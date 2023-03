LA MUERTE DE UCRANIA POR PODERES. Chris Hedges.

Chris Hedges.

11 de marzo 2023.

Ucrania es un peón para los belicistas que intentan degradar a Rusia y, en última instancia, a China, en una búsqueda contraproducente para garantizar la hegemonía global de Estados Unidos. El final de esta guerra, como la mayoría de las guerras de poder, no será agradable

Aunque hay muchas formas en que un estado puede avisar de su fuerza y debilitar a los adversarios, las guerras por intermediarios son de las más cínicas. Las guerras por intermediarios devoran los países que pretenden defender. Atraen a naciones o insurgentes a luchar por objetivos geopolíticos que, en realidad, no les interesan. La guerra en Ucrania tiene poco que ver con la libertad de Ucrania y mucho con degradar a las fuerzas armadas rusas y debilitar el poder de Vladimir Putin. Y cuando Ucrania parezca encaminada a la derrota, o la guerra llegue a un punto muerto, Ucrania será sacrificada como muchos otros estados, en lo que uno de los miembros fundadores de la CIA, Miles Copeland Jr., denominó el “Juego de las Naciones ” y “la amoralidad de la política del poder”.

Cubrí guerras de poder en mis dos décadas como corresponsal extranjero, incluso en América Central, donde Estados Unidos armó a los regímenes militares en El Salvador y Guatemala y a los insurgentes de la Contra que intentaban derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Informé sobre la insurgencia en el Punjab, otra guerra vicaria fomentada por Pakistán. Cubrí a los kurdos en el norte de Irak, apoyados y luego traicionados más de una vez por Irán y Washington. Durante mi tiempo en el Medio Oriente, Irak proporcionó armas y apoyo a Mujahedeen-e-Khalq (MEK) para desestabilizar Irán. Belgrado, cuando yo estaba en la antigua Yugoslavia, pensó que al armar a los serbobosnios y croatas podría absorber a Bosnia y partes de Croacia en una gran Serbia.

Las guerras por intermediarios son notoriamente difíciles de controlar, especialmente cuando las aspiraciones de quienes luchan y quienes envían las armas divergen. También tienen la mala costumbre de atraer a los patrocinadores de guerras indirectas, como le sucedió a los EE. UU. en Vietnam o Israel en el Líbano, directamente al conflicto. Los ejércitos delegados reciben armamento con poca rendición de cuentas, cantidades significativas de las cuales terminan en el mercado negro o en manos de señores de la guerra o terroristas. CBS News informó el año pasado que alrededor del 30 por ciento de las armas enviadas a Ucrania llegan al frente, un informe que decidió retractarse parcialmente bajo la fuerte presión de Kiev y Washington. También se documentó el desvío generalizado de equipos militares y médicos donados, al mercado negro en Ucrania.por la periodista estadounidense Lindsey Snell . Las armas en las zonas de guerra son mercancía lucrativa. Siempre hubo grandes cantidades a la venta en las guerras que cubrí.

Señores de la guerra, mafiosos y matones (Ucrania ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los países más corruptos de Europa) son transformados por los estados patrocinadores en heroicos luchadores por la libertad. El apoyo a quienes luchan en estas guerras de poder es una celebración de nuestra supuesta virtud nacional, especialmente seductora después de dos décadas de fiascos militares en el Medio Oriente. Joe Biden, con cifras sombrías en las encuestas, tiene la intención de postularse para un segundo mandato como presidente de “tiempos de guerra” que apoya a Ucrania, a la que EE. UU. ya ha comprometido $ 113 mil millones en asistencia militar, económica y humanitaria.

Cuando Rusia invadió Ucrania, “el mundo entero se enfrentó a una prueba para toda la vida”, dijo Biden después de una visita relámpago a Kiev. “Europa estaba siendo sometisa a prueba. Estados Unidos estaba siendo sometida a prueba. La OTAN estaba siendo sometida a prueba. Todas las democracias estaban siendo sometidas a prueba”.

Escuché sentimientos similares expresados ​​para justificar otras guerras por intermediarios.

“Son nuestros hermanos, estos luchadores por la libertad, y les debemos nuestra ayuda”, dijo Ronald Reagan sobre los Contras, que saquearon, violaron y masacraron a lo largo de Nicaragua. “Son el igual moral de nuestros Padres Fundadores y los valientes hombres y mujeres de la Resistencia francesa”, agregó Reagan. “No podemos apartarnos de ellos, porque la lucha aquí no es de derecha contra izquierda, es de lo correcto contra lo incorrecto”.

“Quiero escucharlo decir que vamos a armar al Ejército Sirio Libre ”, dijo John McCain sobre el presidente Donald Trump. “Nos vamos a dedicar a la destitución de Bashar al-Assad. Vamos a hacer que los rusos paguen un precio por su compromiso. Todos los jugadores aquí tendrán que pagar una multa y los Estados Unidos de América estarán del lado de las personas que luchan por la libertad”.

Aquellos agasajados como héroes de la resistencia, como el presidente Volodymyr Zelensky o el presidente Hamid Karzai en Afganistán, a menudo son problemáticos, especialmente porque sus egos y cuentas bancarias se inflan. La avalancha de elogios efusivos dirigidos a los apoderados por sus patrocinadores en público rara vez coincide con lo que dicen de ellos en privado. En las conversaciones de paz de Dayton, donde el presidente serbio Slobodan Milosevic entregó a los líderes de los serbios de Bosnia y los croatas de Bosnia, dijo de sus apoderados: “[ellos] no son mis amigos. No son mis colegas… Son una mierda”.

“Dinero oscuro se derramó por todas partes”, escribió The Washington Post después de obtener un informe interno producido por la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán.

“El banco más grande de Afganistán se licuó en un pozo negro de fraude. Los viajeros cargaron maletas cargadas con $ 1 millón, o más, en vuelos que salían de Kabul. Mansiones conocidas como «palacios de la amapola» surgieron de los escombros para albergar a los capos del opio. El presidente Hamid Karzai ganó la reelección después de que sus compinches llenaran miles de urnas. Más tarde admitió que la CIA había entregado bolsas de dinero en efectivo en su oficina durante años, calificándolo de ‘nada inusual’”.

“En público, cuando el presidente Barack Obama intensificó la guerra y el Congreso aprobó miles de millones de dólares adicionales en apoyo, el comandante en jefe y los legisladores prometieron tomar medidas enérgicas contra la corrupción y responsabilizar a los afganos corruptos”, informó el periódico. “En realidad, los funcionarios estadounidenses retrocedieron, miraron hacia otro lado y dejaron que el robo se arraigara más que nunca, según un tesoro de entrevistas gubernamentales confidenciales obtenidas por The Washington Post”.

Los que son ensalzados como el baluarte contra la barbarie cuando las armas fluyen hacia ellos, son olvidados una vez que terminan los conflictos, como en Afganistán e Irak. Los antiguos combatientes por poderes deben huir del país o sufrir las vendettas de aquellos contra quienes lucharon, como sucedió con los miembros de la tribu Hmong abandonada en Laos y los vietnamitas del sur. Los antiguos patrocinadores, alguna vez pródigos en ayuda militar, ignoran las súplicas desesperadas de asistencia económica y humanitaria, ya que los desplazados por la guerra pasan hambre y mueren por falta de atención médica. Afganistán, por segunda vez, es el símbolo de esta insensibilidad imperial.

El colapso de la sociedad civil genera violencia sectaria y extremismo, en gran parte hostil a los intereses de quienes fomentaron las guerras de poder. Las milicias delegadas de Israel en el Líbano, junto con su intervención militar en 1978 y 1982, fueron diseñadas para desalojar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del país. Este objetivo se logró. Pero la eliminación de la OLP del Líbano dio lugar a Hezbolá, un adversario mucho más militante y eficaz, junto con el dominio sirio del Líbano. En septiembre de 1982, durante tres días, el Partido Kataeb libanés, más conocido como las Falanges —respaldado por el ejército israelí— masacróentre 2.000 y 3.500 refugiados palestinos y civiles libaneses en los campos de refugiados de Sabra y Shatila. Condujo a la condena internacional y al malestar político dentro de Israel. Los críticos llamaron al prolongado conflicto “Líbano”, combinando las palabras Vietnam y Líbano. La película israelí “ Vals con Bashir ” documenta la depravación y el asesinato sin sentido de miles de civiles por parte de Israel y sus representantes durante la guerra en el Líbano.

Las guerras por intermediarios, como señaló Chalmers Johnson , generan retrocesos no deseados. El respaldo de los muyahidines en Afganistán que luchaban contra los soviéticos, que incluía grupos armados como los dirigidos por Osama bin Laden, dio lugar a los talibanes y al-Qaeda. También extendió el yihadismo reaccionario por todo el mundo musulmán, aumentó los ataques terroristas contra objetivos occidentales que culminaron en los ataques del 11 de septiembre y alimentó dos décadas de fiascos militares liderados por Estados Unidos en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Libia y Yemen.

Si Rusia prevalece en Ucrania, si Putin no es destituido del poder, EE. UU. no solo habrá cimentado una potente alianza entre Rusia y China, sino que también habrá asegurado un antagonismo con Rusia que volverá para perseguirnos. Moscú no olvidará la avalancha de miles de millones de dólares en armas hacia Ucrania, el uso de la inteligencia estadounidense para matar a generales rusos y hundir el acorazado Moskva, la voladura de los oleoductos Nord Stream y las más de 2500 sanciones estadounidenses contra Rusia. .

“En cierto sentido, el retroceso es simplemente otra forma de decir que una nación cosecha lo que siembra”, escribe Johnson , “aunque la gente por lo general sabe lo que ha sembrado, nuestra experiencia nacional de retroceso rara vez se imagina en esos términos porque mucho de lo que los gerentes del imperio estadounidense han sembrado se ha mantenido en secreto”.

Los intermediarios que reciben apoyo en las guerras, incluidos los ucranianos, a menudo tienen pocas posibilidades de victoria. Las armas sofisticadas como los tanques M1 Abrams son en gran parte inútiles si quienes las operan no han pasado meses y años entrenándose. Antes de la invasión israelí del Líbano en junio de 1982, el bloque soviético proporcionó a los combatientes palestinos armas pesadas, incluidos tanques, misiles antiaéreos y artillería. La falta de entrenamiento hizo que esas armas fueran ineficaces contra el poder aéreo, la artillería y las unidades mecanizadas israelíes.

Estados Unidos sabe que se le está acabando el tiempo a Ucrania. Sabe que las armas de alta tecnología no se dominarán a tiempo para mitigar una ofensiva rusa sostenida. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió en enero que Ucrania tiene “una ventana de oportunidad aquí, desde ahora hasta la primavera”. “Eso no es mucho tiempo”, agregó.

La victoria, sin embargo, no es el punto. El punto es la máxima destrucción. Incluso si Ucrania se ve obligada a negociar con Rusia y conceder territorio para la paz, así como aceptar el estatus de nación neutral, Washington habrá logrado su objetivo principal de debilitar la capacidad militar de Rusia y aislar a Putin de Europa.

Aquellos que montan guerras vicarias están cegados por ilusiones delirantes. Hubo poco apoyo para los Contras en Nicaragua o el MEK en Irán. El armamento de los llamados rebeldes “ moderados ” en Siria hizo que las armas fluyeran hacia las manos de los yihadistas integristas.

La conclusión de las guerras por poderes generalmente ve a la nación o grupo luchando en nombre del estado patrocinador traicionado. En 1972, la administración de Nixon entregó millones de dólares en armas y municiones a los rebeldes kurdos en el norte de Irak para debilitar al gobierno iraquí, que en ese momento se consideraba demasiado cercano a la Unión Soviética. Nadie, y mucho menos Estados Unidos e Irán, que entregaron las armas a los combatientes kurdos, quería que los kurdos crearan un estado propio. Irak e Irán firmaron el Acuerdo de Argel de 1975 en el que los dos países resolvieron disputas a lo largo de su frontera común. El acuerdo también puso fin al apoyo militar a los kurdos.

El ejército iraquí pronto lanzó una campaña despiadada de limpieza étnica en el norte de Irak. Miles de kurdos, incluidos mujeres y niños, fueron “desaparecidos” o asesinados. Los pueblos kurdos fueron dinamitados hasta convertirlos en escombros. Se ignoró la situación desesperada de los kurdos porque, como dijo Henry Kissinger en ese momento, “la acción encubierta no debe confundirse con el trabajo misionero”.

El gobierno islámico de Teherán reanudó la ayuda militar a los kurdos durante la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988. El 16 de marzo de 1988, el presidente iraquí Saddam Hussein arrojó gas mostaza y los agentes nerviosos sarín, tabún y VX en la ciudad kurda de Halabja. Unas 5.000 personas murieron en cuestión de minutos y hasta 10.000 resultaron heridas. La administración Reagan, que apoyó a Irak, minimizó los crímenes de guerra cometidos contra sus antiguos aliados kurdos.

El acercamiento del presidente Richard Nixon a China, en otro ejemplo, incluyó el cese de la asistencia encubierta a los rebeldes tibetanos.

La traición es el acto final en casi todas las guerras por intercesión.

El armamento de Ucrania no es obra misionera. No tiene nada que ver con la libertad. Se trata de debilitar a Rusia. Saque a Rusia de la ecuación y habrá poco apoyo tangible para Ucrania. Hay otros pueblos ocupados, incluidos los palestinos, que han sufrido tan brutalmente y durante mucho más tiempo que los ucranianos. Pero la OTAN no está armando a los palestinos para luchar contra sus ocupantes israelíes ni los presenta como heroicos luchadores por la libertad. Nuestro amor por la libertad no se extiende a los palestinos o al pueblo de Yemen que actualmente está siendo bombardeado con armas británicas y estadounidenses, o a los kurdos, yazidíes y árabes que resisten a Turquía, miembro de la OTAN desde hace mucho tiempo, en su ocupación y guerra con aviones no tripulados .en todo el norte y el este de Siria. Nuestro amor por la libertad solo se extiende a las personas que sirven a nuestro “interés nacional”.

Llegará un momento en que los ucranianos, como los kurdos, serán prescindibles. Desaparecerán, como muchos otros antes que ellos, de nuestro discurso nacional y de nuestra conciencia. Lamentarán por generaciones su traición y sufrimiento. El imperio estadounidense pasará a usar a otros, tal vez al pueblo «heroico» de Taiwán, para promover su búsqueda inútil.por la hegemonía mundial. China es el gran premio para nuestro Dr. Strangelove. Apilarán aún más cadáveres y coquetearán con la guerra nuclear para reducir el creciente poder económico y militar de China. Este es un juego antiguo y predecible. Deja a su paso naciones en ruinas y millones de personas muertas y desplazadas. Alimenta la arrogancia y el autoengaño de los mandarines en Washington que se niegan a aceptar el surgimiento de un mundo multipolar. Si no se controla, este “juego de naciones” puede hacer que nos maten a todos.

*Chris Hedges es un periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer y corresponsal de guerra especializado en informar sobre América y Oriente Próximo. Hedges es también conocido por ser autor de varias superventas entre los que figuran War Is a Force That Gives Us Meaning (2002) —finalista del premio National Book Critics Circle Award para libros de no ficción. I Don’t Believe in Atheists (2008) y Death of the Liberal Class (2010). Su libro más reciente, escrito con el dibujante Joe Sacco, es Days of Destructions, Days of Revolt (2012).

Fuente original: The Chris Hedges Report

Fuente tomada y traducción: La casa de mi tía