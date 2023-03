LOS SEÑORES DEL CAOS. Chris Hedges.

Chris Hedges.

Imagen: «Somos el numero uno» de Mr. Fish

20 de marzo 2023.

Los políticos y los cómplices de los medios de comunicación que orquestaron 20 años de debacles militares en el Medio Oriente y que buscan un mundo dominado por el poder estadounidense deben rendir cuentas por sus crímenes.

Hace dos décadas, saboteé mi carrera en The New York Times. Fue una elección consciente. Pasé siete años en Medio Oriente, cuatro de ellos como Jefe de la Oficina de Medio Oriente. Yo era un hablante de árabe. Creía, como casi todos los arabistas, incluidos la mayoría de los del Departamento de Estado y la CIA, que una guerra “preventiva” contra Irak sería el error estratégico más costoso en la historia de Estados Unidos. También constituiría lo que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg llamóel “crimen internacional supremo”. Mientras que los arabistas en los círculos oficiales estaban amordazados, yo no. Fui invitado por ellos a hablar en el Departamento de Estado, la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y ante los oficiales superiores del Cuerpo de Marines programados para ser enviados a Kuwait para prepararse para la invasión.

La mía no era una opinión popular ni una que un reportero, más que un columnista de opinión, pudiera expresar públicamente de acuerdo con las reglas establecidas por el periódico. Pero tuve experiencia que me dio credibilidad y una plataforma. Había informado extensamente desde Irak. Había cubierto numerosos conflictos armados, incluida la primera Guerra del Golfo y el levantamiento chiíta en el sur de Irak, donde fui hecho prisionero por la Guardia Republicana Iraquí. Fácilmente desmantelé la locura y las mentiras utilizadas para promover la guerra, especialmente porque había informado sobre la destrucción de los arsenales e instalaciones de armas químicas de Irak por parte de los equipos de inspección de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM). Tenía un conocimiento detallado de cuán degradado se había vuelto el ejército iraquí bajo las sanciones estadounidenses. Además, incluso si Irak poseyera “armas de destrucción masiva” queno habría sido una justificación legal para la guerra.

Las amenazas de muerte hacia mí estallaron cuando mi postura se hizo pública en numerosas entrevistas y charlas que di por todo el país. Fueron enviados por correo por escritores anónimos o expresados ​​por personas airadas que llenaban diariamente el banco de mensajes en mi teléfono con diatribas llenas de ira. Los programas de entrevistas de derecha, incluido Fox News, me ridiculizaron, especialmente después de que me interrumpieron y me abuchearon en un escenario de graduación en Rockford College por denunciar la guerra. El diario de Wall Street escribióun editorial atacándome. Se llamaron amenazas de bomba en los lugares donde estaba programado que hablara. Me convertí en un paria en la redacción. Los reporteros y editores que había conocido durante años bajaban la cabeza cuando pasaba, temerosos de cualquier contagio que matara su carrera. El New York Times me reprendió por escrito para que dejara de hablar públicamente contra la guerra. me negué _ Mi mandato había terminado.

Lo que es preocupante no es el costo para mí personalmente. Yo era consciente de las posibles consecuencias. Lo inquietante es que los arquitectos de estas debacles nunca han tenido que rendir cuentas y siguen instalados en el poder. Continúan promoviendo la guerra permanente, incluida la guerra de poder en curso en Ucrania contra Rusia, así como una futura guerra contra China .

Los políticos que nos mintieron ( George W. Bush , Dick Cheney , Condoleezza Rice , Hillary Clinton y Joe Biden , por nombrar solo algunos) extinguieron millones de vidas, incluidas miles de estadounidenses, y abandonaron Irak junto con Afganistán, Siria y Somalia. , Libia y Yemen en el caos. Exageraron o fabricaron conclusiones a partir de informes de inteligencia para engañar al público. La gran mentira está tomada del libro de jugadas de los regímenes totalitarios.

Los animadores de los medios a favor de la guerra: Thomas Friedman , David Remnick , Richard Cohen , George Packer , William Kristol , Peter Beinart , Bill Keller , Robert Kaplan , Anne Applebaum , Nicholas Kristof , Jonathan Chait , Fareed Zakaria , David Frum , Jeffrey Goldberg , David Brooks y Michael Ignatieff , fueron utilizados para amplificar las mentiras y desacreditar a un puñado de nosotros, incluido Michael Moore .Robert Scheer y Phil Donahue , que se opusieron a la guerra. Estos cortesanos a menudo estaban motivados más por el arribismo que por el idealismo. No perdieron sus megáfonos ni sus lucrativos honorarios por conferencias y contratos de libros una vez que se expusieron las mentiras, como si sus diatribas enloquecidas no importaran. Sirvieron a los centros de poder y fueron recompensados ​​por ello.

Muchos de estos mismos expertos están impulsando una mayor escalada de la guerra en Ucrania, aunque la mayoría sabe tan poco sobre Ucrania o la provocativa e innecesaria expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia como sobre Irak.

“Me dije a mí mismo y a otros que Ucrania es la historia más importante de nuestro tiempo, que todo lo que debería importarnos está en juego allí”, escribe George Packer en la revista The Atlantic. “Lo creí entonces, y lo creo ahora, pero toda esta charla le dio un brillo agradable al deseo simple e injustificable de estar allí y ver ”.

Packer ve la guerra como un purgante, una fuerza que sacudirá a un país, incluido EE. UU., de regreso a los valores morales fundamentales que supuestamente encontró entre los voluntarios estadounidenses en Ucrania.

“No sabía lo que estos hombres pensaban de la política estadounidense y no quería saberlo”, escribe sobre dos voluntarios estadounidenses. “En casa podríamos haber discutido; podríamos habernos detestado unos a otros. Aquí, nos unió una creencia común en lo que los ucranianos estaban tratando de hacer y la admiración por cómo lo estaban haciendo. Aquí, todas las luchas internas complejas y las decepciones crónicas y el puro letargo de cualquier sociedad democrática, pero especialmente la nuestra, se disolvieron, y las cosas esenciales: ser libres y vivir con dignidad, se hicieron evidentes. Casi parecía que Estados Unidos tendría que ser atacado o sufrir alguna otra catástrofe para que los estadounidenses recordaran lo que los ucranianos sabían desde el principio”.

La guerra de Irak costó al menos $3 billones y los 20 años de guerra en el Medio Oriente costaron un total de $8 billones. La ocupación creó escuadrones de la muerte chiítas y sunitas, alimentó una terrible violencia sectaria , bandas de secuestradores, matanzas masivas y torturas . Dio lugar a células de al-Qaeda y engendró a ISIS, que en un momento controló un tercio de Irak y Siria. ISIS llevó a cabo violaciones, esclavizaciones y ejecuciones masivas de minorías étnicas y religiosas iraquíes como los yazidíes. Persiguió a los católicos caldeos ya otros cristianos. Este caos estuvo acompañado de una orgía de asesinatos por parte de las fuerzas de ocupación estadounidenses, como la violación en grupo y el asesinato de Abeer al-Janabi, una niña de 14 años, y su familia por parte de miembros de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. Estados Unidos participó de manera rutinaria en la tortura y ejecución de civiles detenidos, incluso en Abu Ghraib y Camp Bucca .

No existe un recuento preciso de las vidas perdidas, las estimaciones solo en Irak oscilan entre cientos de miles y más de un millón. Unos 7.000 miembros del servicio estadounidense murieron en nuestras guerras posteriores al 11 de septiembre, y más de 30.000 se suicidaron más tarde, según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown.

Sí, Saddam Hussein fue brutal y asesino, pero en términos de recuento de cadáveres, superamos con creces sus asesinatos, incluidas sus campañas genocidas contra los kurdos. Destruimos Irak como país unificado, devastamos su infraestructura moderna, acabamos con su próspera y educada clase media, creamos milicias rebeldes e instalamos una cleptocracia que usa los ingresos del petróleo del país para enriquecerse. Los iraquíes comunes están empobrecidos. Cientos de iraquíes que protestaban en las calles contra la cleptocracia han sido asesinados a tiros por la policía. Hay frecuentes cortes de energía . La mayoría chiíta, estrechamente aliada con Irán, domina el país.

La ocupación de Irak, que comenzó hoy hace 20 años, puso al mundo musulmán y al Sur Global en nuestra contra. Las imágenes perdurables que dejamos atrás de dos décadas de guerra incluyen al presidente Bush de pie bajo una pancarta que dice » Misión cumplida » a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln apenas un mes después de que invadiera Irak, los cuerpos de los iraquíes en Faluya que fueron quemados con fósforo blanco y las fotos de la tortura de los soldados estadounidenses.

Estados Unidos está intentando desesperadamente utilizar a Ucrania para reparar su imagen. Pero la flagrante hipocresía de pedir “un orden internacional basado en normas” para justificar los 113.000 millones de dólares en armas y otras ayudas que Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Ucrania no funcionará. Ignora lo que hicimos. Podemos olvidar, pero las víctimas no. El único camino redentor es acusar a Bush, Cheney y los otros arquitectos de las guerras en el Medio Oriente, incluido Joe Biden, como criminales de guerra en la Corte Penal Internacional. Llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, a La Haya, pero solo si Bush está en la celda de al lado.

Muchos de los apologistas de la guerra en Irak buscan justificar su apoyo argumentando que se cometieron “errores”, que si, por ejemplo, el servicio civil y el ejército iraquíes no se disolvieran después de la invasión estadounidense, la ocupación habría funcionado. Insisten en que nuestras intenciones eran honorables. Ignoran la arrogancia y las mentiras que llevaron a la guerra, la creencia equivocada de que Estados Unidos podría ser la única potencia importante en un mundo unipolar. Ignoran los enormes gastos militares que se gastan anualmente para lograr esta fantasía. Ignoran que la guerra de Irak fue sólo un episodio de esta búsqueda demente.

Un ajuste de cuentas nacional con los fiascos militares en el Medio Oriente expondría el autoengaño de la clase dominante. Pero este ajuste de cuentas no se está llevando a cabo. Estamos tratando de desear que desaparezcan las pesadillas que perpetuamos en el Medio Oriente, enterrándolas en una amnesia colectiva. “La Tercera Guerra Mundial comienza con el olvido”, advierte Stephen Wertheim.

La celebración de nuestra “virtud” nacional mediante el envío de armas a Ucrania, el mantenimiento de al menos 750 bases militares en más de 70 países y la expansión de nuestra presencia naval en el Mar de China Meridional tiene como objetivo alimentar este sueño de dominio global.

Lo que los mandarines en Washington no logran comprender es que la mayor parte del mundo no cree en la mentira de la benevolencia estadounidense ni apoya sus justificaciones para las intervenciones estadounidenses. China y Rusia, en lugar de aceptar pasivamente la hegemonía estadounidense, están construyendo sus ejércitos y alianzas estratégicas. China, la semana pasada, negoció un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para restablecer las relaciones después de siete años de hostilidad, algo que alguna vez se esperaba de los diplomáticos estadounidenses. La creciente influencia de China crea una profecía autocumplida para aquellos que llaman a la guerra con Rusia y China, una que tendrá consecuencias mucho más catastróficas que las de Medio Oriente.

Existe un cansancio nacional con la guerra permanente, especialmente con la inflación que devasta los ingresos familiares y el 57 por ciento de los estadounidenses que no pueden pagar un gasto de emergencia de $1,000. El Partido Demócrata y el ala establecida del Partido Republicano, que vendieron mentiras sobre Irak, son partidos de guerra. El llamado de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, al igual que su crítica de la guerra en Irak como la «peor decisión» en la historia de Estados Unidos, son posturas políticas atractivas para los estadounidenses que luchan por mantenerse a flote. Los trabajadores pobres, incluso aquellos cuyas opciones de educación y empleo son limitadas, ya no soncomo inclinado a llenar las filas. Tienen preocupaciones mucho más apremiantes que un mundo unipolar o una guerra con Rusia o China. El aislacionismo de la extrema derecha es un arma política potente.

Los proxenetas de la guerra , saltando de fiasco en fiasco, se aferran a la quimera de la supremacía global estadounidense. La danza macabra no se detendrá hasta que los responsabilicemos públicamente por sus crímenes, pidamos perdón a aquellos a quienes hemos agraviado y renunciemos a nuestra sed de poder global indiscutible. El día del juicio final, vital si queremos proteger lo que queda de nuestra anémica democracia y frenar los apetitos de la máquina de guerra, solo llegará cuando construyamos organizaciones masivas contra la guerra que exijan el fin de la locura imperial que amenaza con extinguir la vida. en el planeta.

*Chris Hedges es un periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer y corresponsal de guerra especializado en informar sobre América y Oriente Próximo. Hedges es también conocido por ser autor de varias superventas entre los que figuran War Is a Force That Gives Us Meaning (2002) —finalista del premio National Book Critics Circle Award para libros de no ficción. I Don’t Believe in Atheists (2008) y Death of the Liberal Class (2010). Su libro más reciente, escrito con el dibujante Joe Sacco, es Days of Destructions, Days of Revolt (2012).

Fuente original: The Chris Hedges Report

Fuente tomada y traducción: La casa de mi tía