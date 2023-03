ES EL “ZUGZWANG” PARA BIDEN EN UCRANIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

08 de marzo 2023.

Francamente, es un «zugzwang» para Biden. Le toca mover ficha, pero todas sus jugadas son tan malas que tener que mover ficha puede hacer perder la partida, y en ajedrez tampoco hay nada como «pasar».

Hay una diferencia cardinal entre el reportaje del Washington Post del 18 de junio de 1972 de Alfred Lewis dando la noticia del robo en Watergate y la sensacional afirmación del New York Times del martes -según un informe de la CNN- de que «los servicios de inteligencia sugieren que un grupo proucraniano » saboteó los gasoductos Nord Stream.

El Washington Post informó sobre el Watergate varios meses después de la aplastante victoria de Richard Nixon para un segundo mandato como presidente, mientras que la afirmación del Times se ha adelantado incluso antes de que Joe Biden haya anunciado su candidatura para las elecciones de noviembre de 2024.

Un hilo común, sin embargo, podría ser que mientras que la historia de Lewis fue seguida un día después por dos jóvenes reporteros del Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, el informe del Times también espera ser una historia en desarrollo, pero con un propósito contrario.

Si las escuchas del Watergate obligaron a Nixon a dimitir finalmente, la gran pregunta es si el sabotaje del Nord Stream será también la perdición de la presidencia de Biden.

Aún es pronto. Pero las repercusiones de la afirmación del Times ya se dejan sentir en Europa -Ucrania y Alemania-, aunque el informe se redactó cuidadosamente para dejar fuera de su ámbito a los dirigentes ucranianos.

Pero lo esencial es la advertencia de que el informe del Times no se hizo con gran confianza y aparentemente no es la opinión predominante de la comunidad de inteligencia estadounidense, y que la Administración de Biden aún no ha identificado a un culpable del ataque – dicho sucintamente, ¡no es necesariamente la última palabra sobre el tema!

Eso es pensar inteligentemente, ¿con un ojo puesto en Seymour Hersh, quizás? Mientras tanto, Ucrania ha negado rotundamente su implicación y los medios de comunicación alemanes subrayan que no hay pruebas de que las autoridades ucranianas ordenaran el ataque o estuvieran implicadas en él. Evidentemente, Kiev y Berlín (y Washington) dan prioridad a que el negocio de la guerra continúe como hasta ahora. Y ninguno de los dos está en condiciones de contraatacar para defenderse.

Pero Moscú se burla claramente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaro a RIA Novosti: «Está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Obviamente, se trata de un relleno coordinado en los medios de comunicación«.

De hecho, cuando se le preguntó por el informe del Times, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, muy dado a las opiniones, remitió las preguntas a las autoridades europeas encargadas de la investigación y se excusó diciendo que «no iba a adelantarse a ese trabajo de investigación«. Kirby jugó sobre seguro.

Así que, como habría preguntado Lenin: «¿Quién sale ganando?” Para estar seguros, lo que tenemos aquí es una filtración de alto nivel plantada en el Times por la inteligencia de EE.UU., que no es atribuible pero probablemente sirve como cometa voladora para ver hasta dónde viajará, especialmente en Europa, o, igualmente, podría ser sólo, como Peskov dijo, el material de «obvia campaña de desinformación coordinada por los medios de comunicación«.

En cualquier caso, alguien en lo alto de la Administración Biden se está jugando mucho. Esto tiene lugar en un momento en que el propio Biden ha sido implicado por Seymour Hersh por ordenar la destrucción del Nord Stream -un acto de terrorismo internacional- y, por supuesto, Biden aún no ha anunciado su candidatura para las elecciones de 2024.

Tal y como están las cosas, el candidato Biden no querrá que el escándalo del Nord Stream sea otro lastre para su cuello. La cuestión es que, si se presenta a las elecciones, como es probable que haga, Biden puede estar seguro de que las escandalosas historias sobre Ucrania que le conciernen a él y a su hijo Hunter Biden, que se remontan a su época de vicepresidente, volverán a ocupar el centro de la escena.

El interrogatorio al que fue sometido el embajador de Estados Unidos en Estonia, el senador George Kent, por parte del senador Tom Cruz, en las audiencias sobre su nombramiento celebradas en Tallin en diciembre, sugiere que los republicanos tienen mucha información sobre las actividades de Hunter Biden en Ucrania y están esperando el momento oportuno para atacar.

Kent, diplomático de carrera y ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos con tres estancias en Kiev -la segunda como DCM de 2015 a 2018 y la tercera como Encargado de Negocios a.i, en 2021 durante la presidencia de Biden- está en el punto de mira del senador Cruz.

La semana pasada, de nuevo, el senador Cruz volvió sobre el tema. Esta vez, arremetió contra el fiscal general Merrick Garland acusando al Departamento de Justicia de filtrar información sin control en un intento calibrado de salvar la reputación de Biden.

Es concebible que la insinuación del informe del Times de que un «grupo proucraniano» puede haber estado detrás del ataque a Nord Stream pueda verse como una amenaza velada a los poderes fácticos de Kiev para que entiendan de qué lado está la mantequilla de su pan en caso de apuro.

Hasta ahora, Zelensky ha seguido el juego. Biden está haciendo todo lo posible para apaciguar a Zelensky, si el modo en que se archivó sumariamente la iniciativa de destituir al ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, un estrecho aliado del presidente sirve de indicación.

Los medios de comunicación occidentales informaron copiosamente sobre una purga en curso en Kiev, pero cuando el rastro llegó a Reznikov y Zelensky se atrincheró, los inspectores estadounidenses enviados desde Washington para investigar el escándalo de corrupción en el Ministerio de Defensa simplemente desaparecieron.

De hecho, Biden debe permanecer en el poder más allá de 2024 o, de lo contrario, se vuelve extremadamente vulnerable. Por lo tanto, Biden necesita desesperadamente un segundo mandato. No puede estar demasiado seguro, aunque algún otro candidato demócrata gane en 2024. Dios no lo quiera, si los republicanos se hacen con la presidencia, Biden y los suyos estarán luchando con la espalda contra la pared.

Pero también está la otra cara de la moneda. La candidatura de Biden llevará al Nord Stream, a Hunter Biden, a la guerra de Ucrania, etc., al centro de la campaña electoral. ¿Merece la pena el riesgo?

Francamente, es un «zugzwang» (1) para Biden. Le toca mover ficha, pero todas sus jugadas son tan malas que tener que mover ficha puede hacer perder la partida, y en ajedrez tampoco hay nada como «pasar».

El sabotaje del Nord Stream forma parte de la cuestión ucraniana. Quienquiera que destruyera ese gasoducto lo hizo con la intención de eliminar cualquier perspectiva residual que quedara de un renacimiento de la alianza ruso-alemana posterior a la guerra fría en Europa, construida en torno a la cooperación e interdependencia energética de ambos países.

El equipo de Biden, por pura ingenuidad, pensó que el sabotaje del Nord Stream sería un golpe maestro geopolítico para humillar a Alemania y convertirla en un Estado vasallo, destruir todos los puentes que conducen de Rusia a Europa y consolidar el liderazgo transatlántico de Estados Unidos. Pasaron por alto, por pura arrogancia, que seguía siendo un acto criminal cobarde.

Para agravar las cosas, la guerra en Ucrania se derivó de la decisión de Biden de destruir el Nord Stream (que, según Hersh, se remontaba a septiembre de 2021.) Hoy en día, Biden no puede poner fin fácilmente a su guerra, ya que también está en deuda con Zelensky (que sabe demasiado sobre las escapadas de Hunter Biden en Kiev.)

¿Conseguirá la Administración Biden silenciar el escándalo Nord Stream? Seguro que Hersh volverá sobre el tema. Biden no puede ahora librarse del delito. Pero no deja de ser un crimen.

La opción que le queda a Biden puede ser anunciar que se va a presentar a las elecciones de 2024 porque el Build Back Better Framework (2)sigue siendo un trabajo en curso.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Notas nuestras

(1) Zugzwang (del alemán Zug ‘jugada’, y Zwang, ‘coacción, obligatoriedad’), es una posición de ajedrez o de otros juegos como el xiangqi. Se dice que un jugador está en zugzwang si cualquier movimiento permitido supone empeorar su situación.

(2) Build Back Better Framework es el Marco “Reconstruir Mejor” es el Plan del Presidente Biden para reconstruir la clase media. La promesa de Biden es reconstruir la columna vertebral del país, la clase media, para que esta vez todos salgan adelante. “Este marco pondrá a Estados Unidos en la senda adecuada para cumplir sus objetivos climáticos, crear millones de empleos bien remunerados, permitir que más estadounidenses se incorporen y permanezcan en la población activa, y hacer crecer nuestra economía desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia fuera”

Fuente: Indian puchline