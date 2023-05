LA DESDOLARIZACIÓN SE PONE EN MARCHA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: The Cradle

27 de abril 2023.

El dólar estadounidense es esencial para la proyección del poder mundial de Estados Unidos. Pero en 2022, la participación del dólar en las divisas de reserva se redujo 10 veces más rápido que la media de las dos últimas décadas.

Ya está establecido que el estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial se está erosionando. Cuando los medios corporativos occidentales comienzan a atacar en serio la narrativa de la desdolarización del mundo multipolar, usted sabe que el pánico en Washington se ha instalado por completo.

Las cifras: la cuota del dólar en las reservas mundiales era del 73% en 2001, del 55% en 2021 y del 47% en 2022. El dato clave es que el año pasado, la cuota del dólar cayó 10 veces más rápido que la media de las dos últimas décadas.

Ahora ya no es descabellado proyectar una cuota mundial del dólar de sólo el 30% para finales de 2024, coincidiendo con las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

El momento decisivo -el verdadero detonante que condujo a la Caída del Hegemón- fue en febrero de 2022, cuando más de 300.000 millones de dólares en reservas rusas de divisas fueron «congelados» por el Occidente colectivo, y todos los demás países del planeta empezaron a temer por sus propias reservas de dólares en el extranjero. Sin embargo, hubo cierto alivio cómico en esta absurda medida: la Unión Europea “no puede encontrar” la mayor parte de estas reservas.

Pasemos ahora a algunos desarrollos esenciales actuales en el frente comercial.

Más del 70% de los acuerdos comerciales entre Rusia y China utilizan ahora el rublo o el yuan, según el ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov.

Rusia e India comercian con petróleo en rupias. Hace menos de cuatro semanas, el Banco Bocom BBM se convirtió en el primer banco latinoamericano en inscribirse como participante directo del Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS), que es la alternativa china al sistema de mensajería financiera liderado por Occidente, SWIFT.

La china CNOOC y la francesa Total firmaron su primera operación de GNL en yuanes a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghai.

El acuerdo entre Rusia y Bangladesh para la construcción de la central nuclear de Rooppur también eludirá el dólar estadounidense. El primer pago de 300 millones de dólares será en yuanes, pero Rusia intentará cambiar estos a rublos.

El comercio bilateral de Rusia y Bolivia acepta ahora liquidaciones en boliviano. Esto es muy pertinente, teniendo en cuenta el impulso de Rosatom para ser una parte crucial del desarrollo de los yacimientos de litio en Bolivia.

Notablemente, muchos de esos intercambios comerciales involucran a países BRICS – y más allá. Al menos 19 naciones han solicitado ya su adhesión al BRICS+, la versión ampliada de la principal institución multipolar del siglo XXI, cuyos miembros fundadores son Brasil, Rusia, India y China, y después Sudáfrica. Los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco originales empezarán a discutir las modalidades de adhesión de nuevos miembros en una cumbre que se celebrará el próximo mes de junio en Ciudad del Cabo.

El BRICS, en su forma actual, ya es más relevante para la economía mundial que el G7. Las últimas cifras del FMI revelan que las cinco naciones BRICS existentes contribuirán en un 32,1% al crecimiento mundial, frente al 29,9% del G7.

Con Irán, Arabia Saudita, EAU, Turquía, Indonesia y México como posibles nuevos miembros, está claro que los principales actores del Sur Global están empezando a centrar su atención en la institución multilateral por excelencia capaz de hacer añicos la hegemonía occidental.

El presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman (MbS) trabajan en total sintonia a medida que la asociación de Moscú con Riad en la OPEP+ hace metástasis en los BRICS+, en paralelo a la profundización de la asociación estratégica Rusia-Irán.

MbS ha dirigido voluntariamente a Arabia Saudita hacia el nuevo trío de poder de Eurasia Rusia-Irán-China (RIC), lejos de EE.UU. El nuevo juego en Asia Occidental es el entrante BRIICSS, en el que participan, sorprendentemente, tanto Irán como Arabia Saudita, cuya histórica reconciliación fue mediada por otro peso pesado de los BRICS, China.

Es importante señalar que la evolución del acercamiento entre Irán y Arabia Saudita también implica una relación mucho más estrecha entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en su conjunto y la asociación estratégica Rusia-China.

Esto se traducirá en papeles complementarios -en términos de conectividad comercial y sistemas de pago- para el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), que une Rusia-Irán-India, y el Corredor Económico China-Asia Central-Asia Occidental, un pilar clave de la ambiciosa y multimillonaria Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) de Pekín.

En la actualidad, sólo Brasil, con su presidente Luiz Inácio Lula Da Silva enjaulado por los estadounidenses y una política exterior errática, corre el riesgo de ser relegado por los BRICS a la condición de actor secundario.

Más allá de los BRIICSS

El tren de la desdolarización ha sido impulsado a alta velocidad por los efectos acumulados del caos de la cadena de suministro vinculada a Covid y las sanciones colectivas de Occidente a Rusia.

La cuestión esencial es ésta: Los BRICS tienen las materias primas y el G7 controla las finanzas. Estos últimos no pueden cultivar materias primas, pero los primeros pueden crear divisas, especialmente cuando su valor está vinculado a bienes tangibles como el oro, el petróleo, los minerales y otros recursos naturales.

Podría decirse que el factor decisivo es que los precios del petróleo y del oro ya se están desplazando hacia Rusia, China y Asia Occidental.

En consecuencia, la demanda de bonos denominados en dólares se está desplomando de forma lenta pero segura. Trillones de dólares estadounidenses empezarán inevitablemente a volver a casa, haciendo añicos el poder adquisitivo del dólar y su tipo de cambio.

La caída de una moneda convertida en arma acabará por hacer añicos toda la lógica que subyace a la red mundial de más de 800 bases militares estadounidenses y a sus presupuestos operativos.

Desde mediados de marzo, en Moscú, durante el Foro Económico de la Comunidad de Estados Independientes (CSI) – una de las organizaciones intergubernamentales clave en Eurasia formada tras la caída de la URSS – se está debatiendo activamente una mayor integración entre la CSI, la Unión Económica de Eurasia (UEEA), la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y los BRICS.

Las organizaciones euroasiáticas, que coordinan el contragolpe al actual sistema dirigido por Occidente, que pisotea el derecho internacional, fue uno de los temas claves, no por casualidad, del discurso del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov en la ONU a principios de esta semana. Tampoco es casualidad que cuatro Estados miembros de la CEI -Rusia y tres «stans» de Asia Central- fundaran la OCS junto con China en junio de 2001.

El combo globalista de Davos/Great Reset, a efectos prácticos, declaró la guerra al petróleo inmediatamente después del inicio de la Operación Militar Especial (OME) de Rusia en Ucrania. Amenazaron a la OPEP+ con aislar a Rusia, pero fracasaron humillantemente. La OPEP+, dirigida en la práctica por Moscú-Riyad, gobierna ahora el mercado mundial del petróleo.

Las élites occidentales están presas del pánico. Especialmente tras el bombazo de Lula en suelo chino durante su visita con Xi Jinping, cuando pidió a todo el Sur Global que sustituyera el dólar estadounidense por sus propias monedas en el comercio internacional.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), declaró recientemente ante el Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York -el corazón de la matriz del establishment estadounidense- que «las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China podrían elevar la inflación un 5% y amenazar el dominio del dólar y del euro«.

El giro monolítico en los principales medios de comunicación occidentales es que las economías BRICS que comercian normalmente con Rusia «crean nuevos problemas para el resto del mundo«. Eso es un completo disparate: sólo crea problemas para el dólar y el euro.

El Occidente colectivo está alcanzando la fila de la desesperación, que ahora coincide con el sorprendente anuncio de una candidatura presidencial estadounidense Biden-Harris en 2024. Esto significa que los manipuladores neoconservadores de la administración estadounidense redoblarán su plan de desencadenar una guerra industrial tanto contra Rusia como contra China para 2025.

Llega el petroyuan

Y eso nos lleva de nuevo a la desdolarización y a lo que sustituirá a la moneda de reserva hegemónica del mundo. En la actualidad, el CCG representa más del 25 por ciento de las exportaciones mundiales de petróleo (Arabia Saudí se queda en el 17 por ciento). Más del 25 por ciento de las importaciones de petróleo de China proceden de Riad. Y China, como era de esperar, es el principal socio comercial del CCG.

La Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái entró en funcionamiento en marzo de 2018. Cualquier productor de petróleo, de cualquier lugar, puede vender hoy en Shanghái en yuanes. Esto significa que el equilibrio de poder en los mercados del petróleo ya se está desplazando del dólar estadounidense al yuan.

El problema es que la mayoría de los productores de petróleo prefieren no guardar grandes reservas de yuanes; al fin y al cabo, todo el mundo sigue acostumbrado al petrodólar. De ahí que Pekín vincule los futuros del crudo en Shanghai a la conversión del yuan en oro. Y todo ello sin tocar las enormes reservas de oro de China.

Este sencillo proceso se realiza a través de las bolsas de oro creadas en Shanghai y Hong Kong. Y no por casualidad, se encuentra en el corazón de una nueva moneda para eludir al dólar que está siendo discutida por la UEEA.

Abandonar el dólar ya tiene un mecanismo: aprovechar al máximo los contratos futuros de petróleo en yuanes de la Bolsa de Energía de Shanghai. Ese es el camino preferido para el fin del petrodólar.

La proyección de poder global de EEUU se basa fundamentalmente en el control de la moneda mundial. El control económico subyace en la doctrina de «dominio de espectro completo» del Pentágono. Sin embargo, ahora, incluso la proyección militar está en ruinas, con Rusia manteniendo un avance inalcanzable en misiles hipersónicos y Rusia-China-Irán capaces de desplegar un arsenal de portaaviones asesinos.

El Hegemón – aferrado a un cóctel tóxico de neoliberalismo, demencia sancionadora y amenazas generalizadas – se está desangrando por dentro. La desdolarización es una respuesta inevitable al colapso del sistema. En un entorno Sun Tzu 2.0, no es de extrañar que la asociación estratégica Rusia-China no muestre ninguna intención de interrumpir al enemigo cuando está tan ocupado derrotándose a sí mismo.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle