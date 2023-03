THE NEW YORK TIMES CONFIRMA PARTE DE LA VERSIÓN DE SY HERSH: Todas las evidencias del sabotaje al Nord Stream apuntan a la Casa Blanca. Misión Verdad.

Luego de lo publicado por The New York Times y Die Zeit, The Times del Reino Unido reafirma la versión que interesa a los círculos de poder en Washington, D.C., en una evidente maniobra de orquestación propagandística. https://t.co/kQPGaYZdwA

— MV (@Mision_Verdad) March 8, 2023