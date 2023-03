LA ENTENTE ES UN TRAGO AMARGO PARA OCCIDENTE. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

27 de marzo 2023.

Occidente está atrapado entre el sentimiento público que ha creado y la realidad sobre el terreno.

Cambio estratégico consecuente – Al salir de su reunión con Vladimir Putin, Xi Jinping dijo a Putin: «Se avecina un cambio que no se ha producido en 100 años, y estamos impulsando este cambio juntos».

La «Entente» se selló durante horas de conversaciones a lo largo de dos días, y en medio de una plétora de documentos firmados. Dos poderosos Estados han formado una dualidad que, al unir una gigantesca base manufacturera con el preeminente proveedor de materias primas y el avanzado armamento y astucia diplomática de Rusia, deja a Estados Unidos en la sombra. Un asiento en la sombra (asumido por voluntarismo, o por incapacidad para contemplar una transición tan radical) refleja a unos Estados Unidos de espaldas a la participación en el mundo multipolar que se despliega.

Con Estados Unidos esclavizado por la hegemonía, la aparición de una trifurcación global es inevitable, incluidas las tres esferas de la guerra comercial: Eurasia, liderada por Rusia China; Sur Global influenciado por India – y con EE.UU. dominando sobre la UE y la Angloesfera.

Pero esa no era la esencia de lo que el Presidente Xi quería decir con «cambio»; el comercio, el intercambio militar y el cambio del sistema monetario ya estaban «cocinados». Lo que Xi y Putin están sugiriendo es que debemos dejar de lado las viejas gafas del orientalismo occidental, con las que hemos estado acostumbrados a ver el mundo, y pensarlo de forma diferente y diversa.

La transformación nunca es fácil. ¿Cómo está reaccionando la clase política estadounidense? = Se agita salvajemente. Está profundamente asustada por la manifestación de esta nueva entente. Ha arremetido, como de costumbre, con un derroche de propaganda: Putin obtuvo poco de la visita de Xi, salvo pompa y ceremonia; la de Xi fue una «visita de cabecera» a un paciente enfermo; Rusia humillada al convertirse en una colonia de recursos chinos -y para colmo, la cumbre no logró encontrar una resolución sobre Ucrania.

Toda esta propaganda no tiene sentido, por supuesto. Son patrañas lanzadas al viento. Washington comprende lo convincente que es la narrativa china: China busca la armonía, la paz y un modo de vida significativo para todos. Estados Unidos, sin embargo, defiende la dominación, la división y la contención, y guerras sangrientas y coloniales para siempre.

La narrativa de Xi tiene tracción, no sólo en el mundo que «se niega a alinearse», sino también en el «Otro Estados Unidos». Incluso resuena un poco en una Europa que, por lo demás, es totalmente «de pacotilla».

El problema aquí es que estos «dos Estados Unidos» -la oligarquía con derecho y el «Otro Estados Unidos», sencillamente no han sido capaces de dialogar entre sí y se han replegado en esferas separadas: Las plataformas tecnológicas occidentales (como Twitter) se configuraron a sabiendas para no escuchar precisamente al «Otro Estados Unidos». Y para cancelar, o eliminar de la plataforma, las voces contrarias. El esquema antirruso actual es otro derivado de la «psicología del empujón», probada originalmente durante el Bloqueo: Entonces, la «ciencia» (determinada por los gobiernos) ofrecía al público «certidumbre» y, al mismo tiempo, avivaba el miedo a que cualquier incumplimiento de las normas gubernamentales pudiera conducir a la muerte.

La certeza moral (pretendida a partir del seguimiento de la «Ciencia») daba justificación para juzgar con dureza, condenar y despedir a las personas que de algún modo cuestionaban el Bloqueo (Covid). La estratagema psicológica geopolítica actual -derivada del precedente del Bloqueo- consiste en «pegar» a la esfera geopolítica la posición woke de tolerancia cero hacia el cuestionamiento de supuestos principios «que son inviolables» (como los Derechos Humanos). Así, el esquema utiliza la «claridad» narrativa de la «invasión ilegal, no provocada y criminal de Ucrania» por parte de Rusia para dar a la opinión pública occidental la satisfactoria sensación de rectitud necesaria para juzgar con la misma dureza, expulsar del empleo y denigrar públicamente a cualquiera que exprese su apoyo a Rusia.

Esto se considera un éxito de los servicios de inteligencia, al contribuir al objetivo de mantener el «reparto de cargas» de la OTAN y garantizar la expresión generalizada en Occidente de «indignación moral» por todo lo ruso.

La «estratagema de la certeza» de Occidente puede haber funcionado, en el sentido de que engañosamente ha encendido una furia moral en un amplio segmento de la opinión pública. Sin embargo, también puede ser una trampa: al disparar una propaganda tan cargada de emociones, la fuerza de esta última limita ahora las opciones de Occidente (en un momento en que las circunstancias de la guerra de Ucrania han cambiado mucho con respecto a lo que se esperaba). Occidente está ahora atrapado por esa opinión pública que considera que cualquier compromiso que no sea una capitulación total de Rusia viola sus «principios inviables».

La noción de exponer las diferentes facetas de un conflicto (que es el quid de la mediación), ofreciendo diferentes perspectivas, se vuelve intolerable cuando se opone a la rectitud del «blanco y negro». Los medios de comunicación occidentales consideran a Xi y Putin tan moralmente deficientes que muchos temen ser despreciados por estar en el lado equivocado de la línea divisoria «moral» en una cuestión tan polémica.

En particular, esta estratagema no funciona en el resto del mundo, donde el wokismo tiene poca tracción.

Sin embargo, hay un sustrato de preocupación de la clase dirigente por esta técnica de negación. Se plantean dos cuestiones reales: En primer lugar, ¿puede Estados Unidos sobrevivir sin su hegemonía? ¿Qué lazos, qué significado nacional, qué visión podría sustituir para mantener unida a una nación tan diversa? ¿Es convincente «la modernidad como vencedora de la historia» en el contexto de la degeneración cultural contemporánea? Si la «modernidad» actual sólo se consigue a costa de la soledad personal y la pérdida de autoestima (que es el síntoma reconocido de la alienación derivada de la ruptura con las raíces comunitarias), ¿merece la pena la «modernidad» tecnológica? ¿O puede el retorno a valores anteriores convertirse en el requisito previo que guíe un modo diferente de modernidad? – Uno que trabaje con el grano, en lugar de contra el grano del arraigo cultural.

Esta es la cuestión clave que plantean los presidentes Xi y Putin (a través del concepto de Estado-nación civilizatorio).

En segundo lugar, Estados Unidos ha pasado de ser una potencia militar a ser esencialmente una hegemonía financiera que busca rentas. ¿Qué precio tendría la prosperidad empresarial duradera de Estados Unidos si perdiera la hegemonía del dólar? El «privilegio» del dólar ha sostenido durante mucho tiempo la prosperidad de Estados Unidos. Pero las sanciones estadounidenses, las confiscaciones de activos y los nuevos acuerdos monetarios plantean la cuestión: ¿Ha cambiado tanto el orden mundial que la hegemonía del dólar, más allá de Estados Unidos y sus dependencias, ya no es sostenible?

Las clases dominantes occidentales están seguras de la respuesta: La hegemonía política y la hegemonía del dólar están interconectadas. Mantener el poder, enriquecer a los «mil millones de oro», significa sostener ambas cosas, incluso cuando las élites pueden ver claramente que la narrativa estadounidense está perdiendo tracción en todo el mundo y los Estados están migrando a nuevos bloques comerciales.

Ese «Otro Estados Unidos» no está tan segura de ver que la carnicería asociada a las interminables intervenciones estadounidenses «merezca la pena». También existe la idea de que un sistema financiero que depende de «dosis» cada vez mayores de estimulante financiero es saludable (al crear desigualdades) o que su apalancamiento piramidal puede sostenerse a largo plazo.

Hace algunos años, cuando Nathan Gardels hablaba con Lee Kuan Yew de Singapur, este último dijo:

Que Estados Unidos sea desplazado… por un pueblo asiático despreciado durante mucho tiempo y tachado de decadente, débil, corrupto e inepto, es emocionalmente muy difícil de aceptar.

Yew predijo:

El sentido de supremacía cultural de los estadounidenses hará que esta adaptación sea de lo más difícil.

Igualmente, para China, que ha tenido una larga y continua historia como gran potencia, verse bloqueada por un «pueblo de ninguna parte» es intolerable.

La Entente es un trago amargo para Occidente. Durante una generación, separar a Rusia de China ha sido un objetivo primordial de Estados Unidos, como prescribió originalmente Zbig Brzezinski: Contener tanto a Rusia como a China exacerbando las disputas regionales (Ucrania, Taiwán) era el juego de suma cero, con Rusia como primer objetivo (para obligar a un pivote de vuelta a Occidente a través de la implosión económica), y luego pasar a contener a China, pero sólo a China. (Sí, algunos en Occidente creían que un pivote ruso hacia Occidente era muy factible).

Un ex subsecretario de Estado estadounidense, Wess Mitchell, escribió en la revista National Interest: Para evitar que China se apodere de Taiwán: ¡Detengan a Rusia en Ucrania! En pocas palabras, el argumento de Mitchell era: «Si Estados Unidos infligiera suficiente dolor a Putin por su apuesta en Ucrania», entonces Xi implícitamente sería contenido.

Por lo tanto, contener a Rusia a través de Ucrania era «eso»: «Si Estados Unidos va a amenazar con sanciones catastróficas contra Rusia por Ucrania, más vale que sean catastróficas, porque la credibilidad del sistema financiero liderado por Estados Unidos para castigar la agresión a gran escala está en juego», advirtió Mitchell. «Estados Unidos sólo tendrá una oportunidad de demostrar esa credibilidad, y es Ucrania».

Mitchell continuó,

La buena noticia de todo esto es que Ucrania ha dado a Estados Unidos una ventana momentánea, y perecedera, para actuar con decisión y no sólo hacer frente a la situación en Ucrania, sino disuadir de un movimiento contra Taiwán… El impacto de la brutalidad de Putin en la galvanización del reparto de la carga europea es un cambio de juego para la estrategia global de Estados Unidos. Con Alemania gastando en los próximos años más en defensa que Rusia (110.000 millones de dólares anuales frente a 62.000 millones), Estados Unidos podrá concentrar más de sus fuerzas convencionales disponibles en disuadir a China.

¿Una «ventana momentánea»? Pero aquí estaba el flagrante desajuste: Estados Unidos apostaba por «el momento perecedero», pero Rusia se preparaba para una guerra a largo plazo. Las sanciones financieras no funcionaron; el aislamiento de Rusia no se produjo; y la estrategia de contención contribuyó más bien a desestabilizar el sistema financiero mundial en detrimento de Occidente.

La Administración Biden lo había apostado todo a una estrategia de contención destinada a evitar una guerra en dos frentes, una estrategia que no ha funcionado, como se esperaba. Más que eso, el derribo del globo chino y los consiguientes gritos de guerra antichinos que emanaron de todos los sectores en Estados Unidos convencieron a los chinos de que su anterior intento de distensión con Estados Unidos y Europa en noviembre, en el G20 de Bali, estaba «muerto en el agua».

China recalibrada; y preparada para la guerra. (Como mínimo, una Guerra Fría de sanción, pero en última instancia, para la Guerra Caliente). A toda máquina con la entente. La estrategia del divide y vencerás de Brzezinski ha sido perforada por debajo de la línea de flotación y se ha hundido.

Occidente está ahora acorralado: No puede mantener una guerra contra Rusia y China, pero su manipulación exagerada y deliberadamente engañosa de la opinión pública para crear una «cohesión» occidental hace casi imposible una desescalada.

La opinión pública de Estados Unidos y Europa ve ahora a Rusia y China en las sombras más oscuras del Demiurgo maniqueo. Se les ha dicho repetidamente que Rusia está al borde del colapso total y que Ucrania «está ganando». La mayoría de los estadounidenses y de los europeos lo creen. Muchos han llegado a despreciar a estos nuevos adversarios.

La clase dirigente estadounidense no puede echarse atrás. Sin embargo, no dispone de los medios para librar una guerra en dos frentes. La trampa consiste en la propaganda derivada de un esquema de Bloqueo anterior que fue diseñado para asustar y desinformar al público. Uno de sus principales objetivos era hacer que la duda o el escepticismo parecieran moralmente irresponsables dentro del discurso público. Del mismo modo, el nuevo esquema de control público occidental por el cual los presidentes Xi y Putin se hacen parecer tan moralmente deficientes que gran parte del público teme criticar la guerra contra Rusia, ha tenido un efecto boomerang. Esa «certeza» significa que sería moralmente irresponsable retirarse de una guerra, incluso de una que se está perdiendo. La guerra debe proseguir ahora hasta la derrota del régimen ucraniano, un resultado mucho más humillante de lo que habría sido un final negociado. Pero la opinión pública no permitirá nada menos que la humillación de Putin. Occidente está atrapado entre el sentimiento público que ha creado y la realidad sobre el terreno.

De este modo, Occidente cayó en su propia «trampa de la certidumbre»

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation