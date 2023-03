CHINA REINICIA UNA ASOCIACIÓN «SIN LÍMITES» CON RUSIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Foto: El presidente ruso, Vladímir Putin, se reune con el máximo diplomático de China, Wang Yi EFE EFE/EPA/ANTON NOVODEREZHKIN/SPUTNIK/KREMLIN

28 de febrero 2023.

La próxima visita de Xi Jinping a Moscú, que probablemente tendrá lugar el mes que viene, será un momento decisivo. En Occidente se palpa una sensación de inquietud, ya que la capacidad de fabricación de China supera a la de Estados Unidos y Europa juntos. Rusia está aplazando la gran ofensiva en Ucrania, a la espera de la visita de Xi.

El «efecto mariposa» de la visita del Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China y Director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh, Wang Yi, a Moscú los días 21 y 22 de febrero ya es perceptible. Puede influir en un sistema complejo mucho más amplio todavía.

Ambas partes acordaron consolidar y desarrollar la asociación estratégica integral de coordinación Rusia-China para una nueva era y seguir coordinando estrechamente sus esfuerzos en política exterior; la situación de la crisis de Ucrania, que se encuentra en un punto de inflexión, se ha inclinado aún más a favor de Rusia; y, la diplomacia china en el rebote post-pandémico está señalando un comportamiento aperiódico a largo plazo que puede generar un «caos determinista» en Eurasia y Asia-Pacífico.

Wang Yi se reunió con el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev -en calidad de coordinadores del mecanismo de Consulta Estratégica de Seguridad China-Rusia, con el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el Presidente Vladimir Putin.

La Declaración rusa expresó que «Las partes elogiaron el estado actual de las relaciones ruso-chinas, que continúan expandiéndose dinámicamente en el contexto de los bruscos cambios en la escena internacional… Subrayaron la importancia de seguir reforzando la estrecha coordinación de la política exterior… También reiteraron la inutilidad de los intentos de terceros países de impedir el progreso sano y dinámico de las relaciones ruso-chinas, de frenar el desarrollo de nuestros países mediante sanciones y otros medios ilegítimos.»

Wang Yi le transmitió a Putin que «la relación Rusia-China ha resistido la prueba de los drásticos cambios en el panorama mundial y se ha hecho madura y tenaz, manteniéndose tan firme como el monte Tai… Aunque a menudo surgen crisis y caos, existen al mismo tiempo desafíos y oportunidades, y ésta es la dialéctica de la historia.»

Dijo que China está dispuesta a trabajar con Rusia «para mantener la determinación estratégica, profundizar la confianza política mutua, fortalecer la coordinación estratégica, ampliar la cooperación práctica y defender los intereses legítimos de ambos países, para desempeñar un papel constructivo en la promoción de la paz y el desarrollo mundiales.»

Putin expresó «las más calurosas palabras de gratitud» a Wang Yi por el auge del comercio bilateral (que alcanzó los 185.000 millones de dólares el año pasado). En las condiciones de las sanciones, para Rusia se trata de un salvavidas crucial. Putin mencionó la cooperación en el ámbito internacional como especialmente importante «para estabilizar la situación internacional» y subrayó que la parte rusa espera la visita del Presidente Xi Jinping.

La situación ucraniana ocupó un lugar destacado en la reunión de Wang Yi con Lavrov, en la que éste se refirió a la «visión de China sobre las causas profundas de la crisis ucraniana» y a los planteamientos chinos para alcanzar un acuerdo político. El comunicado ruso dijo que Lavrov «elogió la política constructiva de Pekín y reafirmó el alto nivel de proximidad de nuestras evaluaciones de esta agenda».

Según el comunicado chino, Putin y Wang Yi «intercambiaron puntos de vista en profundidad sobre la cuestión ucraniana. Wang Yi apreció la reafirmación por parte de Rusia de su disposición a resolver los problemas mediante el diálogo y las negociaciones. China, como siempre, mantendrá una posición objetiva y justa y desempeñará un papel constructivo en la solución política.»

Resulta significativo que un día después de que Wang Yi regresara a Pekín desde Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitiera una declaración titulada «Posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania». Presumiblemente, Wang Yi sensibilizó a la parte rusa de antemano, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú no perdió tiempo ese mismo día para felicitar efusivamente a «nuestros amigos chinos» .

La declaración china, redactada en principios de neutralidad, se inclinaba claramente a favor de Rusia. Los temas centrales destacados por Moscú en su propuesta de diálogo de diciembre de 2021 con la OTAN y Estados Unidos (que estos últimos ignoraron) se mencionan en la declaración china.

Es significativo que la declaración china rechazara enérgicamente las sanciones unilaterales y la máxima presión de Estados Unidos y la UE contra Rusia, así como la «jurisdicción de brazo largo» de Occidente contra otros países. No es de extrañar que las capitales occidentales hayan visto con malos ojos la declaración china y la consideren cargada a favor de Rusia.

La declaración china, emitida en el primer aniversario de las operaciones rusas en Ucrania, ha tenido en cuenta que el conflicto tiene connotaciones existenciales para Moscú y que la derrota de Rusia es simplemente impensable, ya que cambiaría fundamentalmente el equilibrio estratégico mundial en contra de China. Curiosamente, en el informe chino sobre las conversaciones de Wang Yi con Patrushev (máximo responsable de seguridad de Rusia) se hace una referencia directa a que «ambas partes creían que la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico debían defenderse firmemente y que había que oponerse a la introducción de la mentalidad de la Guerra Fría, el antagonismo de bloques y la confrontación ideológica».

La declaración china sobre Ucrania siguió a la publicación en Pekín, en días sucesivos, de dos importantes documentos sobre política exterior. El primero, fechado el 20 de febrero, es un ataque frontal a la política exterior de Estados Unidos, titulado ‘La hegemonía estadounidense y sus peligros’.

El documento, de 4080 palabras, es una verdadera iteración de pensamientos y perspectivas que se articulan con frecuencia en los discursos y escritos de Putin a lo largo de los últimos 15 años, desde su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, en el que el líder ruso habló de los problemas de seguridad internacional en un mundo unipolar caracterizado por «un tipo de situación, a saber, un centro de autoridad, un centro de fuerza, un centro de toma de decisiones», un mundo en el que hay «un amo, un soberano».

El segundo documento, publicado en Pekín el 21 de febrero, se titula ‘El Documento Conceptual de la Iniciativa de Seguridad Global’ (The Global Security Initiative Concept Paper). En 3580 palabras, expone los guardarraíles y principios rectores de la política exterior china y subraya las prioridades de la cooperación en la comunidad mundial.

La política exterior china está cambiando de marcha. Aunque la crisis de Ucrania y el problema de Taiwán no son comparables, Pekín intuye que el debilitamiento de Rusia es un segmento vital de la estrategia estadounidense para aislar y enfrentar a China y, por tanto, el resultado del conflicto en Ucrania va a tener profundas consecuencias para China. De hecho, una derrota rusa en Ucrania constituirá un duro revés también para China.

La visita de Wang Yi atestigua que China está dispuesta a intensificar su solidaridad con Rusia en una coyuntura en la que cualquier esperanza residual de mejorar los lazos con Estados Unidos se ha desvanecido y esa relación está en caída libre. La reunión de Wang Yi con Biden la semana pasada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich no fue bien. Mientras tanto, se dice que los funcionarios estadounidenses están confabulándo con el ministro de Asuntos Exteriores y el consejero de Seguridad Nacional de Taiwán.

El Presidente Biden ha rechazado cualquier papel mediador de China en Ucrania. Teniendo todo esto en cuenta, lo más probable es que China intensifique su apoyo a Rusia. La gran pregunta es si esto adoptaría la forma de ayuda militar. El director de la CIA, William Burns, declaró la semana pasada que «confiamos en que los dirigentes chinos estén considerando el suministro de equipos letales. Tampoco vemos que se haya tomado todavía una decisión final, y no vemos pruebas de envíos reales de equipo letal.»

Ayer, al ser preguntado por la advertencia del domingo del consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, de que habría «costes reales» para China si seguía adelante con el suministro de ayuda letal a Rusia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, no dio una respuesta directa. «Estados Unidos no está en posición de señalar con el dedo las relaciones entre China y Rusia. No aceptamos coacciones ni presiones por parte de Estados Unidos», declaró.

Curiosamente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también optó por no responder a una pregunta relacionada sobre si Rusia había pedido a China que le proporcionara algún equipo para su operación militar especial.

La próxima visita de Xi Jinping a Moscú, que probablemente tendrá lugar el mes que viene, será un momento decisivo. En Occidente se palpa una sensación de inquietud, ya que la capacidad de fabricación de China supera a la de Estados Unidos y Europa juntos. Rusia está aplazando la gran ofensiva en Ucrania, a la espera de la visita de Xi.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente: Indian puchline