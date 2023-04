“RUSIA SOLA YA PUEDE ENFRENTARSE A TODO OCCIDENTE…” M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Imagen: 20 minutos, creación: Carlos G. Kindelán.

30 de marzo 2023.

La preocupación común de Rusia y China es que el orden mundial debe volver a un sistema internacional con la ONU en su núcleo y un orden mundial basado en el derecho internacional. No cabe duda de que la estrategia de ambos países es derrocar el «orden basado en normas» dominado por EEUU y volver a un orden internacional centrado en la ONU.

Los medios de comunicación rusos informaron de que el presidente Vladimir Putin tuvo un gesto extraordinario cuando el presidente Xi Jinping abandonó el Kremlin tras la cena de Estado de la semana pasada, el martes por la noche, escoltándole hasta la limusina y despidiéndole.

Al parecer, durante el apretón de manos de despedida, Xi respondió: «Juntos debemos impulsar estos cambios que no se han producido en 100 años. Cuídate«.

Xi aludía a los últimos 100 años de historia moderna en los que Estados Unidos ha pasado de ser un país al norte de México en el hemisferio occidental a convertirse en una superpotencia y hegemonía mundial.

Con su profundo sentido de la historia y su mente dialéctica, Xi rememoraba las intensas conversaciones con Putin que versaron sobre las realidades contemporáneas que entierran en el cubo de la basura el momento unipolar de Estados Unidos y sobre los imperativos de que China y Rusia unan sus manos para consolidar la transición del orden mundial hacia la democratización y la multipolaridad.

Fue un final apropiado para una visita de Estado que comenzó la noche anterior con Xi expresando su confianza en que los rusos apoyarán a Putin en las elecciones presidenciales del próximo año. De un plumazo, Xi «anuló» la demonización de Putin por parte de Occidente, consciente de lo absurdo que resultaba incluso organizar una orden de detención contra el líder del Kremlin para restarle interés a sus conversaciones en Moscú.

China mantiene una escrupulosa política de abstenerse de comentar la política interna de otros países. Sin embargo, en el caso de la situación que rodea a Rusia, Xi ha hecho una notable excepción al señalar su interés por el liderazgo proactivo de Putin en tiempos tan convulsos. La mayoría de la opinión mundial, especialmente en el Sur Global, estará de acuerdo.

¿No tomará nota también la erudita opinión pública rusa, con un rugido de aprobación? Sí, la constante valoración del 80 por ciento de Putin es una señal. Puede que Xi haya echado un jarro de agua fría a las últimas y desesperadas estratagemas occidentales de instigar a un puñado de oligarcas rusos a encabezar un cambio de régimen en el Kremlin.

Sin duda, el momento elegido para la visita de Estado de Xi, en plena guerra en Ucrania, es un mensaje de la gran importancia que China concede a las relaciones con Rusia. Es una decisión muy meditada, ya que tanto China como Rusia están inmersas en una espiral de tensiones con Estados Unidos.

El ambiente en Pekín ha cambiado radicalmente. El punto más bajo se alcanzó con el comportamiento grosero del Presidente Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión el 7 de febrero, cuando se salió del guión y gritó histéricamente: «Nómbrenme un líder mundial que cambiaría de lugar con Xi Jinping».

En la cultura oriental, semejante grosería se considera un comportamiento imperdonablemente escandaloso. En las semanas transcurridas desde que Estados Unidos derribó el globo meteorológico chino y difamó a China internacionalmente, Pekín ha rechazado varios intentos de la Casa Blanca de que Biden mantuviera una conversación telefónica con el presidente Xi.

Pekín ya está harta de las promesas huecas de Biden de recomponer los lazos mientras, a hurtadillas, refuerza alianzas en toda la región de Asia-Pacífico, inserta a la OTAN en la dinámica de poder de Asia-Pacífico y envía fuerzas y potencia de fuego adicionales a lugares como Guam y Filipinas, aparte de esforzarse resueltamente por debilitar la economía de China.

La visita de Xi a Moscú se convirtió en una gran ocasión para que Rusia y China reafirmaran su alianza «sin límites» y echaran por tierra los intentos occidentales desde que estalló la guerra en Ucrania de crear fisuras en la relación sino-rusa.

Citando al profesor Graham Allison de la Universidad de Harvard, «En todas las dimensiones -personal, económica, militar y diplomática- la alianza no declarada que Xi ha construido con el presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a ser mucho más consecuente que la mayoría de las alianzas oficiales de Estados Unidos en la actualidad».

Sin embargo, con alianza o sin ella, lo cierto es que este «nuevo modelo de relaciones entre los principales países, caracterizado por el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos», en palabras de Xi Jinping , es cualquier cosa menos un orden jerárquico.

Los expertos estadounidenses tienen problemas para comprender las relaciones de igualdad entre dos naciones soberanas e independientes. Y en este caso, ni Rusia ni China están dispuestas a declarar una alianza formal porque, sencillamente, una alianza requiere inevitablemente asumir obligaciones y limitar la búsqueda óptima de intereses en deferencia a una agenda colectiva.

Lo que se deduce, por tanto, es que el cálculo estratégico de Putin en Ucrania dependerá mucho más de los acontecimientos en el campo de batalla que de cualquier aportación china. La reacción de Rusia al «plan de paz» chino sobre Ucrania da fe de esa realidad.

Tan pronto como Xi se marchó de Moscú, Putin, en una entrevista con Russia 1 TV, dejó claro que Rusia está superando los suministros de munición de Occidente a Kiev. Dijo: «El nivel de producción de Rusia y su complejo militar-industrial se están desarrollando a un ritmo muy rápido, algo inesperado para muchos».

Aunque varios países occidentales suministrarán municiones a Ucrania, «el sector de producción ruso producirá por sí solo tres veces más municiones durante el mismo período de tiempo», añadió Putin.

Repitió que los envíos de armas de Occidente a Ucrania sólo preocupan a Rusia porque constituyen «un intento de prolongar el conflicto» y «sólo conducirán a una tragedia mayor y nada más».

Sin embargo, no se trata de restar importancia a la gran trascendencia de la asociación para ambos países en las esferas política, diplomática y económica. La relevancia radica en la creciente interdependencia de los dos países en múltiples direcciones que aún no puede cuantificarse y que sigue «evolucionando» (Xi) y parece no tener fisuras.

La guerra de Ucrania, paradójicamente, está resultando ser una llamada de atención: una guerra que puede evitar otra guerra mundial en lugar de engendrarla. China comprende que Rusia se ha enfrentado en solitario al «Occidente colectivo» y ha demostrado que está más que a la altura.

Esta valoración de Pekín no puede escapar a la atención de Occidente e influirá también en el pensamiento occidental a medio y largo plazo, no sólo para Eurasia sino también para Asia-Pacífico.

Un reciente artículo publicado hace unas semanas en el Global Times por Hu Xijin, ex redactor jefe del diario del Comité Central del Partido Comunista Chino, ponía de relieve el «panorama general».

Hu escribió que la guerra en Ucrania:

se ha convertido en una guerra de desgaste entre Rusia y Occidente… Aunque se supone que la OTAN es mucho más fuerte que Rusia, la situación sobre el terreno no lo parece, lo que está causando ansiedad en Occidente.

Hu sacó algunas conclusiones sorprendentes:

A Estados Unidos y Occidente les ha resultado mucho más difícil de lo esperado derrotar a Rusia. Saben que China no ha proporcionado ayuda militar a Rusia, y la pregunta que les atormenta es: si Rusia por sí sola ya es tan difícil de tratar, ¿qué pasaría si China empezara realmente a proporcionar ayuda militar a Rusia, utilizando sus enormes capacidades industriales para el ejército ruso? ¿Cambiaría radicalmente la situación en el campo de batalla ucraniano? Además, Rusia por sí sola ya puede enfrentarse a todo Occidente en Ucrania. Si realmente obligan a China y Rusia a unirse, ¿qué cambios habrá en la situación militar del mundo?.

¿Acaso la noción que prevalece en Estados Unidos y Europa de que la alianza entre Rusia y China es una alianza de desiguales no es en sí misma una falacia occidental interesada? Hu tiene razón: Aunque la fuerza global de China sigue siendo inferior a la de EEUU, en combinación con Rusia se ha producido un cambio de paradigma en la balanza y EEUU ya no tiene derecho a actuar a su antojo.

La preocupación común de Rusia y China es que el orden mundial debe volver a un sistema internacional con la ONU en su núcleo y un orden mundial basado en el derecho internacional. No cabe duda de que la estrategia de ambos países es derrocar el «orden basado en normas» dominado por EEUU y volver a un orden internacional centrado en la ONU.

De hecho, el Artículo 5 es el alma misma de la declaración conjunta emitida en Moscú:

Las dos partes reafirman su compromiso de defender firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y se oponen a todas las formas de hegemonismo, unilateralismo y política de poder, a la mentalidad de la Guerra Fría, a la confrontación entre bandos y al establecimiento de camarillas dirigidas contra países concretos.

No nos equivoquemos: no se trata de eliminar a Estados Unidos como jefe y sustituirlo por China, sino de impedir efectivamente que Estados Unidos intimide a Estados más pequeños y débiles y, de este modo, dar paso a un nuevo orden internacional en el que primen el desarrollo pacífico y lo políticamente correcto por encima de cualquier diferencia ideológica.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchlines