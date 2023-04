LÍMITES A LA RESILIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO: Una crítica al capital monopolista. Benjamin Selwyn.

Benjamin Selwyn.

27 de marzo 2023.

La agenda de resiliencia de la cadena de suministro global está siendo promovida por corporaciones, académicos, legisladores y políticos bajo el supuesto de que las cadenas de suministro globales son la forma más beneficiosa de organización capitalista contemporánea. Este artículo sostiene, por el contrario, que las cadenas mundiales de suministro representan la última fase de la expansión y explotación capitalista organizada, y que la agenda de la resiliencia pretende fortificar estas relaciones.

Cuando la pandemia de COVID-19 se expandió por todo el mundo a principios de 2020, generó la «primera crisis mundial de la cadena de suministro».1 Las cadenas mundiales de suministro representan la estructura integradora del capitalismo mundial contemporáneo, y cualquier alteración de las mismas amenaza potencialmente el funcionamiento del propio sistema.

En respuesta a la crisis, la comunidad mundial de la cadena de suministro, que engloba a académicos y responsables políticos deseosos de promover sus supuestos beneficios, propone formas de aumentar la «resiliencia» de la cadena de suministro. La noción ha sido definida por la Organización Mundial del Comercio y el Banco Asiático de Desarrollo como «la capacidad de estas cadenas de anticiparse y prepararse para graves perturbaciones de forma que se maximice la capacidad de absorber los choques, adaptarse a las nuevas realidades y restablecer operaciones optimizadas en el menor tiempo posible».2 La mejora de la resiliencia de la cadena de suministro mundial debe perseguirse a través de una serie de políticas que deberán aplicar los gestores de las empresas líderes y contar con el apoyo de los Estados.

Aunque las cadenas mundiales de suministro se promocionan como generadoras de beneficios positivos para las empresas y los trabajadores, tanto del Norte como del Sur, cada vez hay más pruebas que sugieren que representan formas organizativas del capitalismo diseñadas para aumentar la tasa de extracción de plusvalía del trabajo por parte del capital y facilitar su transferencia geográfica del Sur Global al Norte Global. Como se demostró en un artículo anterior de Monthly Review («El desarrollo mundial bajo el capitalismo monopolista«, noviembre de 2021), las cadenas mundiales de suministro han contribuido a la dinámica de concentración en las principales empresas y a un marcado desplazamiento de la renta nacional del trabajo al capital en gran parte del mundo.3

El capitalismo, como observó Karl Marx, tiene sus raíces en la explotación del trabajo por el capital a través de la capacidad de este último para extraer plusvalía del primero.4 Se caracteriza por una dinámica de concentración y centralización del capital, en la que cada vez son más las empresas que dominan cada sector económico. Esta dinámica está intrínsecamente relacionada con el desarrollo geográfico desigual del capitalismo y la reproducción de tensiones y rivalidades geopolíticas. Como escribió una vez Harry Magdoff

Las fuerzas centrífugas y centrípetas siempre han coexistido en el núcleo mismo del proceso capitalista…. Los periodos de paz y armonía se han alternado con periodos de discordia y violencia. Por lo general, el mecanismo de esta alternancia implica formas de lucha tanto económicas como militares, en las que la potencia más fuerte sale victoriosa e impone su aquiescencia a los perdedores. Pero pronto se impone el desarrollo desigual y surge un periodo de renovada lucha por la hegemonía.5

De hecho, una reciente publicación del Banco Mundial explica cómo la crisis de COVID-19 está exacerbando las tendencias monopolísticas internas del capitalismo:

COVID-19 podría provocar un nuevo aumento del poder de mercado de las empresas porque las grandes corporaciones están en mejor posición para resistir la recesión económica y desplegar nuevas tecnologías…. En las tres últimas recesiones, los precios de las acciones de las empresas estadounidenses situadas en el cuartil superior de 10 sectores subieron una media del 6%, mientras que los precios de las acciones de las situadas en el cuartil inferior cayeron un 44%. La misma divergencia se ha puesto de manifiesto desde el inicio del brote de COVID-19.6

Este artículo sostiene que la agenda de la resiliencia representa una justificación ideológica y una fortificación de estas mismas tendencias: de la explotación laboral, de la concentración y centralización del capital, y de una dimensión cada vez más geopolítica de la competencia capitalista.

Tras esta introducción, la primera sección de este artículo esboza la noción emergente de resiliencia tal y como se formula dentro de la comunidad de la cadena de suministro global. La siguiente sección analiza cómo la primera respuesta de las empresas y los Estados a la crisis del COVID-19 fue hacer que los trabajadores soportaran la peor parte de la crisis. La sección final identifica la dinámica geopolítica de la resiliencia, centrándose en el informe de la Casa Blanca de 2021, Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth.7

Resiliencia en las cadenas mundiales de suministro

La respuesta de la comunidad de la cadena de suministro a la pandemia de COVID-19 ha sido exigir una mayor resiliencia de la cadena de suministro, lo que implica un mayor poder de las empresas líderes sobre los proveedores y un mayor control del capital sobre la mano de obra a lo largo y ancho de las cadenas de suministro. La agenda de la resiliencia es una respuesta a los defectos del modelo de producción justo a tiempo, en el que un número creciente de empresas redujeron sus inventarios, confiando en su lugar en sistemas de entrega rápida más baratos (y durante algún tiempo) más eficientes. Sin embargo, este modelo magnifica los denominados efectos dominó y dominó: situaciones en las que pequeñas perturbaciones en un nodo de la cadena de suministro generan perturbaciones cada vez mayores más arriba o más abajo en la cadena.8 Como señaló Peter Hasenkamp, antiguo director de estrategia de la cadena de suministro de Tesla, «hacen falta 2.500 piezas para fabricar un coche, pero sólo una para no hacerlo».9

En respuesta al aumento de los riesgos, se aconseja a las empresas que mejoren la resiliencia de la cadena de suministro introduciendo:

Nuevos productos, que permiten sustituir más fácilmente los insumos normalizados, y la creación de existencias reguladoras;

Nuevas formas de gobernanza de la cadena, que implican el análisis de riesgos tanto de los lugares como de los proveedores;

Supervisión de la resiliencia, mediante la evaluación del tiempo de recuperación que necesitan los proveedores en respuesta a las perturbaciones en la cadena;

Producción deslocalizada o casi deslocalizada.10

El mapeo de la cadena de suministro se postula como un elemento clave de la estrategia de resiliencia de las empresas líderes. En un artículo de Harvard Business Review, Willy C. Shih subraya que «implica ir mucho más allá del primer y segundo nivel y cartografiar toda la cadena de suministro, incluidas las instalaciones de distribución y los centros de transporte» para identificar la capacidad de los proveedores para resistir las crisis.11 El despliegue de nuevas tecnologías será esencial, ya que «las empresas recurren cada vez más a la robótica para aumentar el número de empleados bloqueados, apoyar las medidas de salud y seguridad y aprovechar nuevas oportunidades o salvar sus operaciones».12 Se postula que las nuevas dinámicas de externalización permitirán reducir costes: «Al ampliar geográficamente sus bases de proveedores, las EMN [empresas multinacionales] tienen más posibilidades de reducir los costes de producción ofreciendo salarios más competitivos [es decir, más bajos] a nivel local y más posibilidades de servir mejor a los clientes locales adaptando los productos a sus demandas».13

Una encuesta realizada por McKinsey en julio de 2020 entre directivos de cadenas de suministro de distintos sectores reveló que el 93% de ellos pretendía mejorar la resiliencia de su cadena de suministro, y que el 90% pretendía aumentar el uso de tecnologías digitales internas para lograrlo. De los ejecutivos, el 70% y el 55% pensaban que el reciclaje de los empleados actuales y la contratación de nuevos trabajadores, respectivamente, facilitarían esta tarea. Una encuesta de seguimiento realizada a mediados de 2021 reveló que casi el 90% de los directivos esperaba aplicar «cierto grado de regionalización» en los próximos tres años.14

Las políticas mencionadas implican una escalada de las tendencias centrales del capitalismo de concentración y centralización. Esto se debe a que los costes de aplicación de elementos de la agenda de resiliencia, como el mapeo de la cadena de suministro, son a menudo prohibitivamente caros. Como señala Shih, «Los ejecutivos de un fabricante japonés de semiconductores nos dijeron que un equipo de cien personas tardó más de un año en cartografiar las redes de suministro de la empresa hasta los niveles inferiores tras el terremoto y el tsunami de 2011.»15 Solo las empresas líderes más grandes y con más recursos dispondrán de medios para aplicar de forma exhaustiva este tipo de estrategias.

Intrínseco a las nociones de mapeo de la cadena de suministro está el aumento de la vigilancia por parte de las empresas líderes sobre las empresas proveedoras. Incluso los principales comentaristas de la cadena de suministro señalan cómo esta dinámica puede generar «una coevolución bastante paradójica de vigilancia y colaboración en la que las empresas estarán más atentas a las acciones y capacidades de sus proveedores al tiempo que colaboran con ellos para reforzar sus capacidades».16 La concentración y propiedad de la información por parte de las empresas líderes sobre sus proveedores forma parte de lo que Ugo Pagano denomina capitalismo de monopolio intelectual, en el que la información se convierte en una parte cada vez más esencial de la gestión de la cadena de suministro y de la apropiación de la plusvalía entre empresas.17 Las prácticas impuestas por las empresas líderes a sus proveedores, como exigir a estos últimos que abran sus libros, se están utilizando para aumentar el poder de la empresa líder y para ejercer un mayor control a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo, determinando de quién se abastecen los proveedores y a qué precios.18 En un caso reciente, H&M, Next, Lidl y el propietario de Zara, Inditex, han sido acusados por cientos de proveedores de prendas de vestir de Bangladesh de pagarles menos de los costes de producción durante la pandemia de COVID.19

La narrativa de la deslocalización fue desplegada por el expresidente estadounidense Donald Trump en su programa «América primero», afirmando que al «traer de vuelta» la producción a Estados Unidos desde lugares como China y México, sus políticas restaurarían industrias y empleos de antes de la actual era neoliberal. Sin embargo, su agenda atrajo a pocas empresas globales (de vuelta) a Estados Unidos, lo que no es sorprendente, dadas las diferencias salariales globales en las que los salarios en China siguen siendo una fracción de los salarios estadounidenses.20 Por ejemplo, en 2017 Trump elogió los planes de Foxxcon de invertir 10.000 millones de dólares en Wisconsin, generando 13.000 empleos manuales. Para 2021, el gigante taiwanés de la electrónica había reducido sus inversiones a menos de 1.000 millones de dólares, con menos de 1.500 nuevos puestos de trabajo previstos (en su mayoría de cuello blanco), culpando a los costes laborales relativamente altos de Estados Unidos.21 Como señaló el Financial Times, «la «deslocalización» inducida por el coronavirus no se está produciendo».22

La agenda de la resiliencia no sólo promueve y facilita el aumento del poder de las grandes empresas, sino también una mayor explotación laboral. La literatura dominante sobre la resiliencia defiende abiertamente ciertas formas de mayor explotación laboral (descritas como «aumento de la productividad laboral») como parte de su estrategia, mientras que oculta otras formas.

Resiliencia de la cadena de suministro: la lucha de clases desde arriba

La primera respuesta de muchas empresas y Estados a la pandemia de COVID-19 y a los cierres concomitantes fue buscar formas de aumentar la explotación laboral en las principales cadenas de suministro. Lo hicieron mediante la concesión de subvenciones estatales (públicas) a las grandes corporaciones mientras presidían condiciones peligrosas, robo de salarios y despliegue de mano de obra no libre y trabajo asalariado forzoso.

Un estudio sobre los trabajadores de la confección en Etiopía, Honduras, India y Myanmar constató un acusado deterioro de las condiciones de trabajo y un descenso medio del salario del 11%. La pérdida de ingresos se produjo por «menos oportunidades de hacer horas extraordinarias; no cobrar la tarifa adecuada por horas extraordinarias; deducciones injustas de los salarios; trabajo no remunerado; salarios atrasados; robo de la indemnización por despido de los trabajadores que han sido despedidos; y salarios no pagados a los trabajadores que han sido suspendidos temporalmente.»23

En los primeros días de la pandemia, en abril de 2020, el gobierno estadounidense impulsó una legislación que obligaba a los trabajadores a trabajar en condiciones laborales inseguras. El entonces presidente Trump desplegó la Ley de Protección de la Defensa para obligar a las empresas procesadoras de carne a permanecer abiertas ante el temor a la escasez de carne. La ley, apoyada por Tyson, la mayor empresa procesadora de carne de Estados Unidos, reducía la responsabilidad de las empresas ante sus trabajadores por permanecer abiertas y exponerlos potencialmente al virus COVID-19.24

Más o menos al mismo tiempo, las exportaciones de productos electrónicos vietnamitas se dispararon, ya que el país parecía haber aplicado con éxito una estrategia de cero casos de COVID. Sin embargo, en mayo de 2020, los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar y, lo que resultaba preocupante para el gobierno y los exportadores, los casos se concentraban en los distritos industriales. En respuesta, el gobierno pidió a los fabricantes que cerraran o encontraran formas de mantener las operaciones aislando a los trabajadores de la población en general. En las provincias de Bac Ninh y Bac Giang, situadas al este de Hanoi, Samsung Vietnam formuló una política de contención «de tres en tres», en la que los trabajadores trabajaban, comían y dormían en la misma zona. Lam Le informó de lo que esta disposición significaba para los trabajadores: «[Los trabajadores] fueron trasladados a las instalaciones de la fábrica. Los límites entre su lugar de trabajo y su hogar se evaporaron». Durante casi tres semanas, Nam durmió con una manta sobre un colchón en un almacén junto a otros 100 compañeros varones, moviéndose entre allí, el comedor de la empresa y la línea de producción en lo que parecía un crepúsculo de trabajo interminable. Su vida giraba en torno a las pantallas».25

Algunas empresas respondieron al aumento vertiginoso de la demanda de equipos de protección personal durante la pandemia obligando a los trabajadores a trabajar. Malasia y China fueron dos fuentes importantes de esta producción, y ambas presidieron un aumento de la incidencia del trabajo forzado, según la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidos (BILA). La mayoría de los casi dos mil millones de guantes de examen médico utilizados (sobre todo en los estados centrales) durante los seis primeros meses de la pandemia procedían de Malasia. El trabajo forzado es endémico en este sector, hasta el punto de que la BILA incluye los guantes de goma malayos en su lista oficial de bienes producidos mediante trabajo infantil o forzado. Según la oficina:

El trabajo forzoso se da sobre todo entre los trabajadores migrantes de Bangladesh, India, Myanmar y Nepal que trabajan en más de 100 fábricas de guantes de goma en toda Malasia. Los informes indican que hay unos 42.500 trabajadores migrantes empleados en la industria malasia de guantes de goma. Los trabajadores suelen estar sujetos a elevadas tasas de contratación para asegurarse el empleo, lo que a menudo los mantiene en servidumbre por deudas; se les obliga a hacer horas extraordinarias por encima del tiempo permitido por la legislación malasia; y trabajan en fábricas donde las temperaturas pueden alcanzar niveles peligrosos. Además, los trabajadores trabajan bajo la amenaza de sanciones, que incluyen la retención de salarios, la restricción de movimientos y la retención de sus documentos de identidad.26

Pero no es sólo mediante la represión salarial, el robo de salarios y el trabajo forzoso como las empresas de la cadena de suministro mejoran su resiliencia. Parte integrante del programa de resiliencia es la promoción de nuevas tecnologías, a menudo digitales, para aumentar la explotación laboral y la rentabilidad de las empresas. De hecho, las grandes empresas líderes están invirtiendo mucho en digitalización, robotización y automatización para lograr estos objetivos. En el subsector mundial de almacenes, por ejemplo, se prevé que el mercado de la automatización aumente de 15.000 millones de dólares en 2019 a 30.000 millones en 2026.27 Amazon está a la vanguardia de estas innovaciones, que buscan cada vez más subordinar a los trabajadores a las máquinas. Como informa Sarah O’Connor en el Financial Times:

Chuck es un carro robot autónomo que guía a un operario por el almacén de una estantería a otra. 6 River Systems, que vende o alquila los robots a operadores de almacenes como DHL, XPO Logistics y Office Depot, afirma que la tecnología alivia la tensión de los trabajadores porque ya no tienen que empujar un carrito. Pero Chuck también marca un ritmo implacable…. Según un informe de 6 River Systems, los trabajadores que marcan su propio ritmo «viajan sólo la mitad de rápido que cuando siguen a Chuck [y] su velocidad sin Chuck también fluctúa salvajemente».28

Las consecuencias para el desarrollo humano de una subordinación cada vez mayor de los trabajadores a las máquinas son previsiblemente nefastas. En una encuesta realizada a 145 trabajadores de un almacén automatizado de Amazon en Staten Island, el 66% experimentaba dolor físico mientras trabajaba (en hombros, manos, espalda, tobillos y rodillas) y el 42% seguía experimentando dolor fuera del trabajo.29 Como señala O’Connor, «los humanos están siendo hacinados en un sistema robotizado que trabaja a ritmo de robot».30

El trabajo a distancia experimentó un auge durante la pandemia del COVID-19 a medida que aumentaba el número de trabajadores de «cuello blanco» que empezaban a trabajar desde casa. Estos trabajadores están sujetos a la llamada gestión algorítmica – «seguimiento continuo del rendimiento de los trabajadores, toma de decisiones automatizada sobre las tareas y evaluaciones de la opinión de los clientes»- mientras realizan una serie de tareas no remuneradas que son esenciales para su trabajo.31 Antonio Aloisie y Valerio de Stefano enumeran la proliferación de tecnología de vigilancia a disposición de los empleadores:

Activtrack supervisa los programas utilizados e informa a los jefes si el empleado está distraído y perdiendo el tiempo en las redes sociales. HubStaff toma instantáneas de los ordenadores de los empleados cada cinco minutos. Time Doctor y Teramind registran todas las acciones realizadas en línea. Interguard compila una cronología minuto a minuto que tiene en cuenta cada dato, como el historial web y la utilización del ancho de banda, y envía una notificación a los responsables si las actividades de los trabajadores parecen sospechosas y cuando presentan una combinación de comportamientos marcados. OccupEye registra cuándo y durante cuánto tiempo alguien se ausenta de su puesto de trabajo. Sneek toma continuamente fotos de los compañeros para generar una tarjeta de tiempo y las hace circular para mantener el buen humor del equipo. Afiniti empareja a los clientes con los agentes en función de datos demográficos. Pesto sincroniza calendarios profesionales y listas de reproducción de música para crear un sentimiento de comunidad; también tiene una función de reconocimiento facial que puede mostrar la emoción del mundo real de un trabajador en la cara de su avatar virtual.32

El trabajo desde casa también ha ido acompañado de un aumento significativo de la duración de la jornada laboral. La Harvard Business Review señaló que, en Estados Unidos, «la duración de la jornada laboral media aumentó en 48,5 minutos durante el cierre patronal en las primeras semanas de la pandemia….. Estimamos que las mejores organizaciones han visto aumentar el tiempo productivo en un 5% o más.»33

La resiliencia como geopolítica

La agenda de la resiliencia de la cadena de suministro ha sido adoptada por el Estado estadounidense en sus intentos de frenar el ascenso de China por medios económicos, políticos y geopolíticos. Estados Unidos se beneficia del acceso a la mano de obra china -la mayor del mundo- con salarios y costes de reproducción social contenidos por el sistema Hukou (registro de hogares).34 Este sistema divide a la clase trabajadora china en función del lugar de nacimiento del trabajador y niega a los trabajadores de origen rural los beneficios y protecciones sociales relativos de que disfrutan los urbanitas. También incluye la capacidad de los estados locales para obligar a los trabajadores rurales a regresar a sus lugares de origen. De este modo, el sistema reproduce una clase trabajadora vulnerable, lista para ser explotada por empresas como Foxconn.

Sin embargo, la integración de China en la economía mundial, gestionada por el Estado, primero como plataforma de ensamblaje de exportaciones pero cada vez más como productor de productos de alta tecnología, ha acelerado la formación de su clase capitalista y ha fortalecido al Estado chino, adquiriendo conjuntamente la capacidad de desafiar la hegemonía económica estadounidense.35

Esto empezó a preocupar a los responsables políticos estadounidenses que, al menos desde el pivote hacia Asia del presidente Barack Obama, han respondido formulando estrategias políticas, económicas y militares para frenar el ascenso de China.36 Esta estrategia de contención representa un intento de mantener a China en una posición semiperiférica, previniendo sus intentos de integrarse en el núcleo de la economía mundial. En palabras de Minqi Li, «aunque China ha desarrollado una relación de explotación con el sur de Asia, África y otros exportadores de materias primas, en conjunto, [sigue] transfiriendo a los países centrales del sistema mundial capitalista una mayor cantidad de plusvalía de la que recibe de la periferia».37

Mantener este modelo de transferencia de plusvalía (de modo que la clase trabajadora china preste efectivamente servicios a las empresas de la economía central) y limitar la influencia regional de China forma parte integrante de la estrategia de contención estadounidense. Durante su campaña electoral, el presidente Joe Biden fue explícito al identificar las amenazas que China percibía para las empresas estadounidenses, argumentando que:

Estados Unidos tiene que ser duro con China. Si China se sale con la suya, seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses su tecnología y propiedad intelectual. También seguirá utilizando las subvenciones para dar a sus empresas estatales una ventaja injusta y una ventaja para dominar las tecnologías y las industrias del futuro. La forma más eficaz de hacer frente a este desafío es construir un frente unido de aliados y socios estadounidenses para hacer frente a los comportamientos abusivos de China.38

El concepto de resiliencia de la cadena de suministro ha sido invocado de forma significativa por el Estado estadounidense como parte de sus esfuerzos por contener a China. Parte de la agenda de la resiliencia consiste en destacar la importancia de la diversificación de la cadena de suministro, especialmente alejándose de la excesiva dependencia de la producción china, a menudo denominada estrategia «más uno».39 La cuestión de si los académicos que abogan por este tipo de estrategias están comprando a propósito una agenda sinófoba está abierta. Pero el Estado estadounidense está desplegando la agenda de la resiliencia con objetivos explícitamente geopolíticos. En un discurso sobre la respuesta estadounidense a la crisis mundial de la cadena de suministro, con continuidades implícitas con la agenda económica «Make America Great Again» del ex presidente Trump, el presidente Biden argumentó que:

Estados Unidos necesita cadenas de suministro resistentes, diversas y seguras para garantizar nuestra prosperidad económica y seguridad nacional…. Las cadenas de suministro estadounidenses resistentes revitalizarán y reconstruirán la capacidad de fabricación nacional, mantendrán la ventaja competitiva de Estados Unidos en investigación y desarrollo y crearán empleos bien remunerados. También apoyarán a las pequeñas empresas, promoverán la prosperidad, impulsarán la lucha contra el cambio climático y fomentarán el crecimiento económico en las comunidades de color y en las zonas económicamente desfavorecidas.40

Cuatro meses después, la Casa Blanca publicó un informe titulado Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth.41 El informe expresaba la preocupación de que la economía estadounidense fuera potencialmente vulnerable a las perturbaciones de la cadena de suministro en cuatro industrias clave -minerales de tierras raras para telecomunicaciones y otros sectores electrónicos básicos, semiconductores, ingredientes farmacéuticos activos y baterías avanzadas para servicios públicos a gran escala y vehículos eléctricos- y proponía una serie de medidas para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

El elemento geopolítico de la agenda de resiliencia suele formularse en términos sinófobos o de interés general, o ambas cosas. Por ejemplo, Rajat Panwar, Jonatan Pinkse y Valentina de Marchi argumentan cómo el informe de la Casa Blanca antes mencionado suscita preocupación por «las agresivas políticas de desarrollo industrial de otros países, especialmente China».42 Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destaca el creciente dominio de China sobre muchos materiales básicos e insumos intermedios. En consecuencia, «las cadenas de suministro caracterizadas por una escasa diversidad de proveedores o compradores pueden, en efecto, aumentar la probabilidad de perturbaciones y magnificar la propagación de los choques».43

El informe de la Casa Blanca es mucho más explícito sobre las preocupaciones y objetivos geopolíticos de Estados Unidos. Se menciona a China 458 veces, lo que significa una dinámica geopolítica cada vez más visible en el mundo de las cadenas de suministro globales. Por ejemplo, «se calcula que China controlará el 55% de la capacidad mundial de extracción de tierras raras en 2020 y el 85% del refinado de tierras raras. Estados Unidos debe asegurar suministros fiables y sostenibles de minerales y metales críticos para garantizar la resiliencia en todas las necesidades de fabricación y defensa de Estados Unidos.»44

Utilizando la ideología consagrada de defender los principios del libre comercio, el informe también señala cómo «China destaca por su uso agresivo de medidas -muchas de las cuales están muy al margen de las prácticas comerciales justas aceptadas mundialmente- para estimular la producción nacional y captar cuota de mercado mundial en cadenas de suministro críticas».45 De hecho, el Estado estadounidense interpreta abiertamente la resiliencia de la cadena de suministro en términos geopolíticos: «Estados Unidos tiene un gran interés nacional en que sus aliados y socios mejoren la resiliencia de sus cadenas de suministro críticas frente a desafíos -como la pandemia COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos debidos al cambio climático y la competencia geopolítica con China- que afectan tanto a Estados Unidos como a nuestros aliados».46

Desde el punto de vista político y económico, la respuesta de Biden a la crisis mundial de la cadena de suministro pretende señalar la voluntad y la capacidad de Washington para acometer gigantescas inversiones en investigación y desarrollo, infraestructuras (puertos marítimos, aeropuertos, autopistas e infraestructuras logísticas, incluidos almacenes y terminales de transporte) y directamente en fabricación. Las inversiones federales del dinero de los contribuyentes se dedicarán a renovar los cimientos de las cadenas mundiales de suministro dominadas por el capital privado estadounidense, lo que representa otra enorme subvención pública al sector privado. Los recientes gestos del gobierno estadounidense, desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán hasta la reciente reafirmación de Biden de la intención de utilizar la fuerza militar estadounidense para defender la isla de una posible agresión de Pekín, representan un programa más amplio de contención del ascenso de China.47

Conclusiones

La agenda de resiliencia de la cadena de suministro global está siendo promovida por corporaciones, académicos, legisladores y políticos bajo el supuesto de que las cadenas de suministro globales son la forma más beneficiosa de organización capitalista contemporánea. Este artículo sostiene, por el contrario, que las cadenas mundiales de suministro representan la última fase de la expansión y explotación capitalista organizada, y que la agenda de la resiliencia pretende fortificar estas relaciones.

Para los defensores de la agenda de la resiliencia, una mayor vigilancia (control) de la empresa líder sobre los proveedores señala una forma potencial de revitalizar las cadenas de suministro mundiales, al igual que el despliegue de tecnologías digitales para aumentar la eficiencia productiva de los trabajadores. Desde la perspectiva del capital monopolista, por el contrario, estas propuestas representan estrategias para acelerar la dinámica de concentración y centralización del capital dentro y a través de la expansión del poder de la empresa líder y el intento de elevar la tasa de explotación laboral. Mientras que los defensores de la resiliencia de la cadena de suministro aluden a los peligros de depender excesivamente de China para obtener insumos clave, Estados Unidos despliega activamente el concepto para avanzar en su agenda de contención geopolítica. En ocasiones, el análisis académico y los objetivos estatales estadounidenses parecen solaparse de tal forma que sugieren que los primeros no son tan imparciales como les gustaría aparentar.

Aunque la agenda de la resiliencia pretende reactivar las cadenas de suministro mundiales, en realidad está contribuyendo a políticas que aceleran la concentración y centralización del capital y aumentan las dimensiones geopolíticas de la competencia capitalista. Lejos de contribuir a una economía política mundial más estable en beneficio económico de todos, la agenda de resiliencia de la cadena de suministro representa un intento de reafirmar el poder del capital monopolista de las economías centrales sobre los capitales subordinados, los Estados periféricos y semiperiféricos y, sobre todo, sobre la mano de obra.

Traducción nuestra

*Benjamin Selwyn is a professor of international relations and international development at the University of Sussex. He is the author of The Struggle for Development (2017), The Global Development Crisis (2014), and Workers, State and Development in Brazil (2012).

