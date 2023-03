LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y LA DEFENSA DEL SALARIO. Jesús Faría.

Jesús Faría.

Ilustración: Fernando Vicente, España.

22 de febrero 2023.

Desde el punto de vista económico hay dos factores claves. Consolidar la recuperación productiva y, con ello, la generación de riqueza para distribuirla en forma de salarios y de inversión social en nuestro pueblo. Por otra parte, debemos incrementar el ingreso de divisas para estabilizar el mercado cambiario (el precio de la divisa) y poder combatir la especulación cambiaria que practican poderosos grupos económicos principalmente desde el exterior.

El ataque brutal del imperialismo yanqui contra el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana ha tenido lugar en todos los frentes, pero, especialmente, en el económico. Esta agresión ha provocado un daño dramático a nuestra economía con terribles consecuencias sociales. El salario de los trabajadores ha sido una de las principales víctimas. A partir de ahí, desde la derecha y la ultraizquierda se han desatado campañas de mentiras y manipulaciones con fines inconfesables, responsabilizando de ello al presidente Nicolás Maduro y ocultando deliberadamente los criminales efectos del bloqueo económico. A continuación, ofrecemos algunas ideas, que pudieran tener alguna utilidad en la confrontación con estas infamias orquestadas y financiadas desde el exterior.

¿Qué es el salario?

El salario es el ingreso generado en el proceso productivo, que perciben los trabajadores como remuneración de su trabajo. Los trabajadores que no generan ingresos directamente (salud, educación, etc.) obtienen sus sueldos y salarios, igualmente, de los ingresos provenientes de la producción. En el capitalismo, la burguesía explota al trabajador y presiona el salario a la baja para maximizar sus ganancias. En el socialismo, una parte del ingreso es destinado a los salarios y los excedentes son invertidos en el desarrollo de la sociedad. En general, el salario incide determinantemente en el bienestar de la población, la justicia social, el desarrollo económico y la estabilidad política, entre otras cosas.

¿Qué factores determinan los niveles salariales?

El salario y su dinámica dependen de múltiples factores. En términos generales podemos decir, por una parte, que una economía en crecimiento facilita el aumento salarial y si a ello le agregamos la estabilidad en los precios, ese incremento es más factible. Caída productiva y alta inflación actúan en dirección contraria. Por otra parte, conflictos y agitación política afectan el crecimiento y, por lo tanto, los salarios; en tanto que la estabilidad política contribuye a la confianza, al crecimiento y, con ello, a generar condiciones para aumentos salariales. Asimismo, naciones más desarrolladas y de mayor productividad tienen mejores condiciones para establecer mayores salarios, que las naciones subdesarrolladas. Tenemos también el signo ideológico del gobierno y, por consiguiente, el tipo de políticas que aplica. Gobiernos de la burguesía, en cualquier caso, presionan los salarios a la baja. Gobiernos socialistas están fundamentados en una férrea voluntad política para elevar sustancialmente los salarios. Además de ello, factores internacionales, climáticos, demográficos, etc., pueden tener una incidencia importante.

¿Cómo se comportaron los salarios en Venezuela antes de la revolución bolivariana?

Por ejemplo, desde el año 1950 el país fue conducido por gobiernos de derecha al servicio de la burguesía en forma de dictadura (hasta 1958) y de “democracia” (hasta 1998). En ellos siempre se privilegiaron los intereses de los grupos económicos nacionales y extranjeros, tomando decisiones en contra de los trabajadores y, obviamente, de sus salarios. Políticas neoliberales, como las ejecutadas bajo la tutela del FMI en los años 90, agudizaron aún más esta situación.

¿Cuál ha sido el desempeño de los salarios durante la revolución bolivariana?

En el país aún tenemos una sociedad capitalista, pero hay un gobierno revolucionario en transición al socialismo, que adopta políticas basadas en una remuneración digna de los trabajadores y una distribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador. Los salarios en particular y los ingresos de los trabajadores en general aumentaron a niveles históricos con la revolución bolivariana. Llegamos a posiciones de vanguardia en la región. Las políticas sociales elevaron en términos muy importantes la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto fue el resultado de una importante expansión productiva de la nación conjugada con la determinación del gobierno, de llevar a cabo una verdadera revolución en la distribución del ingreso.

¿Por qué se produjo un cambio en este desarrollo?

A partir del trágico fallecimiento del comandante Chávez, se activó una feroz agresión contra nuestro pueblo y las condiciones de desarrollo del país se deterioraron dramáticamente. La Guerra Económica desde el año 2013 escaló y se transformó en bloqueo económico a partir del 2017. La injerencia imperialista para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido feroz. Los conflictos políticos se agudizaron al extremo. Todo esto ocasionó un desplome histórico del ingreso nacional. Los desequilibrios de la economía se profundizaron dramáticamente. Obviamente, esto demolió las políticas sociales y los salarios.

¿Cómo ha incidido el bloqueo económico en el salario de los trabajadores y en las políticas sociales de la revolución en general?

Hay quienes desde la derecha y la ultraizquierda pretenden falsificar los hechos y atribuir al presidente Nicolás Maduro el drástico deterioro socioeconómico de la nación. Silencian el colosal impacto económico de la guerra declarada por Washington en contra de nuestro pueblo. Acá van unas cifras que nuestros enemigos tratan de ocultar cínicamente: i) El costo del bloqueo económico desde el 2017 asciende a 160 millardos de dólares. ii) Los ingresos petroleros por año bajaron de un promedio de 45 millardos de dólares a menos de mil millones en el año 2020. iii) Estos ingresos petroleros representaban en condiciones normales el 95% de los ingresos de divisas. iv). En cuanto a los ingresos del Estado, el 70% provenía de las exportaciones petroleras. Ahí están los recursos para que la economía crezca, para generar riqueza, para estabilizar los precios. Es una estafa política ocultar la responsabilidad determinante del bloqueo en las condiciones de vida de nuestro pueblo y, en especial, del salario. Incluso los más altos funcionarios del Casa Blanca han difundido todo tipo de testimonios sobre la brutalidad de los panes estadounidenses para destruir la economía venezolana a someter a nuestro pueblo a los mayores sacrificios como preámbulo al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Lo que estos genocidas manifiestan públicamente; la derecha, la ultraizquierda y ciertos “intelectuales” ocultan hipócritamente.

¿Es necesario aumentar el salario?

El aumento salarial es una de nuestras necesidades más urgentes. Nosotros hemos demostrado en el pasado que no solo hablamos de ello, sino que lo llevamos a la práctica, ubicando los salarios en los mayores niveles de la región latinoamericana. Sin embargo, esto no depende de un decreto, de un capricho o de un deseo. Junto a la voluntad política hay que disponer de los ingresos que serán distribuidos. Es absolutamente absurdo pensar que el presidente Nicolas Maduro pudiese incrementar los salarios y no lo hiciese por algún motivo.

¿Son viables las propuestas de aumento salarial de la derecha y la ultraizquierda o es parte de su demagogia?

La derecha y ultraizquierda han desatado una campaña de promesas fantasiosas, donde se ofrece aumentos del salario mínimo de 300, 400 o 500 dólares. Aunque desconocen el costo financiero de ese aumento para el Estado, estos demagogos sí saben perfectamente que esos recursos no están disponibles, porque el bloqueo económico de Washington se encargó de destruirlos.

Está claro que esas ofertas engañosas procuran desatar protestas que debiliten y, finalmente, derroquen al presidente Nicolas Maduro. Es decir, procuran activar el plan fracasado de Washington. Sus promotores van desde la derecha que fomentó las sanciones, pasando por individualidades de la “intelectualidad revolucionaria” que falsifican la realidad para atacar al gobierno revolucionario, hasta llegar a una organización de ultraizquierda radicalízala al calor del financiamiento otorgado por un prófugo de la justicia.

¿Tiene el gobierno del presidente Nicolas Maduro una política neoliberal?

Ese es uno de los disparates más repetidos en los últimos tiempos. Se trata de una mezcla de ignorancia y farsa. El neoliberalismo es un sistema social, político, ideológico y económico de entrega de la soberanía al imperialismo, de desmontaje del Estado, de abandono de las necesidades del pueblo, de ejercicio del poder político a través de la oligarquía financiera y sus partidos políticos, de establecimiento de una minúscula elite que desplaza a las masas populares… Nada de eso ocurre acá. Por el contrario, en su lugar observamos que el imperialismo ha desatado toda su furia para derrocar un gobierno revolucionario y entregárselo a la oligarquía financiera, todo ello en función del saqueo de nuestras riquezas… El resultado de esta histórica confrontación es que el imperialismo fracasó y con Nicolás Maduro a la cabeza derrotamos el zarpazo del neoliberalismo para el coloniaje. ¿Y dónde estaba la ultraizquierda? Escondida, tramando la traición más nauseabunda. Finalmente, quien califique a nuestro gobierno de neoliberal, tendrá que hacer lo mismo con los Partidos Comunistas de China, Vietnam y Cuba, así como también con Lenin y la NEP, que adoptaron y adoptan medidas similares a la revolución bolivariana.

¿De qué factores depende un aumento salarial en la coyuntura actual?

Desde el punto de vista económico hay dos factores claves. Consolidar la recuperación productiva y, con ello, la generación de riqueza para distribuirla en forma de salarios y de inversión social en nuestro pueblo. Por otra parte, debemos incrementar el ingreso de divisas para estabilizar el mercado cambiario (el precio de la divisa) y poder combatir la especulación cambiaria que practican poderosos grupos económicos principalmente desde el exterior. Dicha especulación se activa por razones económicas (enriquecimiento de los especuladores) e, igualmente, políticas (desestabilización del gobierno bolivariano). Frenando la especulación, estaríamos en capacidad de detener el alza inflacionaria de los precios. Obviamente, tendríamos también que continuar en la defensa de la estabilidad política, de nuestro gobierno socialista y de la soberanía nacional, que nos brindan condiciones para ocuparnos con el desarrollo económico y nos permiten invertir sus frutos en función del pueblo trabajador.

¿Aumentarán los salarios en el corto plazo?

Pese a las grandes adversidades (la mayor de ellas, el bloqueo yanqui), existen expectativas positivas en torno a la posibilidad de aumentar los salarios en el corto plazo. El país se está moviendo en la dirección correcta. Trabajadores, el Estado, sector privado, el contexto latinoamericano y caribeño, tienen un desempeño altamente favorable con relación a una mayor generación de ingresos y, por lo tanto, a la posibilidad de incrementos salariales.

Pero además de estos factores, la perspectiva de incrementar las exportaciones petroleras es muy positiva, lo cual es vital para una economía que desde hace un siglo se fundamenta en los ingresos petroleros. Esta es la principal fuente de ingresos, de divisas, de financiamiento, etc. de la nación.

Esta perspectiva se desprende de la crisis energética creada por la aventura guerrerista de los EEUU y la OTAN en Ucrania y la creciente necesidad de nuestro petróleo en el mundo. Altos precios se combinan con una demanda mundial de crudo, que reclama una mayor participación del petróleo venezolano, duramente impactado por las sanciones yanquis.

Hay que destacar que aun sin esta guerra y sin las criminales sanciones de las potencias occidentales contra la Federación de Rusia, que se han revertido en serias perturbaciones energéticas globales, nuestro país se encuentra también en condiciones mejoradas para seguir elevando los ingresos petroleros. Esta es la vía más expedita para una acelerada reanimación de la economía nacional, mayor ingreso fiscal para financiar políticas sociales y mayores sueldos de los trabajadores del sector público, así como crecientes ingresos de divisas para estabilizar el precio del dólar.

Pero todo esto tiene que estar acompañado de un gobierno socialista, como el de Nicolás Maduro, quien garantiza finalmente que los recursos obtenidos fluyan de manera creciente y equitativa en la población.

*Jesús Faría es un economista y político venezolano. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017. Faría es uno de los principales dirigentes del PSUV. Se ha desempeñado como profesor de Economía política en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela, es economista, politólogo e internacionalista, fue Viceministro de Seguridad Social del 2008 al 2009, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela durante el periodo 2011-2016, y ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela.

Fuente: PSUV