RECUPERAR LOS ESTADOS UNIDOS. Chris Hedges.

Chris Hedges.

Ilustración: Mr. Fish, EEUU.

07 de abril 2023.

“¿En qué momento una población asediada que vive cerca o por debajo de la línea de pobreza se levanta en protesta?” De la charla del autor el 4 de abril en la Convención Nacional Independiente en Austin, Texas.

Los Estados Unidos están pasando por la guerra de clases más cruel de su historia. La desigualdad social ha alcanzado sus niveles más extremos de disparidad en más de 200 años, superando la codicia rapaz de la era de los barones ladrones.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del gobierno, junto con los medios de comunicación y las universidades, han sido tomados por una pequeña camarilla de multimillonarios y corporaciones que aprueban leyes y legislaciones que consolidan su poder y obscena riqueza a expensas de la gente.

Los estadounidenses son víctimas del sacrificio, ya sea de izquierda o de derecha, indefensos ante esta encarnación moderna del ídolo bíblico Moloch.

En 1928, el 1 por ciento superior poseía alrededor del 24 por ciento de los ingresos de la nación, un porcentaje que disminuyó constantemente hasta 1973. A principios de la década de 1970, el ataque de la oligarquía contra los trabajadores se aceleró en respuesta al surgimiento de movimientos populares de masas en la década de 1960.

La clase multimillonaria y las corporaciones invirtieron miles de millones en los partidos políticos, la academia, los grupos de expertos y los medios de comunicación. Los críticos del capitalismo tuvieron dificultades para encontrar una plataforma, incluso en la radiodifusión pública.

Quienes cantaban al ritmo de los multimillonarios recibían becas, contratos de libros, cátedras titulares, premios y megáfonos permanentes en la prensa comercial. Los salarios se estancaron. La desigualdad de ingresos creció hasta proporciones monstruosas. Las tasas de impuestos para las corporaciones y los ricos se redujeron hasta que culminó en un boicot fiscal virtual.

Hoy, el 10 por ciento superior de las personas más ricas de los Estados Unidos posee casi el 70 por ciento de la riqueza total del país. El 1 por ciento superior controla el 32 por ciento de la riqueza. El 50 por ciento inferior de la población estadounidense posee el 3 por ciento de toda la riqueza estadounidense.

Estos oligarcas gobernantes tienen a los estadounidenses, sin mencionar el mundo natural, en un abrazo mortal. Han movilizado los órganos de seguridad del Estado, militarizado la policía, construido el sistema penitenciario más grande del mundo y deformado los tribunales para criminalizar la pobreza.

Los estadounidenses son la población más espiada, observada, fotografiada y monitoreada en la historia de la humanidad, y cubrí el estado de la Stasi en Alemania Oriental. Cuando el estado corporativo te observa las 24 horas del día, no puedes usar la palabra libertad. Esta es la relación entre un amo y un esclavo.

Los oligarcas han comprado intelectuales y artistas para servir a intereses comerciales.

La maquinaria del dominio corporativo la llevan a cabo los universitarios, aquellos que llegan a la cima de la academia, como el economista Larry Summers, quien impulsó la desregulación de Wall Street bajo la presidencia de Bill Clinton, o el politólogo Samuel Huntington, quien advirtió que países como EE. UU. y el Reino Unido sufrían de un “exceso de democracia”: los que administran las firmas financieras y las superestructuras corporativas, los que proporcionan los jingles, la publicidad, las marcas y la propaganda política en las firmas de relaciones públicas, y los que trabajan en la prensa como taquígrafos al poder y los de la industria del entretenimiento que nos llenan la cabeza de fantasías.

Creando parias

Es una de las grandes ironías que el estado corporativo necesita las habilidades de los educados, intelectuales y artistas para mantener el poder, pero en el momento en que cualquiera comienza a pensar de forma independiente, es silenciado.

El implacable asalto a la cultura, el periodismo, la educación, las artes y el pensamiento crítico ha dejado marginados a aquellos que hablan el lenguaje de la guerra de clases, Cassandras frenéticas que son vistas como un poco trastornadas y deprimentemente apocalípticas. Aquellos que tienen el coraje de arrojar luz sobre el funcionamiento interno de la maquinaria, como Noam Chomsky, son convertidos en parias o, como Julian Assange, perseguidos implacablemente.

La cultura es vital para la democracia. Es radical y transformador. Expresa lo que yace en lo más profundo de nosotros. Da palabras a nuestra realidad. Valida los hechos de nuestras vidas. Nos hace sentir tanto como ver. Nos permite empatizar con aquellos que son diferentes u oprimidos. Revela lo que sucede a nuestro alrededor. Honra el misterio.

“El papel preciso del artista, entonces, es iluminar esa oscuridad, abrir caminos a través del vasto bosque”, escribe James Baldwin, “para que, en todo lo que hagamos, no perdamos de vista su propósito, que es, después de todo, para hacer del mundo una morada más humana”.

“En última instancia, el artista y el revolucionario funcionan como funcionan, y pagan las cuotas que deben pagar porque ambos están poseídos por una visión, y no siguen esta visión sino que se ven impulsados ​​por ella”, escribe Baldwin.

La premisa central de la cultura de masas es que el capitalismo es el motor inexpugnable del progreso humano, incluso cuando los capitalistas globales han bombeado casi un 37 por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera desde la primera Convención sobre el Cambio Climático en 1992.

Hable de valores y necesidades, hable de sistemas morales y significado, desafíe la primacía de las ganancias, especialmente si solo tiene los pocos minutos que se le asignan en un programa de televisión por cable para comunicarse de un lado a otro con los clichés habituales que terminan con el pensamiento. y suena como un galimatías para un público condicionado.

El capitalismo, como lo entendió Karl Marx, es una fuerza revolucionaria. Es endémicamente inestable. Explota a los seres humanos y al mundo natural hasta el agotamiento o el colapso. Esa es su naturaleza.

Pero aquellos en la sociedad encargados de revelar esta naturaleza han sido comprados o silenciados. La verdad no se deriva de valores sociales o éticas externas a la cultura corporativa. Los derechos y necesidades sociales, familiares e individuales, así como la capacidad de enfocarse en estos derechos y necesidades, son robados a la población.

Están sus hechos y están nuestros hechos. Los mercados, el crecimiento económico, las mayores ganancias y consolidaciones corporativas, la austeridad, la innovación tecnológica, la desindustrialización y un mercado de valores en alza son sus hechos. La necesidad de Janet Yellen de orquestar el desempleo para bajar la inflación es, para ellos, un hecho vital.

Nuestros hechos, los hechos de los que son desalojados, van a la cárcel, están desempleados, están enfermos pero no tienen seguro, los 12 millones de niños que se acuestan con hambre, o viven, como casi 600.000 estadounidenses, en las calles, no son parte de la ecuación.

Nuestros hechos no atraen a los anunciantes. Nuestros hechos no encajan con el mundo Disneyfied que se les paga a los medios y a los anunciantes para que lo creen. Nuestros hechos son un impedimento para aumentar las ganancias.

Viviendo el sueño

Uno se esfuerza hacia un sueño. Uno vive dentro de una ilusión. Y la ilusión de que la gente se alimenta es que nunca hay un impedimento que no se pueda superar. Que si profundizamos lo suficiente dentro de nosotros mismos, si encontramos nuestra fuerza interior, si nos aferramos a lo que los gurús de la autoayuda nos dicen que somos realmente excepcionales, si creemos que Jesús puede realizar milagros, si nos enfocamos en la felicidad, podemos tener todo lo que deseamos.

Y cuando fallamos, como la mayoría falla en cumplir esta ilusión en un Estados Unidos posindustrial, se nos dice que no nos esforzamos lo suficiente.

Sigmund Freud escribió que las sociedades, junto con los individuos, están impulsadas por dos instintos primarios. Uno es el instinto de vida: Eros , la búsqueda de amar, nutrir, proteger y preservar. El segundo es el instinto de muerte.

La pulsión de muerte, llamada Thanatos por los posfreudianos, está impulsada por el miedo, el odio y la violencia. Busca la disolución de todos los seres vivos, incluidos nosotros mismos. Una de estas dos fuerzas, escribe Freud, es siempre ascendente.

Las sociedades en declive son seducidas por el instinto de muerte, como observa Freud en Civilization and Its Discontents , escrito durante el ascenso del fascismo europeo y la Segunda Guerra Mundial. El instinto de muerte ve la destrucción como creación.

La satisfacción de la pulsión de muerte, escribe Freud, “va acompañada de un grado extraordinariamente alto de goce narcisista, debido a que le presenta al yo la realización de sus antiguos deseos de omnipotencia”.

Una población acosada por la desesperación, una sensación de destronamiento e impotencia, se ve embriagada por una orgía de aniquilamiento, que pronto se transforma en autoaniquilación. No tiene interés en nutrir un mundo que los ha traicionado.

Busca erradicar este mundo y reemplazarlo por uno mítico. Se retira a la autoadulación alimentada por el autoengaño y la amnesia histórica.

El peligro de la ilusión es que te permite permanecer en un estado de infantilismo. A medida que se abre la brecha entre la ilusión de quiénes son los estadounidenses y la realidad de la desigualdad, la violencia, las ejecuciones hipotecarias, las quiebras provocadas por la incapacidad de pagar las facturas médicas y, en última instancia, el colapso del imperio, la gente no está preparada emocionalmente, psicológica e intelectualmente por lo que les confronta.

Cuando el lobo llama a la puerta, cuando embargan nuestra casa, cuando se acaba el seguro de desempleo, uno reacciona como reacciona un niño. Hay una búsqueda de un demagogo o un salvador que promete protección, renovación moral, venganza y nueva gloria.

Este es el mundo deformado que han creado los amos corporativos. Es uno que los estadounidenses deben enfrentar y desmantelar. Requiere el enfrentamiento de poder contra poder.

Requiere el desmantelamiento de las ilusiones utilizadas para desempoderarnos, para adherirnos a valores basados ​​en la santidad de la vida, en lugar del hecho de la ganancia.

Requiere el cruce de las divisiones culturales y políticas que ha erigido la clase dominante y la construcción de nuevas coaliciones políticas y sociales.

La política vacía de la diversidad

Las políticas de la diversidad se han convertido en artilugios publicitarios, de marcas. El ex presidente estadounidense Barack Obama no hizo nada para mitigar la desigualdad social y la locura imperial. La política de identidad y la diversidad ocupan a los liberales y educados con un activismo boutique a expensas de abordar las injusticias sistémicas o el flagelo de la guerra permanente.

Los que tienen regañan a los que no tienen por sus malos modales, racismo, insensibilidad lingüística y estridencias, mientras ignoran las causas fundamentales de su angustia económica o la desesperación suicida que se apodera de gran parte del país.

¿Mejoraron las vidas de los nativos americanos debido a la legislación que ordenaba la asimilación y la revocación de los títulos de propiedad de las tierras tribales impulsada por Charles Curtis, el primer vicepresidente nativo americano?

¿Estamos mejor con Clarence Thomas, que se opone a la acción afirmativa, en la Corte Suprema? ¿O Victoria Nuland, un halcón de guerra, en el Departamento de Estado?

¿Es más aceptable la perpetuación de la guerra permanente por parte de Estados Unidos porque Lloyd Austin, un afroamericano, es el secretario de defensa? ¿Es el ejército más humano porque acepta soldados transgénero?

¿Se mejora la desigualdad social y el estado de vigilancia que la controla porque Sundar Pichai, quien nació en India, es el CEO de Google y Alphabet? ¿Ha mejorado la industria de las armas porque Kathy J. Warden, una mujer, es la directora ejecutiva de Northop Grumman? ¿Y otra mujer, Phebe Novakovic, es la directora ejecutiva de General Dynamics?

¿Están mejor las familias trabajadoras con Janet Yellen, quien promueve el aumento del desempleo y la “inseguridad laboral” para reducir la inflación, como secretaria del Tesoro? ¿Se mejora la industria del cine cuando una directora, Kathryn Bigelow, hace «Zero Dark Thirty», un agitprop para la CIA ?

Richard Rorty en su último libro Achieving Our Country vio hacia dónde nos dirigimos los estadounidenses. El escribe:

[M]iembres de sindicatos y trabajadores no calificados no organizados, tarde o temprano se darán cuenta de que su gobierno ni siquiera está tratando de evitar que los salarios bajen o que se exporten puestos de trabajo. Más o menos al mismo tiempo, se darán cuenta de que los trabajadores administrativos de los suburbios (ellos mismos con un miedo desesperado a que los reduzcan) no van a dejar que se les cobren impuestos para proporcionar beneficios sociales a nadie más. En ese momento, algo se romperá. El electorado no suburbano decidirá que el sistema ha fallado y comenzará a buscar un hombre fuerte por quien votar, alguien dispuesto a asegurarles que, una vez que sea elegido, los burócratas engreídos, los abogados engañosos, los vendedores de bonos pagados en exceso y los profesores posmodernos ya no volverán a votar. estar tomando las decisiones. Entonces puede desarrollarse un escenario como el de la novela de Sinclair Lewis No puede suceder aquí . Una vez que un hombre fuerte asume el cargo, nadie puede predecir lo que sucederá. En 1932, la mayoría de las predicciones sobre lo que sucedería si Hindenburg nombraba al canciller de Hitler eran demasiado optimistas. Una cosa que es muy probable que suceda es que los avances logrados en los últimos cuarenta años por los estadounidenses negros y morenos, y por los homosexuales, serán eliminados. El desprecio jocoso por las mujeres volverá a estar de moda. Las palabras [insulto para un afroamericano que comienza con “n”] y [insulto para una persona judía que comienza con “k”] volverán a escucharse en el lugar de trabajo. Todo el sadismo que la izquierda académica ha tratado de hacer inaceptable para sus estudiantes volverá a desbordarse. Todo el resentimiento que sienten los estadounidenses mal educados por tener sus modales dictados por graduados universitarios encontrará una salida.

El público ha sido aislado en tribus antagónicas. Atender a estas tribus antagónicas es el modelo comercial de los medios, ya sea Fox News o MSNBC.

No solo se alimenta a estos grupos demográficos competitivos con lo que quieren escuchar, sino que se demoniza a la tribu opuesta, con una retórica hirviente que ensancha los abismos dentro del público. Esto deleita a los oligarcas.

Si queremos recuperar el poder de las corporaciones y la clase multimillonaria que ha llevado a cabo este golpe de Estado a cámara lenta, así como prevenir el surgimiento del neofascismo, debemos construir una coalición de izquierda-derecha libre del absolutismo moral del despertar. fanáticos

Debemos organizarnos para usar la única arma que poseen los trabajadores que puede paralizar y destruir el poder económico y político de la clase multimillonaria. La huelga.

Los oligarcas han pasado décadas aboliendo o domesticando sindicatos, convirtiendo a los pocos sindicatos que quedan en serviles socios menores en el sistema capitalista.

Sólo el 10,1 por ciento de la fuerza laboral está sindicalizada . En enero de 2022, la sindicalización del sector privado se encontraba en su punto más bajo desde la aprobación de la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935.

Y, sin embargo, el 71 por ciento de los trabajadores de EE. UU. dice que le gustaría pertenecer a un sindicato, la cifra más alta en casi seis décadas, y un aumento del 48 por ciento en 2009, según una encuesta de Gallup realizada el verano pasado .

Ataques al poder de los trabajadores

Una serie de leyes antilaborales, incluida la Ley Taft-Hartley de 1947 y las llamadas leyes de Derecho al Trabajo , que prohíben los talleres sindicales, fueron elaboradas para debilitar el poder de negociación de los trabajadores y obstaculizar la capacidad de huelga.

Cuando se aprobó la Ley Taft-Hartley , alrededor de un tercio de la fuerza laboral estaba sindicalizada, alcanzando un máximo en 1954 con un 34,8 por ciento. La ley es un ataque frontal a los sindicatos. Prohíbe las huelgas jurisdiccionales, salvajes, solidarias o políticas y los boicots secundarios, mediante los cuales los sindicatos hacen huelga contra los empleadores que continúan haciendo negocios con una empresa que está en huelga. Prohíbe los piquetes de situs secundarios o comunes y los comercios cerrados.

La Ley permite a las empresas exigir a los empleados que asistan a reuniones de propaganda antisindical, lo que Amazon hace con sus trabajadores.

El gobierno federal está facultado para obtener mandatos judiciales para romper huelgas e imponer un acuerdo a los trabajadores si una huelga inminente o actual pone en peligro la “salud o seguridad nacional”, como hizo la administración Biden con los trabajadores ferroviarios de carga. El derecho de huelga en Estados Unidos apenas existe.

La huelga es la única arma que tienen los trabajadores para controlar el poder. Los terceros pueden presentar candidatos para desafiar el duopolio, pero son apéndices inútiles a menos que tengan el poder del trabajo organizado detrás de ellos.

Como la historia ha demostrado repetidamente, el trabajo organizado, aliado con un partido político dedicado a sus intereses, es la única forma en que la gente puede protegerse de los oligarcas.

Nick French, en un artículo en Jacobin , se basa en el trabajo del sociólogo Walter Korpi, quien examinó el surgimiento del estado de bienestar sueco en su libro The Democratic Class Struggle . Korpi detalló cómo los trabajadores suecos,

construyerón un movimiento sindical fuerte y bien organizado, organizado a lo largo de líneas industriales y unido por una federación sindical central…. que trabajó en estrecha colaboración con el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Suecia (SAP).

La batalla para construir el estado de bienestar requirió organización (el 76 por ciento de los trabajadores estaban sindicalizados), oleadas de huelgas, actividad laboral militante y presión política del SAP.

“Medido en términos de la cantidad de días de trabajo por trabajador”, escribe Korpi, “desde el cambio de siglo hasta principios de la década de 1930, Suecia tuvo el nivel más alto de huelgas y cierres patronales entre las naciones occidentales”.

De 1900 a 1913, “hubo 1.286 días de inactividad debido a huelgas y cierres patronales por cada mil trabajadores en Suecia. De 1919 a 1938, hubo 1.448. En comparación, en los Estados Unidos el año pasado, según datos de la Oficina Nacional de Investigación Económica, hubo menos de 3,7 días de inactividad por cada mil trabajadores debido a paros laborales”.

¿En qué momento una población asediada que vive cerca o por debajo de la línea de pobreza se levanta en protesta?

¿En qué momento emprenderá una resistencia civil sostenida para romper el dominio absoluto de la élite del poder?

¿En qué momento la gente estará dispuesta a aceptar el riesgo de arresto, prisión o algo peor?

Esto, si la historia sirve de guía, es desconocido. Pero que la yesca está ahí ahora es innegable, incluso para la clase dominante. Como advirtió el filósofo estadounidense Richard Rorty, si se permite que estas divisiones se amplíen, aumenta el riesgo de permitir que los fascistas cristianos acaben con lo que queda de una república anémica.

Pero si los estadounidenses se organizan en torno a preocupaciones comunes, incluida la sentencia de muerte impuesta a miles de millones de la población mundial por la industria de los combustibles fósiles, el enfoque puede desviarse del otro demonizado al enemigo real: los amos corporativos.

Francia nos está dando una poderosa lección sobre cómo enfrentar el poder popular contra una élite gobernante.

El intento del presidente francés, Emmanuel Macron, de aumentar unilateralmente la edad de jubilación ha provocado huelgas y protestas masivas en toda Francia, incluso en París, Lyon, Marsella y Burdeos. Unos 3,5 millones de trabajadores estuvieron en Francia la semana pasada durante su novena huelga continua.

El intento del primer ministro Benjamin Netanyahu de desmantelar la supervisión judicial quedó en suspenso cuando el grupo sindical más grande del país organizó huelgas para cerrar el transporte, las universidades, los restaurantes y las tiendas minoristas.

La propia historia de actividad laboral militante de los estadounidenses, especialmente en la década de 1930, resultó en una serie de medidas que protegían a los hombres y mujeres trabajadores en todo Estados Unidos, incluida la Seguridad Social, la jornada laboral de ocho horas y el fin del trabajo infantil.

Estados Unidos tuvo las guerras laborales más sangrientas de cualquier nación industrializada, comparable solo con la erradicación del trabajo organizado por parte de los regímenes fascistas en Europa.

Cientos de trabajadores estadounidenses fueron asesinados. Miles resultaron heridos. Decenas de miles fueron incluidos en la lista negra. Organizadores sindicales radicales como Joe Hill fueron ejecutados por falsos cargos de asesinato, encarcelados como Eugene V. Debs o conducidos, como “Big Bill” Haywood, al exilio.

Los sindicatos militantes fueron ilegalizados. Durante los Raids de Palmer realizados en el segundo aniversario de la Revolución Rusa, el 17 de noviembre de 1919, fueron detenidos más de 10.000 presuntos comunistas, socialistas y anarquistas. Muchos estuvieron recluidos durante largos períodos sin juicio.

Miles de emigrados nacidos en el extranjero, como Emma Goldman , Alexander Berkman y Mollie Steimer, fueron arrestados, encarcelados y finalmente deportados . Se cerraron publicaciones socialistas, como Appeal to Reason y The Masses .

En la Gran Huelga Ferroviaria de 1922, matones armados de la empresa abrieron fuego y mataron a los huelguistas. Solo el presidente de Pennsylvania Railroad, Samuel Rea, contrató a más de 16.000 hombres armados para romper la huelga de casi 20.000 empleados en las tiendas de la compañía en Altoona, Pensilvania, la más grande del mundo.

Los ferrocarriles montaron una campaña de prensa masiva para demonizar a los huelguistas. Contrataron a miles de esquiroles, muchos de los cuales eran trabajadores afroamericanos a quienes la dirección del sindicato les prohibió afiliarse. La Corte Suprema confirmó los contratos de “perro amarillo” que prohibían a los trabajadores sindicalizarse.

La prensa del establishment, junto con el Partido Demócrata, fueron socios plenos en la demonización y desmantelamiento del trabajo. El mismo año también se produjeron huelgas ferroviarias sin precedentes en Alemania e India .

Para evitar las huelgas ferroviarias, que interrumpieron el comercio nacional en 1877, 1894 y 1922, el gobierno federal aprobó la Ley de Trabajo Ferroviario en 1926 —los miembros del sindicato la llaman “Ley Antilaboral Ferroviaria”— que establece numerosos requisitos, incluido el nombramiento de un presidente Junta de Emergencia antes de que pueda convocarse una huelga.

Biden creó una Junta Presidencial de Emergencia en julio del año pasado. Un mes después, los trabajadores de los trenes de carga se vieron obligados a aceptar un contrato que excluía cualquier licencia por enfermedad pagada.

Los oligarcas de hoy son tan viciosos y tacaños como los del pasado. Lucharán con todo lo que esté a su alcance para aplastar las aspiraciones de los trabajadores y la demanda de reformas democráticas. No será una batalla rápida ni fácil.

Pero si los estadounidenses se enfocan en el opresor, en lugar de demonizar a los que también están oprimidos, si hacen el arduo trabajo de construir movimientos de masas para mantener a raya a los poderosos, si aceptan que la desobediencia civil tiene un costo, incluido el tiempo en la cárcel, si están dispuestos a usar el arma más poderosa que tenemos, la huelga, los estadounidenses pueden recuperar su país.

*Chris Hedges es un periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer y corresponsal de guerra especializado en informar sobre América y Oriente Próximo. Hedges es también conocido por ser autor de varias superventas entre los que figuran War Is a Force That Gives Us Meaning (2002) —finalista del premio National Book Critics Circle Award para libros de no ficción. I Don’t Believe in Atheists (2008) y Death of the Liberal Class (2010). Su libro más reciente, escrito con el dibujante Joe Sacco, es Days of Destructions, Days of Revolt (2012).

Fuentes originales: Scheers Post y Consortium News

Fuente tomada y traducida: La casa de mi tía