TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A PEKÍN. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: Presidente de la Republica Popular China Xi Jinping. Credit: Heads of State

15 de abril 2023.

Esta es la historia de dos peregrinos que siguen el camino que realmente importa en el joven siglo XXI.

Esta es la historia de dos peregrinos que siguen el camino que realmente importa en el joven siglo XXI; uno procedente de la OTAN y otro de los BRICS.

Empecemos por Le Petit Roi, Emmanuel Macron. Imagíneselo con una sonrisa de plástico en la cara paseando junto a Xi Jinping en Guangzhou. Siguiendo el sonido -largo y suave- del clásico «Alta montaña y agua que fluye», entran en el Salón Baiyun para escucharlo, interpretado por el Guqin de 1000 años de antigüedad (un instrumento precioso). Saborean la fragancia del té de 1000 años de antigüedad y reflexionan sobre el ascenso y la caída de las grandes potencias en el nuevo milenio.

¿Y qué le dice Xi a Le Petit Roi? Le explica que cuando escuchan esta música eterna interpretada por este instrumento eterno, esperan estar en compañía de un amigo íntimo; están tan sincronizados como la alta montaña y el agua que fluye. Ese es el significado más profundo de la antigua historia de los músicos Yu Boya y Zhong Ziqi, hace 25 siglos en el Reino de Chu: la amistad intima. Sólo los amigos íntimos pueden entender la música.

Y con ello, según explicaron los eruditos chinos, Xi sacó a relucir el concepto de Zhiyin. Tras la muerte de Zhong Ziqi, Yu Boya rompió su Guqin: pensó que nadie más podría entender su música. Su historia imprimió el término «Zhiyin»: alguien que entiende la música, con el significado añadido de amigos íntimos que pueden entenderse completamente.

Todas las apuestas apuntan a que un títere narcisista como Macron sería alguna vez lo suficientemente culto como para entender el sutil y sofisticado mensaje de Xi: los que lo entienden son verdaderas almas gemelas. Además, Macron no fue enviado a Pekín y Guangzhou por sus amos para hacer de alma gemela, sino para intentar doblegar a Xi hacia la OTAN en lo relativo a Rusia/Ucrania.

Su lenguaje corporal lo delata: se cruza de brazos demostrando aburrimiento. Puede que al principio fuera impermeable a la noción de que la verdadera amistad requiere comprensión y aprecio mutuos.

Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El mensaje de Xi puede haber tocado un punto clave en las torturadas profundidades interiores del narcisista Petit Roi. ¿Y si, en las relaciones internacionales, la comprensión y el aprecio mutuos son la clave para que las naciones encuentren un terreno común y trabajen juntas hacia objetivos comunes?

Qué noción tan revolucionaria; no es exactamente el «orden internacional basado en normas» impuesto por los hegemones.

¿Es usted un verdadero soberano?

Al invitar a Le Petit Roi a China y pasar personalmente no menos de 6 horas con su huésped, Xi puso en práctica la diplomacia milenaria en su máxima expresión. Recordó a su invitado la turbulenta historia entre Francia y las potencias anglosajonas; y habló de soberanía.

La sutil subtrama clave: más vale que «Europa» se lo piense mucho antes de ser servil al Hegemón y minimice lo mejor posible las enormes turbulencias económicas cuando llegue el Día de la Confrontación con Estados Unidos. Está implícita la prioridad de Pekín de acabar con los crecientes intentos estadounidenses de cercar a China.

De modo que Xi trató a Francia como un verdadero soberano potencial incluso en el marco de la UE; o sea, separándose un poco del dogma de la UE.

Por supuesto, otro mensaje clave estaba implícito bajo esta invitación confuciana al crecimiento epistemológico. Para aquellos que no están dispuestos a ser amistosos con China debido a las complejas capas geopolíticas, nunca será demasiado tarde para que Pekín muestre el lado menos «amistoso» del Estado chino… si se da la situación.

Traducción: si Occidente apuesta por Maquiavelo Total, China aplicará Sun Tzu Total. Aunque Pekín prefiera apostar por unas relaciones internacionales bajo la égida de la Belleza, la Bondad y la Verdad en lugar del «estás con nosotros o contra nosotros», la guerra del terror y la demencia de las sanciones.

Entonces, ¿tuvo Petit Roi un momento «camino de Damasco»? El veredicto está abierto. Literalmente asustó al Hegemón con su exabrupto de que Europa debe resistir la presión para convertirse en «seguidora de Estados Unidos«. Eso está bastante en sintonía con los 51 puntos acordados por Pekín y París, con énfasis en las «legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes«.

Los estadounidenses se asustaron aún más cuando Macron afirmó que Europa debería convertirse en una «tercera superpotencia» independiente. Le Petit Roi incluso avanzó algunos pasos de bebé a favor de la desdolarización (ciertamente bajo la supervisión de sus amos financieros) y no a favor de las Guerras para Siempre.

Así que los estadounidenses, presas del pánico, tuvieron que enviar a toda prisa a Pekín a la quinta columna alemana Annalena «360 Grados» Bearbock para tratar de deshacer los exabruptos de Le Petit Roi y reafirmar el guion oficial de Bruselas que dicta Washington. Nadie, en ninguna parte, le prestó la menor atención.

Eso se sumó a la subtrama más flagrante de toda la historia: cómo la dominatrix de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue tratada por Pekín como algo peor que irrelevante. Un erudito chino la describió mordazmente como «sólo el portavoz de una organización canina sin dientes. Incluso su ladrido suena como el quejido de un perro enfermo terminal al que están a punto de aplicar la eutanasia«.

El «perro enfermo terminal» tuvo que pasar por el control de pasaportes y aduanas («¿Algo que declarar?») Sin estatus diplomático. Ninguna invitación oficial. Sin soberanía. Y no, no puede tomar el tren especial de alta velocidad junto a Macron para ir a Guangzhou. Así que aquí va otro mensaje – éste bastante gráfico: No se meta con la ética del Reino Medio de 3.000 años de antigüedad.

Lula y “Zhiyin”

Los principales eruditos chinos quedaron absolutamente fascinados al ver a Xi aplicando estratagemas diplomáticas que habían sido tan útiles hace 25 siglos y que ahora se vuelven a representar en el escenario global del camino hacia la multipolaridad.

Algunos piden una nueva «Estrategia de los Estados en Guerra» reescrita para el siglo XXI. La enorme mesa redonda montada por el protocolo chino con la «jungla» en el centro y Macron y von der Leyen colocados como para una entrevista de trabajo fue un éxito monstruoso en Weibo y We Chat. Ello dio lugar a interminables discusiones sobre cómo China es ahora por fin capaz de «abrir una brecha entre los bárbaros«.

Comparada con toda esta algarabía, la historia de la visita del presidente brasileño Lula a Shanghai y Pekín parece una ilustración gráfica de Zhiyin.

Lula se lanzó a la yugular desde el principio, durante la toma de posesión de la ex presidenta Dilma Rousseff como nueva presidenta del NDB, el banco de los BRICS.

En un lenguaje sencillo y directo que cualquiera, desde el Sáhara hasta Siberia, puede entender, Lula dijo:

Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que estar atados al dólar para comerciar. ¿Por qué no podemos comerciar en nuestras propias monedas? ¿Y por qué no tenemos el compromiso de innovar?.

Está directamente implícito el hecho de que el BRICS+ en expansión debería diseñar y promover su propia moneda (el largo y complejo proceso ya ha comenzado), además de permitir el comercio en las monedas nacionales.

El poderoso mensaje de Lula iba dirigido a todo el Sur Global. Un ejemplo brasileño es el ICBC de China que ha creado una cámara de compensación en Brasil que permite el intercambio directo yuan-real.

No es de extrañar que el periodicucho oficial de la CIA, el Washington Post, echando espuma por la boca, emitiera inmediatamente el veredicto del Estado Profundo: Lula no está obedeciendo el dictado del «orden internacional basado en reglas».

Eso significa que el Estado Profundo irá a por Lula y su gobierno, una vez más, y no escatimará esfuerzos para desestabilizarlo. Porque lo que dijo Lula es exactamente lo que Sadam Husein y el coronel Gadafi dijeron, e intentaron aplicar, en el pasado.

Así que Lula necesitará toda la ayuda posible. Entre, una vez más, «Zhiyin».

Así es como Xi dio la bienvenida oficial a Lula en Pekín. Muy pocas personas en el mundo, no chinas, entienden que cuando alguien de la talla de Xi te dice, delante de ti, que eres «un viejo amigo de China», eso es todo.

Todas las puertas están abiertas. Confían en usted, le abrazan, le protegen, le escuchan, le ayudan en momentos de necesidad y siempre harán todo lo posible por mantener la amistad cerca de sus corazones.

Y así termina, por ahora, nuestra historia de «amigos íntimos» que emprenden el camino hacia Pekín. El amigo del BRICS entendió sin duda todo lo que hay que saber. En cuanto al pequeño rey de NATOstan que sueña con convertirse en un verdadero líder soberano, la hora de la verdad está llamando a su puerta.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation