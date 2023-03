¿CÓMO ES POSIBLE QUE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA OCCIDENTALES SE HAYAN VUELTO A EQUIVOCAR? No se equivocaron. Tenían otros propósitos. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Ilustración: Nazario Graziano para POLITICO; Photos by AP, Getty Images, iStock

06 de marzo 2023.

Occidente se enfrenta ahora a la tarea de desactivar la mina terrestre de la convicción de su propio electorado de una «victoria» ucraniana y de la humillación rusa.

Larry Johnson, ex analista de la CIA, escribe: «Ya no tengo autorizaciones y no he tenido acceso a las evaluaciones de inteligencia clasificadas. Sin embargo, he oído que la inteligencia acabada que se suministra a los responsables políticos estadounidenses sigue declarando que Rusia está contra las cuerdas, y que su economía se está desmoronando. Además, los analistas insisten en que los ucranianos están derrotando a los rusos».

Johnson responde que -a falta de fuentes humanas válidas- «las agencias occidentales dependen hoy casi totalmente de los ‘informes de enlace'» (es decir, de servicios de inteligencia extranjeros «amigos»), sin hacer la «diligencia debida» cotejando las discrepancias con otros informes.

En la práctica, esto significa en gran medida que los informes occidentales se limitan a reproducir la línea de relaciones públicas de Kiev. Sin embargo, existe un gran problema a la hora de contrastar la información de Kiev (como dice Johnson) con los informes del Reino Unido para «corroborarla».

La realidad es que la propia información británica también se basa en lo que dice Ucrania. Esto se conoce como falso colateral, es decir, cuando lo que se utiliza para corroborar y validar procede en realidad de la misma fuente. Se convierte -deliberadamente- en un multiplicador de propaganda.

Sin embargo, en palabras llanas, todos estos puntos son «pistas falsas». Sin rodeos, la llamada «Inteligencia» occidental ya no es el intento sincero de comprender una realidad compleja, sino que se ha convertido en la herramienta para falsificar una realidad matizada con el fin de intentar manipular la psique rusa hacia un derrotismo colectivo (con respecto no sólo a Ucrania, sino a la idea de que Rusia debe permanecer como un todo soberano).

Y -en la medida en que las «mentiras» se fabrican para acostumbrar al público ruso a una derrota inevitable- la arista opuesta tiene la clara intención de entrenar al público occidental hacia el «pensamiento de grupo» de que la victoria es inevitable. Y que Rusia es un «Imperio del mal no reformado» que amenaza a toda Europa.

No es un accidente. Tiene un objetivo muy claro. Es psicología del comportamiento en acción. La desorientación mental creada durante la pandemia de Covid, la lluvia constante de análisis de modelos «basados en datos», el etiquetado de cualquier crítica a los «mensajes uniformes» como desinformación antisocial, permitieron a los gobiernos occidentales persuadir a sus ciudadanos de que el «bloqueo» era la única respuesta racional al virus. No era cierto (como ahora sabemos), pero el ensayo «piloto» de psicología conductual funcionó mejor, incluso mejor de lo que sus propios arquitectos habían imaginado.

El catedrático de Psicología Clínica Mattias Desmet ha explicado que la desorientación de las masas no se forma en el vacío. Surge, a lo largo de la historia, de una psicosis colectiva que ha seguido un guión predecible:

Al igual que con el encierro, los gobiernos han utilizado la psicología conductual para infundir miedo y aislamiento con el fin de agrupar a grandes grupos de personas en rebaños, donde el desprecio tóxico hacia cualquier contrariedad desplaza todo pensamiento o análisis crítico. Es más cómodo estar dentro del rebaño que fuera.

La característica dominante aquí es permanecer leal al grupo, incluso cuando la política funciona mal y sus consecuencias perturban la conciencia de los miembros. La lealtad al grupo se convierte en la forma más elevada de moralidad. Esa lealtad exige que cada miembro evite plantear cuestiones controvertidas, cuestionar argumentos débiles o poner freno a las ilusiones.

El «pensamiento de grupo» permite que una realidad imaginada por uno mismo se desprenda, se aleje cada vez más de cualquier conexión con la realidad y, a continuación, transite hacia el engaño, siempre recurriendo a animadores afines para su validación y radicalización ampliada.

Así que, ¡adiós a la Inteligencia tradicional! Y «bienvenidos» a la Inteligencia occidental 101: la geopolítica ya no gira en torno a la comprensión de la realidad. Se trata de la instalación del pseudorrealismo ideológico, que es la instalación universal de un pensamiento de grupo singular, de tal manera que todo el mundo vive pasivamente por él, hasta que es demasiado tarde para cambiar de rumbo.

Superficialmente, esto puede parecer una nueva e inteligente operación psicológica, incluso «guay». Pero no lo es. Es peligroso. Al trabajar deliberadamente sobre miedos y traumas profundamente arraigados (por ejemplo, la Gran Guerra Patriótica para los rusos (II Guerra Mundial)), despierta un tipo de sufrimiento existencial multigeneracional dentro del inconsciente colectivo -el de la aniquilación total- que es un peligro al que Estados Unidos nunca se ha enfrentado y hacia el que existe una nula comprensión empática estadounidense.

Tal vez, al resucitar largos recuerdos colectivos de la peste en países europeos (como Italia), los gobiernos occidentales han descubierto que eran capaces de movilizar a sus ciudadanos en torno a una política de coacción que, de otro modo, iría totalmente en contra de sus propios intereses. Pero las naciones tienen sus propios mitos y costumbres civilizatorias.

Si ése era el propósito (aclimatar a los rusos a la derrota y a la balcanización final), la propaganda occidental no sólo ha fracasado, sino que ha conseguido lo contrario. Los rusos se han unido estrechamente contra una amenaza existencial occidental, y están dispuestos a «ir hasta las últimas consecuencias», si es necesario, para derrotarla. (Dejemos que estas implicaciones se asimilen).

Por otro lado, la falsa promoción de una imagen de éxito inevitable para Occidente inevitablemente ha aumentado las expectativas de un resultado político que no sólo no es factible, sino que se aleja cada vez más en el lejano horizonte, a medida que estas fantasiosas afirmaciones de retrocesos rusos persuaden a los líderes europeos de que Rusia puede aceptar un resultado en línea con su falsa realidad construida.

Otro «gol en propia meta»: Occidente se enfrenta ahora a la tarea de desactivar la mina terrestre de la convicción de su propio electorado de una «victoria» ucraniana, y de la humillación y descomposición rusas. Después vendrá la ira y una mayor desconfianza hacia las élites occidentales. El riesgo existencial sobreviene cuando la gente no cree nada de lo que dicen las élites.

Dicho sin rodeos, este recurso a ingeniosas «teorías del empujón» sólo ha conseguido toxificar la perspectiva del discurso político. Ni Estados Unidos ni Rusia pueden ahora pasar directamente al discurso político puro:

En primer lugar, las partes deben llegar inevitablemente a una asimilación psicológica tácita de dos realidades bastante desconectadas, ahora convertidas en seres palpables y vitales mediante estas técnicas de «Inteligencia» psicológica. No habrá aceptación por ninguna de las partes de la validez o corrección moral de la Otra Realidad, pero sus contenidos emotivos deben ser reconocidos psíquicamente -junto con los traumas subyacentes- si se quiere desbloquear la política.

En resumen, es probable que esta exagerada operación psicológica occidental alargue perversamente la guerra hasta que los hechos sobre el terreno acaben por acercar las expectativas contrapuestas a lo que puede ser el «nuevo posible». En última instancia, cuando las realidades percibidas no pueden «igualarse» y matizarse, la guerra restriega una u otra de forma más emoliente.

La degeneración de la inteligencia occidental no comenzó con el reciente «entusiasmo» colectivo ante las posibilidades de la «psicología del empujón». Los primeros pasos en esta dirección comenzaron con un cambio en la ética que se remonta a la era Clinton/Thatcher, en la que los servicios de inteligencia se «neoliberalizaron».

Ya no se valoraba el papel de «abogado del diablo», de llevar las «malas noticias» (es decir, el realismo duro) a los dirigentes políticos pertinentes; en su lugar, lo que se introdujo fue un cambio radical hacia la práctica de la «escuela de negocios», en la que se encomendaba a los servicios la tarea de «añadir valor» a las políticas gubernamentales existentes, e (incluso) ¡de crear un sistema de «mercado» en la Inteligencia!

Los políticos-gestores exigían «buenas noticias». Y para que «se mantuvieran», la financiación se vinculó al «valor añadido», y los administradores expertos en la gestión de la burocracia pasaron a ocupar puestos directivos. Esto marcó el fin de la Inteligencia clásica, que siempre fue un arte más que una ciencia.

En resumen, fue el comienzo para fijar la inteligencia en torno a las políticas (para añadir valor), en lugar de la función tradicional de adaptar las políticas a un análisis sólido.

En Estados Unidos, la politización de la inteligencia alcanzó su punto álgido con la creación por Dick Cheney de una unidad de inteligencia del Equipo «B» que le rendía cuentas personalmente. Su objetivo era proporcionar antiinteligencia para combatir los resultados de los servicios de inteligencia. Por supuesto, la iniciativa del Equipo «B» sacudió la confianza entre los analistas y pasó por alto el trabajo de los cuadros tradicionales, tal y como Cheney pretendía. (Tenía una guerra (la de Irak) que justificar).

Pero hubo por separado otros cambios estructurales. En primer lugar, en el año 2000, el narcisismo había empezado a eclipsar el pensamiento estratégico, creando su propio pensamiento de grupo. Occidente no podía quitarse de encima la sensación de ser el centro del Universo (aunque ya no en un sentido racial, sino a través de su despertar a la «política victimista», que exigía interminables compensaciones y resarcimientos, y esos valores despiertos parecían ungir a Occidente con una renovada «primacía moral» global).

En un cambio paralelo, los neoconservadores estadounidenses se apoyaron en este nuevo universalismo despierto para cimentar el meme de que «el Imperio importa primordialmente». El corolario tácito de esto, por supuesto, es que los valores originales de la República Americana o de Europa, no pueden ser reconcebidos y traídos al presente, mientras el pensamiento grupal «liberal» del Imperio los configure como una amenaza a la seguridad occidental. Este enigma y esta lucha constituyen el núcleo de la política estadounidense actual.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿cómo es posible que la inteligencia que se suministra a los responsables políticos estadounidenses insista en que Rusia está implosionando económicamente y que Ucrania está ganando, en contra de lo que pueden ser hechos fácilmente observables sobre el terreno?.

Bueno, no hay problema; los think-tanks de Washington tienen grandes, grandes finanzas del Mundo Militar Industrial, con la preponderancia de estos fondos destinados a los neo-conservadores – y su insistencia en que Rusia es una pequeña «estación de gas» haciéndose pasar por un Estado, y no una potencia a ser tomada en serio.

Las garras de los neoconservadores desgarran a cualquiera que diga su «línea», y los think-tanks emplean a un ejército de «analistas» para elaborar informes «académicos» que sugieren que la industria rusa -en la medida en que existe- está implosionando. Desde el pasado mes de marzo, los expertos militares y económicos occidentales han estado prediciendo como un reloj que Rusia se ha quedado sin misiles, aviones no tripulados, tanques y proyectiles de artillería, y que está gastando su mano de obra lanzando oleadas humanas de tropas sin entrenamiento sobre las líneas de asedio ucranianas.

La lógica es simple, pero de nuevo errónea. Si una OTAN combinada lucha por suministrar proyectiles de artillería, Rusia, con una economía del tamaño de un pequeño Estado de la UE (lógicamente) debe estar en peor situación. Y si sólo nosotros (los EE.UU.) amenazamos a China lo suficientemente fuerte como para que no suministre a Rusia, entonces esta última acabará por quedarse sin municiones – y Ucrania, apoyada por la OTAN, «ganará».

La lógica entonces es que una guerra prolongada (hasta que se acabe el dinero) debe dar como resultado una Rusia desprovista de municiones, y Ucrania, apoyada por la OTAN, «ganará».

Este planteamiento es totalmente erróneo debido a diferencias conceptuales: La historia rusa es la de una guerra total que se libra en un largo enfrentamiento «sin cuartel» y sin concesiones contra una fuerza similar abrumadora. Pero lo que es inherente a esta idea es la convicción de que estas guerras se libran a lo largo de años y sus resultados están condicionados por la capacidad de aumentar la producción militar.

Desde el punto de vista conceptual, Estados Unidos abandonó en la década de 1980 su paradigma militar-industrial de posguerra para trasladar la fabricación a Asia y utilizar líneas de suministro «justo a tiempo». Efectivamente, Estados Unidos (y Occidente) cambiaron en la dirección opuesta hacia la «capacidad de sobrecarga», mientras que Rusia no lo hizo: Mantuvo viva la noción de sostenimiento que había contribuido a salvar a Rusia durante la Gran Guerra Patria.

Entonces, ¿los servicios de inteligencia occidentales volvieron a equivocarse; malinterpretaron la realidad? No, no se equivocaron. Su objetivo era otro.

Los pocos que acertaron fueron caricaturizados sin piedad como chiflados para que parecieran absurdos. Y la Inteligencia 101 se volvió a concebir como el negacionismo intencionado de todo pensamiento ajeno al Equipo, mientras la mayoría de los ciudadanos occidentales vivirían pasivamente abrazados al pensamiento de grupo, hasta que fuera demasiado tarde para que despertaran y cambiaran el peligroso rumbo en el que se habían embarcado sus sociedades.

Por lo tanto, los informes ucranianos no verificados (informes de enlace) que se sirven a los líderes occidentales no son un «fallo», sino una «característica» del nuevo paradigma de Inteligencia 101 destinado a confundir y embotar a su electorado.

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation