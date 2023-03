LA BATALLA POR LAS PENSIONES EN FRANCIA NO HA TERMINADO. Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon.

18 de marzo 2023.

Las protestas en el Parlamento y en las calles demostraron que Emmanuel Macron no tiene mayoría para aumentar la edad de jubilación. El líder de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sostiene que la movilización popular debe continuar para presionar a favor de una moción de censura.

El jueves, cuando la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, se levantó para dirigirse a los miembros de la Asamblea Nacional, los diputados de izquierdas abuchearon y luego empezaron a cantar La Marsellesa. El himno nacional sonó en protesta por el anuncio de Borne de que su gobierno forzará la aprobación de su plan para retrasar la edad de jubilación sin permitir una votación. En su lugar, recurrirá a una controvertida disposición denominada 49.3, que probablemente provocará una moción de censura contra su gobierno.

Ya en las elecciones del pasado junio, los partidos que apoyan al presidente neoliberal Emmanuel Macron perdieron la mayoría en el Parlamento. Una de las razones fue su plan de obligar a los franceses a trabajar dos años más antes de jubilarse, una medida a la que se oponen firmemente los partidos de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), el mayor grupo de la oposición.

En las últimas semanas, y en particular a través de las reiteradas huelgas que comenzaron el 7 de marzo en sectores tan diversos como el ferrocarril y la recolección de basura, el pueblo francés ha mostrado una oposición masiva al proyecto de ley. Aunque Macron y su primera ministra Borne esperaban que los votos de los miembros del conservador Les Républicains bastaran para crear una mayoría ad hoc al proyecto de ley, incluso sus propios diputados se han mostrado frágiles ante la presión popular. A pesar de las afirmaciones del gobierno, el aumento de la edad jubilatoria es ampliamente criticado por innecesario desde el punto de vista presupuestario, y los sondeos de opinión muestran que grandes mayorías de franceses se oponen.

El gobierno no se ha ganado a la opinión pública y ha tenido que recurrir a una medida burda para forzar la aprobación de su proyecto de ley. Sin embargo, no es ni mucho menos seguro que esto baste para derrocarlo, o incluso para forzar nuevas elecciones. Los sindicatos han convocado nuevas movilizaciones, con la próxima jornada de acción prevista para el jueves 23 de marzo.

El jueves por la tarde, Jean-Luc Mélenchon se dirigió a sus partidarios para hablar de las consecuencias de los acontecimientos del día y de las batallas que se avecinan. Este texto es una traducción ligeramente editada de sus comentarios.

Mientras hablo, se están produciendo concentraciones espontáneas en toda Francia. Como saben, estamos viviendo una jornada política histórica. ¿Qué ha pasado? En particular, desde el 7 de marzo, una movilización increíblemente intensa —como no habíamos visto en cincuenta años— ha tenido lugar en todo el país. Ha continuado día a día, ante la llamada de las organizaciones sindicales, mediante huelgas en casi todas las regiones y profesiones.

Vemos a la gente unirse para luchar de la manera más eficaz contra la reforma de las pensiones que les obliga a trabajar dos años más, cuando no hay ninguna razón presupuestaria para tomar tal decisión. No hay déficit, ni lo habrá. Millones de personas lo entienden y no ven por qué deberían hacer el sacrificio de dos años más de trabajo regalados a la sociedad. Y tienen razón.

Porque esta movilización ha tenido lugar, porque se ha extendido progresivamente, ha interpelado a todas las organizaciones políticas, incluso a las más alejadas de ella o a las dispuestas a aceptar la idea de que esta jubilación a los sesenta y cuatro años siga adelante. Pienso en ciertas organizaciones de la derecha tradicional. Este trabajo ha sido realizado por millones de personas, dispuestas a hacer el sacrificio de los días que quedarán sin cobrar en todos esos trabajos: refinadores de petróleo, basureros, trabajadores del sector energético, y todos los demás que me disculparán por pasar por alto. Pienso en todos los que han entrado en la lucha, gracias a ellos hemos llegado a este punto.

¿Cuál es este punto? El presidente de la República estaba, al parecer, decidido a aprobar la ley de pensiones. Así que convocó una reunión con los principales representantes de su gobierno y de los grupos parlamentarios para decirles: «Vamos a celebrar una votación». Y luego, cuando hicieron cuentas, se dieron cuenta de que no tendrían mayoría, por lo que tuvo que tomar nota de la realidad política del país. No hay mayoría en la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones parlamentarias [en junio de 2022]. Esperaban que Les Républicains le proporcionara el apoyo. Ya había empezado a trabajar sobre esta organización. Pero después de recibir dos veces a los representantes de la minoría propresidencialista en la Asamblea Nacional, a la primera ministra y a los presidentes de los grupos parlamentarios, Macron tuvo que reconocer finalmente que no había mayoría para el proyecto de ley. Así que tuvo que hacerlo brutalmente, utilizar el instrumento que nos roba la democracia, es decir el artículo 49.3 de la Constitución, el cual declara que este texto es aprobado.

Unidad popular

Sin duda verán imágenes de la increíble e histórica sesión en la Asamblea Nacional, y de lo que hicieron en particular los diputados del NUPES y de France Insoumise. Siguiendo un viejo ejemplo que se remonta a la Liberación [al final de la Segunda Guerra Mundial], durante todo el discurso de la primera ministra Élisabeth Borne decidieron cantar La Marsellesa para demostrar que se opondrían hasta el final —hasta el último minuto, hasta el último segundo— al golpe de fuerza que estaba dando el gobierno. Por tradición, cuando se canta La Marsellesa, sobre todo en la Asamblea Nacional, pues bien, los demás callan y todo el mundo se pone en pie. Después de una estrofa, esto no había sucedido. Pero déjenme contarles el significado simbólico. Hoy, la mayoría de los franceses, de todas las profesiones, de todas las regiones, de todas las generaciones, son hostiles a esta ley en un 60, 70, 80 por ciento. Tanto es así que podemos decir que a través de la lucha social se logra la unidad popular de nuestro pueblo.

Esta unidad popular tiene un contenido social. Cuando empezamos la batalla para tener derecho a jubilarnos antes de estar física y moralmente agotados, bueno, cuando hacemos eso, ya no nos importa la religión, el género, el color de nuestro vecino. Estamos hombro con hombro intentando mejorar la vida. Es una gran lección de lo que significa la unidad popular, su capacidad para unir a todo el pueblo, mientras que la ideología neoliberal divide a todos y crea el caos y el desorden que ven hoy ante ustedes.

Pero, ¿cuál es el resultado de todo esto? Si no se aprueba la moción de censura contra el Gobierno que se va a presentar, entonces sí se promulgará la ley de pensiones. En cada etapa se nos ha dicho que perderemos en la siguiente. Sin embargo, en esa siguiente etapa, siempre hemos encontrado el esfuerzo adicional para fortalecer nuestra unidad en la lucha.

Sin legitimidad

Así pues, veamos las cosas con claridad. ¿Qué significa el resultado de hoy? No hay mayoría parlamentaria. Por lo tanto, el proyecto de ley sobre las pensiones no tiene legitimidad. Todo el mundo está en contra: el Parlamento, los sindicatos, las asociaciones y todas las personas que no pertenecen a un partido concreto. No quieren esta reforma. Pero el Senado la aprobó. Es cierto. Sí, el Senado forma parte del proceso democrático de esta Constitución. Por supuesto, nadie va a decir lo contrario. Pero la Constitución dice que el texto pasa por ambas asambleas y que la última palabra la tiene la Asamblea Nacional. Pero la última palabra no se dirá, porque el Gobierno, mediante el 49.3, ha obtenido su silencio temporal.

La Sra. Borne, como primera ministra, se quedó sola ante un grupo de personas que no sabían si levantarse o permanecer sentadas. Unos aplaudían y otros refunfuñaban, dando una sensación del descalabro político del actual gobierno y de la actual minoría propresidencialista. La reforma carece de legitimidad. Es pura y simplemente un golpe de fuerza, porque había otras formas de tomar una decisión: en primer lugar, fijando un plazo que respete la democracia parlamentaria y permitiendo un debate del proyecto de ley en el Parlamento. Y luego, una vez bloqueado todo, haber podido organizar un referéndum para que, al final, el pueblo francés se hubiera podido expresar. Si el pueblo decía que no quería el proyecto de ley… bueno, ya ha pasado antes. Otros presidentes de la República han aceptado que tenían que comprender la situación. Pero éste se encierra en un medio cada vez más personal y violento de ejercer el poder.

¿Han visto cómo ha empezado el día? En un depósito del Val-de-Marne, apareció la presidenta de nuestro grupo parlamentario, Mathilde Panot, rodeada de varios diputados locales. Hubo una carga [policial] inaceptable contra ellos, incluso cuando nuestros amigos estaban allí con sus fajas tricolores [que los distinguen como representantes electos]. Se desató la violencia contra los basureros en huelga y los diputados. Esta gente siempre intenta darnos lecciones de cómo debemos comportarnos, pero luego lanzan gases lacrimógenos contra los diputados. Y cuando se canta La Marsellesa la primera ministra habla por encima… o al menos lo intenta.

Frente social

¿Qué hacer ahora? Debemos, como hasta ahora, avanzar en los dos frentes, el frente parlamentario y el frente social. Pero, evidentemente, es el frente social el decisivo, en la convocatoria hecha por los sindicatos. Ahora debemos unirnos a la lucha allí donde aún no lo hayamos hecho. Debéis, como pueblo apegado a la libertad, a la democracia, mostrar rechazo a los métodos de Macron y a sus formas de gobernar. Han empezado a hacerlo esta noche. Espontáneamente, en decenas de ciudades, se han formado concentraciones, decididas y numerosas. Todo el mundo sabrá mantener la calma y controlar la acción que se está llevando a cabo. Pero debemos volver a esta acción de nuevo, a la llamada de los sindicatos, mañana y pasado mañana.

Por nuestra parte, y en lo que concierne al Parlamento en particular, continuaremos la batalla allí y estaremos presentes con los huelguistas. Estaremos presentes entre los huelguistas porque los insumisos estamos por todas partes. Pero también estaremos presentes en la Asamblea Nacional para presentar una moción de censura lo más inclusiva posible. Por eso France Insoumise ha decidido participar en una moción de censura común. Me lo ha comunicado antes el presidente de nuestro grupo en la Asamblea Nacional. Esto significa que estamos dispuestos a utilizar todos los medios legales a nuestra disposición para impedir el golpe de fuerza del Sr. Macron. Hoy nos dicen que la moción de censura no encontrará mayoría. Pues bien, esta mañana se nos ha dicho que había mayoría para aprobar el texto sobre las pensiones. Y esta noche, es obvio que no la hay. Así pues, la batalla continúa, hasta el voto de censura.

Nuestro deber, paso a paso, día tras día, es reunir toda la energía, toda la fuerza que nos permita convencer a la gente y ganar esta votación… incluso ganando los votos de todos los representantes electos, incluidos los que puedan cambiar de opinión…

Cada hora que pasa debe ser utilizada para este fin. Y entonces veremos que la batalla puede ganarse pase lo que pase a partir de ahora. La falta de mayoría en la Asamblea Nacional debe convertirse de moción de censura negativa en moción de censura positiva. Esto es lo que hay que hacer por el bien de nuestra democracia…

A todos aquellos que me concedan audiencia o autoridad, les pido que se unan inmediatamente a la lucha allí donde puedan, organizando de todas las formas posibles concentraciones pacíficas frente a las representaciones de las administraciones del Estado encabezadas por el Sr. Macron. Nuestro calendario de acción ya está trazado. Habrá iniciativas locales aquí y allá, eso seguro. Y está el llamamiento que las organizaciones sindicales hacen al unísono, que les pido que sigan. Reúnanse este fin de semana, como piden los sindicatos. Y el 23 de marzo habrá una manifestación nacional en todas las ciudades de Francia, convocada por este acuerdo intersindical y las organizaciones de izquierda de la Asamblea Nacional, en particular los miembros de France Insoumise. Así pues, mantengamos la lucha.

*Jean-Luc Mélenchon es fundador de La France Insoumise.

