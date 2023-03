MANIQUEÍSMO E «IDEOLOGÍA DEL IMPERIO LIBERAL»: La eterna guerra cósmica de Biden contra el «mal» ruso. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

27 de febrero 2023.

En última instancia, el cambio llegará a la UE como resultado de un choque de intereses, facticidad, y posiblemente una gran implosión política o dos – pero sobre todo por los acontecimientos sobre el terreno en Ucrania a medida que avanza la ofensiva rusa.

Los apetitos del autócrata no pueden apaciguarse. Hay que oponerse a ellos. Los autócratas sólo entienden una palabra: «No». «No.» «No.» (Aplausos.). «No, no tomarás mi país.» «No, no te llevarás mi libertad.» «No, no me quitaréis mi futuro… Un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca podrá aliviar [borrar] el amor del pueblo por la libertad. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres. Y Ucrania – Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Jamás. (Aplausos.) Estad con nosotros. Estaremos con vosotros. Sigamos adelante… con el compromiso permanente de ser aliados no de la oscuridad, sino de la luz. No de la opresión, sino de la liberación. No del cautiverio, sino, sí, de libertad.

El discurso de Biden en Varsovia, completo con los efectos de iluminación y el telón de fondo dramático que recuerdan a su discurso en Liberty Hall en el que trató de retratar a su propia oposición MAGA (1) doméstica como una grave amenaza a la seguridad de Estados Unidos, recurre de nuevo al maniqueísmo radical para describir (esta vez) a Rusia, (el contrapunto externo a la amenaza MAGA estadounidense relacionada), como el fundamento de la batalla épica entre la luz y las fuerzas de la oscuridad. La eterna lucha que persiste – que debe ser luchada sin fin y ganada aplastantemente.

De nuevo, como en su discurso del Liberty Hall, Biden no ofreció ningún plan concreto. Aquí en Varsovia, con la arena del tiempo agotándose en su «proyecto» de Ucrania, y con los «realistas» estadounidenses y los «halcones» chinos ganando más tracción en casa, Biden elevó la lucha del plano literal al metafísico.

Con ello, trata de cimentar el arraigado espíritu misionero de Estados Unidos en una guerra cósmica «eterna» contra el «mal» ruso. Espera vincular a la clase dirigente estadounidense a la lucha metafísica por la «luz». Si Biden continúa en el cargo, espera por este medio, tanto «definirse» a sí mismo, como establecer esta lucha global general como algo vinculante para los estadounidenses, para el período que viene.

En pocas palabras, su marco metafísico pretende imponerse a los realistas que piden un cambio de política.

El maniqueísmo no es nada nuevo: es un antiguo culto con profundas raíces en el cristianismo latino (y es probable que Biden suscriba, al menos en parte, la idea de ver a Putin como el Demiurgo, el anti-Dios «oscuro»).

¿Funcionará? Bueno, esta es la lucha que se está librando en la política estadounidense. En el nivel superior, las élites están más preocupadas por el poder y el dinero que por la metafísica, por lo que el intento de Biden de trascender esta última y reunir un ejército «no de la oscuridad, sino de la luz; no de la opresión, sino de la liberación; no del cautiverio, sino, sí, de la libertad», más probablemente será considerado como un reflejo del síndrome de enajenación de Biden, su alejamiento de la realidad, su chifladura, en otras palabras.

Si muchos de los establishments solapados (el «Uniparty”) (2) quieren esta guerra, no será por virtuosismo, sino por el enriquecimiento del Complejo Militar Industrial (MIC) (3). Si estas últimas élites se alejan, es porque piensan que el MIC necesita tiempo para renovarse -y reabastecerse- para enfrentarse a China.

Las democracias del mundo defenderán la libertad hoy, mañana y siempre… Eso es lo que son los estadounidenses y eso es lo que hacen los estadounidenses, dijo Biden.

Pero el panorama político ya no es un monopolio del Equipo Biden. Trump respondió: «La Tercera Guerra Mundial nunca ha estado tan cerca»; y echó la culpa a «todos los belicistas y globalistas de ‘America Last’ en el Estado Profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y el complejo industrial de seguridad nacional». El ex presidente señaló en particular a Victoria Nuland, quien, dijo, estaba «obsesionada con empujar a Ucrania hacia la OTAN».

También el gobernador de Florida, DeSantis, insiste en que la administración Biden «ha dado a Kiev un cheque en blanco sin un objetivo estratégico claro». «No creo que nos interese entrar en una guerra de poder… por cosas como las fronteras [ucranianas] o Crimea», dijo DeSantis.

El senador republicano Hawley pronunció hace una semana un discurso reflexivo ante la Heritage Foundation:

Es difícil desafiar al ‘Unipartido’: Se han vuelto muy buenos contando su historia favorita. Por eso a cualquiera que les cuestione le llaman «antiamericano» o «marioneta de Vladimir Putin» desde cientos de sectores diferentes. Pero hoy quiero contarles otra cosa. Quiero decir la verdad. Y la verdad es que a los estadounidenses se les ha vendido una factura de mercancías. Nuestra actual política exterior no funciona. Se está desmoronando, y el Unipartidismo hace todo lo que puede para remendarla extendiendo cheques en blanco a otros países. En pocas palabras: «estamos demasiado comprometidos, atrapados en las garras de una ideología de imperio liberal.

¿Es esto suficiente para «cambiar las tornas»? O para llevar a un alto cargo del Estado Profundo al despacho de Biden y susurrarle: «¿Recuerdas lo que le pasó a Nixon?» «Es hora de que sueltes a Zelensky; (¡qué pena que Hunter acabe en la cárcel…!)».

Sin embargo, hay otro aspecto del recurso de Biden al maniqueísmo metafísico que tiene consecuencias reales y palpables. De nuevo, no es nuevo. Es más bien un caso de viejos demonios que vuelven a aparecer. Aquí estaba la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en la Conferencia de Seguridad de Munich, diciendo que «los países de la OTAN deben tomar el control de Moscú y reescribir por la fuerza la mentalidad de los ciudadanos rusos»: «Toda la población de Rusia debe ser reeducada para desarraigar cualquier rastro de sueños imperialistas» – afirmando que, sin una rehabilitación ordenada, «la historia se repetirá» y Europa nunca estará a salvo.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió de forma similar al 90% del mundo que no se ha puesto del lado de EE. UU./UE:

La neutralidad no es una opción, porque entonces te pones del lado del agresor… toma partido por la paz, por Ucrania, por el derecho internacional humanitario, y en estos tiempos esto significa también entregar munición para que Ucrania pueda defenderse.

Sí, junto a este maniqueísmo europeo, se vislumbra el borde de un nuevo racismo: un antiguo rizoma que tiene un zarcillo, largo tiempo enterrado en el nacionalismo radical ucraniano y con otros zarcillos enroscándose en las estructuras dominantes de la UE, mientras las euro-élites debaten pacientemente si Rusia fue insuficientemente «pacificada» tras la Segunda Guerra Mundial, o si se requiere una «rehabilitación» más radical.

El ascenso de esta clase que se considera con credenciales para decidir si la cultura rusa debe ser cancelada -y «recableada»- es una dinámica especialmente perniciosa en la política mundial. Ha ido empeorando tanto en Estados Unidos como en Europa, a medida que su guerra cultural se filtra a la geopolítica. Este sentimiento de superioridad e impunidad provoca por sí mismo un aumento de las tensiones y del riesgo de guerra.

A Wolfgang Streeck, Director Emérito del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades de Colonia (Alemania), le preguntaron por el significado de la expresión «Zeitenwende alemana» (punto de inflexión) del Canciller Scholtz. Así respondió:

El discurso Zeitenwende fue una respuesta a la intensificación de la presión… para que Alemania se alineara con la política exterior de Estados Unidos y, en particular, con la de la administración Biden. Lo que está claro es que la Zeitenwende de Scholz implica una promesa, sobre todo a Estados Unidos, de que Alemania actuará a partir de ahora, a diferencia del pasado, en línea con una visión del mundo dividido entre Occidente -y un imperio del mal, o mejor: varios imperios del mal, desde Rusia a China pasando por Irán….

(Nota Bene: Esto es puro Leo Strauss, canalizando el anterior maniqueísmo alemán explícito de Carl Schmitt).

Streeck continúa:

Entre [Alemania y EE.UU.] – y los diversos imperios del mal: La paz es posible, sólo temporal e intermitentemente, y sólo mientras disfrutemos de superioridad militar. En principio, nosotros y ellos estamos siempre enfrentados. La paz real requerirá un cambio de régimen que convierta a un imperio malvado en parte de nuestro imperio virtuoso, como resultado de su conversión a «nuestros valores». Es legítimo utilizar todos sus medios políticos, económicos y militares para lograr dicha conversión. Después de la Zeitenwende, las guerras estarán siempre a la vuelta de la esquina y debemos estar preparados para ellas. Lo que debería ayudar es que la «política exterior basada en valores» o «feminista» (Baerbock) de un imperio virtuoso sólo luche en guerras justas, ya que las guerras contra el mal no pueden ser injustas. La visión del mundo que subyace aquí no es la social-darwinista, en la que la historia es una batalla por la «supervivencia del más fuerte», sino la maniquea, en la que la historia es una lucha incesante entre el bien y el mal, en la que las fuerzas de la virtud deben hacer todo lo posible para prevalecer sobre las del mal. Antes de que hayan vencido, no puede haber verdadera paz, sólo alto el fuego por razones tácticas. Para que haya verdadera paz, nosotros, las fuerzas de la virtud, debemos prepararnos para la guerra. Hay una versión fuerte y otra débil de la retórica Zeitenwende. La versión fuerte implica que el mundo siempre fue así: ontológicamente maniqueo. Los que en el pasado tenían una visión diferente eran o bien débiles mentales, o bien cobardes que se dejaban engañar de buena gana por la propaganda enemiga, o bien traidores. Esto coincide esencialmente con la visión del mundo del ala Clinton del Partido Demócrata en Estados Unidos. La versión débil, la que obviamente prefiere Scholtz, es que el mundo ha cambiado recientemente: mientras que en el pasado permitía la coexistencia pacífica entre regímenes y países con diferentes intereses o «identidades» -de modo que se podía preferir la vida en paz a la victoria en la guerra-, ahora el enemigo se ha vuelto tan malvado que no hay alternativa moral que derrotarlo, cueste lo que cueste. Hoy en día, el mesianismo estadounidense parece haber emigrado a Europa. Al mismo tiempo, Bob Dylan tiene razón. Y los tiempos siguen cambiando. Cuánto tiempo puede permanecer el gobierno alemán tan sumiso a Estados Unidos como ha prometido serlo ahora es una cuestión abierta, teniendo en cuenta los riesgos que conlleva la cercanía territorial de Alemania al campo de batalla ucraniano, un riesgo que no comparte Estados Unidos. También existe presión por parte de Francia para que Alemania sea más europea y menos transatlántica en su perspectiva, y esto puede, con el tiempo, tener un impacto. Además, es probable que en algún momento Estados Unidos intente «europeizar» la guerra y retirarse, como intentó «vietnamizar» la guerra de Vietnam en la década de 1970, con la esperanza de que la Alemania posterior a la Zeitenwende pueda asumir la carga de patrocinar su guerra por poderes. En cuanto a Europa, puede que Estados Unidos no se oponga a que Alemania, Polonia y otros países sigan ayudando al gobierno ucraniano a perseguir su sueño de una victoria final sobre Rusia, a su propio coste y riesgo. Dado que Alemania y la UE han entregado su juicio político a Zelenskiy y Biden, y que toda discusión seria sobre los objetivos de la guerra -los términos de un acuerdo- ha quedado de facto excluida, se trata de una perspectiva bastante aterradora.

Si el análisis de Streeck es correcto, la ideología bidenesca que se apodera ahora de las altas esferas de Europa sugiere que la conversión de la UE a Zeitenwende hace casi imposible cualquier relación futura con Rusia. La convicción que esta clase tiene de sí misma como el futuro global, y de estar en el «lado correcto de la historia», mientras que los «otros» (Rusia y los «autócratas») sólo representan ese lado oscuro de la historia, excluye de hecho la mediación. La mediación con el «mal» es una tautología.

La realidad es que la UE está atenazada por el intento de imponer una «revolución cultural», en el sentido de que no basta con una amplia conformidad ciudadana con sus normas y «emergencias» culturales. Más bien, son sus procesos de pensamiento los que tienen que reflejarse plenamente en los modos de pensar, de manera que los actos y pensamientos de cada ciudadano reflejen el «pensamiento correcto» de la UE.

Vemos esto con la chica del cartel del partido de la guerra, Annalena Baerbock, sermoneando a los países no alineados que no hay espacio para la neutralidad cuando se trata de Ucrania: «O estáis con nosotros o contra nosotros»; y si es lo primero, ¡Entonces denos munición!

Pues bien, la revolución cultural ya está dando marcha atrás. Hoy, los Estados civilizatorios (Rusia, China, Irán, etc. y enlace) ven el futuro como suyo y ven a los globalistas despiertos -y sus estructuras económicas financiarizadas- como pasados de moda. Esta inversión es cada vez más evidente en la guerra popular en los EE.UU., pero no en Europa.

Pero, ¿puede cambiar la UE? – ya que todos los puentes por los que podría volver a conectar con el futuro se han quemado hace tiempo. En esencia, la UE es una apisonadora «ofensiva» que avanza cada vez más hacia «más Europa».

En última instancia, el cambio llegará a la UE como resultado de un choque de intereses, facticidad, y posiblemente una gran implosión política o dos – pero sobre todo por los acontecimientos sobre el terreno en Ucrania a medida que avanza la ofensiva rusa.

Hasta ahora, la realidad ha sido exorcizada de la «burbuja» de la Clase Acreditada. No está claro cómo reaccionará esta última cuando se rompa su «globo». Ya vemos signos de histeria incipiente.

Pero la conclusión es la siguiente: Cuando Estados Unidos comience su pivote para alejarse de Ucrania, y busque plenamente europeizar la guerra, la clase política no se verá ‘por el polvo’. Ésta pronto se dará cuenta de que, a pesar de todo su florido lenguaje de lucha en nombre de la «luz», el número de europeos dispuestos a morir para que Sebastopol se convierta en ucraniana será realmente escaso. Baerbock se encontrará sola, pues el resto del mundo ya se habra pasado a Rusia (ver aquí), ignorando sus burlas.

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Notas nuestras

(1) Make America Great Again(traducible como «Haz América grande otra vez» o «Que América vuelva a ser grande»),abreviado como MAGA, es un eslogan utilizado en la política estadounidense popularizado por Donald Trump en su exitosa campaña presidencial de 2016.

(2) Uniparty son los dos partidos de EEUU, Demócratas y Republicanos de acuerdo con los partidarios de Donald Trump. Ellos los consideran lo mismo y la batalla en los EEUU es contra el “Uniparty”

(3) El Complejo Militar-Industrial (MIC), el Complejo del petróleo, el gas y la minería (OGAM) y el Complejo de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (FIRE), son los tres grupos que controlan por completo el congreso y el senado norteamericanos.

Fuente: Strategic Culture Foundation