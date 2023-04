IRÁN Y ARABIA SAUDITA: UN GANAR-GANAR CHINO. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: The Cradle.

07 de abril 2023.

El único apretón de manos entre Irán y Arabia Saudita enterró billones de dólares de inversiones occidentales en la política divide y vencerás en toda Asia Occidental, y hace que los líderes mundiales se apresuren a acudir a Pekín en busca de soluciones globales.

La idea de que la Historia tiene un punto final, tal y como promovían los despistados neoconservadores de la década unipolar de 1990, es errónea, ya que se encuentra en un proceso interminable de renovación. La reciente reunión oficial entre el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan al-Saud, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en Pekín, marca un territorio que antes se consideraba impensable y que sin duda ha causado dolor a la maquinaria de War Inc.

Este único apretón de manos significa el entierro de billones de dólares que se gastaron en dividir y gobernar Asia Occidental durante más de cuatro décadas. Además, la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT), la realidad fabricada del nuevo milenio fue el principal daño colateral en Pekín.

La imagen de Pekín como capital de la paz ha quedado impresa en todo el Sur Global, como lo demuestra un espectáculo posterior en el que un par de líderes europeos, un presidente y un eurócrata, llegaron como suplicantes ante Xi Jinping, pidiéndole que se uniera a la línea de la OTAN en la guerra de Ucrania. Fueron cortésmente rechazados.

Sin embargo, la óptica estaba sellada: Pekín había presentado un plan de paz de 12 puntos para Ucrania que fue tachado de «irracional» por los neoconservadores del cinturón de Washington. Los europeos, rehenes de una guerra por poderes impuesta por Washington, comprendieron al menos que cualquiera remotamente interesado en la paz necesita pasar por el ritual de inclinarse ante el nuevo jefe de Pekín.

La irrelevancia del JCPOA

Las relaciones entre Teherán y Riad, por supuesto, tendrán un largo y pedregoso camino por delante: desde la activación de los anteriores acuerdos de cooperación firmados en 1998 y 2001 hasta el respeto, en la práctica, de su soberanía mutua y la no injerencia en los asuntos internos del otro.

Todo está lejos de solucionarse: desde la guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen hasta el enfrentamiento frontal de las monarquías árabes del Golfo Pérsico con Hezbolá y otros movimientos de resistencia en Levante. Sin embargo, ese apretón de manos es el primer paso que conduce, por ejemplo, al próximo viaje del ministro de Asuntos Exteriores saudí a Damasco para invitar formalmente al presidente Bashar al-Assad a la cumbre de la Liga Árabe que se celebrará en Riad el mes próximo.

Es crucial subrayar que este golpe diplomático chino comenzó hace mucho tiempo con la intermediación de Moscú en las negociaciones de Bagdad y Omán; fue una evolución natural de la intervención de Rusia para ayudar a Irán a salvar a Siria de una coalición de buitres cruzada entre la OTAN y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Luego se pasó el testigo a Pekín, en total sincronía diplomática. El impulso para enterrar permanentemente el GWOT y las innumerables y desagradables ramificaciones de la guerra del terror de EE.UU. era una parte esencial del cálculo; pero aún más apremiante era la necesidad de demostrar cómo el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), o acuerdo nuclear con Irán, se había vuelto irrelevante.

Tanto Rusia como China han experimentado, por dentro y por fuera, cómo Estados Unidos siempre se las arregla para torpedear una vuelta al JCPOA, tal y como fue concebido y firmado en 2015. Su tarea consistió en convencer a Riad y a los Estados del CCG de que Teherán no tiene ningún interés en dotarse de armas nucleares y de que seguirá siendo signatario del Tratado de No Proliferación (TNP).

A continuación, fue la diplomacia china la que tuvo que dejar claro que el temor de las monarquías del Golfo Pérsico al Chiísmo revolucionario es ahora tan contraproducente como el miedo de Teherán a ser acosado y/o cercado por los salafistas yihadistas. Es como si Pekín hubiera acuñado un lema: abandonemos esas ideologías nebulosas y hagamos negocios.

Y negocio es y será: mejor aún, con la mediación de Pekín y la garantía implícita de las dos superpotencias nucleares, Rusia y China.

Súbase al tren de la desdolarización

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MbS) puede exhibir algunos rasgos de Soprano, pero no es tonto: vio al instante cómo esta oferta china se transformaba maravillosamente en sus planes de modernización interna. Una fuente del Golfo en Moscú, familiarizada con el ascenso y la consolidación del poder de MbS, detalla el impulso del príncipe heredero para atraer a la generación saudí más joven que lo idolatra. Que conduzcan sus todoterrenos, vayan a bailar, se suelten el pelo, trabajen duro y formen parte de la «nueva» Arabia Saudita de Visión 2030: un centro mundial de turismo y servicios, una especie de Dubai con esteroides.

Y, lo que es más importante, también será una Arabia Saudita integrada en Eurasia; futuro miembro inevitable tanto de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) como del BRICS+, al igual que Irán, que también se sentará en las mismas mesas comunales.

Desde el punto de vista de Pekín, todo esto gira en torno a su ambiciosa y multimillonaria Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Un corredor de conectividad clave de la BRI va de Asia Central a Irán y, más allá, al Cáucaso y/o Turquía. Otro, en busca de oportunidades de inversión, discurre por el Mar Arábigo, el Mar de Omán y el Golfo Pérsico, formando parte de la Ruta Marítima de la Seda.

Pekín quiere desarrollar proyectos BRI en ambos corredores: llámenlo “modernizacion pacífica” aplicada al desarrollo sostenible. Los chinos siempre recuerdan cómo las antiguas Rutas de la Seda surcaban Persia y parte de Arabia: en este caso, tenemos la Historia repitiéndose.

Una revolución geopolítica

Y luego viene el Santo Grial: la energía. Irán es el principal proveedor de gas de China, una cuestión de seguridad nacional, inextricablemente vinculada a su acuerdo de asociación estratégica de más de 400.000 millones de dólares. Y Arabia Saudí es su principal proveedor de petróleo. El estrechamiento de las relaciones sino-saudíes y la interacción en organizaciones multipolares clave como la OCS y los BRICS+ adelantan el fatídico día en que se consagrará definitivamente el petroyuan.

China y los EAU ya han cerrado su primer acuerdo de gas en yuanes. El tren de la desdolarización a alta velocidad ya ha salido de la estación. La ASEAN ya está debatiendo activamente cómo eludir el dólar para privilegiar los acuerdos en monedas locales, algo impensable incluso hace unos meses. El dólar estadounidense ya ha entrado en una espiral de muerte por mil cortes.

Y ese será el día en que el juego alcance un nuevo nivel impredecible.

Nunca debe subestimarse la agenda destructiva de los líderes neoconservadores a cargo de la política exterior estadounidense. Explotaron el pretexto del «nuevo Pearl Harbor» del 11-S para lanzar una cruzada contra las tierras del islam en 2001, seguida de una guerra por poderes de la OTAN contra Rusia en 2014. Su ambición última es librar una guerra contra China antes de 2025.

Sin embargo, ahora se enfrentan a una rápida revuelta geopolítica y geoeconómica del Corazón del Mundo -desde Rusia y China hasta Asia Occidental, y extrapolándose a Asia Meridional, el Sudeste Asiático, África y latitudes seleccionadas de América Latina.

El punto de inflexión se produjo el 26 de febrero de 2022, cuando los neoconservadores de Washington, en una flagrante exhibición de sus intelectos superficiales, decidieron congelar y/o robar las reservas de la única nación del planeta equipada con todas las materias primas que realmente importan, y con el ingenio necesario para desencadenar un cambio trascendental hacia un sistema monetario no anclado en el dinero fiduciario.

Ese fue el fatídico día en que la cábala, identificada por el periodista Seymour Hersh como responsable de la voladura de los oleoductos Nord Stream, hizo sonar realmente el silbato para que el tren de la desdolarización a alta velocidad abandonara la estación, liderado por Rusia, China, y ahora, bienvenidos a bordo, Irán y Arabia Saudita.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle