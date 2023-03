MOSCÚ RECHAZA EL ORDEN BASADO EN NORMAS DE EE.UU. EN EUROPA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Imagen: OTL

27 de marzo 2023.

La toxicidad de las municiones de uranio empobrecido ha sido aceptada por muchos países de la OTAN y el Parlamento Europeo ha pedido que se prohíba su uso. Tras la muerte de 366 soldados italianos con afecciones vinculadas a esta sustancia, Italia legisló en 2019 para facilitar a los veteranos demandar por daños a la exposición.

La baronesa Goldie es una experimentada política escocesa y par vitalicia que fue líder del Partido Conservador Escocés de 2005 a 2011 y secretaria de Estado de Defensa del Reino Unido desde 2019. Es cualquier cosa menos una fiestera como Liz Truss, que a menudo tenía que tragarse sus indiscretas palabras que delataban su ignorancia.

Ciertamente, la baronesa Goldie entendió perfectamente las implicaciones de lo que expresó en una declaración escrita en la Cámara de los Lores el 20 de marzo, en su respuesta a la pregunta aparentemente inocua de Lord Hylton: «Preguntar al Gobierno de Su Majestad si alguna de las municiones que se suministran actualmente a Ucrania contiene uranio empobrecido». (Por cierto, Lord Hylton es uno de los 92 pares hereditarios elegidos para permanecer en la Cámara de los Lores; actualmente es el miembro de Crossbench que más tiempo lleva en la Cámara de los Lores, desde 1968, y es un dinámico defensor de la paz y de los intereses de los vulnerables y marginados).

La respuesta de la baronesa Goldie fue:

Junto con la concesión de un escuadrón de carros de combate Challenger 2 a Ucrania, suministraremos munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido. Estos proyectiles son muy eficaces para derrotar a los tanques y vehículos blindados modernos.

Es de suponer que el Secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, mantuvo informado al número 10 de Downing Street -y, lo que es aún más importante, mantuvo consultas previas y estuvo de acuerdo con su homólogo estadounidense, el Secretario de Defensa Lloyd Austin- antes de que el Gobierno británico realizara el anuncio mencionado.

Tanto Wallace como Austin son militares y entienden por qué la munición con «uranio empobrecido» es necesaria en la fase actual de la guerra por poderes en Ucrania si Kiev quiere montar una contraofensiva lo suficientemente creíble en primavera, cuando la marea de la guerra está cambiando claramente a favor de Rusia en Donbass.

Del mismo modo, ambos deben ser muy conscientes de que la legalidad de la intervención de la OTAN en Yugoslavia sigue siendo una cuestión abierta. En respuesta a la campaña de bombardeos de la OTAN, el 29 de abril de 1999 la antigua Yugoslavia interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia contra los diez miembros de la OTAN directamente implicados en el ataque -Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido- alegando una serie de violaciones del derecho de gentes (que incluía la obligación de no utilizar armas prohibidas).

Aunque la CIJ rechazó la solicitud de Belgrado de medidas provisionales, se declaró, no obstante, profundamente preocupada por el uso de la fuerza por las potencias occidentales en Yugoslavia, que «en las circunstancias actuales … plantea cuestiones muy graves de derecho internacional». Baste decir que los casos presentados por Yugoslavia contra los demandados de la OTAN siguen en el sumario de la CIJ.

No nos equivoquemos, Washington y Londres están repitiendo conscientemente los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia. El objetivo principal de la camarilla anglosajona es una escalada calculada de la guerra por poderes que seguramente provocará una reacción contundente de Moscú, tan predecible como que la noche sigue al día.

De hecho, eso es precisamente lo que ocurrió cuando el Presidente ruso Vladimir Putin, anunció el sábado que Rusia desplegará sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Putin lo vinculó a una petición de Bielorrusia en reacción a la declaración de la baronesa Goldie en Londres hace una semana.

Y lo que es más importante, Putin también trazó la analogía de Estados Unidos colocando sus armas nucleares en los territorios de los países aliados de la OTAN durante décadas.

La UE y la OTAN se enfurecieron tras la revelación de Putin. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo el domingo que la decisión de Moscú era «una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea«. Prometió imponer «más sanciones» contra Bielorrusia.

Una portavoz de la OTAN calificó la decisión de Moscú de «peligrosa e irresponsable«. Curiosamente, sin embargo, el gobierno de Biden eludió cuidadosamente el tema, centrándose en cambio en que Estados Unidos no ha visto ningún indicio de que Rusia haya trasladado armas nucleares a Bielorrusia ni a ningún otro lugar.

En buena medida, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, añadió:

De hecho, no hemos visto ningún indicio de que (Putin) tenga intención de utilizar armas nucleares, y punto, dentro de Ucrania.

Pero entonces, Putin también dejó claro que Rusia primero completaría la construcción de una instalación de almacenamiento en Bielorrusia para las armas nucleares tácticas antes del 1 de julio.

Kirby estaba engañando. ¿Cuál es el plan de juego? En primer lugar, la camarilla anglosajona esperaría que la cuestión creara más inquietud e inseguridad en Europa frente a Rusia y uniera a los países europeos en torno a la administración Biden en un momento en que estaban apareciendo líneas de fractura dentro de la alianza transatlántica por una guerra prolongada en Ucrania que podría ser catastrófica para las economías europeas.

Sin embargo, Washington tiene dificultades para responder al comentario de Putin de que Rusia sólo está haciendo algo que Estados Unidos lleva décadas haciendo. La cuestión es que el compromiso mutuo de no desplegar armas nucleares en terceros países fue una de las propuestas que Moscú hizo a Washington en diciembre de 2021, junto con el compromiso de que Ucrania no entraría en la OTAN. Estados Unidos la ignoró y en su lugar precipitó, con gran deliberación, la operación militar especial rusa en Ucrania.

El quid de la cuestión es que, al igual que con la crisis de los misiles cubanos de 1962, la decisión rusa sobre las armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una represalia, llamando la atención sobre los misiles estadounidenses estacionados cerca de sus fronteras. (Se calcula que hay unas 100 armas nucleares almacenadas en cámaras acorazadas en cinco países europeos: Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía).

Peor aún, Estados Unidos practica un controvertido acuerdo conocido como “uso compartido de armas nucleares”, en virtud del cual instala equipos nucleares en aviones de combate de determinados países no nucleares de la OTAN y entrena a sus pilotos para llevar a cabo ataques nucleares con bombas nucleares estadounidenses. Esto sucede cuando Estados Unidos, como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), ha prometido no entregar armas nucleares a otros países, y los países no nucleares que participan en el acuerdo de compartición de la OTAN han prometido no recibir armas nucleares de los Estados que las poseen.

La OTAN declaró el año pasado que siete países de la OTAN contribuyeron con aviones de doble capacidad a la misión de compartir armas nucleares. Se cree que estos países son EE.UU., Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía y Grecia. ¡Y todos son signatarios del TNP!

¡Bienvenidos al «orden basado en normas»! Lo que es perfectamente permisible para Occidente está prohibido para Rusia.

Por último, la pirueta diplomática de la baronesa Goldie tiene otra dimensión: La decisión británica de enviar armamento con uranio empobrecido a Ucrania confirma su reputación de ser el Estado más imprudente y sin escrúpulos de toda la alianza de la OTAN.

No cabe duda de que las municiones de uranio empobrecido son radiactivas y tóxicas, y su uso intensivo en las guerras de Yugoslavia e Irak se han relacionado con defectos congénitos y cánceres. Además de «la mayor tasa de daños genéticos en cualquier población jamás estudiada» en Faluya, la ciudad sometida a dos brutales asedios estadounidenses durante la invasión de Irak.

La toxicidad de las municiones de uranio empobrecido ha sido aceptada por muchos países de la OTAN y el Parlamento Europeo ha pedido que se prohíba su uso. Tras la muerte de 366 soldados italianos con afecciones vinculadas a esta sustancia, Italia legisló en 2019 para facilitar a los veteranos demandar por daños a la exposición.

¿Por qué se comporta Gran Bretaña como un caso atípico? Gran Bretaña parece estar creando las condiciones en Europa para justificar la base de bombarderos estadounidenses con armamento nuclear en Lakenheath (Suffolk), que fueron retirados en 1991 de acuerdo con el tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias.

El movimiento pacifista británico está moribundo. Cuenten con que los belicistas y las élites rusófobas del Reino Unido aprovecharán lo anunciado por Rusia en Bielorrusia para exigir otra escalada de ataques. Así que esperen que los bombarderos estadounidenses regresen a Lakenheath en un futuro próximo.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente: Indian Punchline