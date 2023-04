OPEP: LOS SAUDÍES YA NO TEMEN A EE.UU. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

04 de abril 2023.

Es muy probable que aumenten las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ya que la subida de los precios del petróleo impulsará la inflación y dificultará aún más que la Reserva Federal estadounidense encuentre un equilibrio entre la subida del tipo de interés oficial y el mantenimiento de la estabilidad financiera y económica. Del mismo modo, la administración Biden debe estar furiosa por el hecho de que la cooperación práctica entre Rusia y los países de la OPEP, especialmente Arabia Saudita, continúe, a pesar del tope de precios impuesto por Occidente al petróleo ruso y de la decisión de Moscú de recortar unilateralmente la producción en marzo.

Los recortes drásticos de la producción de petróleo a partir de mayo, anunciados por la OPEP+ el domingo significan esencialmente que ocho países clave de la OPEP decidieron unirse a Rusia para reducir la producción de petróleo, lo que supone que la OPEP y la OPEP+ vuelven a controlar el mercado del petróleo.

Ningún país productor de petróleo actúa como flautista de Hamelin. Lo mejor de todo es que Arabia Saudí y otros siete grandes países de la OPEP han decidido inesperadamente apoyar los esfuerzos de Rusia y reducir unilateralmente la producción.

Mientras que los 8 países de la OPEP hablan de una reducción de un millón de barriles diarios desde mayo hasta finales de año, Rusia ampliará durante el mismo periodo su ajuste voluntario ya iniciado en marzo, en 500.000 barriles.

Si a esto añadimos los ajustes de producción ya decididos por la OPEP+ con anterioridad, el total de ajustes voluntarios de producción adicionales alcanza la friolera de 1,6 millones de b/d.

¿Qué ha llevado a esto? Fundamentalmente, como muchos analistas habían advertido, las sanciones occidentales contra el petróleo ruso crearon distorsiones y anomalías en el mercado del petróleo y alteraron el delicado ecosistema de la oferta y la demanda, que se vieron agravadas por la increíblemente arriesgada decisión del G7, a instancias del Tesoro estadounidense, de imponer un tope de precios a las ventas de petróleo ruso al exterior.

Además, las provocadoras medidas de la administración Biden de liberar regularmente petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. en un intento de microcontrolar los precios del petróleo y mantenerlos anormalmente bajos en interés del consumidor estadounidense, así como de mantener bajo control las presiones inflacionistas, resultaron ser una afrenta para los países productores de petróleo, cuyas economías dependen críticamente de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo.

La OPEP+ califica los recortes de producción de «medida de precaución destinada a apoyar la estabilidad del mercado petrolero«. Tras la decisión de la OPEP+, los analistas prevén una subida de los precios del petróleo a corto plazo y un aumento de la presión sobre los bancos centrales occidentales por el posible repunte de la inflación.

Lo más destacado de la decisión de la OPEP+ es que la decisión de Rusia de reducir la producción de petróleo hasta finales de año ha recibido el apoyo unánime de los principales productores árabes. Arabia Saudí, los EAU, Kuwait, Irak, Argelia, Omán y Kazajstán hicieron declaraciones independientes pero coordinadas en el tiempo, mientras que Rusia confirmó su intención de prorrogar hasta finales de año su propia reducción de producción en 500.000 barriles diarios, iniciada en marzo.

Es significativo que estas declaraciones hayan sido realizadas precisamente por los mayores productores de petróleo de la OPEP, que tienen un historial de plena utilización de su cuota existente. Dicho de otro modo, la reducción de la producción va a ser real, no sólo sobre el papel.

Al menos en parte, la crisis bancaria de Estados Unidos y Europa ha llevado a la OPEP+ a intervenir. Aunque Washington le restará importancia, en marzo, los precios del petróleo Brent cayeron a 70 dólares por barril por primera vez desde 2021 en medio de la quiebra de varios bancos en EE.UU. y la experiencia cercana a la muerte de Credit Suisse, uno de los mayores bancos de Suiza. Los acontecimientos desataron la preocupación sobre la estabilidad del sistema bancario occidental y el temor a una recesión que afectaría a la demanda de petróleo.

Sin embargo, el gobierno de Biden sólo tiene un abanico limitado de opciones para responder a la sorpresiva medida de la OPEP+: una, recurrir a otra liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo; dos, presionar a los productores estadounidenses para que aumenten la producción nacional de petróleo; tres, respaldar una legislación que permita a Estados Unidos dar el dramático paso de demandar a los países de la OPEP; o, cuatro, frenar las exportaciones estadounidenses de gasolina y gasóleo.

Sin duda, el recorte de la producción de la OPEP+ va en contra de la exigencia occidental de aumentar la producción de petróleo incluso cuando se impusieron sanciones contra las exportaciones rusas de petróleo y gas. Por otra parte, la interrupción del suministro de petróleo procedente de Rusia contribuyó al aumento de la inflación en los países de la UE.

Estados Unidos quería que los países árabes del Golfo intervinieran y aumentaran la producción de petróleo. Pero éstos no accedieron porque consideraban que no había suficiente actividad económica en Occidente y se observaban claros signos de recesión, en contra de lo esperado.

Así, como consecuencia de las sanciones contra Rusia, Europa se enfrenta a la compleja situación de inflación y casi recesión conocida como estanflación. En realidad, la adaptable y ágil OPEP + leyó correctamente la situación y ha demostrado que está dispuesta a actuar adelantándose a los acontecimientos. En un momento en que la economía mundial lucha por crecer a un ritmo saludable, la demanda de petróleo sería relativamente menor, y tiene sentido recortar la producción de petróleo para mantener el equilibrio de los precios.

Lo único de lo que pueden quejarse los dirigentes occidentales es de que el recorte de la producción de petróleo de la OPEP+ ha llegado en un momento inoportuno. Pero los males de las economías occidentales no pueden achacarse a la OPEP+, ya que existen problemas inherentes que ahora están saliendo a la superficie. Por ejemplo, las protestas a gran escala en Francia contra la reforma de las pensiones o las huelgas generalizadas en Gran Bretaña para reclamar salarios más altos demuestran que existen profundos problemas estructurales en estas economías, y los gobiernos parecen impotentes para atajarlos.

En términos geopolíticos, el movimiento de la OPEP+ se produjo tras una reunión entre el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y el ministro saudita de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, celebrada en Riad el 16 de marzo y centrada en la cooperación en el mercado del petróleo. Por tanto, se considera en general un estrechamiento de los lazos entre Rusia y Arabia Saudita. De hecho, en mayo, cuando los miembros más grandes de la OPEP se unan a Rusia en su reducción unilateral, el equilibrio de cuotas y la proporción de cuotas de mercado entre los participantes en el acuerdo OPEP + volverán al nivel establecido cuando se concluyó en abril de 2020.

La gran pregunta es cómo podría beneficiarse Moscú de la decisión de la OPEP+. La subida de los precios del crudo beneficia especialmente a Rusia. Sencillamente, los recortes de producción tensarán el mercado del petróleo y, por tanto, ayudarán a Rusia a obtener mejores precios por el crudo que vende. En segundo lugar, los nuevos recortes también confirman que Rusia sigue siendo parte integrante e importante del grupo de países productores de petróleo, a pesar de los intentos occidentales de aislarla.

En tercer lugar, las consecuencias de la decisión del domingo son tanto mayores cuanto que, a diferencia de los anteriores recortes del grupo OPEP+ en plena pandemia o el pasado octubre, hoy el impulso de la demanda mundial de petróleo es al alza, no a la baja, con lo que se espera una fuerte recuperación de China.

Es decir, la reducción sorpresa de la OPEP+ consolida aún más la alianza energética saudí-rusa, al alinear sus niveles de producción, situándolos así en pie de igualdad. Es una bofetada en la cara de Washington.

No nos equivoquemos, se trata de otra señal relativa a una nueva era en la que los saudíes ya no temen a Estados Unidos, ya que la «influencia» de la OPEP está del lado de Riad. Los saudíes sólo están haciendo lo que tienen que hacer, y la Casa Blanca no tiene nada que decir al respecto. Es evidente que la transformación de la dinámica regional y mundial que se ha puesto en marcha últimamente está cobrando impulso. El futuro del petrodólar parece cada vez más incierto.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline