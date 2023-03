SERGEY GLAZYEV: «EL CAMINO HACIA LA MULTIPOLARIDAD FINANCIERA SERÁ LARGO Y PEDREGOSO”. Pepe Escobar.

Entrevista a Sergey Glazyev por Pepe Escobar para The Cradle.

13 de marzo 2023.

En una entrevista exclusiva con The Cradle, el principal estratega macroeconómico ruso critica la lentitud de la reforma financiera de Moscú y advierte de que no habrá una nueva moneda mundial sin Pekín.

La sede de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) en Moscú, vinculada a la Union Económica Euroasiática (UEEA) , es posiblemente uno de los nodos más cruciales del emergente mundo multipolar.

Allí me recibió el Ministro de Integración y Macroeconomía, Sergey Glazyev – a quien The Cradle entrevistó anteriormente en detalle – para un debate exclusivo y ampliado sobre la geoeconomía de la multipolaridad.

Glazyev estuvo acompañado por su principal asesor económico, Dmitry Mityaev, que también es secretario del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Económica Euroasiática (CEE). La UEEA y la CEE están formadas por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. En la actualidad, el grupo se dedica a establecer una serie de acuerdos de libre comercio con naciones desde Asia Occidental hasta el Sudeste Asiático.

Nuestra conversación no tuvo guión, fue fluida y directa al grano. Yo había propuesto inicialmente algunos temas de debate en torno a las conversaciones entre la UEEA y China sobre el diseño de una nueva moneda basada en el oro y las materias primas que evitara el dólar estadounidense, y sobre cómo sería posible que la UEEA, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS+ adoptaran el mismo diseño monetario.

Glazyev y Mityaev fueron completamente francos y también formularon preguntas sobre el Sur Global. Por mucho que las cuestiones políticas extremadamente delicadas deban quedar fuera del registro, lo que dijeron sobre el camino hacia la multipolaridad fue bastante aleccionador; de hecho, basado en la realpolitik.

Glazyev subrayó que la CEE no puede pedir a los Estados miembros que adopten políticas económicas específicas. De hecho, existen propuestas serias sobre el diseño de una nueva moneda, pero la decisión última corresponde a los líderes de los cinco miembros permanentes. Esto implica una voluntad política que, en última instancia, será impulsada por Rusia, responsable de más del 80% del comercio de la UEEA.

Es muy posible que se produzca un impulso renovado tras la visita del Presidente chino Xi Jinping a Moscú el 21 de marzo, donde mantendrá conversaciones estratégicas en profundidad con el Presidente ruso Vladimir Putin.

En cuanto a la guerra en Ucrania, Glazyev subrayó que, tal y como están las cosas, China se está beneficiando enormemente, ya que su economía no ha sido sancionada -al menos de momento- por EE.UU. y la UE, y Pekín está comprando petróleo y gas rusos a precios muy rebajados. Los fondos que los rusos pierden en la venta de energía a la UE tendrán que ser compensados por el propuesto oleoducto Power of Siberia II, que irá de Rusia a China, pasando por Mongolia, pero para eso aún habrá que esperar unos años.

Glazyev esbozó la posibilidad de que se produzca un debate similar sobre una nueva moneda en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), aunque los obstáculos podrían ser aún mayores. Una vez más, eso dependerá de la voluntad política, en este caso de Rusia-China: una decisión conjunta de Xi y Putin, con una aportación crucial de la India – y al convertirse Irán, rico en energía, en miembro de pleno derecho.

Lo que es realista hasta ahora es aumentar el comercio bilateral en sus propias monedas, como en los casos de Rusia-China, Rusia-India, Irán-India, Rusia-Irán y China-Irán.

Esencialmente, Glazyev no ve a la Rusia fuertemente sancionada asumiendo un papel de liderazgo en la creación de un nuevo sistema financiero mundial. Eso puede corresponder a la Iniciativa de Seguridad Global de China. La división en dos bloques parece inevitable: la zona dolarizada -con su eurozona incorporada- frente a la mayoría del Sur Global, con un nuevo sistema financiero y una nueva moneda de intercambio para el comercio internacional. A nivel interno, las naciones seguirán haciendo negocios en sus propias monedas nacionales.

El camino hacia la “de-offshorization”

Glazyev siempre ha sido un feroz crítico del Banco Central ruso, y expresó sus recelos, haciéndose eco de su libro La última guerra mundial. No deja de insistir en que la lógica estadounidense es dañar la economía rusa en todos los frentes, mientras que los motivos del Banco Central ruso suelen plantear «serias dudas».

Dijo que se han enviado a Putin bastantes propuestas detalladas para reorientar el Banco Central, pero no ha habido ningún seguimiento. También evocó el delicadísimo tema de la corrupción que implica a oligarcas clave que, por razones inescrutables, no han sido apartados por el Kremlin.

Glazyev había advertido durante años que era imperativo que Moscú vendiera los activos en divisas colocados en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países que más tarde acabaron desatando sanciones contra Rusia.

Estos activos deberían haber sido sustituidos por inversiones en oro y otros metales preciosos; acciones de valores de materias primas de gran liquidez; en valores de los Estados miembros de la UEEA, la OCS y los BRICS; y en el capital de organizaciones internacionales con participación rusa, como el Banco Euroasiático de Desarrollo, el Banco Interestatal de la CEI y el Banco de Desarrollo de los BRICS.

Parece que al menos el Kremlin es ahora plenamente consciente de la importancia de ampliar las infraestructuras para apoyar las exportaciones rusas. Eso incluye la creación de mercados internacionales de intercambio para el comercio de bienes primarios rusos dentro de la jurisdicción rusa, y en rublos; y la creación de redes internacionales de ventas y servicios para bienes rusos de alto valor añadido.

Para Rusia, dice Glazyev, el reto clave que tiene por delante la política monetaria es modernizar el crédito. Y para evitar el impacto negativo de las fuentes financieras extranjeras, la clave es la monetización nacional – «incluida la expansión de la refinanciación a largo y medio plazo de los bancos comerciales frente a las obligaciones de las empresas manufactureras y los organismos gubernamentales autorizados. También es aconsejable sustituir sistemáticamente los empréstitos extranjeros de los bancos y empresas controlados por el Estado por fuentes de crédito nacionales.»

Así que el camino imperativo para Rusia, ahora en efecto, es la “de-offshorization.” Lo que significa esencialmente deshacerse de una «dependencia supercrítica de sus contornos de reproducción de las instituciones jurídicas y financieras anglosajonas», algo que conlleva «pérdidas sistemáticas del sistema financiero ruso por la mera diferencia de rentabilidad entre el capital prestado y el colocado.»

Lo que Glazyev subrayó repetidamente es que mientras no haya una reforma del Banco Central ruso, cualquier debate serio sobre una nueva moneda adoptada por el Sur Global se enfrenta a probabilidades insuperables. Los chinos, fuertemente interconectados con el sistema financiero mundial, pueden empezar a tener nuevas ideas ahora que Xi Jinping, de forma oficial y sin precedentes, ha definido la Guerra Híbrida contra China provocada por Estados Unidos por lo que es, y ha puesto nombres y apellidos: es una operación estadounidense.

Lo que parece estar meridianamente claro es que el camino hacia un nuevo sistema financiero diseñado esencialmente por Rusia-China, y adoptado por vastas franjas del Sur Global, seguirá siendo largo, pedregoso y extremadamente desafiante. Los debates en el seno de la UEEA y con los chinos pueden extrapolarse a la OCS e incluso a los BRICS+. Pero todo dependerá de la voluntad política y del capital político que despliegue conjuntamente la asociación estratégica Rusia-China.

Por eso es tan crucial la visita de Xi a Moscú la próxima semana. Los líderes tanto de Moscú como de Pekín, en sintonía, parecen ser ahora plenamente conscientes de la Guerra Híbrida en dos frentes desplegada por Washington.

Esto significa que su asociación estratégica competidora entre iguales -el anatema definitivo para el Imperio dirigido por Estados Unidos- sólo puede prosperar si despliegan unidos, China y Rusia, un conjunto completo de medidas: desde instancias de poder blando hasta la profundización del comercio y el intercambio en sus propias monedas, una cesta de monedas y una nueva moneda de reserva que no sea rehén del sistema de Bretton Woods que legitima el capitalismo financiero occidental.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle