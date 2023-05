EL AJETREO DE LAVROV EN NUEVA YORK. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: Serguéi Lavrov, Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la Federación Rusa. De foto AFP.

27 de abril 2023.

El momento neoyorquino del ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov fue el equivalente diplomático de derribar la casa.

…los infractores en serie del derecho internacional, en la historia contemporánea, han sido el Hegemón y su lamentable pandilla de vasallos. No Rusia.

Ahora imagínese a un verdadero caballero, el diplomático más destacado de estos tiempos turbulentos, en total dominio de los hechos y dotado de un delicioso sentido del humor, dando un peligroso paseo por el lado salvaje, por citar al icónico Lou Reed, y saliendo indemne.

De hecho, el momento neoyorquino del ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov -como en sus dos intervenciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU (CS-ONU) los días 24 y 25 de abril- representó el equivalente diplomático de derribar la casa. Al menos las secciones de la casa habitadas por el Sur Global – o la Mayoría Global.

La del 24 de abril, durante la 9308ª reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el orden del día: «Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, multilateralismo eficaz mediante la protección de los principios de la Carta de la ONU«, fue especialmente relevante.

Lavrov subrayó el simbolismo de que la reunión tuviera lugar en el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, considerado muy significativo por una resolución de la Asamblea General de la ONU de 2018.

En su preámbulo, Lavrov señaló cómo

dentro de dos semanas celebraremos el 78º aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. La derrota de la Alemania nazi, a la que mi país contribuyó decisivamente con el apoyo de los Aliados, sentó las bases del orden internacional de posguerra. La Carta de las Naciones Unidas se ha convertido en su base jurídica y nuestra propia organización, encarnación del verdadero multilateralismo, ha adquirido un papel central y coordinador en la política mundial.

Bueno, en realidad no. Y eso nos lleva al verdadero paseo de Lavrov por el lado salvaje, señalando cómo se ha pisoteado el multilateralismo. Mucho más allá de los torrentes de denigración por parte de los sospechosos habituales, y de su intento de someterle a una ducha helada en Nueva York, o incluso de confinarle en el congelador geopolítico, se impuso. Demos un paseo con él por el páramo actual. Sr. Lavrov, usted es la estrella del espectáculo.

Nuestro camino o la autopista

Ese «orden basado en normas»:

El sistema centrado en la ONU atraviesa una profunda crisis. La causa fundamental fue el deseo de algunos miembros de nuestra organización de sustituir el derecho internacional y la Carta de la ONU por una especie de ‘orden basado en normas’. Nadie vio estas ‘reglas’, no fueron objeto de negociaciones internacionales transparentes. Son inventadas y utilizadas para contrarrestar los procesos naturales de formación de nuevos centros independientes de desarrollo, que son una manifestación objetiva del multilateralismo. Intentan contenerlos con medidas unilaterales ilegítimas, como cortarles el acceso a las tecnologías modernas y a los servicios financieros, expulsarlos de las cadenas de suministro, confiscar sus propiedades, destruir las infraestructuras críticas de sus competidores y manipular las normas y procedimientos acordados universalmente. Como resultado, la fragmentación del comercio mundial, el colapso de los mecanismos de mercado, la parálisis de la OMC y la transformación final, ya sin disimulo, del FMI en una herramienta para alcanzar los objetivos de Estados Unidos y sus aliados, incluidos los militares.

Destruir la globalización:

En un intento desesperado de afirmar su dominio castigando a los desobedientes, Estados Unidos pasó a destruir la globalización, que durante muchos años fue ensalzada como el bien supremo de toda la humanidad, al servicio del sistema multilateral de la economía mundial. Washington y el resto de Occidente, que se ha sometido a ella, utilizan sus «reglas» siempre que es necesario para justificar medidas ilegítimas contra quienes construyen sus políticas de acuerdo con el derecho internacional y se niegan a seguir los intereses egoístas de los «mil millones de oro». Los disidentes están en la lista negra según el principio: ‘Quien no está con nosotros está contra nosotros’. Hace tiempo que a nuestros colegas occidentales les resulta «inconveniente» negociar en formatos universales, como la ONU. Para justificar ideológicamente la política de socavar el multilateralismo, se ha introducido el tema de la unidad de las «democracias» frente a las «autocracias». Además de las «cumbres para la democracia», cuya composición determina el autoproclamado Hegemón, se están creando otros «clubes de élite» que pasan por alto a la ONU.

El «Jardín» frente a la «Jungla:

Llamemos a las cosas por su nombre: nadie permitió que la minoría occidental hablara en nombre de toda la humanidad. Es necesario comportarse decentemente y respetar a todos los miembros de la comunidad internacional. Al imponer un «orden basado en normas», sus autores rechazan con arrogancia un principio clave de la Carta de la ONU: la igualdad soberana de los Estados. La quintaesencia del «complejo de exclusividad» fue la «orgullosa» declaración del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, de que «Europa es el Jardín del Edén, y el resto del mundo es una jungla». También citaré la Declaración Conjunta OTAN-UE del 10 de enero de este año, que afirma: el «Occidente unido» utilizará todas las herramientas económicas, financieras, políticas y -presto especial atención- militares de que disponen la OTAN y la UE para garantizar los intereses de «nuestros mil millones».

La «línea de defensa» de la OTAN:

En la cumbre del año pasado en Madrid, la OTAN, que siempre ha convencido a todo el mundo de su ‘carácter pacífico’ y de la naturaleza exclusivamente defensiva de sus programas militares, declaró la ‘responsabilidad global’, la ‘indivisibilidad de la seguridad’ en la región euroatlántica y en la llamada región indo-pacífica. Es decir, ahora la «línea de defensa» de la OTAN (como Alianza defensiva) se está desplazando a las costas occidentales del Océano Pacífico. Los enfoques de bloque que socavan el multilateralismo centrado en la ASEAN se manifiestan en la creación de la alianza militar AUKUS, a la que se está empujando a Tokio, Seúl y varios países de la ASEAN. Bajo los auspicios de Estados Unidos, se están creando mecanismos para intervenir en cuestiones de seguridad marítima con vistas a garantizar los intereses unilaterales de Occidente en el Mar de China Meridional. Josep Borrell, a quien ya he citado hoy, prometió ayer enviar fuerzas navales de la UE a la región. No se oculta que el objetivo de las «estrategias indopacíficas» es contener a la RPC y aislar a Rusia. Así es como nuestros colegas occidentales entienden el «multilateralismo eficaz» en la región Asia-Pacífico.

«Promover la democracia»:

Desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido docenas de aventuras militares criminales por parte de Washington, sin ningún intento de obtener legitimidad multilateral. ¿Por qué, si existen ‘reglas’ desconocidas para cualquiera? La vergonzosa invasión de Irak por la coalición liderada por Estados Unidos en 2003 se llevó a cabo violando la Carta de la ONU, al igual que la agresión contra Libia en 2011. Una violación flagrante de la Carta de la ONU fue la injerencia estadounidense en los asuntos de los Estados postsoviéticos. Se organizaron «revoluciones de colores» en Georgia y Kirguistán, un sangriento golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014 e intentos de tomar el poder por la fuerza en Bielorrusia en 2020. Los anglosajones, que dirigen con confianza todo Occidente, no sólo justifican todas estas aventuras criminales, sino que hacen alarde de su línea de «promoción de la democracia». Pero, de nuevo, según sus ‘reglas’: Kosovo – reconocer la independencia sin ningún referéndum; Crimea – no reconocer (aunque hubo un referéndum); No tocar las Malvinas/Falklands, porque allí hubo un referéndum (como dijo recientemente el ministro británico de Asuntos Exteriores, John Cleverly). Es curioso.

La geopolítica de la «cuestión ucraniana”:

Hoy en día, todo el mundo lo entiende, aunque no todos lo digan en voz alta: no se trata en absoluto de Ucrania, sino de cómo se seguirán construyendo las relaciones internacionales: mediante la formación de un consenso estable basado en un equilibrio de intereses – o mediante la promoción agresiva y explosiva de la hegemonía. Es imposible considerar la «cuestión ucraniana» aislada del contexto geopolítico. El multilateralismo presupone el respeto de la Carta de las Naciones Unidas en toda la interconexión de sus principios, como ya se ha mencionado. Rusia ha explicado claramente las tareas que persigue como parte de una operación militar especial: eliminar las amenazas a nuestra seguridad creadas por los miembros de la OTAN directamente en nuestras fronteras y proteger a las personas que han sido privadas de sus derechos proclamados por las convenciones multilaterales, protegerlas de las amenazas directas, declaradas públicamente por el régimen de Kiev, del exterminio y expulsión de los territorios donde sus antepasados vivieron durante siglos. Hemos dicho, honestamente, qué y por quién estamos luchamos.

El Sur Global contraataca:

El verdadero multilateralismo en la etapa actual exige que la ONU se adapte a las tendencias objetivas de la formación de una arquitectura multipolar de las relaciones internacionales. La reforma del Consejo de Seguridad debe acelerarse aumentando la representación de los países de Asia, África y América Latina. La escandalosa sobrerrepresentación actual de Occidente en este órgano principal de la ONU socava el multilateralismo. Por iniciativa de Venezuela, se creó el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU. Hacemos un llamamiento a todos los Estados que respetan la Carta para que se unan a él. También es importante utilizar el potencial constructivo del BRICS y de la OCS. La UEEA, la CEI y la OTSC están dispuestas a contribuir. Somos partidarios de utilizar la iniciativa de las posiciones de las asociaciones regionales de los países del Sur Global. El Grupo de los Veinte también puede desempeñar un papel útil en el mantenimiento del multilateralismo si los participantes occidentales dejan de distraer a sus colegas de los temas de actualidad de su agenda con la esperanza de amortiguar el tema de su responsabilidad en la acumulación de fenómenos de crisis en la economía mundial.

Entonces, ¿quién está infringiendo la ley?

Después de este conciso tour de force, sería inmensamente esclarecedor rastrear lo que Lavrov ha estado diciendo al mundo desde febrero de 2022, con un detalle consistente e insoportable: los infractores en serie del derecho internacional, en la historia contemporánea, han sido el Hegemón y su lamentable pandilla de vasallos. No Rusia.

Así que Moscú estaba en todo su derecho de lanzar la Operación Militar Especial, ya que no tenía otra alternativa. Y esa operación será llevada a su conclusión lógica – incorporada en el nuevo Concepto de Política Exterior Rusa publicado el 31 de marzo. Todo lo que pueda desencadenar el Occidente colectivo será simplemente ignorado por Rusia, ya que considera que todo el combo actúa al margen de las normas del derecho internacional establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation