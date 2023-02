AÑO HISTÓRICO… LA GUERRA DE UCRANIA EXPONE AL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE COMO LA PRINCIPAL AMENAZA MUNDIAL. Editorial Strategic Culture Foundation.

Editorial Strategic Culture Foundation.

24 de febrero 2023.

La mayoría de la gente se da cuenta de que Estados Unidos y su sistema de guerra capitalista empobrecedor deben ser derrotados si queremos que el mundo viva alguna vez en paz.

La guerra en Ucrania entra ahora en su segundo año, tras haber alcanzado su primer aniversario esta semana. El 24 de febrero del año pasado, las fuerzas rusas entraron en territorio ucraniano. El conflicto ha dado muchas vueltas en los últimos 12 meses. Pero parece haber una evolución ineludible y primordial. Los contornos de la hostilidad han surgido para identificar la principal amenaza global: Estados Unidos y su obsesión de suma cero por la hegemonía imperialista.

Estrictamente hablando, la guerra en Ucrania está entrando en su décimo año porque los orígenes del conflicto se remontan al golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014 patrocinado por la CIA estadounidense y otros agentes de la OTAN. El régimen neonazi que se instaló entonces y que continúa en el poder (encabezado, no obstante, por un presidente judío) fue armificado y apoyado de forma encubierta por Estados Unidos y sus socios de la OTAN para agredir al pueblo rusohablante del antiguo sureste de Ucrania. El mayor objetivo del régimen era arrastrar a la Federación Rusa a una confrontación existencial que ya está en marcha.

Los gobiernos occidentales y sus medios de propaganda afirman la absurda narrativa de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una agresión no provocada contra Ucrania. El sistema de propaganda occidental -cuyos nombres incluyen marcas conocidas como el New York Times, Washington Post, Guardian, Financial Times, BBC, CNN, DW y France 24, entre otros- encubre por completo los ocho años anteriores al estallido de la guerra.

Putin reiteró la afirmación esta semana en un discurso anual del tipo «el estado de la Unión» cuando dijo que «Occidente empezó la guerra». Como era de esperar, el líder ruso fue vilipendiado en Occidente por decir tal cosa. Pero los hechos de la historia están del lado de Putin.

El profesor estadounidense John Mearsheimer es una de las muchas voces eminentes que confirman que la guerra de Ucrania fue presagiada por la OTAN y su implacable expansión hacia Rusia durante muchos años. Ucrania no era más que la punta de la lanza que apuntaba a Rusia.

Otras fuentes sobre el terreno en la región de Donbass -antigua Ucrania- también confirman que el régimen de Kiev, respaldado por la OTAN, estaba intensificando su agresión durante febrero del año pasado, antes de la intervención militar de Rusia. Esto explicaría por qué el presidente estadounidense Joe Biden predijo con confianza a principios del año pasado que las fuerzas rusas «invadirían» Ucrania. Los pagadores estadounidenses del régimen de Kiev sabían que Rusia se vería obligada a intervenir para evitar un incipiente ataque mortal contra la población rusoparlante dentro de la entonces frontera ucraniana.

Desde entonces, la región del Donbass se ha separado de Ucrania en referendos celebrados el año pasado y se ha unido a la Federación de Rusia siguiendo los pasos de la península de Crimea. Los medios de comunicación/propaganda occidentales hablan de que Rusia se «anexionó» el Donbass y Crimea, ignorando los referendos verificados por observadores internacionales. Pero luego los mismos medios occidentales se niegan a informar sobre cómo Estados Unidos, en un acto de terrorismo internacional, voló los oleoductos Nord Stream hace cinco meses. Por lo tanto, no digan más de su credulidad cobarde.

Lamentablemente, las hostilidades en Ucrania se han exacerbado y prolongado innecesariamente debido al flujo masivo de armas estadounidenses y de la OTAN hacia ese país. Al menos 100.000 millones de dólares en armamento han ido a parar al régimen, cuyos soldados de infantería siguen el modelo de los fascistas ucranianos que colaboraron con el Tercer Reich nazi en la Segunda Guerra Mundial. Todo ello mientras las poblaciones occidentales sufren niveles récord de pobreza y austeridad impuestas por gobernantes elitistas insensibles.

Esta misma semana, la administración Biden prometió otros 2.000 millones de dólares en ayuda militar al régimen de Kiev, incluido el reabastecimiento de cohetes de largo alcance HIMARS. La sofisticada artillería suministrada por Estados Unidos se está utilizando para atacar y matar a civiles en las regiones de Donetsk y Lugansk, que ahora forman parte de la Federación Rusa. Informaciones fiables muestran que las unidades de artillería HIMARS están siendo operadas por mercenarios de la OTAN, no por tropas ucranianas.

La grave implicación es que Estados Unidos y la OTAN están en guerra contra Rusia. Ya no se trata de una guerra por poderes de apoyo indirecto. La visita a Kiev esta semana del presidente Biden y el ridículo discurso sobre la «defensa de la democracia mundial» contra la «agresión rusa» demuestra claramente que Washington está al mando del conflicto y de su peligrosa farsa de engañar al mundo.

Los objetivos declarados de Rusia de «desnazificar» y «desmilitarizar» el régimen de Kiev están lejos de cumplirse… todavía. La ya mencionada ofensiva del régimen respaldado por la OTAN contra la región de Donbass en febrero del año pasado fue frustrada por la intervención de Rusia y, sin duda, se salvaron innumerables vidas. Sin embargo, lo cierto es que la población de las partes recién constituidas de Rusia sigue viviendo en condiciones mortales impuestas por el eje de la OTAN. Esta misma semana, varios civiles de Petrovsky, cerca de la ciudad de Donetsk, entre ellos trabajadores de ambulancias, murieron por bombardeos respaldados por la OTAN.

La guerra en Ucrania se ha convertido en una guerra existencial que Rusia no puede permitirse perder. Del mismo modo, la inversión de capital político y financiero por parte de Washington y sus aliados imperialistas es tal que también se enfrentan a un desafío existencial en el que no pueden retroceder sin perder un prestigio fatal.

Apenas hay esfuerzos diplomáticos o políticos para encontrar una solución pacífica. China presentó esta semana un plan de paz de 12 puntos para resolver el conflicto en Ucrania, pero el plan fue rápidamente descartado o socavado por los líderes estadounidenses y europeos. El problema último es que Washington y sus secuaces imperialistas buscan un resultado hegemónico de suma cero, en el que Rusia sea derrotada, lo que, a su vez, allanará el camino para mayores ambiciones de enfrentarse a China. Los imperialistas estadounidenses ya están en camino de reforzar el cerco militar a China.

La guerra en Ucrania es en realidad una manifestación de fuerzas históricas subyacentes. El supuesto final de la Guerra Fría en 1991 tras el colapso de la Unión Soviética condujo a décadas posteriores de desenfreno militar estadounidense y guerras de impunidad. Podría decirse que se puede ir más atrás y afirmar que Estados Unidos y su banda de potencias imperialistas son los herederos de la tarea del Tercer Reich de conquistar la vasta masa continental de Rusia. Las potencias capitalistas occidentales apoyaron el ascenso del Tercer Reich, y sólo durante un breve período cambiaron de bando para derrotar a la Alemania nazi en 1945 porque Hitler se había vuelto rebelde, sólo para que las potencias occidentales reanudaran rápidamente el objetivo histórico de derrotar a Rusia bajo el disfraz de la Guerra Fría. La verdad es que la Guerra Fría nunca terminó. Porque el orden belicista capitalista dirigido por Estados Unidos nunca terminó. (Y nunca habrá paz bajo este orden).

El enviado de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en un discurso ante el Consejo de Seguridad esta semana, citó cifras que mostraban que Estados Unidos participó en intervenciones militares extranjeras ilegales en más de 250 ocasiones desde el ostensible final de la Guerra Fría hace unas tres décadas.

Por su parte, China denunció esta semana a Estados Unidos como el principal instigador de conflictos mundiales, afirmando que el 80% de las guerras y hostilidades extranjeras eran atribuibles a acciones estadounidenses encubiertas y manifiestas.

Ninguna nación ha supervisado el número de golpes de Estado, operaciones de cambio de régimen, matanzas y asesinatos comparado con Estados Unidos. Su régimen gobernante incluso asesinó a uno de sus propios presidentes -John F. Kennedy en 1963- porque se interponía en el camino de los objetivos imperialistas.

En el mundo de cuento de hadas de los gobiernos y medios de comunicación occidentales (una minoría mundial engañada, hay que señalar), la guerra en Ucrania se presenta irrisoriamente como una «defensa de la democracia y la libertad». La realidad es que Ucrania se ha convertido en un tinglado bélico en el que las industrias bélicas y bancarias occidentales babean ante los beneficios facilitados por una cábala corrupta en Kiev apuntalada por paramilitares neonazis y mercenarios de la OTAN que están matando a civiles rusos. Esta semana ha aparecido un espantoso vídeo en el que se ve a asesinos uniformados apoyados por la OTAN ahorcando a un hombre y a su mujer embarazada en la región de Lugansk, una atrocidad confirmada por el fiscal del Estado de la región.

Se calcula que en el último año han muerto hasta 200.000 soldados ucranianos, mientras que Naciones Unidas estima que han muerto unos 7.200 civiles. Rusia afirma que intenta minimizar las víctimas civiles.

Estados Unidos y sus cómplices de la OTAN están librando una guerra imperialista «hasta el último ucraniano» y legando otro Estado fallido, como han hecho en Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Siria y Yemen, entre otros. Esta vez, sin embargo, el Imperio estadounidense está impulsando una guerra contra la potencia nuclear, Rusia, que no va a retroceder. Dos fuerzas existenciales se están enfrentando progresivamente. Y la mayoría de la gente se da cuenta de que Estados Unidos y su sistema de guerra capitalista empobrecedor deben ser derrotados si el mundo ha de vivir alguna vez en paz.

Traducción nuestra

Fuente original: Strategic Culture Foundation