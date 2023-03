EN LA GUERRA ENTRE JUDAÍSMO Y DEMOCRACIA EN ISRAEL, TODO ES POSIBLE. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Foto: Manifestantes se reúnen durante una concentración contra el controvertido proyecto de ley de revisión judicial del gobierno en Tel Aviv el 18 de marzo de 2023. (JACK GUEZ / AFP)

19 de marzo 2023.

Sin duda, la derecha israelí ha estado observando cómo se utilizó el «miedo a la crisis de emergencia» del bloqueo en Europa para movilizar a un pueblo a aceptar una compulsión y unas restricciones a la vida que en cualquier otra circunstancia nunca aceptarían racionalmente.

Michael Omer-Man escribe: Hace casi exactamente 10 años, una joven estrella en ascenso en el partido Likud, habló ante una audiencia comprometida con la anexión total de los territorios palestinos ocupados, exponiendo su proyecto. Un año después, este mismo orador expuso ciertos requisitos previos para la anexión total: En primer lugar, un cambio en la forma en que la opinión pública israelí piensa en una «solución de dos Estados» para Palestina; y en segundo lugar, una refundición radical del sistema jurídico «que nos permita dar esos pasos sobre el terreno… que hagan avanzar la soberanía».

Lo que se refleja en esta declaración es la dicotomía estructural inherente a la «idea» de «Israel»: ¿Qué es Israel? Una parte sostiene que Israel se fundó como un «equilibrio» entre judaísmo y democracia. La otra dice ‘tonterías’; siempre fue el establecimiento de Israel en la «Tierra de Israel».

Ami Pedahzur, politólogo que estudia la derecha israelí, explica que la derecha religiosa «siempre ha considerado que el Tribunal Supremo israelí es una abominación». Señala que el extremista Meir Kahane «escribió una vez extensamente sobre la tensión entre judaísmo y democracia y la necesidad de un Sanedrín [un sistema bíblico de jueces] en lugar del actual sistema judicial israelí».

En el intento de Israel de equilibrar estas visiones e interpretaciones opuestas de la historia, la derecha israelí considera que el poder judicial se ha inclinado deliberadamente hacia la democracia (por una parte de la élite israelí). Esta tensión latente estalló finalmente con la afirmación del Tribunal Supremo en 1995 de que poseía poder de revisión judicial sobre la legislación de la Knesset (parlamentaria) que se consideraba en conflicto con las Leyes Básicas cuasi constitucionales de Israel. (Desde 1949 se ha considerado la posibilidad de crear una constitución israelí, pero nunca se ha promulgado).

Pues bien, esa «joven estrella» de hace 10 años -que afirmó con tanta contundencia «No podemos aceptar… un sistema judicial controlado por una minoría radical de izquierdas, postsionista, que se elige a sí misma a puerta cerrada, dictándonos sus propios valores- es hoy el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin.

Y con el tiempo, Netanyahu ya ha cumplido ese primer requisito previo (esbozado por Levin hace casi una década): La perspectiva de la opinión pública israelí sobre la fórmula de Oslo de los dos Estados ha cambiado radicalmente. El apoyo político a ese proyecto se aproxima a cero en la esfera política.

Es más, el actual Primer Ministro, Netanyahu, comparte explícitamente la misma ideología que Levin y sus colegas, a saber, que los judíos tienen derecho a establecerse en todas y cada una de las partes de la «Tierra de Israel»; también cree que la propia supervivencia del pueblo judío depende de la puesta en práctica de esa obligación divina.

Muchos en la derecha israelí, sugiere Omer-Man, ven por tanto al Tribunal Supremo como «el impedimento central para su capacidad de cumplir sus sueños anexionistas, que para ellos son una combinación de mandamientos mesiánicos e ideológicos».

Consideran la sentencia del Tribunal Supremo de 1995 como «un golpe de estado» que marcó el comienzo de la supremacía del poder judicial sobre la ley y la política. Se trata de una opinión muy discutida -hasta el punto de rozar la guerra civil- por quienes defienden la democracia frente a una estricta visión judaica de la ley religiosa.

Desde la perspectiva de la derecha, Ariel Kahana señala que aunque

han seguido ganando una y otra vez, pero nunca han detentado el poder en el verdadero sentido de la palabra. A través del poder judicial, la burocracia, el estamento de defensa, el mundo académico, las élites culturales, los medios de comunicación y algunos de los agentes económicos, la doctrina de la izquierda ha seguido dominando los focos de poder de Israel. De hecho, independientemente de quiénes fueran los ministros del gabinete, la vieja guardia ha continuado con su insurgencia obstruccionista.

Hoy, sin embargo, los números están con la derecha, y estamos siendo testigos del contragolpe de la derecha israelí: una «reforma» judicial que centralizaría el poder en la Knesset, precisamente desmantelando los actuales controles y equilibrios del sistema legal.

Ostensiblemente, este cisma constituye la crisis que ha sacado a cientos de miles de israelíes a la calle. Prima Facie, en gran parte de los medios de comunicación, la cuestión es quién tiene la última palabra: la Knesset o el Tribunal Supremo.

¿O no? Porque, bajo la superficie, no reconocido y en su mayor parte no dicho, hay algo más profundo: Es el conflicto entre la Realpolitik y la finalización del proyecto sionista. Dicho crudamente, la derecha dice que está claro: sin judaísmo no tenemos identidad ni razón para estar en esta tierra.

El hecho «menos dicho» es que gran parte del electorado está de acuerdo en principio con la derecha, pero se opone a la anexión total de Cisjordania por motivos pragmáticos: «Creen que el statu quo de una ocupación militar «temporal» de más de 55 años es lo más prudente desde el punto de vista estratégico».

Formalmente [anexionarse Cisjordania] haría demasiado difícil convencer al mundo de que Israel no es un régimen de apartheid en el que a la mitad de la población -los palestinos- se le niegan los derechos democráticos, civiles y humanos básicos.

Esa otra contradicción no resuelta (la de la continuación de la ocupación dentro de la «democracia») también queda sumergida por el mantra predominante de «Orbánismo de derechas frente a democracia». Ahmad Tibi, miembro palestino de la Knesset, ha señalado irónicamente: Israel es «judío y democrático»: Es democrático con los judíos y judío con los árabes».

La masa de manifestantes reunida en Tel Aviv opta cuidadosamente por evitar este oxímoron (salvo alrededor de la mesa de la cocina), como dejaba claro hace unos días un editorial de Haaretz: «La oposición de Israel es sólo para judíos».

Así pues, la crisis que algunos advierten que podría desembocar en una guerra civil tiene como núcleo el enfrentamiento entre un grupo -que ya no se conforma con esperar a que se den las condiciones adecuadas para hacer realidad el sueño sionista de la soberanía judía sobre toda la Tierra de Israel- y una oposición indignada que prefiere atenerse a la tradición política de ganar tiempo «decidiendo no decidir», subraya Omer-Man.

Y aunque hay «moderados» entre los legisladores del Likud, sus preocupaciones quedan eclipsadas por el ánimo exultante de la base de su partido:

Altos cargos del Likud, encabezados por Netanyahu, han incitado a los votantes del Likud contra el sistema legal durante años, y ahora el tigre está fuera de control. Tiene a su entrenador entre las fauces y amenaza con aplastarlo si hace concesiones.

Las llamas lamen alrededor de los pies de Netanyahu. Estados Unidos quiere tranquilidad; no quiere una guerra con Irán. No quiere una nueva Intifada palestina – y mantendrá a Netanyahu a los pies de las llamas hasta que «controle» a sus aliados de coalición y vuelva a un «quietismo» hebraico.

Pero no puede. No es posible. Netanyahu se encuentra inerte en las fauces del tigre. Los acontecimientos están fuera de su control.

Un destacado miembro del comité central del Likud declaro a Haaretz esta semana:

No me importa si no tengo nada que comer, si el ejército se desmorona, si todo lo que hay aquí se destruye… Lo principal es que no nos humillen una vez más y nombren jueces ashkenazis por encima de nosotros.

Los géneros del «segundo Israel» se han lamentado contra «los diez jueces ashkenazis» que desacreditaron a su líder (Arye Dery), al tiempo que se deshacían en elogios hacia el «único juez sefardí» que simpatizaba con Dery. Sí, los cismas étnicos y tribales forman una parte más de esta crisis. (Actualmente se está trámitando en la Knesset un proyecto de ley que anularía la decisión del Tribunal Supremo que impedía a Dery ocupar su cargo ministerial por anteriores acusaciones de corrupción).

El atractivo del sionismo religioso se atribuye a menudo a su creciente fuerza entre los jóvenes, en particular entre los hombres ultraortodoxos y los votantes mizrahi tradicionales. Sin embargo, lo que ha quedado meridianamente claro e inesperado en las últimas semanas es que el atractivo de un racista como Ben-Gvir se está extendiendo a la joven izquierda laica de Israel. Entre los jóvenes israelíes (de 18 a 24 años), más del 70% se identifican hoy como de derechas.

Para que quede claro: la «clase baja» mizrahi, junto con la derecha de los colonos, ha desalojado a la «vieja» élite asquenazí del poder. Han esperado este momento durante muchos años; son muchos. El poder ha rotado. La mecha de la particular crisis actual la encendió hace mucho tiempo, no Netanyahu, sino Ariel Sharon en 2001, con su entrada en el Monte del Templo (Haram al-Sharif).

Sharon había percibido anteriormente que llegaría un momento -con unos Estados Unidos debilitados- en que podría resultar propicio para Israel completar el proyecto sionista y apoderarse de toda la «Tierra de Israel». Los planes para esta empresa se han estado incubando durante dos décadas. Sharon encendió la mecha – y Netanyahu se encargó debidamente de curar a un electorado hacia el desprecio de Oslo y del sistema judicial.

El contenido del proyecto se reconoce explícitamente: Anexionar Cisjordania y transferir todos los derechos políticos de los palestinos que permanezcan allí a un nuevo Estado nacional al este del río Jordán, en el emplazamiento de lo que ahora es el Reino Hachemita de Jordania. En medio de la confusión y la violencia que acompañarían a esta medida, se «persuadiría» a los palestinos para que emigraran a la «otra orilla». Como Hussein Ibish advirtió hace dos semanas:

Nos estamos acercando terriblemente al punto en el que el gobierno israelí, e incluso la sociedad israelí, podrían tolerar una gran anexión -e incluso expulsión [de palestinos]- realizada en medio de un estallido de violencia, y se enmarcaría como una dolorosa necesidad», dijo Ibish. Tal medida, añadió, se justificaría «como si el gobierno dijera: ‘Tenemos que proteger a los colonos israelíes -también son ciudadanos- y no podemos permitir que esto siga así. Por tanto, tenemos que anexionar e incluso expulsar a los palestinos’.

Para ser justos, el temor tácito de muchos manifestantes laicos en Israel hoy en día no es sólo el de ser depuestos políticamente y que su estilo de vida laico se vea circunscrito por fanáticos religiosos (aunque ese es uno de los principales impulsores del sentimiento), sino más bien por el temor tácito de que poner en práctica un proyecto tan radical contra los palestinos conduciría a una guerra regional.

Y «eso» no es ni mucho menos un temor irracional.

Así que hay dos miedos existenciales: Uno, que la supervivencia del pueblo judío depende del cumplimiento de la obligación de establecer «Israel» como está ordenado; y dos, que poner en práctica el consiguiente éxodo de los palestinos probablemente provocaría la desaparición del Estado israelí (a través de la guerra).

De repente y de forma inesperada, en esta tensa situación -con Netanyahu sacudido por un torbellino de presiones externas e internas- llegó una bomba: Netanyahu fue despojado de su carta as: Irán. En Pekín, China había orquestado en secreto no sólo la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán, sino que había establecido el marco de una arquitectura de seguridad regional.

Esto representa una pesadilla para Washington y Netanyahu, aunque especialmente para este último.

Desde principios de la década de 1990, Irán ha servido a estas dos partes como el «hombre del saco», mediante el cual desviar la atención de Israel y de la situación de los palestinos. Ha funcionado bien, con los europeos actuando como entusiastas colaboradores para facilitar (o «mitigar», como ellos lo verían) la ocupación «temporal» por parte de Israel de Cisjordania durante 55 años. La UE incluso la financió.

Pero ahora, eso ha saltado por los aires. Netanyahu puede «resoplar» sobre Irán, pero a falta de la voluntad saudí y del Golfo de dar legitimidad árabe a cualquier acción militar contra Irán (con todos los riesgos que ello conlleva), la capacidad de Netanyahu para distraer la atención de la crisis interna se ve gravemente limitada. Cualquier llamamiento a atacar las instalaciones nucleares iraníes es obviamente imposible a la luz del acercamiento entre Irán y Arabia Saudí.

Puede que Netanyahu no quiera un enfrentamiento con el Equipo Biden, pero eso es lo que se avecina. Bibi es cauto por naturaleza, incluso tímido. Sus ministros radicales, sin embargo, no lo son.

Necesitan una crisis (pero sólo cuando se den todos los «requisitos previos»). Está claro que la eliminación total de los derechos de los palestinos, junto con la castración del Tribunal Supremo, no es un proyecto que se pueda esperar que siga adelante tranquilamente en circunstancias normales, especialmente en el actual estado emotivo de la esfera mundial.

No será una nueva emergencia pandémica, por supuesto, en el caso israelí. Pero los nuevos «escuadrones SWAT» dirigidos por la Autoridad Palestina que detienen a combatientes de la resistencia palestina a plena luz del día están haciendo que la «olla a presión» de Cisjordania esté a punto de estallar.

Ben Gvir puede simplemente decidir seguir los pasos de Sharon -permitir y participar en la ceremonia de Pascua de sacrificar un cordero en Al-Aqsa (el Monte del Templo)- como símbolo del compromiso de reconstruir el «Tercer Templo», cuyo permiso, hasta ahora, siempre ha sido denegado.

¿Qué ocurrirá después? Es imposible predecirlo. ¿ Intervendrá el ejército israelí? Intervendrá Estados Unidos? ¿Se echará atrás alguna de las partes (algo poco probable, según el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Giora Eiland)? Sin embargo, incluso si la «reforma judicial» se detiene de algún modo, como pronostica un exasperado israelí: «Incluso si esta vez el intento no tiene éxito, es probable que [la derecha] vuelva a intentarlo dentro de otros dos años, otros cinco años, otros diez años. La lucha será larga y difícil, y nadie puede garantizar cuál será el resultado».

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation