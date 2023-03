ESTADOS UNIDOS, PARANOICO ANTE LA CUMBRE RUSIA-CHINA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

19 de marzo 2023.

Una vez más, Biden habría pensado que estaba poniendo a Putin contra las cuerdas con el truco del MQ-9 Reaper y la estafa de la CPI. Pero Putin se ha mostrado indiferente y ha optado por realizar hoy su primera visita a Donbass.

La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladimir Putin sólo puede verse como un truco publicitario de la camarilla anglosajona, con Estados Unidos a la cabeza desde la retaguardia. Irónicamente, sin embargo, la CPI actuó en la víspera del 20 aniversario de la invasión anglosajona de Irak en 2003, que dio lugar a horribles crímenes de guerra, pero los «jueces» de La Haya se durmieron sobre ella. Tanto Washington como Londres admiten hoy que la invasión de 2003 fue ilegal, basada en acusaciones falsas contra Sadam Husein.

No hay ninguna posibilidad, por supuesto, de que la orden de la CPI sea tomada en serio. La CPI no tiene jurisdicción en Rusia, que, al igual que Estados Unidos, no es signataria del Estatuto de Roma. Pero la intención aquí es otra.

El lanzamiento de lodo a Putin es una muestra más del odio visceral del presidente Biden hacia el líder ruso, que se remonta a una justa en Moscú hace más de una década, cuando Putin lo regañó bruscamente, y está programado para distraer la atención de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Moscú el lunes, un evento que no sólo tiene una óptica espectacular, sino que seguramente intensificará la asociación «sin límites» entre las dos superpotencias.

La camarilla anglosajona observa con consternación las conversaciones de mañana en Moscú. Sin duda, Moscú y Pekín han decidido unirse para enterrar la hegemonía estadounidense.

En la actualidad, China supera la capacidad combinada de fabricación de EE.UU. y sus aliados europeos y, del mismo modo, Rusia se ha convertido en el mayor Estado poseedor de armas nucleares del mundo, superior a EE.UU. tanto en cantidad como en calidad de armamento.

La mentalidad estadounidense ha caído en la cuenta de que Rusia no puede ser derrotada en Ucrania. Según un informe de Politico, la OTAN se enfrenta a la situación del huevo y la gallina. Se necesitan inversiones masivas para ponerse a la altura de la industria de defensa rusa, pero las debilitadas economías europeas tienen otras prioridades críticas de supervivencia y de lucha contra el creciente malestar social.

Las ideas de derrotar a Rusia en una guerra por poderes en condiciones de «sanciones infernales» han resultado ser delirantes. Son los bancos estadounidenses los que se están hundiendo, son las economías europeas las que se ven amenazadas por el estancamiento.

La exasperación de Estados Unidos es evidente en la misión de alto secreto del avión no tripulado MQ-9 Reaper cerca de la península de Crimea el 14 de marzo. Los aviones no tripulados estadounidenses Global Hawk han sido vistos regularmente sobre el Mar Negro en los últimos años, pero este caso es diferente.

El transpondedor del Reaper se apagó al aproximarse al régimen temporal ruso del espacio aéreo establecido a los efectos de la operación militar especial cerca de la península de Crimea (que Moscú había notificado debidamente a todos los usuarios del espacio aéreo internacional de conformidad con las normas internacionales).

Los cazas rusos Su-27 superaron al Reaper, que perdió el control y se ahogó en el Mar Negro. Moscú concedió condecoraciones estatales a los dos pilotos que condujeron el Reaper al fondo del mar.

El embajador ruso en Washington advirtió desde entonces que, aunque Moscú no busca ninguna escalada, cualquier ataque deliberado contra un avión ruso en espacio aéreo neutral será interpretado como «una declaración abierta de guerra contra la mayor potencia nuclear».

Si Estados Unidos había planeado el incidente del avión no tripulado para poner a prueba la reacción de Rusia, pues bien, esta última ha dado una respuesta inequívoca. Y todo ello en vísperas de la visita del presidente Xi.

Desde entonces, Biden contraatacó felicitándose por la orden de la CPI contra Putin diciendo que «está justificada… (y) es muy contundente». Pero la envejecida memoria de Biden le está fallando de nuevo. En efecto, la posición estadounidense declarada sobre la CPI es que Washington no sólo no reconoce la jurisdicción de la CPI, sino que si algún ciudadano estadounidense es detenido o llevado ante la CPI, ¡Washington se reserva el derecho de utilizar la fuerza militar para rescatar al detenido!

Además, Washington ha amenazado con tomar represalias contra cualquier país que coopere con una orden de la CPI contra un ciudadano estadounidense. El gobierno de George W. Bush declaró categóricamente que ésta era la política de Estados Unidos respecto a la CPI en el contexto de los horribles crímenes de guerra de la camarilla angloamericana en Irak, y Estados Unidos nunca se ha retractado de ello.

Por cierto, ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de la ONU han remitido el caso a la CPI. Entonces, ¿quién organizó esta orden de detención? Gran Bretaña, ¿quién si no? Los británicos intimidaron a los jueces de la CPI, que son muy vulnerables al chantaje, ya que cobran grandes sueldos y cenarían con el diablo si eso les ayudara a conseguir una prórroga de sus condenas en La Haya. Esto se convierte en otro caso de estudio de la destrucción gradual del sistema de la ONU por la camarilla anglosajona en los últimos años.

Baste decir que el incidente del avión no tripulado y la orden de la CPI vician el clima para cualquier diálogo entre Moscú y Kiev. Evidentemente, a la camarilla anglosajona le preocupa sobremanera que China pueda dar otra sorpresa, como hizo al mediar en el reciente acuerdo entre Arabia Saudí e Irán.

En un significativo comentario, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo el viernes que la visita de Xi es en parte para promover la «paz». Pekín ya ha dado a conocer un «plan de paz» para Ucrania, una agenda de 12 puntos para «una resolución política de la crisis ucraniana», que está sobre la mesa de Zelensky en Kiev, aunque Occidente ha optado por ignorarlo.

En una llamada telefónica el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, dijo a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que Pekín espera que «todas las partes mantengan la calma, la racionalidad y la moderación, y reanuden las conversaciones de paz lo antes posible».

El comunicado chino dijo que Kuleba discutió

la perspectiva de las conversaciones de paz … y señaló que el documento de posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania muestra su sinceridad en la promoción de un alto el fuego y el fin del conflicto. Expresó su esperanza de mantener la comunicación con China.

Como era de esperar, Biden está paranoico con el empuje de China para mediar entre Moscú y Kiev. La cuestión es que él y Zelensky están enzarzados en un abrazo mortal: la estafa de corrupción que implica las actividades de Hunter Biden en Kiev pende sobre la carrera política del padre como la espada de Damocles, mientras que, por otro lado, Zelensky también lucha por la supervivencia política y cada vez se atreve más a actuar por su cuenta.

Haciendo caso omiso de las dudas occidentales sobre la conveniencia de mantener la destrozada ciudad de Bakhmut en el frente de Donbass, Zelensky se atrinchera y mantiene una defensa de desgaste que puede prolongarse. (Político)

Evidentemente, Biden está actuando como un gato sobre el tejado de zinc caliente. No puede dejar marchar a Zelensky ni puede permitirse quedar atrapado en una guerra eterna en Ucrania mientras el estrecho de Taiwán le llama a un destino mayor.

La postura de Pekín se ha endurecido visiblemente en los últimos tiempos y el desprecio que Estados Unidos vertió sobre el orgullo nacional chino al derribar su globo meteorológico no ha hecho sino exacerbar la desconfianza. Del mismo modo, se ha llegado al punto más bajo para Rusia con la provocación del avión no tripulado Reaper y la estafa de la camarilla anglosajona a la CPI.

Xi ha elegido Rusia para su primera visita al extranjero también en su tercer mandato, a pesar de la guerra en Ucrania. Al anunciar la visita de Xi a Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo:

A medida que el mundo entra en un nuevo período de turbulencias y cambios, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y potencia importante, el significado y la influencia de las relaciones China-Rusia van mucho más allá del ámbito bilateral.

Putin recorrió Mariupol, la ciudad portuaria que fue duramente disputada por los operativos de la OTAN en alianza con la brigada neonazi ucraniana, condujo un vehículo por las calles de la ciudad, haciendo paradas en varios lugares y supervisando las obras de reconstrucción. Es una señal desafiante para Biden de que la OTAN ha perdido la guerra.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

