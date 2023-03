DE OPERACIÓN ESPECIAL A GUERRA A GRAN ESCALA. Alexander Dugin.

Alexander Dugin exclusivo para Al Mayadeen English.

25 de febrero 2023.

La culminación de este conflicto fue el inicio de la Operación Militar Especial. Los globalistas apoyaron activamente la militarización y la nazificación de Ucrania. Putin se rebeló contra esto porque entendió que el Occidente colectivo se estaba preparando para una campaña simétrica: «desmilitarizar» y «desnazificar» a la propia Rusia. Los liberales hicieron la vista gorda ante el rápido florecimiento del neonazismo rusofóbico en la propia Ucrania y, además, lo promovieron activamente, contribuyendo a su militarización en la medida de lo posible, mientras que la propia Rusia fue acusada de lo mismo: «militarismo» y «nazismo». , tratando de equiparar a Putin con Hitler. Rusia ha cambiado su paradigma del realismo a la Teoría de un Mundo Multipolar, ha rechazado directamente el liberalismo en todas sus formas y ha desafiado directamente a la civilización occidental moderna, negándole abiertamente el derecho a ser universal.

Ha pasado un año desde el inicio de la Operación Militar Especial Rusa en Ucrania. Comenzó precisamente como una Operación Militar Especial, hoy está claro que Rusia se ha encontrado en una guerra difícil y en toda regla. La guerra no tanto con Ucrania, como régimen, no con un pueblo (de ahí que se planteó inicialmente la demanda de desnazificación política), sino ante todo con el «Occidente colectivo», es decir, de hecho, con el bloque de la OTAN. (a excepción de la posición especial de Turquía y Hungría, que buscan permanecer neutrales en el conflicto: los países restantes de la OTAN participan en la guerra del lado de Ucrania de una forma u otra).

Este año de guerra destrozó muchas ilusiones que tenían todos los bandos del conflicto.

Occidente se equivocó en sus cálculos

Occidente, que esperaba la eficacia de una avalancha de sanciones contra Rusia y su aislamiento casi total de la parte de la economía, la política y la diplomacia mundial controlada por Estados Unidos y sus aliados, no tuvo éxito. La economía rusa se ha mantenido firme, no ha habido protestas internas y la posición de Putin no solo no ha vacilado, sino que se ha fortalecido. Rusia no podía ser coaccionada para que detuviera las operaciones militares, atacara la infraestructura técnico-militar de Ucrania o retirara las decisiones de anexar nuevas entidades. Tampoco hubo levantamiento de los oligarcas, cuyos bienes fueron incautados en Occidente. Rusia sobrevivió, aunque Occidente creía seriamente que caería.

Desde el comienzo mismo del conflicto, Rusia, al darse cuenta de que las relaciones con Occidente se estaban desmoronando, dio un giro brusco hacia los países no occidentales, especialmente China, Irán, los países islámicos, pero también India, América Latina y África, declarando clara y contrastantemente su determinación de construir un mundo multipolar. En parte, Rusia ya intentó antes fortalecer su soberanía, pero con vacilaciones, no consistentemente, volviendo constantemente a los intentos de integrarse en el Occidente global. Ahora esta ilusión finalmente se ha disipado, y Moscú simplemente no tiene otra salida que sumergirse de cabeza en la construcción de un orden mundial multipolar. Ya ha logrado ciertos resultados, pero aquí estamos al comienzo del camino.

Los planes rusos cambiaron drásticamente

Sin embargo, en la propia Rusia, no todo salió como se suponía. Aparentemente, el plan no era esperar a que Ucrania atacara Donbass y luego Crimea, que se estaba preparando durante los acuerdos de Minsk con el apoyo activo de las élites globalistas de Occidente -Soros, Nuland, el propio Biden y su gabinete-, sino atacar un golpe preventivo rápido y mortal contra Ucrania, apresurarse a asediar Kiev y obligar al régimen de Zelensky a capitular. Después de eso, Moscú planeaba llevar al poder a un político moderado (alguien como Medvedchuk) y comenzar a restaurar las relaciones con Occidente (como sucedió después de la reunificación con Crimea). No se planificaron reformas económicas, políticas o sociales significativas. Se suponía que todo permanecería exactamente como antes.

Sin embargo, todo salió muy mal. Después de los primeros éxitos reales, se hicieron evidentes grandes errores de cálculo en la planificación estratégica de toda la operación. El estado de ánimo pacífico del ejército, la élite y la sociedad, que no estaban preparados para una confrontación seria, ni con el régimen ucraniano, ni con el Occidente colectivo, tuvo su impacto en el desarrollo de la situación. La ofensiva se estancó, encontrando una resistencia desesperada y feroz de un adversario con un apoyo sin precedentes de la maquinaria militar de la OTAN. El Kremlin probablemente no tuvo en cuenta ni la preparación psicológica de los nazis ucranianos para luchar hasta el último ucraniano, ni la escala de la ayuda militar occidental.

Además, no tuvimos en cuenta los efectos de ocho años de intensa propaganda, que inculcaron por la fuerza la rusofobia y el nacionalismo histérico extremo en la sociedad ucraniana día tras día. Mientras que en 2014 la abrumadora mayoría del este de Ucrania (Novorossiya) y la mitad de Ucrania central tenían una disposición positiva hacia Rusia, aunque no tan radicalmente como los residentes de Crimea y Donbass, en 2022 este equilibrio ha cambiado. El nivel de odio hacia los rusos ha aumentado considerablemente y las simpatías prorrusas se han suprimido con violencia, a menudo mediante la represión directa, la violencia, la tortura y las palizas. En cualquier caso, los partidarios activos de Moscú en Ucrania se volvieron pasivos e intimidados, mientras que los que dudaron antes se pusieron finalmente del lado del neonazismo ucraniano,

Solo un año después, Moscú finalmente se dio cuenta de que no se trataba de una Operación Militar Especial, sino de una guerra en toda regla.

Ucrania se desempeñó relativamente bien

Ucrania estaba más preparada que nadie para las acciones de Rusia, ya que empezó a hablar de ellas en 2014, cuando Moscú no tenía ni remotas intenciones de ampliar el conflicto, y la reunificación con Crimea parecía suficiente. Si algo sorprendió al régimen de Kiev, fueron precisamente los fracasos militares de Rusia que siguieron a sus éxitos iniciales. Esto elevó enormemente la moral de una sociedad ya saturada de rusofobia rabiosa y nacionalismo exaltado. En algún momento, Ucrania decidió luchar contra Rusia en serio hasta el final. Kiev, dada la enorme ayuda militar de Occidente, creía en la posibilidad de la victoria, y esto se convirtió en un factor muy significativo para la psicología ucraniana.

El gran desastre para la élite pro-occidental rusa

Pero la mayor sorpresa de todas fue el comienzo mismo de la Operación Militar Especial para la élite pro-occidental liberal rusa. Esta élite estaba profundamente integrada en el mundo occidental a nivel individual, la mayoría mantenía sus ahorros (a veces gigantescos) en Occidente y participaba activamente en transacciones de valores y juegos bursátiles. La Operación Militar Especial en realidad puso a esta élite bajo una amenaza directa de ruina total. Y en la propia Rusia, esta práctica habitual comenzó a percibirse como una traición a los intereses nacionales. Por lo tanto, los liberales rusos, hasta el último momento, no creyeron que la Operación Militar Especial comenzaría, y cuando sucedió, contaron los días en que terminaría. Habiéndose convertido en una guerra larga y prolongada con un resultado incierto, la Operación Militar Especial fue un desastre para todo el segmento liberal de la clase dominante. Hasta ahora, algunos están haciendo intentos desesperados por detener la guerra (en cualquier término), pero ni Putin, ni las masas, ni Kiev, ni siquiera Occidente, lo aceptarían. Occidente ha notado la debilidad de Rusia, algo empantanada en el conflicto, y junto con Kiev llegará hasta el final en su supuesta desestabilización.

Aliados vacilantes y soledad rusa

Los amigos y aliados de Rusia también estaban parcialmente decepcionados por el primer año de la Operación Militar Especial. Muchos probablemente pensaron que nuestras capacidades militares eran tan sustanciales y bien afinadas que el conflicto con Ucrania debería haberse resuelto con relativa facilidad, y la transición a un mundo multipolar parecía para muchos ya irreversible y natural, mientras que los problemas que Rusia enfrentó en el camino llevaron a todos de vuelta a un escenario más problemático y sangriento.

Resultó que las élites liberales de Occidente estaban listas para luchar seria y desesperadamente para preservar su hegemonía unipolar, hasta la probabilidad de una guerra a gran escala con participación directa de la OTAN e incluso un conflicto nuclear en toda regla. China, India, Turquía y otros países islámicos, así como los estados africanos y latinoamericanos, no estaban preparados para tal cambio. Una cosa es acercarse a una Rusia pacífica, fortaleciendo silenciosamente su soberanía y construyendo estructuras regionales e interregionales no occidentales (¡pero tampoco antioccidentales!), y otra entrar en un conflicto frontal con Occidente. Por lo tanto, con todo el apoyo tácito de los partidarios de la multipolaridad (y sobre todo gracias a la política amistosa de la gran China), Rusia se quedó en esta guerra con Occidente, de hecho, sola.

Todo esto se hizo evidente un año después del inicio de la Operación Militar Especial.

Las fases de la guerra: Comienzo

El primer año de esta guerra tuvo varias fases. En cada uno de ellos cambiaron muchas cosas en Rusia, en Ucrania y en la comunidad mundial.

La primera fase abrupta del éxito ruso, durante la cual las tropas rusas atravesaron Sumy y Chernihov desde el norte y llegaron a Kiev, se encontró con un aluvión de furia en Occidente. Rusia demostró su seriedad al liberar el Donbass, y con una rápida carrera desde Crimea estableció el control sobre dos regiones más, Kherson y Zaporozhye. Esta fase duró los dos primeros meses. En una situación de éxitos demostrables, Moscú estaba lista para negociaciones que consolidaran las ganancias militares con las políticas. Kiev también aceptó a regañadientes las negociaciones.

2ª fase: El fracaso de los diálogos de paz imposibles

Pero entonces comenzó la segunda fase. Aquí los errores de cálculo militares y estratégicos en la planificación de la operación se hicieron sentir en toda su extensión. La ofensiva se estancó y, en algunas direcciones, Rusia se vio obligada a retirarse de sus posiciones. Rusia trató de ganar algo con las conversaciones de paz en Turquía. Pero falló.

Las negociaciones dejaron de tener sentido porque Kiev sintió que podía resolver el conflicto con herramientas militares a su favor. A partir de entonces, Occidente, habiendo preparado a la opinión pública con la furiosa rusofobia de la primera fase, comenzó a suministrar a Ucrania todo tipo de armas letales en una escala sin precedentes.

3ra fase: Punto muerto № 1

En el verano de 2022, la situación comenzó a estancarse, aunque Rusia tuvo cierto éxito en algunas áreas. La segunda fase duró hasta agosto. Durante este período, la contradicción entre la idea inicial de la Operación Militar Especial como un conjunto rápido y rápido de ataques militares precisos, que pronto debería haber entrado en la fase política, y la necesidad de realizar operaciones de combate contra un enemigo fuertemente armado, que tenía logística, inteligencia, tecnología, comunicaciones y apoyo político de todo Occidente, se hizo evidente en su totalidad. Y ahora el frente era de una longitud enorme.

Mientras tanto, Moscú trató de continuar dirigiendo la Operación Militar Especial de acuerdo con el escenario original sin desear perturbar a la sociedad en su conjunto o dirigirse directamente a la gente. Esto creó una contradicción en los sentimientos en el frente y en casa, y provocó desacuerdos en el mando militar. El liderazgo ruso no quería dejar que la guerra entrara en la sociedad, posponiendo en todos los sentidos el imperativo de la movilización parcial, que se había atrasado en ese momento.

Durante este período, Kiev y Occidente en general recurrieron a tácticas terroristas: matar civiles en la propia Rusia, volar el puente de Crimea y volar los gasoductos Nord Stream.

4ª fase: Contraataques de Ucrania

Así entramos en la Fase 4, que estuvo marcada por una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Járkov, que hasta ese momento ya había pasado parcialmente bajo control ruso. Los ataques de los ucranianos en el resto del frente también se intensificaron, y la entrega masiva de unidades HIMARS y el suministro del sistema seguro de comunicaciones por satélite Starlink a las tropas ucranianas, en combinación con una serie de otros medios militares y técnicos, crearon serios problemas para el ejército ruso, para lo cual no estaba preparado. La retirada en la región de Kharkov, la pérdida de Kupyansk e incluso la ciudad de Krasnyy Liman en el DNR fue el resultado de la «media guerra» inicial. Fue en este punto que la Operación Militar Especial se convirtió en una guerra en toda regla. Más precisamente,

5ª fase: Despertar parcial de Rusia

Estos fracasos fueron seguidos por la quinta fase que cambió el curso de los acontecimientos. El anuncio de la movilización parcial, la remodelación de la cúpula militar, la creación del Consejo Coordinador de Operaciones Especiales, el traslado de la industria militar a un régimen más duro, el endurecimiento de las penas por incumplimiento de la orden de defensa estatal, etc. . La culminación de esta fase fue el referéndum sobre la adhesión a Rusia en cuatro temas – la DNR, la LNR y las regiones de Kherson y Zaporozhye, la decisión de Putin de permitirles unirse a Rusia, y su discurso ideológico fundamental en esta ocasión el 30 de septiembre, en en el que afirmó, por primera vez, con toda franqueza, la oposición de Rusia a la hegemonía liberal occidental, su determinación total e irreversible de construir un mundo multipolar,

En su posterior discurso de Valdai, Putin reiteró y desarrolló las tesis principales. Aunque Rusia ya se vio obligada a entregar Kherson después de eso, mientras aún estaba en retirada, se detuvieron los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se reforzó la defensa de las fronteras controladas y la guerra entró en una nueva fase. Como siguiente paso de la escalada, Rusia comenzó la destrucción regular de la infraestructura militar-técnica y, a veces, incluso energética de Ucrania con imparables ataques con misiles.

Sexta fase: Nuevo equilibrio. Punto muerto № 2

Pero gradualmente el frente se estabilizó y se desarrolló un nuevo punto muerto. Ahora ninguno de los adversarios podía cambiar el rumbo. Rusia se ha reforzado con una reserva movilizada. Moscú apoyó a los voluntarios y especialmente al «grupo» de Wagner, que logró un éxito significativo al cambiar el rumbo en los teatros de guerra locales.

Esta fase ha durado hasta ahora. Se caracteriza por un relativo equilibrio de poder. Ambas partes no pueden lograr éxitos decisivos y decisivos en este estado. Pero Moscú, Kiev y Washington están dispuestos a continuar el enfrentamiento mientras sea necesario.

Uso de armas nucleares: últimos argumentos

La gravedad de la confrontación de Rusia con Occidente ha planteado la cuestión de la probabilidad de que este conflicto se convierta en uno nuclear. El uso de Armas Nucleares Tácticas (TNW) y Armas Nucleares Estratégicas (SNW) se discutió en todos los niveles, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación. Dado que ya estábamos hablando de una guerra en toda regla entre Rusia y Occidente, tal perspectiva dejó de ser puramente teórica y se convirtió en un argumento que varias partes en el conflicto mencionan cada vez más.

Cabe hacer algunos comentarios al respecto.

A pesar de que la situación actual de la tecnología nuclear está profundamente clasificada, y nadie puede estar completamente seguro de cómo son realmente las cosas en esta área, se cree (y probablemente no sin razón) que las capacidades nucleares de Rusia, así como la los medios para usarlos a través de misiles, submarinos y otras formas, son suficientes para destruir a los Estados Unidos y los países de la OTAN. Por el momento, la OTAN no tiene medios suficientes para protegerse de un posible ataque nuclear ruso. Por lo tanto, en caso de emergencia, Rusia puede recurrir a este último argumento. Putin describió lo que quería decir con esto: Esencialmente, si Rusia enfrenta una derrota militar directa a manos de los países de la OTAN y sus aliados, ocupación y pérdida de soberanía, Rusia puede usar armas nucleares.

Soberanía nuclear: sólo dos instancias

Al mismo tiempo, Rusia también carece de equipos de defensa aérea que la protejan de manera confiable de un ataque nuclear estadounidense. En consecuencia, el estallido de un conflicto nuclear a gran escala, sin importar quién golpee primero, será casi con certeza un apocalipsis nuclear y la destrucción de la humanidad, y posiblemente de todo el planeta. Las armas nucleares, especialmente en vista de las SNW, no pueden ser utilizadas de manera efectiva por una sola de las partes. El segundo respondería, y bastaría con que la humanidad ardiera en fuego nuclear. Obviamente, el solo hecho de poseer armas nucleares significa que en una situación crítica pueden ser utilizadas por gobernantes soberanos, es decir, por las más altas autoridades de los Estados Unidos y Rusia. Casi nadie más es capaz de influir en tal decisión sobre el suicidio global. Ese es el punto de la soberanía nuclear. Putin ha sido bastante franco sobre los términos del uso de armas nucleares. Obviamente, Washington tiene sus propios puntos de vista sobre el problema, pero está claro que en respuesta a un hipotético ataque de Rusia, también tendrá que responder de manera simétrica.

¿Podría llegar a eso? Creo que podría

Líneas rojas nucleares

Si el uso de SNW es casi seguro el fin de la humanidad, solo se usará si se cruzan las líneas rojas. Esta vez, muy graves. Occidente ignoró las primeras líneas rojas que Rusia identificó antes del inicio de la Operación Militar Especial, convencido de que Putin estaba mintiendo. Occidente estaba convencido de ello, en parte desinformado por la élite liberal rusa, que se negaba a creer en la seriedad de las intenciones de Putin. Pero estas intenciones deben ser tratadas con mucho cuidado.

Entonces, para Moscú, las líneas rojas, cruzar las cuales estarían cargadas con el comienzo de una guerra nuclear, son bastante obvias, y suenan así: una derrota crítica en la guerra en Ucrania con la participación directa e intensa de los Estados Unidos y Países de la OTAN en conflicto. Estábamos en el umbral de esto en la 4ª fase de la Operación Militar Especial, cuando, de hecho, todo el mundo hablaba de TNW y SNW. Solo algunos éxitos del ejército ruso que se basaban en medios convencionales de armas y guerra calmaron la situación hasta cierto punto. Pero, por supuesto, no lo han eliminado por completo. Para Rusia, el tema de la confrontación nuclear se eliminará definitivamente de la agenda solo después de que logre la victoria total. Hablaremos un poco más adelante de en qué consistirá esa victoria.

Occidente no tiene ningún motivo para usar armas nucleares

Para Estados Unidos y la OTAN, en la situación en la que se encuentran, no existe ninguna motivación para utilizar armas nucleares en un futuro previsible. Solo se utilizarían en respuesta a un ataque nuclear ruso, que no ocurriría sin una razón fundamental (es decir, sin una amenaza grave, o incluso fatal, de un ataque militar). Incluso si uno imagina que Rusia tomaría el control de toda Ucrania, eso no acercaría a los EE. UU. a las líneas rojas. En cierto sentido, Estados Unidos ya ha logrado mucho en su confrontación con Rusia: descarriló una transición pacífica y tranquila hacia la multipolaridad, aisló a Rusia del mundo occidental y la condenó a un aislamiento parcial, logró demostrar cierta debilidad de Rusia en la esfera militar y técnica, impuso sanciones graves, contribuyó al deterioro de Rusia’ s imagen entre quienes eran sus aliados reales o potenciales, actualizó su propio arsenal militar y técnico, y probó nuevas tecnologías en situaciones de la vida real. Si se puede vencer a Rusia por otros medios, en lugar del exterminio mutuo, el Occidente colectivo estará más que feliz de hacerlo. Por cualquier medio, excepto nuclear. En otras palabras, la posición de Occidente es tal que no tienen motivos para ser los primeros en utilizar armas nucleares contra Rusia, incluso en un futuro lejano. Pero Rusia sí. la posición de Occidente es tal que no tienen motivos para ser los primeros en utilizar armas nucleares contra Rusia, incluso en un futuro lejano. Pero Rusia sí. la posición de Occidente es tal que no tienen motivos para ser los primeros en utilizar armas nucleares contra Rusia, incluso en un futuro lejano. Pero Rusia sí.

Pero aquí todo depende de Occidente. Si no se conduce a Rusia a un callejón sin salida, esto se puede evitar fácilmente. Rusia destruirá a la humanidad solo si la propia Rusia es llevada al borde de la destrucción.

Kiev: esta figura está condenada en cualquier caso

Finalmente, está Kiev. Kiev se encuentra en una situación muy difícil. Zelensky ya pidió una vez a sus socios y patrocinadores occidentales que lanzaran un ataque nuclear contra Rusia después de que un misil ucraniano cayera en territorio polaco. ¿Cuál fue su idea?

El hecho es que Ucrania está condenada en esta guerra desde todos los puntos de vista. Rusia no puede perder, porque su línea roja es su derrota. Entonces todos perderán.

El Occidente colectivo, incluso si pierde algo, ya ha ganado mucho, y ninguna amenaza crítica para los países europeos de la OTAN, y mucho menos para los propios Estados Unidos, proviene de Rusia. Todo lo demás que se diga al respecto es pura propaganda.

Pero Ucrania en esta situación, en la que se ha encontrado varias veces en su historia, entre el martillo y el yunque, entre el Imperio (blanco o rojo) y Occidente, está condenada. Después de todo, los rusos no harán ninguna concesión y resistirán hasta la victoria. Una victoria de Moscú significaría la derrota total del régimen nazi pro-occidental de Kiev. Y como estado nacional soberano, no habrá Ucrania ni siquiera en un futuro lejano. Y es en esta situación que Zelensky, en imitación parcial de Putin, está listo para “presionar el botón nuclear”. Como no habrá Ucrania, es necesario destruir a la humanidad. En principio, está de moda entender esto, está bastante en la lógica del pensamiento terrorista. Lo único es que no tiene botón rojo, porque Ucrania no tiene soberanía, ni nuclear ni de otro tipo.

Pedirle a los EE.UU. y a la OTAN que cometan un suicidio global en nombre de la “nezalezhnost” ucraniana, es decir, la “independencia” (que no es más que una ficción) es ingenuo, por decir lo menos. Armas sí, dinero sí, apoyo mediático sí claro, apoyo político sí. ¿Pero nucleares?

La respuesta es demasiado obvia para darla. ¿Cómo se puede creer seriamente que Washington, sin importar cuán fanáticos sean los partidarios del globalismo, la unipolaridad y el mantenimiento de la hegemonía a toda costa, gobiernan allí hoy, irá a la destrucción de la humanidad por el grito de guerra nazi ucraniano «Gloria a los héroes»? !» Incluso perdiendo toda Ucrania, Occidente no pierde mucho, y el régimen nazi de Kiev y sus sueños de grandeza mundial, por supuesto, colapsarán.

En otras palabras, las líneas rojas de Kiev no deben tomarse en serio. Zelensky actúa como un verdadero terrorista. Ha tomado como rehén a todo un país y amenaza con destruir a la humanidad.

El fin de la guerra: los objetivos de Rusia

Después de un año de guerra en Ucrania, está absolutamente claro que Rusia no puede perder en ella. Este es un desafío existencial: ¿ser o no ser un país, un estado, un pueblo? No se trata de adquirir territorios en disputa ni del equilibrio de la seguridad. Fue hace un año. Las cosas son mucho más agudas ahora. Rusia no puede perder, y cruzar esta línea roja nuevamente nos remite al amanecer del apocalipsis nuclear. En este tema, todos deberían ser claros: esta no es solo la decisión de Putin, sino la lógica de todo el camino histórico de Rusia, que en todas las etapas ha luchado contra la caída en la dependencia de Occidente, ya sea la Orden Teutónica, la Polonia católica, la burguesía. Napoleón, el racista Hitler o los globalistas modernos. Rusia será libre o nada lo será.

Victoria mínima

Ahora debemos considerar, ¿qué es la victoria para Rusia? Hay tres opciones aquí.

La escala mínima de victoria para Rusia podría, bajo ciertas circunstancias, consistir en poner todos los territorios de las 4 nuevas entidades – las regiones DNR, LNR, Kherson y Zaporozhye – bajo el control total de Rusia. Paralelamente a este desarme de Ucrania y plenas garantías de su estatus neutral en el futuro previsible. Mientras tanto, Kiev tiene que reconocer y aceptar el estado actual de las cosas. Con esto, el proceso de paz puede comenzar.

Sin embargo, tal escenario es muy poco probable. Los éxitos relativos del régimen de Kiev en la región de Kharkov han dado a los nacionalistas ucranianos la esperanza de poder derrotar a Rusia. Su feroz resistencia en Donbass demuestra su intención de resistir hasta el final, revertir el curso de la campaña y emprender una contraofensiva nuevamente, contra todos los nuevos súbditos de la Federación Rusa, incluida Crimea. Y casi no hay posibilidad de que las actuales autoridades de Kiev estén de acuerdo con tal fijación del statu quo.

Para Occidente, sin embargo, esta sería la mejor solución, ya que una pausa en las hostilidades podría usarse como los acuerdos de Minsk para militarizar aún más a Ucrania. La propia Ucrania, incluso sin estas áreas, sigue siendo un territorio enorme, y la cuestión del estatus neutral se confundiría a la moda en términos ambiguos.

Moscú entiende todo esto; Washington lo entiende algo peor. Y el liderazgo actual de Kiev no quiere entenderlo en absoluto.

Victoria media: Liberación de Novorossia

La versión intermedia de la victoria para Rusia sería la liberación de todo el territorio de la histórica Novorossiya, que incluye Crimea, 4 nuevos súbditos de la Federación Rusa y tres regiones más: Kharkov, Odessa y Nikolaev (con partes del oblast de Dnepropetrovskaya y Poltava). Esto completaría la división lógica de Ucrania en partes oriental y occidental, que tienen diferentes historias, identidades y orientaciones geopolíticas. Tal solución sería aceptable para Rusia y ciertamente sería percibida como una victoria muy real, completando lo que se inició y luego se interrumpió en 2014.

También convendría a Occidente, cuyos planes estratégicos serían más sensibles a la pérdida de la ciudad portuaria de Odessa. Pero incluso eso no es tan crucial, debido a la presencia de otros puertos del Mar Negro: Rumania, Bulgaria y Turquía de los tres países de la OTAN (no miembros potenciales, sino miembros reales de la Alianza).

Está claro que tal escenario es categóricamente inaceptable para Kiev, aunque aquí se debe hacer una advertencia. Es categóricamente inaceptable para el actual régimen y la actual situación militar-estratégica. Si se trata de la liberación completa y exitosa de los cuatro nuevos sujetos de la Federación y la posterior expansión de las tropas rusas a las fronteras de las tres nuevas regiones, tanto el ejército ucraniano como el estado psicológico de la población, el potencial económico y político el propio régimen de Zelensky estará en un estado muy diferente. La infraestructura de la economía seguirá siendo destruida por los ataques rusos, y las derrotas en los frentes llevarán a una sociedad, ya agotada y sangrando por la guerra, al completo abatimiento. Quizás habrá un gobierno diferente en Kiev, y no se puede descartar que también haya un cambio de gobierno en Washington, donde cualquier gobernante realista ciertamente reducirá la escala de apoyo a Ucrania, simplemente calculando sobriamente los intereses nacionales de los Estados Unidos sin una creencia fanática en la globalización. Trump es un ejemplo vivo de que esto es bastante posible y no mucho más allá del ámbito de la probabilidad.

En una situación de victoria media, es decir, la liberación completa de Novorossia, sería extremadamente beneficioso para Kiev y para Occidente pasar a acuerdos de paz para preservar el resto de Ucrania. Podría establecerse un nuevo Estado que no tendría las restricciones y obligaciones actuales, y podría convertirse -poco a poco- en un baluarte para cercar a Rusia. Para salvar al menos al resto de Ucrania, el proyecto de Novorossiya sería bastante aceptable y, a la larga, sería bastante beneficioso para el Occidente colectivo, incluso para una futura confrontación con la Rusia soberana.

Victoria total: Liberación completa de Ucrania

Finalmente, una victoria completa para Rusia sería liberar todo el territorio de Ucrania del control del régimen nazi pro-occidental y recrear la unidad histórica tanto del estado de los eslavos orientales como de la gran potencia euroasiática. Entonces la multipolaridad se habría establecido de forma irreversible y habríamos puesto patas arriba la historia humana.

Además, solo una victoria de este tipo permitiría implementar completamente los objetivos establecidos desde el principio: la desnazificación y la desmilitarización, porque sin el control total del territorio militarizado y nazificado, esto no se puede lograr.

Pero incluso bajo esta opción, Occidente no habría sufrido daños críticos en un sentido militar-estratégico y más aún en un sentido económico. Rusia habría quedado aislada de Occidente y satanizada. Su influencia en Europa se reduciría a cero, si no a menos. La comunidad atlántica se habría consolidado más que nunca ante tan peligroso enemigo, y Rusia, excluida del Occidente colectivo y aislada de la tecnología y las nuevas redes, tendría en su interior una enorme masa de población no del todo leal , si no hostil, y cuya integración en una sola estructura social requeriría un esfuerzo extraordinario por parte de un país ya cansado de la guerra.

Y Ucrania en sí misma no estaría bajo ocupación, sino como parte de un solo pueblo, sin ninguna infracción sobre la base étnica y abierta a cualquier perspectiva para ocupar puestos en el gobierno de todo tipo y moverse libremente por todo el territorio de la Gran Rusia. Si se quisiera, esto podría verse como “la anexión de Rusia a Ucrania”, y la antigua capital del Estado ruso volvería a estar en el centro del mundo ruso, en lugar de en su periferia.

Naturalmente, en este caso, la paz vendría por sí sola, y no tendría sentido negociar sus términos con nadie.

Así debe pensarse en un análisis equilibrado y objetivo, libre de toda propaganda.

Cambiando la fórmula Rusia-IR: Del realismo al conflicto de civilizaciones

Hay una última cosa que vale la pena considerar al analizar el primer año de la Operación Militar Especial. En esta ocasión se trata de una valoración teórica de la transformación que ha provocado la guerra de Ucrania en el espacio de las Relaciones Internacionales.

Aquí tenemos la siguiente imagen. La administración de Joe Biden, al igual que Bill Clinton, el neoconservador George Bush Jr. y Barak Obama, está rígidamente del lado del liberalismo en las relaciones internacionales. Ven el mundo como global y gobernado por el Gobierno Mundial por encima de las cabezas de todos los estados-nación. Incluso los propios EE. UU., a sus ojos, no son más que una herramienta temporal en manos de una élite mundial cosmopolita. De ahí la aversión e incluso el odio de los demócratas y globalistas por cualquier forma de patriotismo estadounidense y por la identidad muy tradicional de los estadounidenses.

Para los partidarios del liberalismo en las relaciones internacionales, cualquier Estado Nacional es un obstáculo para el Gobierno Mundial, y un Estado Nacional soberano fuerte que desafía abiertamente a la élite liberal es el verdadero enemigo que debe ser destruido.

Después de la caída de la URSS, el mundo dejó de ser bipolar y se convirtió en unipolar, y la élite globalista, los partidarios del liberalismo en las RI, se apoderaron de las principales palancas de la gestión de la humanidad.

La Rusia derrotada y desmembrada, como remanente del segundo polo bajo el gobierno de Yeltsin, aceptó estas reglas del juego y estuvo de acuerdo con la lógica de los liberales en las RI. Moscú solo tenía que integrarse en el mundo occidental, desprenderse de su soberanía y comenzar a jugar según sus reglas. El objetivo era obtener al menos algún estatus en el futuro Gobierno Mundial, y los nuevos altos mandos oligárquicos hicieron todo lo posible para encajar en el mundo occidental a toda costa, incluso de forma individual.

Desde entonces, todas las universidades de Rusia se han puesto del lado del liberalismo en la cuestión de las Relaciones Internacionales. El realismo en RI fue olvidado (aunque lo supieran), equiparado con «nacionalismo», y la palabra «soberanía» no se pronunció en absoluto.

Todo cambió en la política real (pero no en la educación) con la llegada de Putin. Putin era un realista acérrimo en Relaciones Internacionales y un partidario radical de la soberanía. Al mismo tiempo, compartía plenamente la opinión de universalidad de los valores occidentales y consideraba que el progreso social y científico-tecnológico de Occidente era el único camino para desarrollar la civilización. En lo único que insistió fue en la soberanía. De ahí el mito de su influencia en Trump. Fue el realismo lo que unió a Putin y Trump. De lo contrario, son muy diferentes. El realismo no está en contra de Occidente, está en contra del liberalismo en las Relaciones Internacionales y en contra del Gobierno Mundial. Tal es el realismo americano, el realismo chino, el realismo europeo, el realismo ruso, etc.

Pero la unipolaridad que se ha desarrollado desde principios de los 90 ha vuelto la cabeza de los liberales en las Relaciones Internacionales. Creían que había llegado el momento crucial, que la historia como confrontación de paradigmas ideológicos había terminado (tesis de Fukuyama) y que había llegado el momento de iniciar con nueva fuerza el proceso de unificación de la humanidad bajo el Gobierno Mundial. Pero para hacer esto, la soberanía residual tenía que ser abolida.

Esta línea estaba estrictamente en desacuerdo con el realismo de Putin. Sin embargo, Putin trató de equilibrarse al límite y mantener las relaciones con Occidente a toda costa. Esto fue bastante fácil de hacer con el Trump realista, que entendió la voluntad de soberanía de Putin, pero se volvió bastante imposible con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Así que Putin, como realista, llegó al límite de un posible compromiso. El Occidente colectivo, dirigido por los liberales en las relaciones internacionales, presionó cada vez más a Rusia para que finalmente comenzara a desmantelar su soberanía, en lugar de fortalecerla.

La culminación de este conflicto fue el inicio de la Operación Militar Especial. Los globalistas apoyaron activamente la militarización y la nazificación de Ucrania. Putin se rebeló contra esto porque entendió que el Occidente colectivo se estaba preparando para una campaña simétrica: «desmilitarizar» y «desnazificar» a la propia Rusia. Los liberales hicieron la vista gorda ante el rápido florecimiento del neonazismo rusofóbico en la propia Ucrania y, además, lo promovieron activamente, contribuyendo a su militarización en la medida de lo posible, mientras que la propia Rusia fue acusada de lo mismo: «militarismo» y «nazismo». , tratando de equiparar a Putin con Hitler.

Putin inició la Operación Militar Especial como un realista, nada más, pero un año después la situación cambió. Quedó claro que Rusia está en guerra con la civilización liberal occidental moderna en su conjunto, con el globalismo y los valores que Occidente intenta imponer a todos los demás. Este giro en la toma de conciencia de Rusia sobre la situación mundial es quizás el resultado más importante de la Operación Militar Especial.

De la defensa de la soberanía, la guerra se ha convertido en un choque de civilizaciones (por cierto acertadamente predicho por S. Huntington). Y Rusia ya no insiste simplemente en un gobierno independiente, compartiendo actitudes, criterios, normas, reglas y valores occidentales, sino que actúa como una civilización independiente, con sus propias actitudes, criterios, normas, reglas y valores. Rusia ya no es Occidente en absoluto. No un país europeo, sino una civilización ortodoxa euroasiática. Esto es exactamente lo que declaró Putin en su discurso del 30 de septiembre con motivo de la recepción de los cuatro nuevos temas, luego en el discurso de Valdai, y repetido muchas veces en otros discursos. Y finalmente, en el Edicto 809, Putin aprobó las bases de una política de Estado para proteger los valores tradicionales rusos, un conjunto que no solo difiere significativamente del liberalismo,

Rusia ha cambiado su paradigma del realismo a la Teoría de un Mundo Multipolar, ha rechazado directamente el liberalismo en todas sus formas y ha desafiado directamente a la civilización occidental moderna, negándole abiertamente el derecho a ser universal.

Putin ya no cree en Occidente, y explícitamente llama a la civilización occidental moderna «satánica». En ese uso de términos, uno puede identificar fácilmente una apelación directa a la escatología y teología ortodoxa, así como un indicio de confrontación entre capitalistas y socialistas. sistemas de la era de Stalin. Hoy, es cierto, Rusia no es un Estado socialista. Pero esto es el resultado de la derrota sufrida por la URSS a principios de la década de 1990, y Rusia y otros países postsoviéticos se encontraron en la posición de colonias ideológicas y económicas del Occidente global.

Todo el reinado de Putin hasta el 24 de febrero de 2022 fue una preparación para este momento decisivo, pero solía permanecer dentro del marco del realismo (la forma occidental de desarrollo + soberanía, es decir). Ahora, después de un año de duras pruebas y terribles sacrificios que ha sufrido Rusia, la fórmula ha cambiado: soberanía + identidad civilizatoria, es decir, al estilo ruso.

*Alexander Dugin es analista y estratega político ruso.

Fuente: Al Mayadeen