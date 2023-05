A QUÉ JUEGA REALMENTE CHINA EN UCRANIA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

30 de abril 2023.

Pekín es plenamente consciente de que la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia en Ucrania es el doble indisociable de la guerra de Estados Unidos contra su Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Imagínese al presidente Xi Jinping haciendo acopio de una paciencia taoísta sin diluir para sufrir una llamada telefónica con ese actor belicista de camiseta sudada en Kiev mientras intenta enseñarle algunos hechos de la vida, completada con la promesa de enviar una delegación china de alto nivel a Ucrania para hablar de «paz».

Hay mucho más de lo que se ve a simple vista oculto por esta «victoria» diplomática hilada hasta la saciedad, al menos desde el punto de vista de la OTANstán.

La pregunta es inevitable: ¿qué sentido tiene esta llamada telefónica? Muy sencillo: sólo negocios.

Hasta hace poco, y desde 2019, Pekín era el primer socio comercial de Kiev (14,4% de las importaciones, 15,3% de las exportaciones). China exportaba esencialmente maquinaria, equipos, automóviles y productos químicos, e importaba productos alimentarios, metales y también algo de maquinaria.

Muy pocos en Occidente saben que Ucrania se unió al BRI ya en 2014, y que un centro de comercio e inversión del BRI funcionaba en Kiev desde 2018. Los proyectos BRI incluyen un impulso en 2017 para construir la cuarta línea del sistema de metro de Kiev, así como 4G instalado por Huawei. Todo está paralizado desde 2022.

Noble Agri, filial de COFCO (Corporación Nacional China de Cereales, Aceites y Productos Alimenticios), invirtió en un complejo de procesamiento de semillas de girasol en Mariupol y en la terminal portuaria de cereales de Mykolaiv, recientemente construida. El próximo paso será necesariamente la cooperación entre las autoridades del Donbass y los chinos a la hora de reconstruir sus activos que hayan podido resultar dañados durante la guerra.

Pekín también intentó implicarse fuertemente en el sector de defensa ucraniano e incluso comprar Motor Sich; esto fue bloqueado por Kiev.

Cuidado con el neón

Así que lo que tenemos en Ucrania, desde el punto de vista chino, es un cóctel de comercio e inversión de BRI, ferrocarriles, suministros militares, 4G y trabajos de construcción. Y luego, el vector clave: el neón.

Aproximadamente la mitad del neón utilizado en la producción de semiconductores era suministrado, hasta hace poco, por dos empresas ucranianas: Ingas, en Mariupol, y Cryoin, en Odessa. Desde el inicio de la Operación Militar Especial (OME) no hay negocio. Eso afecta directamente a la producción china de semiconductores. Se puede apostar a que al Hegemón no le quita precisamente el sueño esta situación.

Ucrania sí representa un valor para China como encrucijada de la BRI. La guerra está interrumpiendo no sólo los negocios sino, en un sentido más amplio, uno de los corredores comerciales y de conectividad que unen China Occidental con Europa Oriental. La BRI condiciona todas las decisiones clave en Pekín, ya que es el concepto global de la política exterior china hasta mediados de siglo.

Y eso explica la llamada telefónica de Xi, que desacredita cualquier tontería de la OTAN sobre que China por fin presta atención al actor belicista.

Tan relevante como la BRI es la relación bilateral global que dicta la geopolítica de Pekín: la asociación estratégica integral Rusia-China.

Así que pasemos a la reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) celebrada a principios de esta semana en Delhi.

La reunión clave en la India fue la que mantuvieron el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y su colega chino, Li Shangfu. Li estuvo recientemente en Moscú y fue recibido por Putin en persona para una conversación especial.

Esta vez invitó a Shoigu a visitar Pekín, lo que fue rápidamente aceptado.

No hace falta añadir que todos y cada uno de los actores de la OCS y de fuera de ella, incluidas las naciones que por el momento son meros observadores o socios de diálogo, así como otras que ansían convertirse en miembros de pleno derecho, como Arabia Saudita, prestaron mucha atención a la camaradería Shoigu-Shangfu.

Cuando se trata de los «stans» profundamente estratégicos de Asia Central, eso representa el tratamiento de seis pies bajo tierra para el deseo hegemónico de utilizarlos en un esquema de Divide y vencerás que enfrente a Rusia contra China.

Shoigu-Shangfu también envió un sutil mensaje a los miembros de la OCS India y Pakistán -dejen de discutir y, en el caso de Delhi, de cubrir sus apuestas- y a Irán, miembro de pleno derecho (en 2023), y a Arabia Saudí, miembro casi futuro: aquí es donde está la cosa, ésta es la mesa que importa.

Todo lo anterior apunta también a la creciente interconexión entre el BRI y la OCS, ambos bajo el liderazgo de Rusia y China.

El BRICS es esencialmente un club económico – completo con su propio banco, el NDB – y centrado en el comercio. Se trata sobre todo de poder blando. La OCS se centra en la seguridad. Se trata de poder duro. Juntas, estas son las dos organizaciones clave que allanarán el camino multilateral.

En cuanto a lo que quedará de Ucrania, ya está siendo comprado por megajugadores occidentales como BlackRock, Cargill y Monsanto. Sin embargo, Pekín no cuenta ciertamente con quedarse en la estacada. Cosas más raras han sucedido que una futura Ucrania rump posicionada como un socio comercial y de conectividad del BRI que funcione.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation