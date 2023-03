EL ESCENARIO ESTÁ LISTO PARA LA TERCERA GUERRA MUNDIAL HÍBRIDA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

28 de febrero 2023.

Después de la proclamación, los guerreros están equipados para atacar sin piedad a la entidad juzgada como perturbadora de la Armonía del Universo: en nuestro caso, los psicópatas straussianos neoconservadores y neoliberales comandados como perros rabiosos por las verdaderas élites estadounidenses.

Una poderosa sensación rítmica en tu piel y tu alma mientras te sumerges en una larga caminata bajo persistentes ráfagas de nieve, señaladas por paradas seleccionadas y conversaciones esclarecedoras, cristalizando vectores dispares un año después del inicio de la fase acelerada de la guerra de poder entre Estados Unidos/OTAN y Rusia.

Así te da la bienvenida Moscú: la capital indiscutible del mundo multipolar del siglo XXI.

Una larga meditación a pie nos impregna de cómo el discurso del presidente Putin, más bien un discurso civilizatorio , la semana pasada fue un cambio de juego en lo que respecta a la demarcación de las líneas rojas civilizatorias a las que todos nos enfrentamos ahora. Actuó como un poderoso taladro perforando la memoria a corto plazo, en realidad cero, del Oeste Colectivo. No es de extrañar que ejerciera un efecto un tanto aleccionador en contraste con la borrachera ininterrumpida de rusofobia del espacio de la OTAN.

Alexey Dobrinin, Director del Departamento de Planificación de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ha descrito correctamente

El discurso de Putin como

una base metodológica para comprender, describir y construir la multipolaridad.

Durante años, algunos de nosotros hemos estado mostrando cómo el mundo multipolar emergente se define, pero va mucho más allá, la interconectividad de alta velocidad, física y geoeconómica. Ahora, cuando llegamos a la siguiente etapa, es como si Putin y Xi Jinping, cada uno a su manera, estuvieran conceptualizando los dos vectores civilizatorios clave de la multipolaridad. Ese es el significado más profundo de la asociación estratégica integral Rusia-China, invisible a simple vista.

Metafóricamente, también dice mucho que el giro de Rusia hacia el este, hacia el sol naciente, ahora irreversible, era el único camino lógico a seguir cuando, para citar a Dylan, la oscuridad aparece en la aurora en todo el oeste.

Tal como está, con el Hegemón tambaleante y furioso perdido en su propio aturdimiento prefabricado, los verdaderos corredores del espectáculo alimentando con carne quemada a las «élites» políticas irremediablemente mediocres, China puede tener un poco más de libertad que Rusia, ya que El Reino Medio no está, todavía, bajo la misma presión existencial a la que se ha sometido Rusia.

Pase lo que pase a continuación geopolíticamente, Rusia es en el fondo un obstáculo gigante en el camino belicista del Hegemón: el objetivo final es la principal «amenaza» China.

La capacidad de Putin para evaluar nuestro momento geopolítico extremadamente delicado, a través de una dosis de realismo puro y altamente concentrado, es algo digno de contemplar. Y luego, el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, puso la guinda del pastel, llamando al desventurado embajador de los EE. UU. para que lo vistiera duramente: oh, sí, esto es guerra, híbrida y de otro tipo, y sus mercenarios de la OTAN, así como su hardware basura, son objetivos legítimos.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, ahora más que nunca disfrutando de su estado de «desconectado», lo dejó muy claro: «Rusia corre el riesgo de ser destrozada si detiene una operación militar especial (SMO) antes de lograr la victoria».

Y el mensaje es aún más agudo porque representa la señal pública para que los líderes chinos en Zhongnahhai comprendan: pase lo que pase a continuación, esta es la posición oficial inamovible del Kremlin.

Los chinos restauran el Mandato del Cielo

Todos estos vectores están evolucionando a medida que las ramificaciones del bombardeo de Nord Streams, el único ataque militar -con terrorismo industrial- jamás perpetrado contra la UE, dejan al Colectivo de Occidente paralizado, aturdido y confundido.

Perfectamente en tándem con el discurso de Putin, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China eligió el momento geopolítico/existencial para finalmente quitarse los guantes, con una floritura: ingrese al

US Hegemony and its Perils ensayo cum report, que se convirtió instantáneamente en un éxito masivo en los medios chinos, examinado con deleite en todo el este de Asia.

Esta enumeración vertiginosa de todas las locuras letales del Hegemón, durante décadas, constituye un punto de no retorno para la diplomacia china característica, hasta ahora caracterizada por la pasividad, la ambivalencia, la moderación real y la cortesía extrema. Así que tal cambio es otro “logro” orgulloso de la sinofobia absoluta y la hostilidad mendaz exhibida por los neoconservadores estadounidenses y los neoliberales-conservadores.

El erudito Quan Le señala que este documento puede considerarse como la forma tradicional, pero ahora con una redacción contemporánea, que los soberanos chinos usaron en su pasado milenario antes de ir a la guerra.

De hecho, es una proclamación axio-epistemo-política que justifica una guerra seria, que en el universo chino significa una guerra ordenada por un Poder Superior capaz de restaurar la Justicia y la Armonía en un Universo en problemas.

Después de la proclamación, los guerreros están equipados para atacar sin piedad a la entidad juzgada como perturbadora de la Armonía del Universo: en nuestro caso, los psicópatas straussianos neoconservadores y neoliberales comandados como perros rabiosos por las verdaderas élites estadounidenses.

Por supuesto, en el universo chino no hay lugar para “Dios”, mucho menos una versión cristiana; “Dios” para los chinos significa la trinidad Belleza-Bondad-Verdad, Principios Universales Celestiales Atemporales. El concepto más cercano a entender para un no chino es Dao: el Camino. Así el Camino a la trinidad Belleza-Bondad-Verdad representa simbólicamente Belleza-Bondad-Verdad.

Entonces, lo que hizo Beijing, y el Colectivo Occidente no tiene ni idea al respecto, fue emitir una proclamación axio-epistemo-política que explica la legitimidad de su búsqueda para restaurar los Principios Universales Celestiales Atemporales. Estarán cumpliendo el Mandato del Cielo, nada menos. Occidente no sabrá lo que les golpeó hasta que sea demasiado tarde.

Era predecible que, tarde o temprano, los herederos de la civilización china habrían tenido suficiente e identificarían formalmente, reflejando el análisis de Putin, al hegemón advenedizo como la principal fuente de caos, desigualdad y guerra en todo el planeta. Empire of Chaos, Lies and Plunder, en pocas palabras.

Para decirlo sin rodeos, en un lenguaje callejero, al diablo con esta mierda americana de hegemonía justificada por el «destino manifiesto».

Aquí estamos. ¿Quieres Guerra Híbrida? Le devolveremos el favor.

Volviendo a la Doctrina Wolfowitz

Un exasesor de la CIA ha emitido un informe bastante aleccionador sobre un guijarro en el camino rocoso: un posible final en Ucrania, ahora que incluso algunos loros dirigidos por la élite están contemplando una «salida» con una mínima pérdida de prestigio.

Nunca está de más recordar que allá por el año 2000, el año en que Vladimir Putin fue elegido por primera vez como presidente, en el mundo anterior al 11 de septiembre, el rabioso neoconservador Paul Wolfowitz estaba al lado de Zbig “Gran tablero de ajedrez” Brzezinski en una enorme Ucrania. Simposio estadounidense en Washington, donde descaradamente se entusiasmó con provocar a Rusia a ir a la guerra con Ucrania y se comprometió a financiar la destrucción de Rusia.

Todo el mundo recuerda la doctrina de Wolfowitz, que era esencialmente un refrito vulgar y vulgar de Brzezinski: para mantener la hegemonía permanente de EE.UU. era primordial prevenir la aparición de cualquier competidor potencial.

Ahora tenemos dos competidores pares expertos en tecnología que funcionan con energía nuclear unidos por una asociación estratégica integral.

Cuando terminé mi larga caminata rindiendo el debido respeto por parte del Kremlin a los héroes de 1941-1945, la sensación era ineludible de que, por mucho que Rusia sea un maestro de los acertijos y China un maestro de la paradoja, sus estrategas ahora están trabajando a tiempo completo en cómo devolver todos los hilos de la Guerra Híbrida contra el Hegemón.

Una cosa es segura: a diferencia de los estadounidenses jactanciosos, no esbozarán ningún avance hasta que ya estén en vigor.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuentes originales: The Saker y Strategig Culture Foundation

Fuente tomada y traducida: La casa de mi tía con colaboración de Federico Aguilera Klink