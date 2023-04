LA CAPITAL DEL MUNDO MULTIPOLAR: Diario de Moscú. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: Parte de la Catedral de San Basilio, Moscu, Rusia.

30 de marzo 2023.

En Moscú no se siente la crisis. Ni los efectos de las sanciones. No hay desempleo. No hay indigentes en las calles. Mínima inflación. La sustitución de importaciones en todos los ámbitos, especialmente la agricultura, ha sido un éxito rotundo. Los supermercados tienen de todo -y más- en comparación con Occidente.

Qué agudo era el viejo Lenin, modernista por excelencia, cuando dijo que «hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas». Este nómada global que ahora se dirige a ustedes ha tenido el privilegio de pasar cuatro semanas asombrosas en Moscú, en el corazón de una encrucijada histórica que culminó con la cumbre geopolítica Putin-Xi en el Kremlin.

Citando a Xi, «los cambios que no se han visto en 100 años» tienen el don de afectarnos a todos en más de un sentido.

James Joyce, otro icono de la modernidad, escribió que nos pasamos la vida conociendo a personas normales y/o extraordinarias, una y otra vez, pero al final siempre nos estamos conociendo a nosotros mismos. He tenido el privilegio de conocer en Moscú a una serie de personas extraordinarias, guiado por amigos de confianza o por coincidencias auspiciosas: al final, tu alma te dice que te enriquecen a ti y al momento histórico global de maneras que ni siquiera puedes empezar a imaginar.

He aquí algunos de ellos. El nieto de Boris Pasternak, un joven superdotado que enseña griego antiguo en la Universidad Estatal de Moscú. Un historiador con un conocimiento inigualable de la historia y la cultura rusas. La clase obrera tayika apiñada en una chaikhana con el ambiente propio de Dushanbé.

Chechenos y tuvanos asombrados haciendo el bucle en la Gran Línea Central. Un encantador mensajero enviado por amigos extremadamente cuidadosos en cuestiones de seguridad para hablar de temas de interés común. Músicos excepcionales actuando bajo tierra en Mayakovskaya. Una impresionante princesa siberiana vibrante de energía sin límites, llevando ese lema antes aplicado a la industria energética -Poder de Siberia- a un nivel completamente nuevo.

Un querido amigo me llevó al servicio dominical en la iglesia Devyati Muchenikov Kizicheskikh, la favorita de Pedro el Grande: la quintaesencia de la pureza de la ortodoxia oriental. Después, los sacerdotes nos invitaron a comer en su mesa comunal, haciendo gala no sólo de su sabiduría natural, sino también de un sentido del humor desternillante.

En un clásico apartamento ruso atestado de 10.000 libros y con vistas al Ministerio de Defensa -muchas bromas incluidas-, el Padre Michael, encargado de las relaciones del cristianismo ortodoxo con el Kremlin, cantó el himno imperial ruso tras una noche imborrable de debates religiosos y culturales.

Tuve el honor de conocer a algunas de las personas que fueron blanco especial de la maquinaria imperial de mentiras. Maria Butina, vilipendiada por el proverbial «espía que llegó del frío», ahora diputada de la Duma. Viktor Bout, al que la cultura pop convirtió en el «Señor de la Guerra», con película de Nic Cage incluida: Me quedé sin palabras cuando me dijo que me estaba leyendo en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, a través de pen drives enviados por sus amigos (no tenía acceso a Internet). La infatigable y férrea Mira Terada: torturada cuando estaba en una cárcel de Estados Unidos, ahora dirige una fundación que protege a los niños atrapados en tiempos difíciles.

Pasé mucho tiempo de calidad y participé en debates de incalculable valor con Alexander Dugin, el ruso crucial de estos tiempos posteriores a todo, un hombre de pura belleza interior, expuesto a un sufrimiento inimaginable tras el asesinato terrorista de Darya Dugina, y todavía capaz de reunir una profundidad y un alcance a la hora de establecer conexiones en todo el espectro de la filosofía, la historia y la historia de las civilizaciones que prácticamente no tiene parangón en Occidente.

A la ofensiva contra la rusofobia

Y luego estaban las reuniones diplomáticas, académicas y empresariales. Desde el responsable de relaciones con inversores internacionales de Norilsk Nickel hasta ejecutivos de Rosneft, pasando por el propio Sergey Glazyev, de la UEEA, codo con codo con su principal asesor económico, Dmitry Mityaev, recibí un curso intensivo sobre la A a la Z actual de la economía rusa, incluidos los graves problemas que hay que abordar.

En el Club Valdai, lo que realmente importaba eran las reuniones paralelas, mucho más que los paneles propiamente dichos: es entonces cuando iraníes, pakistaníes, turcos, sirios, kurdos, palestinos y chinos te cuentan lo que realmente tienen en sus corazones y mentes.

El lanzamiento oficial del Movimiento Internacional de Rusófilos fue uno de los momentos más destacados de estas cuatro semanas. El Ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, leyó un mensaje especial escrito por el Presidente Putin y, a continuación, pronunció su propio discurso. Más tarde, en la Casa de Recepciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuatro de nosotros fuimos recibidos por Lavrov en una audiencia privada. Se habló de futuros proyectos culturales. Lavrov se mostró extremadamente relajado, haciendo gala de su inigualable sentido del humor.

Se trata de un movimiento tanto cultural como político, diseñado para luchar contra la rusofobia y contar la historia rusa, en todos sus aspectos inmensamente ricos, especialmente al Sur Global.

Soy miembro fundador y mi nombre figura en los estatutos. En mis casi cuatro décadas como corresponsal en el extranjero, nunca he formado parte de ningún movimiento político/cultural en ningún lugar del mundo; los nómadas independientes son una raza feroz. Pero esto es extremadamente serio: las actuales e irremediablemente mediocres autodenominadas «élites» del Occidente colectivo no quieren menos que cancelar Rusia en todo el espectro. No pasarán.

Espiritualidad, compasión, misericordia

Décadas pasadas en sólo cuatro semanas implican un tiempo precioso necesario para ponerlo todo en perspectiva.

La intuición inicial el día que llegué, tras siete horas de caminata bajo ráfagas de nieve, se confirmó: ésta es la capital del mundo multipolar. Lo vi entre los asiáticos occidentales en el Valdai. Lo vi hablando con los visitantes iraníes, turcos y chinos. Lo vi cuando más de 40 delegaciones africanas ocuparon toda la zona alrededor de la Duma, el día que Xi llegó a la ciudad. Lo vi a lo largo de la recepción en todo el Sur Global a lo que Xi y Putin están proponiendo a la inmensa mayoría del planeta.

En Moscú no se siente la crisis. Ni los efectos de las sanciones. No hay desempleo. No hay indigentes en las calles. Mínima inflación. La sustitución de importaciones en todos los ámbitos, especialmente la agricultura, ha sido un éxito rotundo. Los supermercados tienen de todo -y más- en comparación con Occidente. Abundan los restaurantes de primera categoría. Se puede comprar un Bentley o un abrigo de cachemira de Loro Pianna que ni siquiera se encuentran en Italia. Nos reímos de ello charlando con los gerentes de los grandes almacenes TSUM. En la librería BiblioGlobus, uno de ellos me dijo: «Somos la Resistencia».

Por cierto, tuve el honor de dar una charla sobre la guerra en Ucrania en la librería más cool de la ciudad, Bunker, con la mediación de mi querido amigo, el inmensamente entendido Dima Babich. Una gran responsabilidad. Sobre todo porque Vladimir L. estaba entre el público. Es ucraniano, y se pasó 8 años, hasta 2022, contando las cosas como realmente eran a la radio rusa, hasta que consiguió marcharse -tras ser retenido a punta de pistola- utilizando un pasaporte interno ucraniano. Más tarde fuimos a una cervecería checa donde detalló su extraordinaria historia.

En Moscú, sus fantasmas tóxicos siempre están al acecho. Sin embargo, uno no puede sino sentir lástima por los psicópatas neoconservadores y neoliberales straussianos que ahora apenas pueden calificarse como los enclenques huérfanos de Zbig «Gran Tablero de Ajedrez» Brzezinski.

A finales de la década de 1990, Brzezinski pontificó que «Ucrania, un nuevo e importante espacio en el tablero euroasiático, es un centro geopolítico porque su mera existencia como Estado independiente ayuda a transformar a Rusia. Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático«.

Con o sin una Ucrania desmilitarizada y desnazificada, Rusia ya ha cambiado la narrativa. No se trata de volver a ser un imperio euroasiático. Se trata de liderar el largo y complejo proceso de integración de Eurasia -ya en marcha- en paralelo al apoyo a la independencia verdadera y soberana en todo el Sur Global.

Salí de Moscú -la Tercera Roma- en dirección a Constantinopla -la Segunda Roma- un día antes de que el Secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, concediera una devastadora entrevista a Rossiyskaya Gazeta en la que esbozaba una vez más todos los aspectos esenciales inherentes a la guerra OTAN vs. Rusia.

Esto es lo que me llamó especialmente la atención: «Nuestra cultura secular se basa en la espiritualidad, la compasión y la misericordia. Rusia es una defensora histórica de la soberanía y la estatalidad de todos los pueblos que acudieron a ella en busca de ayuda. Salvó a los propios Estados Unidos al menos dos veces, durante la Guerra de la Independencia y la Guerra de Secesión. Pero creo que esta vez es inviable ayudar a Estados Unidos a mantener su integridad».

En mi última noche, antes de ir a un restaurante georgiano, fui guiado por la compañera perfecta de Pyatnitskaya a un paseo junto al río Moscova, hermosos edificios rococó gloriosamente iluminados, el aroma de la primavera -por fin- en el aire. Es uno de esos momentos «Fresa salvaje» de la obra maestra de Bergman que nos llegan al fondo del alma. Como dominar el Tao en la práctica. O la visión meditativa perfecta en la cima del Himalaya, el Pamir o el Hindu Kush.

Así que la conclusión es inevitable. Volveré. Pronto.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation