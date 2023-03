UNA NUEVA VERSIÓN DE LA GUERRA FRÍA O EL CAMINO DEL PANDA ROJO. Dmitry Orlov.

Dmitry Orlov.

Imagen: Getty; Savanna Durr/Insider

Traducción: Comunidad Saker Latinoamerica.

25 de marzo 2023.

El globo meteorológico chino, que sobrevoló varias de las partes estratégicamente más sensibles de los EE. UU., tomando fotografías, haciendo grabaciones y transmitiéndolas a los satélites, es un buen ejemplo. Estados Unidos tardó mucho tiempo en identificar esta “amenaza” (si alguna vez lo fue) y aún más en encontrar los medios para derribarla.

En su reciente discurso ante la Asamblea Federal, Putin anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas de finales de la era soviética y, poco después, el parlamento ruso ratificó esta decisión. Desde entonces, muchos comentaristas han tratado de dar sentido a esta decisión, a menudo utilizando términos como “una nueva carrera de armas nucleares” y “la probabilidad de una guerra nuclear”. Pero todavía tengo que escuchar de alguno lo que creo que esto realmente significa: una repetición de la Guerra Fría. Además, no creo que esta decisión aumente en absoluto la posibilidad de una guerra nuclear porque sigue siendo demasiado arriesgada para cualquiera de las partes. Aquellos que piensan que las guerras nucleares están destinadas a librarse haciendo estallar muchas armas nucleares no entienden el término “estrategia”: las guerras nucleares se libran desarrollando, probando y desplegando armas nucleares, o no haciéndolo. El lado que no se mantiene al día y proporcionar la condición sine qua non de la estrategia nuclear (destrucción mutua asegurada) se ve obligado a renunciar, pedir la paz y aceptar cualquier término que ofrezca el lado ganador. Esto es precisamente lo que le sucedió a la URSS bajo Gorbachov. Se pensó en ese momento que la URSS no sería capaz de mantenerse al día respecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan, también conocida como “Star Wars”. En consecuencia, la URSS cedió, el país se vino abajo y luego Rusia, que heredó el arsenal estratégico de la URSS, firmó un acuerdo humillante que permitía a los estadounidenses acceder a sus objetos estratégicos secretos y exigía que Rusia desguazara muchos de sus preciados cohetes y bombarderos. Más tarde resultó que “Star Wars” era más o menos un montón de humo y espejos de Hollywood, como corresponde a un presidente que era un actor de grado B convertido en político, pero para entonces la URSS ya no existía.

Creo que lo que sucedió durante las décadas intermedias puede describirse adecuadamente con la frase “la agonía de la victoria y la euforia de la derrota”.

Habiendo “ganado” la Guerra Fría (o eso pensaba), Estados Unidos simplemente dejó de fabricar armas nucleares mientras que Rusia hizo un acto muy convincente de darse la vuelta y hacerse el muerto. Mientras tanto, Rusia ha modernizado por completo sus fuerzas estratégicas.

Rosatom de Rusia es ahora el líder mundial en tecnología nuclear, tanto militar como civil, y posee las tres cuartas partes de la cartera de reactores nucleares del mundo, mientras que EE. UU. no ha podido completar un solo proyecto de reactor y continúa extendiendo la vida útil de su flota de reactores nucleares envejecidos mucho más allá de lo que es seguro.

Rosatom tiene el único reactor de neutrones rápidos (reproductor) del mundo en uso comercial, el BN-800 en Krasnoyarskaya AES, mientras que todos los demás que han intentado perfeccionar esta tecnología (EE. UU., Francia, Japón) han fracasado, excepto China, que depende de asistencia técnica y materia prima rusas. Lo que es más importante, los reactores de la serie BN pueden usar uranio empobrecido, o U-238, como combustible, mientras que para todos los demás usos es un producto de desecho, un residuo de la producción de uranio enriquecido, lo que significa que Rusia tiene potencialmente miles de años de combustible nuclear, ya extraído y refinado, a su disposición. La única incursión estadounidense reciente en este espacio, en Savannah River, tuvo que ser abandonada después de enormes retrasos y sobrecostos asombrosos.

Rosatom también ha superado las dificultades técnicas necesarias para hacer realidad el ciclo nuclear cerrado y ahora puede reprocesar por completo el combustible nuclear gastado en combustible nuevo, quemando desechos de alto nivel en sus reactores de la serie BN hasta que sea seguro desecharlos, mientras que EE. UU. es incapaz de identificar un sitio de eliminación de su combustible nuclear gastado y simplemente lo almacena en los sitios de sus reactores nucleares, primero en piscinas de almacenamiento que tienen que ser enfriadas por bombas de circulación y luego en almacenamiento en contenedores secos. Mientras tanto, después de tres intentos, EE. UU. ha renunciado a desarrollar tecnología de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio y depende de otros países, incluida Rusia, para que le proporcionen combustible nuclear.

Rusia se ha alejado de los misiles balísticos, que siguen trayectorias predecibles y son posibles de interceptar, y ahora está incorporando gradualmente misiles hipersónicos suborbitales y vehículos de reentrada múltiple que vuelan en rutas arbitrarias alrededor del planeta y son casi imposibles de interceptar. Por lo tanto, incluso si “Star Wars” fuera real, Rusia ha encontrado una forma de evitarlo. Mientras tanto, EE. UU. todavía depende de los viejos misiles balísticos terrestres Minuteman-II, los viejos misiles Trident-II basados en submarinos, los viejos misiles de crucero subsónicos Tomahawk y los bombarderos estratégicos B-52 verdaderamente antiguos, y está a años de desarrollar un arma hipersónica con capacidad de misión.

Casi todo el arsenal nuclear de Rusia es nuevo (aún en garantía, se podría decir) mientras que EE. UU. no ha fabricado ni probado una bomba nuclear en más de 30 años y todo el arsenal tiene entre 40 y 30 años. Rusia puede fabricar nuevos en cualquier cantidad necesaria, mientras que EE. UU. puede, en el mejor de los casos, triturar algunos de los viejos y hacer algunos nuevos en una operación manual que está llena de peligros. Hay que entender que una bomba nuclear es muy diferente a una convencional porque su detonación depende del funcionamiento preciso de muchos elementos. Incluso una ligera imprecisión en el mecanismo de activación hará que la carga de uranio o plutonio se derrita o se evapore en lugar de explotar. Es muy probable que tres o cuatro décadas de ciclos estacionales de temperatura y exposición a la radiación (las cargas nucleares son radiactivas) destruyan las estrechas tolerancias necesarias para la detonación. De todo lo anterior se deduce que Estados Unidos ha caminado penosamente detrás de Rusia en el juego de la estrategia nuclear. Lo que queda por demostrar es que no tiene ninguna posibilidad de ponerse al día. Para tener una buena idea de esto, considere que EE. UU. tiene que comenzar básicamente desde cero.

Las instalaciones que usó para fabricar su arsenal estratégico son reservas nucleares tóxicas y radiactivas, como Hanford, donde todas las personas cuerdas temen pisar, o se han limpiado a un gran costo y ahora son reservas naturales, como la antigua Fernald Feed Materials, Processing Center en Ohio, y un puñado de laboratorios nacionales como Livermore, Oak Ridge y Los Álamos.

El personal que realizó ese trabajo está en su mayoría muerto o retirado y todo el personal activo nunca ha construido un arma nuclear. Los pocos que tienen están, en el mejor de los casos, a unos años de la jubilación. El nuevo personal tiene que ser educado dentro de un modelo de desarrollo personal muy diferente al que está actualmente de moda en los EE. UU., de modo que los mejores y más brillantes entren al servicio del gobierno en lugar de a los negocios o las finanzas.

Y aunque todavía se pueden encontrar los planos de los dispositivos nucleares, las herramientas y los conocimientos técnicos necesarios para su fabricación, ensamblaje y prueba ya no existen. Hay un gran volumen de conocimiento artesanal y destreza que solo se puede transmitir de maestro a aprendiz. No se enseña en las escuelas y no se puede aprender de libros o manuales de instrucciones. En los EE. UU., esta cadena de conocimiento se ha interrumpido durante al menos dos generaciones.

Por lo tanto, suponiendo que EE. UU. decidiera ponerse al día con Rusia a partir de mañana, el costo de este esfuerzo sería proporcional al del Proyecto Manhattan (ignorando factores tales como la falta de ingenieros nazis alemanes talentosos que podrían ser cooptados en él, o el hecho de que toda la base de fabricación de EE. UU. se ha deteriorado hasta el punto en que muchos de los componentes necesarios tendrían que importarse de China). El Proyecto Manhattan costó aproximadamente $ 256 mil millones en dólares de hoy. Pero el Proyecto Manhattan solo logró producir un par de bombas pequeñas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki desde aviones que sobrevolaban directamente sus objetivos, además de algunos dispositivos de prueba. Igualar el progreso de Rusia en las últimas tres décadas requeriría quizás cien veces más, o 25 billones de dólares. Pero dados los enormes sobrecostos típicos de los proyectos nucleares de EE. UU., esa cantidad podría fácilmente duplicarse o triplicarse, por lo que una cifra conservadora podría rondar los 50 billones de dólares.

¿Permite la situación fiscal de los EE.UU. tales gastos? La deuda federal supera los 30 billones de dólares. Los pagos de intereses anuales sobre esta deuda rondan el billón de dólares y van en aumento. También lo es la deuda, ya que una cuarta parte del presupuesto anual de 1,7 billones de dólares se financia con déficit mediante nuevos préstamos. Por lo tanto, la única forma concebible de financiar $50 billones adicionales en gastos de defensa es… ¡imprimiendo $50 billones de dólares! Hacerlo desencadenaría una hiperinflación con bastante rapidez, lo que conduciría a un tipo de derrota completamente diferente. Pero entonces, ¿por qué no tener ambos? Imprimir y despilfarrar 50 billones de dólares en otra parodia de “Star Wars”, y luego implosionar financieramente… ¡suena como un plan!

¿Entonces, qué significa todo esto? Algunas personas están hablando de la posibilidad de una guerra nuclear y un grupo de “científicos preocupados” todavía están jugando con su “reloj del fin del mundo”, según el cual faltan 90 segundos para la medianoche. Algunas personas lo encuentran emocionante: el planeta explotará en 90… 89… 88… 87… excepto que nadie puede decirte cuándo empezar a contar. Pero no encuentro tales estimaciones en absoluto útiles. Busco tranquilizarlo con respecto a las posibilidades de que estalle una guerra nuclear cinética y caliente. Para apreciar la lógica de este argumento, tendré que explicar El Camino del Panda Rojo.

Lo que es útil para comprender todo esto es una buena comprensión del significado de la palabra “estrategia”. Las armas nucleares son armas estratégicas, y su uso es para ganar o perder un juego de estrategia, no una confrontación física, ya que eso sería una derrota automática para ambos lados. El objetivo del enfrentamiento es saber quién es el ganador y quién el perdedor sin, por así decirlo, disparar un solo tiro. Puede haber estrategias ganadoras y estrategias perdedoras, pero aquella en la que todos mueren no es una estrategia ganadora ni perdedora: es simplemente una estupidez. Es mejor perder que morir y la palabra victoria no tiene sentido si tu bando acaba muerto. Estos son los puntos de partida para tratar con lo que un abogado podría llamar “instrumentos inherentemente peligrosos” como las armas nucleares.

Mientras que la agresividad puede ser valiosa en un comandante de pelotón de marines, con un estratega de defensa nuclear es exactamente lo contrario. Una parte clave de la descripción del trabajo es evitar un intercambio nuclear, cualquier intercambio nuclear, ya que se entiende bien que en esa situación no puede haber ganadores. “Entonces, perdimos Nueva York, Washington, Atlanta, Dallas, Los Ángeles, San Francisco, Minneapolis y Chicago, ¡pero deberías ver al otro tipo!” — ese tipo de cosas no complacerían a nadie que permanezca con vida.

Hay un concepto en la estrategia nuclear llamado “primer golpe preventivo”: ahí es donde golpeas al otro lado con tanta fuerza que el contraataque es tan débil que se puede sobrevivir. El caso ideal es donde el contraataque puede ser interceptado al 100%, garantizado. El único lado que alguna vez ha considerado tal estrategia es Estados Unidos, y no tiene ni cerca de esa capacidad, nunca la tuvo y nunca la tendrá. En cuanto a Rusia, un primer ataque nuclear está específicamente prohibido por su doctrina nuclear. La única posibilidad de una guerra nuclear real es si el establecimiento de defensa estratégica estadounidense, muy grande y muy costoso, pierde el juicio por completo y decide suicidarse con Rusia, y esa posibilidad es muy, muy pequeña. Estoy bastante seguro de que hay salvaguardas integradas en el sistema, de modo que si los locos de la Casa Blanca logran obtener una orden de ataque nuclear más allá del emperador Dementius Optimus Maximus, algunos hombres con batas blancas entrarán corriendo, jeringas cargadas con tranquilizante y camisas de fuerza listas, y ninguno de nosotros sabrá qué pasó exactamente ese día, pero no será una guerra nuclear. Será solo otro gran misterio estadounidense, como el asesinato de Kennedy o el 11 de septiembre.

Entonces, considerando que Rusia está demasiado adelantada en sus preparativos para una revancha de la Guerra Fría como para que Estados Unidos espere alcanzarla, ¿cómo se resolverá esta situación sin desencadenar un conflicto nuclear enorme y extremadamente dañino? Aquí es donde entra en juego el Camino del Panda Rojo.

Los pandas rojos son generalmente animales no violentos. Se alimentan principalmente de hojas y bambú, pero ocasionalmente comen frutas, insectos, huevos de aves y pequeñas lagartijas. Prefieren vivir en los árboles y que los dejen solos, pero también pueden ser mansos y son algunos de los animales más lindos y tiernos que existen. Pero también tienen garras afiladas y tienen el quinto mordisco más poderoso de todos los carnívoros, detrás de los leones, los osos pardos, los tigres y los osos polares. Son, después de todo, osos. Pero al igual que los machos de muchas especies, tienen que decidir quién es el macho alfa. Siendo gentiles y pacíficos, no pelean para descubrir quién es el perro superior o, en su caso, el oso; en cambio, usan una exhibición de dominación muy linda: dos pandas se paran sobre sus patas traseras y levantan sus patas delanteras lo más alto que pueden. El que parece más grande y puede elevarlos más alto gana.

Algo similar debería ocurrir entre dos adversarios con armas nucleares. Si la destrucción mutua está asegurada, los adversarios se sortean con cuidado y utilizan la diplomacia para reducir la intensidad de los conflictos. Si la destrucción mutua no está asegurada, entonces un lado, el lado que no puede asegurarlo, tiene que renunciar, como lo hizo la URSS, habiendo sido engañada por la “Guerra de las Galaxias” de Ronald Reagan, que resultó ser nada más que un poco de sobredimensionado Hollywood desvergonzado. Y si un lado piensa que tiene la ventaja, como lo hace actualmente EE. UU., mientras que en realidad es Rusia, ¿entonces qué? Entonces, lo que se necesita es una exhibición de dominio: el oso ruso se pararía sobre sus patas traseras y levantaría sus patas delanteras. Por ejemplo:

Rusia podría lanzar un misil Sarmat con algunos vehículos hipersónicos de reentrada Avangard, cada uno con una carga nuclear más bien pequeña (solo para hacer un punto). El misil despegaría de algún lugar aleatorio en medio de Siberia, volaría sobre el Polo Sur, luego tomaría un rumbo aleatorio e impredecible por la costa de las Américas, cruzaría el Mar del Norte, llegaría al Océano Ártico y luego impactaría en un grupo de objetivos en el campo de pruebas nucleares de Rusia en la isla de Novaya Zemlya. Todo esto se haría con amplia advertencia, de conformidad con todos los tratados existentes y de conformidad con el derecho internacional, y solo después de que Estados Unidos reanudara las pruebas nucleares (lo que tendría que hacer si intentara modernizar su arsenal nuclear). Pero, ¿y si EE. UU. ni siquiera intenta modernizar nada y simplemente persiste en una pasividad orgullosa y decidida mientras se muestra agresivo en formas no nucleares?

Entonces, incluso sin que se reanuden las pruebas nucleares, Rusia podría organizar algunas demostraciones que desmoralizarían al lado estadounidense. Por ejemplo, podría hacer que uno de sus nuevos submarinos nucleares no tripulados Poseidón siga a un submarino de ataque de EE. UU. y lo haga sonar periódicamente. O Rusia podría lanzar algunos misiles hipersónicos desde pequeños barcos que navegan en aguas internacionales frente a las costas de los EE. UU., que golpeen objetivos flotantes a unos miles de kilómetros de distancia, e invitan a todos a mirar. Las posibilidades son infinitas. El punto básico es que Rusia puede hacer varias acrobacias que demuestren su superioridad nuclear sin volverse nuclear. Si un misil de crucero ruso de propulsión nuclear pasa semanas merodeando por los cielos de EE. UU. y EE. UU. no encuentra la forma de derribarlo, eso definitivamente enviaría un mensaje.

Quizás todos estos ejemplos son un poco demasiado. Lo que se necesita es un cambio de psicología: los EE. UU., incluido su ejecutivo, su legislatura y la opinión pública, deben ser suavemente desengañados de la noción de que los EE. UU. siguen siendo la potencia mundial predominante y tienen la capacidad de dictar términos a cualquiera fuera del Occidente colectivo, que todavía está bajo su control político, pero incluso allí nadie sabe por cuánto tiempo más. Y la mejor manera de cambiar la psicología es hacerlo de manera gradual y suave. El globo meteorológico chino, que sobrevoló varias de las partes estratégicamente más sensibles de los EE. UU., tomando fotografías, haciendo grabaciones y transmitiéndolas a los satélites, es un buen ejemplo. Estados Unidos tardó mucho tiempo en identificar esta “amenaza” (si alguna vez lo fue) y aún más en encontrar los medios para derribarla. Incluso entonces, su preciada carga útil terminó en el casillero de Davy Jones en algún lugar de la costa, quizás para recuperarla más tarde, quizás nunca. Se necesitarán más demostraciones de este tipo, pero un flujo constante de vergüenzas menores puede ser incluso más efectivo que una sola grande.

O tal vez nada de esto sea realmente necesario y todo sea solo teatro. Los días del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial se están acortando. La mayoría de los estadounidenses siguen negando este simple hecho. Debido a que todavía piensan que su dólar es todopoderoso, el resto del mundo se vuelve opaco para ellos, lo que les hace perder el puntaje: pueden pensar que todavía están ganando cuando ya ni siquiera son parte del juego.

Articulo aparecido en Club Orlov. publicado el 8 de marzo de 2023.

*Dmitry Orlov, nacido en 1962 en Leningrado (hoy San Petersburgo). Emigró a los Estados Unidos a la edad de 12 años. Es un ingeniero ruso-estadounidense. Tiene una licenciatura en ingeniería informática y una maestría en lingüística aplicada. Es escritor sobre temas relacionados con «el potencial declive económico, ecológico, político y el colapso en los Estados Unidos«, lo que él ha llamado «crisis permanente». El artículo de Orlov «El sarcasmo de la historia: la URSS y los EEUU ante el colapso» fue muy popular en EnergyBulletin.Net. En 2006 Orlov publicó el manifiesto «The New Age of Sail». Orlov continúa escribiendo regularmente en su blog «Club Orlov» y en EnergyBulletin.Net.

Fuente tomada: Comunidad Saker Latinoamérica