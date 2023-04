CRISIS BANCARIA: ¿Todo ha terminado? Michael Roberts.

Michael Roberts.

27 de marzo 2023.

Y si la actual crisis bancaria se convierte en sistémica, como ocurrió en 2008, habrá que «socializar» las pérdidas sufridas por la élite bancaria a través de rescates gubernamentales, aumentando las deudas del sector público (que ya están en máximos históricos); todo ello a expensas del resto de nosotros a través de un aumento de los impuestos y aún más austeridad en el gasto público en bienestar y servicios.

Los precios de las acciones bancarias se han estabilizado a principios de esta semana. Y todos los funcionarios clave de la Reserva Federal, el Tesoro estadounidense y el Banco Central Europeo están tranquilizando a los inversores asegurando que la crisis ha terminado. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, calificó el sistema bancario estadounidense de «fuerte y resistente» y afirmó que no había riesgo de un colapso bancario como en 2008-9. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó que el sector bancario estadounidense se estaba «estabilizando». El sistema bancario estadounidense es fuerte. Por su parte, la presidenta del BCE, Lagarde, ha repetido a inversores y analistas que «no hay compromiso» entre luchar contra la inflación subiendo los tipos de interés y preservar la estabilidad financiera.

Así que todo va bien, o al menos pronto irá bien, dado el apoyo masivo de liquidez que están ofreciendo la Reserva Federal y otros organismos de préstamo del gobierno estadounidense. Además, los bancos más fuertes han intervenido para comprar los bancos en quiebra (SVB o Credit Suisse) o inyectar liquidez en los quebrados (First Republic).

Entonces, ¿todo ha terminado? Bueno, no se acaba hasta que se acaba. Los últimos datos de la Reserva Federal muestran que los bancos estadounidenses perdieron 100.000 millones de dólares en depósitos en una semana. Desde que comenzó la crisis hace tres semanas, mientras que los grandes bancos estadounidenses han sumado 67.000 millones de dólares, los pequeños han perdido 120.000 millones y los bancos de propiedad extranjera 45.000 millones.

Para cubrir estas salidas y prepararse para más, los bancos estadounidenses han pedido prestados 475.000 millones de dólares a la Reserva Federal; repartidos por igual entre bancos grandes y pequeños, aunque en relación con su tamaño, los bancos pequeños pidieron prestado el doble que los grandes.

Los bancos más débiles de Estados Unidos llevan más de dos años perdiendo depósitos en favor de los más fuertes, pero desde la quiebra de SVB el 10 de marzo se han retirado 500.000 millones de dólares y 600.000 millones desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés. Todo un récord.

¿Adónde van a parar todos estos depósitos? La mitad de los 500.000 millones de dólares de las últimas tres semanas han ido a parar a los bancos más grandes y fuertes, y la otra mitad a fondos del mercado monetario. Lo que está ocurriendo es que los depositantes (sobre todo particulares ricos y pequeñas empresas) temen que su banco quiebre como el SVB, por lo que se decantan por los grandes bancos «más seguros». Además, los depositantes se dan cuenta de que, con la subida generalizada de los tipos de interés impulsada por los bancos centrales para «luchar contra la inflación», se pueden encontrar mejores tipos de ahorro en los fondos del mercado monetario.

¿Qué son los fondos del mercado monetario? No son bancos, sino instituciones financieras que ofrecen un tipo de interés mejor que el de los bancos. ¿Cómo lo hacen? No ofrecen ningún servicio bancario; los FMM son sólo vehículos de inversión que pagan tipos más altos por el efectivo. Pueden hacerlo comprando a su vez bonos a muy corto plazo, como letras del Tesoro, que ofrecen sólo un tipo de rendimiento ligeramente superior. Así, los FMM obtienen una pequeña ganancia de intereses, pero con cantidades enormes. En lo que va de marzo, los fondos del mercado monetario han recibido más de 286.000 millones de dólares, lo que supone el mayor mes de entradas desde lo más profundo de la crisis de Covid-19. Aunque no se trata de un cambio masivo en relación con el tamaño del sistema bancario estadounidense (es menos del 2% de los 17,5 billones de dólares de depósitos bancarios), demuestra que los nervios siguen a flor de piel.

Y recordemos cómo empezó todo esto. Empezó con el cierre del Silicon Valley Bank (SVB). Luego el banco de criptomonedas Signature Bank. Luego otro banco First Republic tuvo que ser rescatado por un lote de grandes bancos. Luego, en Europa, el banco Credit Suisse colapsó en menos de 48 horas.

La causa inmediata de estas recientes quiebras bancarias, como siempre, fue la pérdida de liquidez. ¿Qué queremos decir con esto? Los depositantes del SVB, First Republic y Signature empezaron a retirar su efectivo a lo grande, y estos bancos no disponían del efectivo líquido para satisfacer las demandas de los depositantes.

¿Por qué? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, gran parte del efectivo que se había depositado en estos bancos había sido reinvertido en activos por los consejos de administración de los bancos que han perdido enormemente valor en el último año aproximadamente. En segundo lugar, muchos de los depositantes de estos bancos, principalmente pequeñas empresas, se habían dado cuenta de que ya no obtenían beneficios ni financiación adicional de los inversores, pero seguían necesitando pagar sus facturas y a su personal. Así que empezaron a retirar efectivo en lugar de acumularlo.

¿Por qué perdieron valor los activos de los bancos? Todo se reduce a la subida generalizada de los tipos de interés en el sector financiero, impulsada por las medidas de la Reserva Federal de elevar brusca y rápidamente su tipo de interés básico supuestamente para controlar la inflación. ¿Cómo funciona esto?

Bien, para ganar dinero, digamos que los bancos ofrecen a los depositantes un 2% anual de interés por sus depósitos. Deben cubrir ese interés, bien concediendo préstamos a un tipo más alto a los clientes, bien invirtiendo el efectivo de los depositantes en otros activos que devenguen un tipo de interés más alto. Los bancos pueden obtener ese tipo más alto si compran activos financieros que paguen más intereses o que puedan vender con beneficio (pero que podrían ser más arriesgados), como bonos corporativos, hipotecarios o acciones.

Los bancos pueden comprar bonos, que son más seguros porque los bancos recuperan todo su dinero al final del vencimiento del bono, digamos cinco años. Y cada año el banco recibe un tipo de interés fijo más alto que el 2% que reciben sus depositantes. Obtiene un tipo más alto porque no puede recuperar su dinero al instante, sino que debe esperar, incluso años.

Los bonos más seguros para comprar son los bonos del Estado porque el Tío Sam (probablemente) no va a incumplir el reembolso del bono al cabo de cinco años. Así que los gestores del SVB pensaron que estaban siendo muy prudentes al comprar bonos del Estado. Pero aquí está el problema.

Si usted compra un bono del Estado por 1.000 dólares que «vence» en cinco años (es decir, recupera la totalidad de su inversión en cinco años), que paga un interés de, digamos, el 4% anual, entonces, si sus clientes de depósito reciben sólo el 2% anual, usted está ganando dinero. Pero si la Reserva Federal sube su tipo de interés oficial un 1%, los bancos también deben subir sus tipos de depósito en consecuencia, o perderán clientes. El beneficio del banco se reduce. Pero lo que es peor, el precio de su bono de 1.000 libras existente en el mercado secundario de bonos (que es como el mercado de coches de segunda mano) cae. ¿Por qué? Porque, aunque su bono del Estado sigue pagando un 4% cada año, el diferencial entre el interés de su bono y el interés del efectivo u otros activos a corto plazo se ha reducido.

Ahora bien, si necesita vender su bono en el mercado secundario para obtener efectivo, cualquier comprador potencial de su bono no estará dispuesto a pagar 1.000 dólares por él, sino 900 dólares. Esto se debe a que el comprador, al pagar sólo 900 dólares y obtener el 4%, puede obtener un rendimiento de intereses de 4/900 o 4,4%, lo que hace que merezca más la pena comprarlo. SVB tenía un montón de bonos que compró «a la par» (1.000 $) pero que valían menos en el mercado secundario (900 $). Así que tenía «pérdidas no realizadas» en sus libros.

Pero, ¿qué importa eso si no tiene que venderlos? SVB puede esperar a que venzan los bonos y recuperar todo el dinero invertido más los intereses en cinco años. Pero aquí está la segunda parte del problema para SVB. Con la subida de tipos de la Reserva Federal y la ralentización de la economía hacia la recesión, sobre todo en el sector de las nuevas empresas tecnológicas en el que se especializa SVB, sus clientes estaban perdiendo beneficios, por lo que se vieron obligados a quemar más efectivo y a reducir sus depósitos en SVB.

Al final, el SVB no tenía suficiente liquidez para hacer frente a las retiradas de fondos, sino muchos bonos que no habían vencido. Cuando esto se hizo obvio para los depositantes, los que no estaban cubiertos por el seguro de depósitos estatal (todo lo que superara los 250.000 dólares) entraron en pánico y se produjo una avalancha sobre el banco. Esto se hizo evidente cuando SVB anunció que tendría que vender gran parte de sus tenencias de bonos con pérdidas para cubrir las retiradas. Las pérdidas parecían ser tan grandes que nadie quiso volver a depositar dinero en el banco y SVB se declaró en quiebra.

Así que la falta de liquidez se convirtió en insolvencia, como siempre ocurre. ¿Cuántas pequeñas empresas se dan cuenta de que si hubieran conseguido un poco más de su banco o de un inversor, habrían podido superar la falta de liquidez y seguir funcionando? En cambio, si no reciben más ayuda, tienen que cerrar. Eso es básicamente lo que ha ocurrido con estos bancos.

Pero el argumento es que se trata de casos puntuales y que las autoridades monetarias han actuado con rapidez para estabilizar la situación y frenar el pánico de los depositantes. El Gobierno, la Reserva Federal y los grandes bancos han hecho dos cosas. En primer lugar, han ofrecido fondos para satisfacer la demanda de efectivo de los depositantes. Aunque en Estados Unidos los depósitos en efectivo superiores a 250.000 dólares no están cubiertos por el gobierno, éste ha renunciado a ese umbral y ha dicho que cubrirá todos los depósitos (sólo de estos bancos) como medida de emergencia.

En segundo lugar, la Reserva Federal ha creado un instrumento especial de préstamo llamado Programa de Financiación a Plazo Bancario, por el que los bancos pueden obtener préstamos a un año, utilizando los bonos como garantía a la par para obtener efectivo con el que hacer frente a las retiradas de los depositantes. Así, no tienen que vender sus bonos por debajo de la par. Estas medidas pretenden frenar la corrida del «pánico» contra los bancos.

Pero aquí está el problema. Algunos argumentan que SVB y los demás bancos son de poca monta y más bien especializados. Por tanto, no reflejan problemas sistémicos más amplios. Pero eso hay que ponerlo en duda. En primer lugar, SVB no era un banco pequeño, ni siquiera estaba especializado en el sector tecnológico: era el decimosexto mayor banco de Estados Unidos y su caída fue la segunda mayor de la historia financiera estadounidense. Además, un reciente informe de la Federal Deposit Insurance Corporation muestra que SVB no es el único que tiene enormes «pérdidas no realizadas» en sus libros. El total de todos los bancos asciende actualmente a 620.000 millones de dólares, o el 2,7% del PIB estadounidense. Ese es el golpe potencial para los bancos o la economía si se materializan estas pérdidas.

De hecho, el 10% de los bancos tienen mayores pérdidas no reconocidas que las de SVB. SVB tampoco era el banco peor capitalizado, ya que el 10% de los bancos tenían una capitalización inferior a la de SVB. Según un estudio reciente, el valor de mercado de los activos del sistema bancario es inferior en 2 billones de dólares al valor contable de los activos (teniendo en cuenta las carteras de préstamos mantenidas hasta su vencimiento). El valor de mercado de los activos bancarios ha disminuido una media del 10% en todos los bancos, y el percentil quinto inferior ha experimentado un descenso del 20%. Peor aún, si la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés, los precios de los bonos seguirán cayendo, y las pérdidas no realizadas aumentarán, y más bancos se enfrentarán a una falta de liquidez.

Así pues, las actuales medidas de emergencia podrían no ser suficientes. La pretensión actual es que la liquidez adicional puede financiarse mediante bancos más grandes y fuertes que absorban a los débiles y restablezcan la estabilidad financiera sin afectar a los trabajadores. Esta es la solución de mercado en la que los grandes buitres canibalizan la carroña muerta: por ejemplo, la rama británica de SVB ha sido comprada por HSBC por 1 libra esterlina. En el caso de Credit Suisse, las autoridades suizas forzaron su absorción por el banco UBS, de mayor tamaño, por un precio equivalente a una quinta parte su valor de mercado actual.

Y ahí no acaban los problemas que se avecinan. Los bancos estadounidenses están muy metidos en activos inmobiliarios comerciales (CRE), es decir, oficinas, plantas, centros comerciales, etc. Cuando los tipos de interés eran muy bajos, o incluso cercanos a cero, antes de la pandemia, los bancos pequeños se volcaron en préstamos para el desarrollo inmobiliario y en bonos CRE emitidos por promotores. El endeudamiento como porcentaje de las reservas bancarias se aceleró del 25% anual al 95% anual a principios de 2023 en los bancos pequeños y al 35% en los grandes.

Pero los precios de los locales comerciales se han desplomado desde el final de la pandemia, y muchos de ellos permanecen vacíos y sin ingresos por alquiler. Y ahora que los tipos de las hipotecas comerciales están subiendo por el aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el BCE, muchos bancos se enfrentan a la posibilidad de más impagos en sus préstamos. En las dos últimas semanas ya se han impagado préstamos por valor de 3.000 millones de dólares debido al colapso de los promotores inmobiliarios. En febrero, Brookfield, el mayor propietario de oficinas de Los Ángeles, dejó de pagar 784 millones de dólares; en marzo, Pacific Investment Co. dejó de pagar 1.700 millones de dólares en cédulas hipotecarias y Blackstone dejó de pagar 562 millones de dólares en bonos. Y hay 270.000 millones de dólares más de estos préstamos CRE pendientes de reembolso. Además, estos préstamos están muy concentrados. Los bancos pequeños poseen el 80% del total de los préstamos por valor de 2.300 millones de dólares.

El riesgo de los préstamos CRE aún está por llegar. Pero afectará sobre todo a los bancos regionales, que ya se tambalean. Y es una espiral viciosa. Los impagos en el sector CRE perjudican a los bancos regionales, ya que la caída de la ocupación de oficinas y el aumento de los tipos de interés deprimen las valoraciones de los inmuebles, generando pérdidas. A su vez, los bancos regionales perjudican a los promotores inmobiliarios, ya que imponen normas de préstamo más estrictas después de la SBV. Esto priva a los prestatarios de inmuebles comerciales de créditos a precios razonables, reduciendo sus márgenes de beneficio y aumentando los impagos.

Y el otro riesgo aún no resuelto es internacional. La liquidación del banco internacional suizo Credit Suisse (CS), de 167 años de antigüedad, y su adquisición forzosa por su rival UBS sólo fue posible mediante la cancelación del valor de 18.000 millones de dólares de todos los bonos secundarios de CS en manos de fondos de cobertura, inversores privados y otros bancos de todo el mundo. Amortizar bonos (deuda) y salvar en su lugar a los accionistas de CS es un hecho sin precedentes en el derecho financiero. Esto ha aumentado el riesgo de poseer este tipo de bonos bancarios, a pesar de las garantías del BCE de que esto no ocurriría en la eurozona. Como consecuencia, los inversores han empezado a preocuparse por otros bancos. En particular, sus ojos se han centrado en los apuros del mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, que tras lo ocurrido con Credit Suisse, ya no es demasiado grande para quebrar.

Lo que esto demuestra es que la repetida afirmación de la presidenta del BCE, Lagarde, de que no hay «compromiso» entre la lucha contra la inflación con subidas de los tipos de interés y la estabilidad financiera, ya que los bancos luchan por mantener a los depositantes y evitar el impago de los préstamos, no tiene sentido. De hecho, un nuevo trabajo de destacados académicos financieros, entre ellos el ex gobernador del Banco de la Reserva de la India, concluye que

la evidencia sugiere que la expansión y contracción de los balances de los bancos centrales implica compromisos entre la política monetaria y la estabilidad financiera.

La desestimación de los peligros pasados y futuros por parte de las autoridades monetarias no debería sorprender a los lectores de este blog. El economista de la corriente dominante, Jason Furman, ha señalado que tras el colapso financiero mundial de 2008-9, la Reserva Federal comenzó a elaborar informes periódicos de estabilidad financiera. Pero como señala Furman: «La Fed pasó completamente por alto lo sucedido: ni un atisbo de preocupación». Una interpretación: incompetencia. Otra interpretación: estas cosas son difíciles aunque resulten obvias en retrospectiva». Por ejemplo, el pasado noviembre de 2022, el FSR «presentaba en general una imagen reconfortante del sector financiero. Y se mostraba especialmente sereno con respecto a los bancos, tanto por su capital como por su propensión a las corridas».

El FSR de la Reserva Federal nunca puso a prueba unos tipos de interés elevados. Y sin embargo, cuando los tipos de interés empezaron a subir, debería haber quedado claro que los bancos tenían pérdidas a precios de mercado que no estaban contabilizando en sus carteras a vencimiento. Este riesgo se descartó en una nota a pie de página porque la Reserva Federal pensó que unos tipos de interés más altos significarían ganancias para los bancos en ingresos netos por intereses. Lo mismo ocurrió hace unos meses con el Banco Nacional Suizo y su confiada evaluación del futuro de Credit Suisse.

En cuanto a la regulación, he insistido una y otra vez en el fracaso total de la regulación bancaria para evitar las crisis. Como dijo un experto jurídico bancario

A raíz de la crisis de 2008, el Congreso levantó un enorme edificio legal para gobernar las instituciones financieras: la Ley Dodd-Frank. Y en el transcurso de un fin de semana vimos que todo era una costosa y despilfarradora aldea de Potemkin. ¿De qué sirve tener un enorme conjunto de regulaciones… si no se hacen cumplir? ¿Para tener límites de seguro de depósitos… si no se respetan? La Ley Dodd-Frank sigue vigente, pero sus disposiciones prudenciales están prácticamente muertas. ¿Por qué debería alguien seguir sus requisitos ahora, dado que serán ignorados en cuanto resulten inconvenientes? ¿Y por qué debería el público confiar en que está protegido si no se cumplen las normas? De hecho, ¿alguien ha mirado siquiera el plan de resolución de SVB o ha sido todo un montaje?. Realmente no sé cómo se puede enseñar regulación bancaria prudencial después del SVB. ¿Cómo se puede enseñar a los alumnos las normas formales -supervisión, límites de exposición y concentración, pronta acción correctiva, topes del seguro de depósitos- cuando se sabe que las normas no se cumplen?. Las normas siempre se tiran por la ventana en las crisis financieras y luego hay mucho movimiento de dedos y nuevas normas que se siguen hasta la siguiente crisis, cuando ya no se cumplen.

Y el jefe del principal regulador financiero del mundo, Pablo Hernández de Cos, presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, declaró la semana pasada: «La única forma de evitar por completo una corrida bancaria sería exigirles que mantuvieran todos sus depósitos en activos de gran liquidez, pero entonces ya no habría bancos». Lo que quiere decir es que no habría bancos con ánimo de lucro ni especuladores, pero sí bancos sin ánimo de lucro que prestarían un servicio público. Pero, por supuesto, eso no está en el orden del día.

Ahora parece que el quebrado Silicon Valley Bank pagó enormes primas a sus altos ejecutivos en función de la rentabilidad del banco – como resultado, los ejecutivos invirtieron en activos más arriesgados a largo plazo para aumentar la rentabilidad y así obtener mayores primas. Y eso no es todo. Justo antes de que el banco quebrara, concedió enormes préstamos a tipos favorables a altos cargos, directivos y accionistas por valor de 219 millones de dólares. Bien si lo consigues, como «iniciado». Bueno, si puedes conseguirlo, como un ‘información privilegiada’.

¿Qué falló en SVB? El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, lo explicó así: «A un nivel básico, la dirección del Silicon Valley Bank fracasó estrepitosamente. Hicieron crecer el banco muy rápidamente. Expusieron al banco a un importante riesgo de liquidez y de tipos de interés. No cubrieron ese riesgo«. Pero «ahora sabemos que los supervisores vieron estos riesgos e intervinieron». ¿En serio? Si es así, ¡llegaron un poco tarde! «Sabemos que SVB experimentó una corrida bancaria rápida y masiva sin precedentes. Se trata de un grupo muy grande de depositantes conectados, un grupo concentrado de depositantes conectados en una corrida muy, muy rápida. Más rápido de lo que los registros históricos sugerirían». Así que la Fed fue sorprendida.

Pero no se preocupe, no volverá a ocurrir. «Por nuestra parte, estamos haciendo una revisión de la supervisión y la regulación. Mi único interés es que identifiquemos qué falló aquí. Cómo ha ocurrido es la cuestión. Qué salió mal. Intentemos encontrarlo. Lo encontraremos. Y luego evaluaremos cuáles son las políticas adecuadas para que no vuelva a ocurrir. Y luego aplicar esas políticas».

Pero esta es una explicación superficial. Siempre habrá algún fallo en la banca. Como explicó Marx, el capitalismo es una economía monetaria o de dinero. La producción no es para el consumo directo en el punto de uso. La producción de mercancías está destinada a la venta en un mercado para ser cambiada por dinero. Y el dinero es necesario para comprar mercancías.

El dinero y las mercancías no son lo mismo, por lo que la circulación de dinero y mercancías está intrínsecamente sujeta a rupturas. En cualquier momento, los poseedores de efectivo pueden decidir no comprar mercancías a los precios vigentes y, en su lugar, acumularlo. Entonces, los vendedores de materias primas deben bajar los precios o incluso quebrar. Muchas cosas pueden desencadenar esta ruptura en el intercambio de dinero y mercancías, o de dinero por activos financieros como bonos o acciones – capital ficticio, lo llamó Marx. Y puede ocurrir de repente.

Pero la principal causa subyacente será la sobreacumulación de capital en los sectores productivos de la economía o, en otras palabras, la caída de la rentabilidad de la inversión y la producción. Los clientes de las empresas tecnológicas en el SVB habían empezado a perder beneficios y estaban sufriendo una pérdida de financiación por parte de los llamados capitalistas de riesgo (inversores en empresas de nueva creación) porque los inversores veían que los beneficios caían. Por eso las tecnológicas tuvieron que reducir sus depósitos en efectivo. Esto destruyó la liquidez de SVB y le obligó a anunciar una venta forzosa de sus activos en bonos. Paralelamente, los tipos de interés subieron, lo que incrementó el coste de los préstamos. Esta crisis de «liquidez» se está gestando ahora en el sector inmobiliario y en los bancos con grandes deudas en bonos.

Así que la crisis bancaria aún no ha terminado. De hecho, algunos sostienen que podría producirse una crisis recurrente que durase años, como ocurrió con la crisis de las cajas de ahorro y los préstamos en Estados Unidos en los años ochenta y noventa.

Lo que es seguro es que las condiciones de crédito se están endureciendo, los préstamos bancarios disminuirán y las empresas de los sectores productivos tendrán cada vez más dificultades para obtener fondos para invertir y los hogares para comprar artículos de gran valor. Esto acelerará la caída de las economías este año. El audaz optimismo expresado antes de marzo de que se evitará la recesión resultará infundado. Sólo la semana pasada, las propias previsiones de la Reserva Federal para el crecimiento económico de EE.UU. este año se redujeron a sólo el 0,4%, lo que, de cumplirse, significaría al menos dos trimestres de contracción a mediados de este año.

Y si la actual crisis bancaria se convierte en sistémica, como ocurrió en 2008, habrá que «socializar» las pérdidas sufridas por la élite bancaria a través de rescates gubernamentales, aumentando las deudas del sector público (que ya están en máximos históricos); todo ello a expensas del resto de nosotros a través de un aumento de los impuestos y aún más austeridad en el gasto público en bienestar y servicios.

Traducción nuestra

*Michael Roberts es un economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente: Blog de Michael Roberts