ESPERANDO EL FIN DEL MUNDO. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

10 de abril 2023.

…el totalitarismo neoliberal globalista no desaparecerá bajo una tormenta de arena. Al menos, todavía no. Todavía queda por delante una vorágine de toxicidad: suspensión de los derechos constitucionales; propaganda orwelliana; escuadrones de matones; censura; cultura de la cancelación; conformidad ideológica; restricciones irracionales de la libertad de movimiento; odio e incluso persecución de los Untermenschen -eslavos-; segregación; criminalización de la disidencia; quema de libros, juicios espectáculo; mandatos de detención falsos por parte de la CPI canguro; terror al estilo de ISIS.

Estábamos esperando el fin del mundo

Esperando el fin del mundo, esperando el fin del mundo

Querido Señor, espero sinceramente que vengas

Porque Tú realmente empezaste algo.

Elvis Costello, Esperando el fin del mundo, 1977

No podemos ni siquiera empezar a imaginar los incesantes efectos dominó derivados del terremoto geopolítico de 2023 que sacudió el mundo: Putin y Xi, en Moscú, señalando de facto el principio del fin de la Pax Americana.

Este ha sido el anatema definitivo para las enrarecidas élites hegemónicas anglo-estadounidenses durante más de un siglo: una asociación estratégica integral firmada y sellada por dos competidores iguales, que entrelaza una base manufacturera masiva y la preeminencia en el suministro de recursos naturales, con el valor añadido del armamento ruso de última generación y la astucia diplomatica.

Desde el punto de vista de estas élites, cuyo Plan A siempre fue una versión degradada del Divide y vencerás del Imperio Romano, se suponía que esto nunca iba a ocurrir. De hecho, cegados por la arrogancia, nunca lo vieron venir. Históricamente, esto ni siquiera puede calificarse como un remix del Torneo de las Sombras; es más bien como el Imperio chabacano dejado en la sombra, «echando espuma por la boca» (copyright de Maria Zakharova).

Xi y Putin, con un movimiento Sun Tzu, inmovilizaron el orientalismo, el eurocentrismo, el excepcionalismo y, por último pero no menos importante, el neocolonialismo. No es de extrañar que el Sur Global quedara fascinado por lo que ocurrió en Moscú.

Para colmo de males, tenemos a China, la mayor economía del mundo con diferencia si se mide por la paridad del poder adquisitivo (PPA), así como el mayor exportador. Y tenemos a Rusia, una economía que por PPA es equivalente o incluso mayor que la de Alemania, con las ventajas añadidas de ser el mayor exportador de energía del mundo y de no verse obligada a desindustrializarse.

Juntos, en sincronía, se centran en crear las condiciones necesarias para eludir el dólar estadounidense.

Una de las frases cruciales del presidente Putin: «Estamos a favor de utilizar el yuan chino para los acuerdos entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina«.

Una consecuencia clave de esta alianza geopolítica y geoeconómica, cuidadosamente diseñada a lo largo de los últimos años, ya está en juego: la aparición de una posible tríada en términos de relaciones comerciales globales y, en muchos aspectos, una Guerra Comercial Global.

Eurasia está siendo dirigida, y organizada en gran medida, por la asociación Rusia-China. China también desempeñará un papel clave en el Sur Global, pero India también puede llegar a ser bastante influyente, aglutinando lo que sería un Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) con esteroides. Y luego está la antigua «nación indispensable» gobernando sobre los vasallos de la UE y la Anglosfera reunidos en los Cinco Ojos.

Lo que realmente quieren los chinos

El Hegemón, en virtud de su autoconcebido «orden internacional basado en normas», esencialmente nunca hizo diplomacia. Divide y vencerás, por definición, excluye la diplomacia. Ahora su versión de la «diplomacia» ha degenerado aún más en burdos insultos por parte de una serie de funcionarios de EEUU, la UE y el Reino Unido intelectualmente cuestionados y francamente imbéciles.

No es de extrañar que un verdadero caballero, el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov, se haya visto obligado a admitir: «Rusia ya no es un socio de la UE… La Unión Europea ‘perdió’ a Rusia. Pero la culpa es de la propia Unión. Al fin y al cabo, los Estados miembros de la UE… declaran abiertamente que Rusia debe sufrir una derrota estratégica. Por eso consideramos a la UE una organización enemiga».

Y, sin embargo, el nuevo concepto de política exterior rusa, anunciado por Putin el 31 de marzo, lo deja bastante claro: Rusia no se considera «enemiga de Occidente» y no busca el aislamiento.

El problema es que prácticamente no hay ningún adulto con quien hablar al otro lado, sino más bien un puñado de hienas. Eso ha llevado a Lavrov a subrayar una vez más que pueden utilizarse medidas «simétricas y asimétricas» contra quienes participen en acciones «hostiles» contra Moscú.

Cuando se trata de Excepcionalistán, eso es evidente: Moscú designa a EEUU como el principal instigador antirruso, y la política colectiva general de Occidente se describe como «un nuevo tipo de Guerra Híbrida«.

Sin embargo, lo que realmente importa a Moscú son los aspectos positivos más adelante en el camino: integración sin pausa de Eurasia; vínculos más estrechos con los «centros globales amigos» China e India; mayor ayuda a África; más cooperación estratégica con América Latina y el Caribe, las tierras del Islam- Turquía, Irán, Arabia Saudí, Siria, Egipto- y la ASEAN.

Y eso nos lleva a algo esencial que fue, como era de esperar, ignorado en masa por los medios de comunicación occidentales: el Foro de Boao para Asia, que se celebró casi simultáneamente al anuncio del nuevo concepto de política exterior de Rusia.

El Foro de Boao, iniciado a principios de 2001, todavía en la era anterior al 11-S, ha seguido el modelo de Davos, pero es China hasta la médula, y la secretaría tiene su sede en Pekín. Boao está en la provincia de Hainan, una de las islas del golfo de Tonkin y hoy un paraíso turístico.

Una de las sesiones clave del foro de este año fue la dedicada al desarrollo y la seguridad, presidida por el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, actual presidente de Boao.

Hubo bastantes referencias a la Iniciativa de Desarrollo Global de Xi, así como a la Iniciativa de Seguridad Global, que por cierto se lanzó en Boao en 2022.

El problema es que estas dos iniciativas están directamente vinculadas al concepto de paz y seguridad de la ONU y a la extremadamente dudosa Agenda 2030 sobre «desarrollo sostenible», que no trata exactamente de desarrollo y mucho menos de «sostenible»: es un invento supercorporativo de Davos. La ONU, por su parte, es básicamente un rehén de los caprichos de Washington. Pekín, de momento, le sigue el juego.

El primer ministro Li Qiang fue más concreto. Haciendo hincapié en el concepto característico de «comunidad de futuro compartido para la humanidad» como base para la paz y el desarrollo, vinculó la coexistencia pacífica con el «Espíritu de Bandung» -en continuidad directa con el surgimiento del MNOAL en 1955: debería ser la «Vía Asiática» de respeto mutuo y construcción de consenso- en oposición al «uso indiscriminado de sanciones unilaterales y jurisdicción de largo alcance«, y al rechazo de «una nueva Guerra Fría«.

Y eso llevó a Li Qiang a hacer hincapié en el impulso chino para profundizar en el acuerdo comercial de Asia Oriental RCEP, y también a avanzar en las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre China y la ASEAN. Y todo ello integrado con la nueva expansión de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), en contraste con el proteccionismo comercial.

Así pues, para los chinos lo importante, entrelazado con los negocios, son las interacciones culturales, la inclusividad, la confianza mutua y un severo rechazo del «choque de civilizaciones» y la confrontación ideológica.

Por mucho que Moscú suscriba fácilmente todo lo anterior -y de hecho lo practique mediante sutilezas diplomáticas-, Washington está aterrorizado por lo convincente que es esta narrativa china para todo el Sur Global. Después de todo, la única oferta de Excepcionalistán en el mercado de las ideas es la dominación unilateral; Divide y vencerás; y «estás con nosotros o contra nosotros«. Y en este último caso serás sancionado, acosado, bombardeado y/o cambiado de régimen.

¿Otra vez 1848?

Mientras tanto, en los territorios vasallos, surge la posibilidad de un renacimiento de 1848, cuando una gran oleada revolucionaria azotó toda Europa.

En 1848 eran revoluciones liberales; hoy tenemos revoluciones esencialmente populares antiliberales (y antibelicistas), desde campesinos en Holanda y Bélgica hasta populistas no reconstruidos en Italia y populistas de izquierda y derecha combinados en Francia.

Puede que sea demasiado pronto para considerar que estamos ante una Primavera Europea. Pero lo que es seguro en varias latitudes es que los ciudadanos europeos medios se sienten cada vez más inclinados a librarse del yugo de la Tecnocracia Neoliberal y su dictadura del Capital y la Vigilancia. Por no hablar del belicismo de la OTAN.

Como prácticamente todos los medios de comunicación europeos están controlados por tecnócratas, la gente no verá este debate en los medios de comunicación. Sin embargo, hay una sensación en el aire de que esto puede estar anunciando el fin de una dinastía al estilo chino.

En el calendario chino siempre sucede así: su reloj histórico-social siempre funciona con periodos de entre 200 y 400 años por dinastía.

Hay indicios de que Europa puede estar asistiendo a un renacimiento.

El periodo de agitación será largo y arduo -debido a las hordas de anarcoliberales que son tan idiotas útiles para la oligarquía occidental- o todo podría llegar a un punto crítico en un solo día. El objetivo está muy claro: la muerte de la Tecnocracia Neoliberal.

Así es como el punto de vista Xi-Putin podría abrirse paso en el Occidente colectivo: mostrar que esta «modernidad» sucedánea (que incorpora la rabiosa cultura de la cancelación) es esencialmente nula en comparación con los valores culturales tradicionales y profundamente arraigados, ya sea el confucianismo, el taoísmo o la ortodoxia oriental. Los conceptos chino y ruso de civilización-estado son mucho más atractivos de lo que parecen.

La revolución (cultural) no será televisada, pero puede que ejerza sus encantos a través de innumerables canales de Telegram. Francia, encaprichada con la rebelión a lo largo de su historia, puede saltar a la vanguardia… de nuevo.

Sin embargo, nada cambiará si no se subvierte el casino financiero mundial. Rusia dio una lección al mundo: se estaba preparando, en silencio, para una Guerra Total a largo plazo. Tanto es así que su contragolpe calibrado puso patas arriba la Guerra Financiera, desestabilizando por completo el casino. China, mientras tanto, se está reequilibrando, y va camino de estar también preparada para la Guerra Total, híbrida y de otro tipo.

El inestimable Michael Hudson, en su reciente libro The Collapse of Antiquity (El Colapso de la Antigüedad), analiza hábilmente el papel de la deuda en Grecia y Roma, las raíces de la civilización occidental, explica sucintamente nuestro actual estado de cosas:

Estados Unidos ha llevado a cabo una revolución de color en la cúpula, en Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia, esencialmente, donde la política exterior de Europa no representa sus propios intereses económicos (…) Estados Unidos simplemente dijo: – Nos comprometemos a apoyar una guerra de (lo que ellos llaman) democracia (con lo que quieren decir oligarquía, incluido el nazismo de Ucrania) contra la autocracia (…) Autocracia es cualquier país lo suficientemente fuerte como para impedir la aparición de una oligarquía acreedora, como China ha impedido a la oligarquía acreedora.

Así que la «oligarquía acreedora», de hecho, puede explicarse como la intersección tóxica entre los sueños húmedos globalistas de control total y el Dominio de Espectro Completo militarizada.

La diferencia ahora es que Rusia y China están demostrando al Sur Global que lo que los estrategas estadounidenses tenían reservado para ellos -os vais a «congelar en la oscuridad» si os desviáis de lo que decimos- ya no es aplicable. La mayor parte del Sur Global está ahora en abierta revuelta geoeconómica.

Por supuesto, el totalitarismo neoliberal globalista no desaparecerá bajo una tormenta de arena. Al menos, todavía no. Todavía queda por delante una vorágine de toxicidad: suspensión de los derechos constitucionales; propaganda orwelliana; escuadrones de matones; censura; cultura de la cancelación; conformidad ideológica; restricciones irracionales de la libertad de movimiento; odio e incluso persecución de los Untermenschen -eslavos-; segregación; criminalización de la disidencia; quema de libros, juicios espectáculo; mandatos de detención falsos por parte de la CPI canguro; terror al estilo de ISIS.

Pero el vector más importante es que tanto China como Rusia, cada una con sus propias y complejas particularidades -y ambas desechadas por Occidente como Otros inasimilables- están invirtiendo mucho en construir modelos económicos viables que no estén conectados, en varios grados, al casino financiero occidental y/o a las redes de la cadena de suministro. Y eso es lo que está volviendo locos a los Excepcionalistas, incluso más locos de lo que ya están.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Nota: Este es el original en inglés de una columna especialmente encargada por el principal diario económico Ruso Vedomosti: https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/04/10/970144-konets-sveta-dlya-gegemona

Fuente original: Vedomosti