estado pidiendo una resolución negociada del conflicto. También sigue intensificando su compromiso económico con Rusia a pesar de los llamamientos occidentales a distanciarse gradualmente de Moscú.

Aunque Nueva Delhi ha reforzado las asociaciones estratégicas con Estados Unidos y otros países occidentales en las dos últimas décadas, mantiene estrechos lazos con Moscú… Mientras que los países occidentales quieren que India disminuya su dependencia de las importaciones rusas para aislar a Moscú por la guerra de Ucrania, Nueva Delhi se ha mantenido firme en mantener su compromiso económico con Rusia.

Los extractos anteriores reconocen que, por su parte, India también está señalando que este paradigma no tiene por qué interpretarse necesariamente como un juego de suma cero y Washington está aceptando, aunque sea a regañadientes, que no puede intimidar a India para que se someta. Podría decirse que la invitación del presidente Biden al primer ministro Modi para una visita de Estado a la Casa Blanca en junio y su posterior decisión de participar en la cumbre del G20 en Nueva Delhi en septiembre dan fe de la respuesta creativa de Estados Unidos a la solidez de la diplomacia india para secuestrar a los depredadores de los lazos con Rusia.

Sin embargo, el verdadero reto al que se enfrenta la administración Biden es sacar a la relación entre Estados Unidos e India de la rutina de una relación transaccional por excelencia y crear una auténtica asociación de beneficio mutuo que, desde la perspectiva india, encaje en la hoja de ruta de Modi para «transformar a India en un país desarrollado» a lo largo del próximo cuarto de siglo, tal y como lo expresó en un discurso público en Kochi el lunes.

Sin duda, las expectativas indias están puestas en el desarrollo y Delhi no se contentará con un mero papel subalterno en la estrategia global de EE UU. EEUU y sus aliados ven a India como un «equilibrador» en el Indo-Pacífico, pero es evidente que Nueva Delhi tiene planes más ambiciosos.

La propuesta rusa de aprovechar sus enormes ingresos de exportación procedentes de las ventas de petróleo a la India invirtiendo los fondos en la industria manufacturera de la India para exportarlos a Rusia; el acuerdo sobre la adopción del sistema ruso de mensajería financiera para los pagos transfronterizos; la aceptación de las tarjetas indias Ru-Pay y UPI en Rusia y de las tarjetas rusas MIR y el Sistema de Pagos Rápidos en la India; la puesta en funcionamiento del Corredor Marítimo que conectará Vladivostok y Chennai – todo ello atestigua la voluntad de ambos países de sentar las bases necesarias para una expansión masiva de los lazos comerciales y económicos ruso- indios en un futuro muy próximo.

El discurso de Jaishankar en el foro empresarial de la semana pasada subrayó la necesidad imperiosa de impulsar las exportaciones indias a Rusia, mientras que su homólogo ruso en la comisión económica conjunta intergubernamental, el viceprimer ministro ruso Denis Manturev, pidió que se intensificaran las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con India y se trabajara en un pacto de protección de inversiones.

El comercio bilateral ha superado los 45.000 millones de dólares, algo impensable hasta que Rusia dio la espalda a Occidente y empezó a pisar el acelerador en busca de asociaciones alternativas en Asia para sustituir a los socios europeos. Por su parte, el gobierno de Modi se ha apresurado a aprovechar la nueva oportunidad, sobre todo en un momento de recuperación post-pandémica y en el que las economías europea y estadounidense, castigadas por la inflación, se deslizan hacia la recesión.

Se trata de una oportunidad de oro para que India obtenga un acceso privilegiado especial a los vastos recursos minerales de Siberia y del Lejano Oriente ruso, así como a El Dorado contemporáneo del Ártico ruso. Existe aquí una gran complementariedad en la medida en que la India, con su trayectoria de crecimiento, se presenta como un mercado a largo plazo para la industria rusa basada en los recursos en todos los ámbitos.

En realidad, no hay contradicciones en la relación ruso-india. Algunos analistas indios siguen repitiendo como loros la propaganda estadounidense de que Rusia se está convirtiendo en el «socio menor» de China y que eso está erosionando la confianza mutua ruso-india. Esta calumnia se debe a una comprensión errónea o, lo que es más probable, a una distorsión deliberada y artificiosa que no tiene en cuenta la realidad de que Rusia y China son «Estados de civilización», cada uno por su lado -y son vecinos con una historia turbulenta-, lo que sencillamente no les permite optar por una relación en el orden jerárquico que supone una alianza formal.

El quid de la cuestión es que el ingenio indio reside en crear una sinergia a partir del dinámico triángulo ruso-indio-chino [RIC] que pueda crear un entorno exterior óptimo para que su política exterior funcione a escala regional y mundial. La arraigada narrativa sobre la relación sino-india, que los sucesivos gobiernos indios han fomentado, supone un impedimento. Dicho esto, no es un legado del gobierno de Modi.

Rusia está bien situada para crear brío en el triángulo RIC a medida que sus lazos bilaterales se amplían y profundizan tanto con China como con India. El gobierno de Modi persigue una política exterior «desideologizada» centrada en los intereses nacionales. Esto es de esperar a medida que cambia el orden mundial, ya que India busca maximizar sus intereses y adoptar un papel estratégico y de seguridad más amplio para sí misma.

Sin embargo, fundamentalmente, India sigue siendo una parte interesada en un orden internacional multipolar democratizado. Rusia aprecia este matiz y nunca ha sido prescriptiva.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

