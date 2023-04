EEUU SACA MÚSCULO EN EL GOLFO PÉRSICO, SIN RESULTADO. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

10 de abril 2023.

Un EE.UU. presa del pánico intenta insertarse en el tsunami de cambios políticos, económicos y diplomáticos de Asia Occidental, pero ¿alguien le escucha?

La semana pasada se produjeron tres acontecimientos ominosos relacionados con Estados Unidos que se oponen a la relajación general de las tensiones en la región de Asia Occidental:

En primer lugar, la llamada telefónica del martes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente de los EAU, Mohamed bin Zayed al-Nahyan (MbZ), en busca de una reunión para insuflar vida a los Acuerdos de Abraham;

En segundo lugar, un viaje secreto a Arabia Saudí del director de la CIA, William Burns, para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MbS), mientras la diplomacia china se acelera en Asia Occidental;

En tercer lugar, la llegada del submarino de ataque de propulsión nuclear USS Florida a aguas del Golfo Pérsico.

El hilo conductor aquí es el ascenso de Irán en la geopolítica de Asia Occidental, tras su histórico acuerdo con Arabia Saudí, mediado por China con un sólido apoyo ruso.

Estos tres acontecimientos se produjeron en el contexto inmediato de una reunión pionera entre el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Faisal bin Farhan Al-Saud, y su homólogo iraní, Hossein Amir Abdollahian, celebrada el jueves en Pekín.

En una extraña coincidencia, el USS Florida también transitó el jueves por el Canal de Suez en una misión de apoyo a la Quinta Flota estadounidense con base en Bahrein, cuya zona de operaciones incluye el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y partes del Océano Índico.

La distensión saudí-iraní

En las semanas transcurridas desde el acuerdo del 10 de marzo entre Arabia Saudí e Irán para restablecer las relaciones diplomáticas, altos funcionarios de ambos Estados han hablado por teléfono en varias ocasiones y el rey saudí Salman ha invitado al presidente iraní Ebrahim Raisi a visitar Riad. La reunión de los dos ministros de Asuntos Exteriores celebrada el jueves en Pekín indica que la visita de Raisi a Riad no está lejos.

La declaración conjunta declaración conjunta emitida tras la reunión de Pekín muestra que la copa de la distensión saudí-iraní se está llenando rápidamente, acercandose a la marca de medio lleno .

La declaración conjunta habla de

impulsar la cooperación» e insinúa iniciativas concretas en ciernes, como la exploración de «medios de cooperación, con resultados positivos, teniendo en cuenta los recursos naturales, el potencial económico y las numerosas oportunidades que tienen sus países, que pueden ayudar a ambos a obtener beneficios mutuos.

Un alto funcionario iraní ha buscado abiertamente inversiones Saudíes. Anteriormente, el ministro saudí de Finanzas, Mohammad Al Jadaan, señaló «muchas oportunidades» en Irán para la inversión saudí. Se están reanudando los vuelos directos.

La declaración conjunta afirmaba «impulsar la cooperación para apoyar la estabilidad y la seguridad en la región, en beneficio mutuo«. Teherán está presionando al movimiento Ansarallah para que alcance un alto el fuego en Yemen en sus negociaciones con Riad. Los enviados saudíes y omaníes llegaron el sábado a Sanaa para negociar un acuerdo de alto el fuego permanente que podría anunciarse antes de la festividad musulmana del Eid, que comienza el 20 de abril.

Autonomía saudí y resentimiento estadounidense

Básicamente, la reunión del jueves en Pekín indica que Riad y Teherán se esfuerzan activamente por establecer una relación de cooperación más amplia, y China insiste en que tiene la intención de seguir desempeñando un papel fundamental como mediador y facilitador.

Los comentaristas chinos pronostican que Pekín está dispuesto a actuar como coordinador en la resolución de conflictos en la región de Asia Occidental, ya que cuenta con una gran aceptación entre los Estados regionales. China percibe que la autonomía de Arabia Saudita va en aumento, adoptando estrategias económicas sin depender de EEUU y dejando de ser políticamente obediente a los dictados de Washington.

La reciente decisión de la OPEP+ de recortar aún más la producción de petróleo se considera una prueba de este cambio geopolítico. Citando un comentario del Global Times (reproducido en el Diario del Pueblo) de la semana pasada, «El sentimiento de resentimiento hacia EE.UU. en Oriente Próximo [Asia Occidental] es generalizado, no sólo en Arabia Saudí, ya que la implicación de EE.UU. en la región se considera impulsada principalmente por el deseo de apoderarse de los recursos petrolíferos…” Nadie quiere ser el peón de EE.UU. para siempre.

Los intentos de EEUU de controlar el panorama energético mundial, especialmente con el conflicto Rusia-Ucrania como telón de fondo, han enfurecido a muchos países, ya que Washington exige constantemente que algunos países de Oriente Medio [Asia Occidental] sacrifiquen sus propios intereses para suprimir a Rusia. Washington tiene que entender que los asuntos regionales deben ser y serán decididos por los países relevantes de Oriente Próximo [Asia Occidental]. EEUU sigue viviendo bajo la ilusión de la hegemonía y el determinismo estadounidenses .

Por el contrario, los medios de comunicación estadounidenses están inundados de pánico por el repliegue estadounidense en Asia Occidental. Hay un sentimiento palpable de frustración en Washington. La estrategia estadounidense-israelí de décadas de «divide y vencerás» apuntalando a Irán como el coco ha perdido fuerza.

Posible enfrentamiento con Irán

El fantasma que acecha a Washington es que, por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, Teherán está reforzando inexorablemente sus lazos con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que a su vez enterrará progresivamente las sanciones occidentales contra Irán.

Dicho esto, el programa nuclear iraní también avanza constantemente. Estados Unidos calcula que el programa nuclear iraní sigue siendo una cuestión divisoria entre los Estados del Golfo, especialmente Arabia Saudí. Pero esta ventana de oportunidad también puede cerrarse una vez que la visita de Raisi a Arabia Saudí ponga en marcha una matriz de entendimiento estratégico saudí-iraní.

Baste decir que la Administración Biden puede aprovechar el reciente informe del OIEA que detectó partículas de uranio enriquecidas al 83,7 por ciento de pureza -muy cerca del grado armamentístico- en las instalaciones subterráneas iraníes de Fordow como justificación para un enfrentamiento con Teherán.

Un funcionario estadounidense fue citado por Al Arabiya English diciendo que la misión de Burns a Arabia Saudita era en realidad para reforzar el compromiso estadounidense con la cooperación en materia de inteligencia. Muy posiblemente, Burns compartió con MbS los últimos informes de inteligencia relativos a Irán. No obstante, Arabia Saudita ha acudido a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores organizada por Pekín, dando a entender que su brújula para mejorar los lazos con Irán está fijada y, lo que es más importante, que Riad no será parte en ninguna acción militar estadounidense contra Irán.

Pero puede que tampoco sea necesaria una implicación saudí directa. Según se informa, el USS Florida es capaz de transportar hasta 154 misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk.

La cambiante geopolítica de Asia Occidental

Resulta significativo que la Casa Blanca y los funcionarios del Departamento de Estado hayan optado calculadamente por elogiar el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán mediado por China, aunque redactado en tópicos. El presidente estadounidense, Joe Biden, también reaccionó de forma apagada ante la decisión altamente provocadora de la OPEP+ de recortar aún más la producción de petróleo el mes que viene, que, sabe perfectamente, está anclada en un profundo entendimiento entre Riad y Moscú y reportará a Rusia una enorme ganancia inesperada por sus exportaciones de petróleo.

Curiosamente, la oficina de Netanyahu afirmó que MbZ le llamó y que los dos dirigentes «acordaron continuar el diálogo entre ellos en un encuentro personal en un futuro próximo«. Pero la Agencia de Noticias de los Emiratos, WAM, ha informado desde entonces de que la conversación tuvo lugar en realidad a iniciativa de Netanyahu y que MbZ dijo que los EAU «trabajarían con Israel, las demás naciones árabes y los socios internacionales para evitar una escalada regional y avanzar por un camino hacia la paz y la estabilidad«.

El informe del WAM señalaba inequívocamente que el acento de los EAU está en la estabilidad regional e, implícitamente, que no se dejarán arrastrar a ningún tejemaneje estadounidense-israelí para socavar los procesos actuales en la política regional -no sólo entre Arabia Saudí e Irán, sino los que implican el regreso de Siria a la Liga Árabe, un alto el fuego en Yemen, etc.

La noticia no mencionaba ningún compromiso por parte de MbZ de reunirse con Netanyahu, quien, por supuesto, se ha vestido de gala y está ansioso por irse, poco dispuesto a renunciar todavía a que Israel haya perdido la trama regional.

Mientras tanto, el USS Florida estará al acecho en las aguas del Golfo Pérsico en una proyección del poder estadounidense, enviando una advertencia tácita, pero ineficaz, tanto a los Estados árabes como a Pekín de que no puede haber un nuevo sheriff en la ciudad, ni ahora ni en un futuro concebible.

Aquí reside el verdadero peligro. La Administración Biden necesita desesperadamente una buena óptica y puede recurrir reflexivamente a la fuerza para frustrar lo que es nada menos que un cambio de placas tectónicas en la geopolítica de Asia Occidental, que podría abordarse mejor con herramientas no militares, o simplemente, no abordarse en absoluto.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: The Cradle