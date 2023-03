JACQUES BAUD SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA: «Los occidentales han llegado a un callejón sin salida”. Grégoire Lalieu.

Entrevista a Jacques Baud por Grégoire Lalieu.

02 de marzo 2023.

Un año después de la invasión de las tropas rusas, el canto de las armas no parece apagarse en Ucrania. China entró en la contienda, presentando propuestas para una solución pacífica de la crisis. Pero no han sido acogidas con mucho entusiasmo. Y por buenas razones, como analiza Jacques Baud, ninguna de las partes implicadas quiere deponer las armas por el momento. El antiguo coronel, que trabajó para la inteligencia suiza y la OTAN, analiza la dinámica que impulsa la continuación del conflicto en Ucrania. También denuncia la estrategia occidental de la guerra de desgaste: parece condenada al fracaso, y los ucranianos están pagando el precio.

Relativamente discreta hasta ahora en el conflicto de Ucrania, China ha presentado propuestas para poner fin a la guerra. ¿Cómo analiza este plan de paz chino?

En primer lugar, hay que utilizar las palabras adecuadas. No es un plan de paz y los chinos no lo llaman así. El Ministerio de Asuntos Exteriores presenta en su página web una «posición china sobre la solución política de la crisis ucraniana».

Sin embargo, todos los medios de comunicación mencionaron el «plan de paz» de China. ¿Cuál es la diferencia?

Occidente se ha referido a las propuestas chinas como un plan de paz para demolerlas mejor. Pero no se trata de un plan, ni siquiera de una hoja de ruta. Son propuestas, doce para ser exactos, que constituyen un marco conceptual para lograr una solución política al conflicto. Este marco conceptual podría utilizarse para otros conflictos, como demuestra claramente la primera propuesta sobre el respeto de la soberanía de los países. Así pues, podríamos imaginar que este marco presentado por las autoridades chinas podría aplicarse al conflicto entre China y Estados Unidos.

¿Prevén los chinos una guerra en Taiwán?

Sí, lo prevén. Han comprendido que es probable que el próximo gran conflicto estalle en esta región. Así que hay un elemento de anticipación en las propuestas chinas para la crisis ucraniana. Esto también se refleja en el segundo punto, que aboga por abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Otro principio importante es la indivisibilidad de la seguridad.

Este principio figura en el Acta Final de Helsinki de 1975, que constituyó la base de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Y el problema es que Occidente lo ha olvidado en Ucrania. Según este principio, la seguridad de un Estado no puede lograrse a expensas de la seguridad de los demás. Los rusos siempre han reivindicado este principio al denunciar el avance de la OTAN en Europa del Este y en Ucrania en particular.

También se refieren a este principio en relación con las armas nucleares que Estados Unidos quiere desplegar en Europa del Este: Rumanía, República Checa y Polonia. En teoría, estos misiles antibalísticos estarían destinados a contrarrestar posibles misiles iraníes. Pero su uso es dual, de modo que estas instalaciones también podrían utilizarse para lanzar misiles balísticos. Los rusos siempre han visto esto como un riesgo para su seguridad, por lo que invocan el principio de indivisibilidad de la seguridad reconocido por la OSCE.

Y así, los chinos también la invocan.

Estamos en una situación muy simétrica con Taiwán. La idea de los estadounidenses es asegurar esta isla militarizándola. Pero esto es percibido por China como un ataque no sólo a su seguridad, sino también a su soberanía. Recordemos que Taiwán no es un Estado independiente. Armar a Taiwán es como armar a Córcega. Por ello, los chinos se oponen a este proceso.

Si miramos más de cerca, las propuestas de China pueden aplicarse a Ucrania, Taiwán, pero también a muchos otros conflictos, como Palestina. Así que no se trata de un plan de paz hecho a medida para Ucrania, sino de propuestas para la resolución política de conflictos, incluido el ucraniano.

La reacción occidental a las propuestas chinas fue fría. Pero Volodymyr Zelensky afirmó que era «necesario» «trabajar» con Beijing para resolver el conflicto. ¿Qué opina de la reacción del Presidente ucraniano?

En principio, las relaciones entre Ucrania y China no eran tan malas. Al menos hasta 2021. Los chinos estaban dispuestos a invertir en Ucrania. Habían comprado la mayoría de las acciones de Motor Sich, uno de los mayores fabricantes mundiales de motores para aviones y helicópteros, fundado en 1907 y que había despegado literalmente durante la era soviética. Pero en marzo de 2021, el gobierno ucraniano decidió nacionalizar este gigante aeroespacial. Los chinos perdieron su inversión en la empresa. Obviamente, esto creó tensiones[1]. Pero no desembocó en un enfrentamiento entre Beijing y Kiev. Los chinos son pacientes y han sabido mantener unas relaciones, si no cordiales, al menos corteses.

Además, en la primavera de 2022, cuando Volodymyr Zelensky quiso iniciar las negociaciones, se puso en contacto con tres países para que actuaran como mediadores: Turquía, Israel y China. La idea de que Pekín participe en la resolución del conflicto no es nueva; lleva flotando en la mente de los ucranianos desde hace un año.

Pero por una vez, los occidentales y los ucranianos obviamente no están en la misma longitud de onda.

La lógica de Occidente es simple: o estás con nosotros o estás contra nosotros. China, por tanto, cae en el campo enemigo. Sin embargo, el pensamiento de los ucranianos no es descabellado. Han comprendido que Estados Unidos ha probado todos los medios a su alcance para presionar a Rusia. Y no está funcionando. China, en cambio, podría tener un oído más atento con Moscú. No en vano, los tres países elegidos como mediadores por Ucrania son países que no mantienen malas relaciones con Rusia. Israel y Turquía son incluso países que mantienen estrechas relaciones con Occidente y que están a caballo entre los dos mundos. Así que Ucrania piensa sin duda que China, con sus lazos con Rusia, podría ser un interlocutor pertinente para obligar a Rusia a negociar. No se podría aplicar el mismo pensamiento a Suiza, por ejemplo. Tradicionalmente ha sido mediadora en muchos conflictos. Pero ya no tiene credibilidad para entablar un diálogo con Moscú, porque ha abandonado su neutralidad histórica para alinearse con Occidente.

Mientras que el presidente ucraniano se mostró abierto a las propuestas chinas, Estados Unidos y la Unión Europea las enviaron inmediatamente a la papelera. ¿Por qué?

China tiene un historial de no injerencia en los asuntos internos de los países con los que coopera. Por lo tanto, China como mediador es una elección bastante lógica. Pero Occidente ve las cosas de otra manera. Ya en marzo de 2022, ordenaron a los ucranianos que abandonaran inmediatamente la idea de negociar con los chinos.

La estrategia occidental consiste en aislar a los adversarios en la escena internacional y luego imponerles condiciones que les permitan volver al concierto de las naciones. Evidentemente, esto está muy claro hoy con Rusia. Y, si la crisis ucraniana lo ha borrado un poco desde entonces, también quedó muy claro con China durante la crisis de Covid. Bajo el mandato de Donald Trump, se adoptaron toda una serie de medidas para tratar de culpar a China de la crisis sanitaria y aislarla en la escena internacional.

Sí, Donald Trump no hablaba del covid-19, sino del «virus chino».

Algunos políticos estadounidenses han sugerido incluso llevar a China ante un tribunal internacional para reclamar daños y perjuicios. De hecho, existe una especie de odio apenas disimulado hacia todo lo no occidental que pueda suplantar la primacía de Occidente en el mundo. China sigue siendo, por tanto, un objetivo prioritario para los estadounidenses. Otorgarle un papel de mediador en el conflicto ucraniano le daría credibilidad en la escena internacional. Y Occidente no quiere eso.

Por otra parte, intentan convencer a Pekín de manera bastante infantil para que aplique a los rusos las sanciones que ellos mismos han decidido. ¡Pero si ya están aplicando sanciones a China! Estos son literalmente los procedimientos de los patrocinadores de la mafia: te ponemos sanciones, y si no haces lo que te decimos, te ponemos nuevas sanciones; y ahora vas a aplicar sanciones a otros, de lo contrario añadiremos otras aún más severas. Los occidentales están en esta dinámica. Los chinos, en cambio, no tienen muchos reparos con la cuestión ucraniana. No tienen ninguna animadversión hacia este país. Y, obviamente, tampoco tienen animadversión hacia Rusia. Esto facilita un posible papel de mediación.

Sin pasar por China, ¿esperan aún los occidentales encontrar una solución política a la crisis ucraniana? ¿O pretenden continuar la guerra durante mucho tiempo?

Tengo una respuesta racional a su pregunta. Pero la respuesta occidental no es en absoluto racional. En una entrevista de finales de noviembre de 2022, el embajador suizo en Kiev -que también es amigo- explicó que Ucrania estaba ganando la guerra y que Rusia estaba en mala posición. Según su razonamiento, no era necesario negociar con los rusos, que necesitaban ayuda porque se habían quedado sin fuerzas. Al contrario, era necesario apoyar a Ucrania para que pudiera recuperar terreno y estar en mejor posición cuando llegaran las negociaciones.

Escribí un artículo para explicar lo errónea que es esta opinión desde el punto de vista fáctico y moral. Fácticamente errónea, porque Rusia no está en una mala posición y no está pidiendo negociaciones. También es moralmente errónea, porque si comparamos esta guerra con un partido de fútbol, estamos en la prórroga e intentamos marcar los dos goles que nos aseguren la victoria. Cueste lo que cueste. Pero es Ucrania la que está pagando. Todos los expertos, e incluso los políticos occidentales, entre ellos el Secretario de Estado Antony Blinken, señalan que Ucrania no conseguirá recuperar todos los territorios ocupados por Rusia. Es ilusorio pensar que los ucranianos mejorarán significativamente su postura antes de las negociaciones.

¿Cuál es entonces el objetivo de continuar la guerra?

Hacer la vida lo suficientemente difícil a los rusos como para que se harten y acepten negociar en los términos de la otra parte. El problema es que los que pagan el precio de esa política son los soldados ucranianos que están en una proporción de 1:10 con el ejército ruso. Se está jugando con las vidas de los ucranianos de una forma poco ética.

¿Es una guerra de desgaste lo que está teniendo lugar ahora en Ucrania?

Así ha sido desde el verano de 2022, cuando se alcanzó realmente el objetivo anunciado por Vladimir Putin de desmilitarizar Ucrania. Para entonces, la mayor parte de las capacidades militares de Ucrania estaban efectivamente destruidas, lo que llevó a Kiev a exigir más ayuda y armamento.

¿Y qué impulsó a Occidente a seguir este camino?

Occidente quería alargar el conflicto, asumiendo que el ejército ruso estaba perdiendo más hombres que el ucraniano. Como consecuencia, la población rusa se iba a cansar más rápidamente de la guerra. Pero la realidad es totalmente distinta. Ucrania pierde muchos más hombres que Rusia, donde el apoyo a Vladimir Putin se estabiliza en torno al 82%.

¿Por qué fracasó la estrategia occidental?

Tras lograr sus objetivos de desmilitarización y cuando empezaron a aumentar las entregas de armas a Ucrania, los rusos se dieron cuenta de que estaban ante una bañera que se vaciaba dejando el grifo abierto. A partir de entonces, no lanzaron ninguna operación de envergadura.

Los rusos consolidaron sus posiciones y respondieron a los ataques del ejército ucraniano, destruyéndolo poco a poco. El mensaje de Rusia es muy claro: si utilizáis un arma con un alcance de 30 km, avanzaremos 30 km para destruirla; si utilizáis misiles de 300 km, avanzaremos 300 km. Y así sucesivamente.

La retirada rusa de Kharkov y Kherson es bastante sintomática de la estrategia rusa y de los reveses del ejército ucraniano. En un mapa que analizaba la densidad de las tropas rusas un mes antes de la retirada, expliqué en mi libro[2] que Rusia tenía pocas tropas en esas zonas y que claramente no tenía intención de luchar allí. Cuando los ucranianos fingieron atacar, los rusos simplemente retiraron sus tropas con la idea de que el territorio puede recuperarse mientras que las vidas perdidas no pueden recuperarse. En el lado ucraniano, la lógica es la contraria. Sacrifican sus vidas por territorio. Como se hizo en el norte de Francia durante la Primera Guerra Mundial. El ejército ucraniano está llegando así al final de su capacidad humana.

Este factor demográfico es crucial y Estados Unidos no puede ignorarlo. ¿Por qué continuar esta guerra de desgaste prometiendo nuevas entregas de armas, como hizo Joe Biden cuando visitaba Kiev?

Seamos muy claros: todos los que hoy apoyan a Ucrania no tienen absolutamente ninguna consideración por ese país. No les importa lo que ocurra allí ni las pérdidas que puedan producirse. El objetivo de esta operación es perjudicar o incluso destruir a Rusia, sea cual sea el precio, que ellos mismos se cuidan de no pagar, pero que hacen pagar a los ucranianos.

Se habla mucho de los «esfuerzos» occidentales, con entregas de armas cada vez mayores…

Por supuesto, estamos entregando armas. Pero muchas de ellas son armas obsoletas o incluso chatarra. Por ejemplo, algunos misiles antitanque británicos entregados al ejército ucraniano estaban obsoletos y, por tanto, eran peligrosos para los ucranianos. Fíjense también en lo que está ocurriendo con los famosos tanques Leopard. Los españoles se los habían prometido, pero no pudieron encontrar suficientes de estos viejos tanques en buen estado y enviaron su segunda guarnición. Alemania había anunciado que formaría una alianza para proporcionar un batallón de modernos Leopard 2A6 y otro de viejos Leopard 2A4. Esto representaba unos 60 tanques en total. Al final, Berlín sólo pudo aceptar 14 Leopard 2A6. Otros países europeos se comprometieron a suministrar los modelos más antiguos, pero el ejército alemán ya no los utiliza, por lo que faltan incluso piezas de repuesto. En otras palabras, estos Leopard 2A4 que se enviarán a Ucrania serán piezas únicas. También me gustaría recordarles que los ucranianos tenían unos 2000 tanques hasta el verano pasado. Ahora todos se pelean por unos 50 tanques.

Cuando se pone esta información en perspectiva, es difícil ver cómo estos pocos tanques podrían cambiar la situación. Todo esto demuestra que detrás de sus bonitos discursos, los occidentales no tienen ninguna consideración por los ucranianos, todo es pura fachada.

El Ministro de Asuntos Exteriores y el ex Primer Ministro israelí explicaron que en la primavera de 2022, Kiev estaba dispuesta a negociar, pero que Estados Unidos se había opuesto. ¿Podría la situación sobre el terreno llevar ahora a Washington a aceptar las negociaciones?

Nos encontramos en una situación un tanto ambigua. Los estadounidenses ven que no van a salirse con la suya sobre el terreno. Por otro lado, se dice que Francia, Alemania e Italia le han dicho a Zelensky que necesita tener éxito en el campo de batalla, pues de lo contrario Europa ya no podría apoyarle. Podemos ver que la narrativa hasta ahora ha sido falsa, que se ha mentido sobre este conflicto y que la situación ha sido ventajosa para Rusia desde el principio.

Ahora el gran reto para Occidente es ser capaz de convertir una derrota en una victoria. Algunos dicen que será necesario negociar, porque no se puede conseguir nada sobre el terreno. Por el contrario, otros sostienen que el conflicto debe continuar para estar en mejores condiciones antes de negociar.

¿Esta es también la postura de Volodymyr Zelensky, que sigue exigiendo más armas?

A finales de febrero de 2022, a finales de marzo de 2022 y en agosto de 2022, el presidente ucraniano intentó negociar tres veces, pero Occidente pasó por alto estas tres fases. Debemos darnos cuenta de que Ucrania se ha vuelto totalmente dependiente de la ayuda occidental. Si esta ayuda cesa mañana, todo se derrumbará. En cierto modo, Occidente ha tomado como rehén a Volodymyr Zelensky. Así que Ucrania está ahora en una carrera hacia el fondo. Necesita una victoria para demostrar que debe seguir recibiendo ayuda.

Entendemos la dinámica que empuja a Washington y a Kiev a continuar el conflicto. ¿Y del lado ruso? En reacción a las propuestas chinas, el Kremlin declaró que «por el momento» no se daban las condiciones necesarias para una solución pacífica.

Por el momento, los rusos no tienen ningún incentivo para sentarse a la mesa de negociaciones. De hecho, Occidente ha demostrado que no desea el fin del conflicto, sino que lo alimenta constantemente suministrando armas a Kiev. Además, a finales de 2022, Angela Merkel, François Hollande, el expresidente ucraniano Petro Poroshenko y el actual, Volodymyr Zelensky, reconocieron que los acuerdos de Minsk firmados con Rusia para poner fin a la guerra en Donbass se habían celebrado con el único objetivo de ganar tiempo para que Ucrania pudiera rearmarse. Por lo tanto, los rusos están mucho menos dispuestos a negociar hoy si el objetivo es de nuevo ganar tiempo para rearmar a Ucrania. Los rusos están aún menos dispuestos a negociar mientras sigan destruyendo el ejército ucraniano, especialmente su potencial humano. Al tener la sartén por el mango sobre el terreno y no confiar en la palabra de Occidente, Rusia no ve ningún sentido en negociar ahora.

Al final, ¿ninguna de las partes implicadas quiere que la guerra termine?

Efectivamente, nos encontramos en una espiral que conduce a la continuación del conflicto. Occidente no quiere perder la cara. Ucrania no quiere abandonar la lucha demasiado fácilmente para mantener su imagen y el apoyo de Occidente. En cuanto a Rusia, si queremos llevarla a la mesa de negociaciones, tendremos que presentarle garantías mucho más elevadas que las que pudimos presentarle en la primavera de 2022.

¿ Hubiera sido necesario no bloquear los intentos previos de mediación en lugar de participar en esta guerra de desgaste?

Recordemos que el 25 de febrero, 24 horas después del inicio de la operación rusa, Volodymyr Zelensky había lanzado un primer llamamiento a la negociación. Todo era posible en aquel momento. Los rusos también estaban dispuestos a discutir. Su objetivo no era en absoluto la conquista territorial, era en cierto modo un objetivo funcional: no sólo proteger a la población del Donbass, sino también negociar la neutralización de Ucrania; Rusia había dado así un paso adelante tras el fracaso de los acuerdos de Minsk. Un paso que no era insalvable para los ucranianos. En efecto, la neutralización de Ucrania formaba parte de las propuestas que Volodymyr Zelensky estaba dispuesto a discutir en marzo de 2022. Pero habiendo fracasado estos intentos de mediación, los rusos pedirán ahora más.

¿Mal cálculo de los occidentales, entonces?

Anunciaron en marzo que Ucrania prácticamente había ganado la guerra. Vemos que en realidad no es así, que estaban haciendo planes y, sobre todo, que construyeron una estrategia sobre el viento. Los occidentales construyeron una estrategia sobre una situación tal y como deseaban que fuera y no sobre lo que realmente era. Ahora están encerrados en su propia narrativa, pero han llegado a un callejón sin salida. Cuando uno ve el último paquete de sanciones de la UE, en el que acaban prohibiendo la exportación de tazas de váter, se da cuenta de que los europeos están al límite de sus fuerzas y ya no tienen influencia sobre Rusia.

Para evitar la derrota, ¿podría Estados Unidos involucrarse más en el conflicto?

No es imposible y no estoy en la cabeza de los responsables americanos. Pero ustedes tienen un informe de la Rand Corporation que salió hace unas semanas, que recomienda evitar una guerra larga y recomienda al gobierno americano encontrar todas las vías posibles de negociación.

Cuanto más te involucras en un conflicto, más probabilidades tienes de fracasar si tu oponente tiene una capacidad mejor. Este es el caso de Rusia. Obama ya decía que no debíamos atacar a Rusia, porque tiene esa capacidad de escalada dominante, de escalada dominante: Rusia puede subir las muescas de un conflicto casi infinitamente, mientras que Occidente no puede.

Este país perdió 25 millones de hombres entre 1941 y 1945. Los rusos no quieren que eso se repita y es evidente que se han cubierto las espaldas. Por otra parte, Occidente está quemando sus propias capacidades militares para apoyar a Kiev y ya ha gastado 150.000 millones de dólares en un año. Eso es el doble del presupuesto de defensa de Rusia. Por otro lado, los rusos aún no han agotado su potencial militar. Y su economía sigue viento en popa, mientras que las economías de los países europeos se hunden. En Europa nos estamos dando cuenta de que, al querer atizar este conflicto, nos estamos poniendo en una situación cada vez más desfavorable.

*Jacques Baud es un antiguo coronel del Estado Mayor, ex miembro de la inteligencia estratégica suiza, especialista en Europa del Este. Se formó en los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Fue Jefe de Doctrina de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Como experto de la ONU en Estado de Derecho e instituciones de seguridad, diseñó y dirigió la primera unidad de inteligencia multidimensional de la ONU en Sudán. Ha trabajado para la Unión Africana y fue durante 5 años responsable de la lucha contra la proliferación de armas ligeras en la OTAN. Participó en conversaciones con los más altos responsables militares y de inteligencia rusos justo después de la caída de la URSS. Dentro de la OTAN, siguió de cerca la crisis ucraniana de 2014, y más tarde participó en programas de asistencia a Ucrania. Es autor de varios libros sobre inteligencia, guerra y terrorismo, en particular Le Détournement (SIGEST), Gouverner par les fake news, L’affaire Navalny, y Poutine, maître du jeu? (Max Milo).

Notas

[1] La empresa Skyrizon de Pekín cifra en 4.500 millones de dólares la factura para compensar los daños. (NOTA DEL EDITOR)

[2] Jacques Baud, Operación Z, Ed. Max Gillo, 2022.

Fuente original: Investig’Action