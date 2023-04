SUDÁN: ALINEACIÓN DE FUERZAS, ACTORES. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Foto: Miembros del Ejército sudanés en la ciudad de Puerto Sudán, 16 de abril de 2023. AFP

23 de abril 2023.

…la concepción occidental de la estabilidad y el desarrollo sostenible en Sudán a través del prisma de la ideología neoconservadora que impregna la administración Biden se encuentra en el núcleo del agravamiento de la lenta crisis política interna de Sudán

El peor de los escenarios se está cumpliendo, al parecer, en Sudán. Ése es, en todo caso, el mensaje apocalíptico que circula desde Jartum en los medios de comunicación occidentales.

El presidente Biden dio credibilidad a la percepción alarmista al confirmar que, bajo sus órdenes, el ejército estadounidense llevó a cabo una operación «para extraer personal gubernamental de Jartum».

Según el Departamento de Estado de EEUU, unos 16.000 ciudadanos estadounidenses se encuentran actualmente en Sudán. La embajada estadounidense en Jartum tenía una plantilla excesiva -a la altura de su misión en Kiev-, injustificada por la magnitud y el volumen de los lazos bilaterales entre Estados Unidos y Sudán, lo que llevó a especular con que se trataba de un puesto clave de inteligencia.

En el Cuerno de África, los Estados del Golfo se adentraron tradicionalmente en las complejidades de la proyección de poder, la rivalidad política y el conflicto a través del Mar Rojo, que últimamente ha resurgido como un espacio geoestratégico en el que los actores mundiales y regionales rivales han tratado de proyectar su influencia.

Arabia Saudita y los EAU, por un lado, y Qatar y Turquía, por otro, compitieron intensamente para contrarrestar la influencia del otro y proyectar sus rivalidades sobre la política del Cuerno de África, pero, tras años de feroz competencia, últimamente han aparecido indicios de que han empezado a recalibrar cautelosamente sus respectivos papeles.

La tensión posterior al Covid sobre sus recursos financieros, la retirada en Yemen y el afán de los Estados del Golfo por aparecer como socios constructivos y fiables, adoptando un enfoque más pragmático sobre las cuestiones regionales, todo ello contribuyó a que los notables signos de distensión sustituyeran a la intensa competencia intra-Golfo en el Cuerno de África.

En Sudán, los esfuerzos saudíes y emiratíes para dar forma a la transición política tras el derrocamiento de Omar al-Bashir en abril de 2019 se saldaron con éxitos parciales, pero también con importantes dificultades, ya que tuvieron un grave coste de reputación bajo el escrutinio tanto de la población sudanesa como de la comunidad internacional.

Estados Unidos y la UE veían a los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) como socios útiles en el Cuerno de África por su excedente de capital para invertir del que carecían las potencias occidentales, así como por sus buenas redes personales. El acuerdo fáustico entre la administración Trump, Israel y los Estados del Golfo para atraer a la cúpula militar sudanesa hacia el Acuerdo de Abraham en 2020 fue un momento decisivo.

Sin embargo, este devaneo resultó efímero y el plan de juego de las potencias occidentales de subirse a las alas de los Estados del Golfo para contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Mar Rojo también encontró una muerte súbita, ya que el suelo bajo los pies de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita cambió drásticamente bajo la presidencia de Biden, y Riad empezó a estrechar sus lazos con Moscú y Pekín.

Esto, a su vez, obligó a las potencias occidentales a explorar la oportunidad de impulsar una mayor coordinación y un compromiso constructivo directamente con los generales de Jartum, apostando por sus propios esfuerzos y recursos en paralelo a la recalibración por parte de los Estados del Golfo de su implicación en el Cuerno de África.

En pocas palabras, el quid de la cuestión es que la concepción occidental de la estabilidad y el desarrollo sostenible en Sudán a través del prisma de la ideología neoconservadora que impregna la administración Biden se encuentra en el núcleo del agravamiento de la lenta crisis política interna de Sudán que se viene gestando desde 2019 entre el ejército dirigido por el líder de facto Abdel Fattah al-Burhan y las formaciones armadas lideradas por Mohammed Hamdan Dagalo.

Los acuerdos políticos inmaduros y poco realistas promovidos por las democracias liberales occidentales alimentaron considerablemente las luchas internas de los militares. La negociación angloamericana se limitó en gran medida al Consejo Militar de Transición y a las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, una coalición incipiente de grupos sudaneses civiles y rebeldes elegidos a dedo (reg., Asociación Profesional Sudanesa, Iniciativa No a la Opresión contra las Mujeres, etc.) que no representaban en absoluto a las fuerzas nacionales de Sudán. Como era de esperar, estos intentos neoconservadores de imponer acuerdos exóticos a una antigua civilización estaban condenados al fracaso.

El giro propagado por los medios de comunicación occidentales reduce la actual crisis en Sudán -que se manifiesta como un conflicto dentro del estamento militar- es una grotesca simplificación e intento de encubrimiento. Sencillamente, esta crisis no puede reducirse a una disputa personal entre los dos generales -Burhan y Hemedti- que eran amigos desde hacía mucho tiempo.

La crisis sólo puede resolverse mediante una «solución de seguridad», lo que significa un proceso de integración que implique a las Fuerzas de Apoyo Rápido de forma adecuada como socio político en la gobernanza, no sólo como fuerza militar afiliada al ejército.

Para que no se olvide, Sudán es un vasto país de gran diversidad étnica y regional – habitado por algo así como 400-500 tribus. La estabilidad del país depende fundamentalmente de un modelo óptimo de interacción entre las élites y los clanes.

Básicamente, lo que impulsa a las fuerzas especiales en el conflicto actual es su expectativa de aumentar su importancia en el proceso político interno del país. Hay que entender que la pugna actual no es por el acceso a algún recurso militar, sino por el control de la economía y la distribución del poder.

Mientras tanto, la torpe e inepta gestión de la formación del nuevo gobierno por parte del representante de la ONU, Volker Perthes, contribuyó significativamente a la crisis actual. Perthes, un «think tank» del establishment alemán, enardecido por la ideología neoconservadora, era el hombre equivocado para manejar una misión tan delicada.

Se trata de otro ejemplo edificante del legado del secretario general de la ONU, Guterres, de preferir a occidentales como enviados a aquellos puntos calientes en los que están en juego los intereses geopolíticos de Occidente. La reunión de la ONU del 15 de marzo puso de manifiesto que el demasiado entusiasta Perthes se apartó de la realidad al precipitarse en la transferencia del poder de la administración militar a la civil, en lugar de concentrarse en ayudar a formar un gobierno y crear un comité para redactar una nueva constitución, lo que, por desgracia, provocó la intensificación del enfrentamiento entre las partes beligerantes.

La parte buena es que todavía no hay signos de radicalización en este conflicto por motivos religiosos. Tampoco existe ningún vacío de poder que pueda ser aprovechado por un grupo terrorista. Al mismo tiempo, es necesaria la mediación de potencias externas.

Los países de la región pueden ayudar a resolver el conflicto. Es posible que no se llegue pronto a un acuerdo global, ya que las contradicciones internas acumuladas a lo largo del tiempo exigen compromisos y, al menos hasta ahora, las partes no están preparadas para ello.

En el actual clima de resolución de conflictos que envuelve la política regional en la región de Asia Occidental y el Golfo en particular, no existen requisitos objetivos para que el conflicto pase a la escena regional. Los principales países asociados a las facciones enfrentadas han presentado iniciativas de mantenimiento de la paz: los EAU, Arabia Saudita y Egipto.

Además, otros socios externos, especialmente Rusia y China, se esforzarán por evitar un conflicto abierto prolongado. Por cierto, Sudán tiene una deuda externa inferior a 60.000 millones de dólares, y la mayor parte de ella recae en China; por otra parte, Rusia está bien situada para fomentar el acercamiento entre al-Burhan y Dagalo.

Rusia adopta una posición equilibrada. Durante su visita a Sudán en febrero, el ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov se reunió con los líderes de ambos bandos enfrentados. Rusia es parte interesada en la estabilidad de Sudán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró en un comunicado:

Los dramáticos acontecimientos que están teniendo lugar en Sudán causan gran preocupación en Moscú. Hacemos un llamamiento a las partes en conflicto para que muestren voluntad política y moderación y den pasos urgentes hacia un alto el fuego. Partimos del hecho de que cualquier diferencia puede resolverse mediante negociaciones.

Sin embargo, la agenda Angloamericana sigue siendo dudosa. Su objetivo es internacionalizar la crisis, inyectar las rivalidades de las grandes potencias en la situación sudanesa y crear a su antojo pretextos para una intervención occidental. Pero cualquier intento de reavivar los rescoldos de la Primavera Árabe tendrá enormes consecuencias para la seguridad y la estabilidad regionales. Los Estados del Golfo y Egipto deberán estar especialmente atentos.

Sudán habría figurado en la conversación telefónica entre el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline