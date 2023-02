MENSAJE DE PUTIN A LA ASAMBLEA FEDERAL RUSA. La casa de mi tía.

La casa de mi tía.

21 de febrero 2023.

Ya hemos comenzado y seguiremos construyendo un programa de gran envergadura para la recuperación y el desarrollo socioeconómico de estos nuevos sujetos de la Federación. Esto incluye la reactivación de empresas y empleos, los puertos del Mar de Azov, que una vez más se ha convertido en un mar interior de Rusia, y la construcción de nuevas carreteras modernas, como hicimos en Crimea, que ahora tiene una conexión terrestre confiable con toda Rusia. Definitivamente implementaremos todos estos planes juntos.

Declaraciones claves

La operación especial comenzó para proteger a la Federación Rusa y eliminar la amenaza nazi;

Rusia resolverá paso a paso y consistentemente las tareas que enfrenta;

Rusia hizo todo lo posible para resolver el conflicto ucraniano por medios pacíficos;

La Federación Rusa recuerda los intentos de Ucrania de adquirir armas nucleares;

Defendemos firmemente nuestros intereses. Estábamos abiertos al diálogo con Occidente, insistimos en que el mundo necesita un sistema de seguridad indivisible. Pero la respuesta fue una reacción indistinta o hipócrita;

En lugar de resolver los problemas de Donbass, Occidente jugó con las vidas de las personas con cartas marcadas, llamando a «Minsk-2» una actuación y un farol.

El Occidente colectivo pretende transformar un conflicto local en una confrontación global.

No se dan cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla.

Realizan ataques de información, mienten constantemente, distorsionan hechos históricos, no detienen los ataques contra la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones.

La intimidación de los niños hasta la pedofilia en Occidente se reconoce como la norma. Que lean las Sagradas Escrituras y saquen de allí la idea de la familia como “la unión de un hombre y una mujer”. Los adultos tienen derecho a vivir como quieran, esto lo hemos tratado en Rusia y siempre lo trataremos así: nadie se entromete en la vida privada, y no lo vamos a hacer

Se dice que la Iglesia de Inglaterra está considerando la idea de un dios de género neutral, Dios me perdone.

A principios de febrero, la OTAN exigió la vuelta al tratado de no proliferación de armas estratégicas, incluida la admisión de inspecciones a las instalaciones. Este es el teatro del absurdo. Sabemos que Occidente ayudó al régimen de Kiev a atacar instalaciones en el territorio de la Federación Rusa. ¿Y quieren inspeccionar nuestras instalaciones al mismo tiempo?

Rusia suspende la participación en el tratado START.

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y Rosatom deben prepararse para las pruebas de armas nucleares rusas si Estados Unidos realiza pruebas similares.

Sabemos que Occidente está directamente involucrado en los intentos de atacar nuestras bases de aviación.

Todo queda en el pasado, nuestras relaciones se han degradado, y esto es todo mérito de Estados Unidos.

Hace una semana se firmó un decreto sobre la puesta en servicio de combate de nuevos sistemas estratégicos terrestres.

Mensaje de Putin a la Asamblea Federal Rusa.

Buenas tardes

¡Estimados diputados de la Asamblea Federal – senadores, diputados de la Duma Estatal!

Queridos ciudadanos de Rusia!

Con el Discurso de hoy, hablo en un momento difícil, todos lo sabemos muy bien, un momento histórico para nuestro país, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo, los eventos históricos más importantes que determinan el futuro de nuestro país. y nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad.

Hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar un especial operación militar. Y vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y consistentemente las tareas que tenemos ante nosotros.

A partir de 2014, Donbass luchó, defendió el derecho a vivir en su propia tierra, hablar su idioma nativo, luchó y no se rindió ante el bloqueo y los constantes bombardeos, el odio no disimulado del régimen de Kiev, creyó y esperó a que Rusia viniera al rescate

Mientras tanto, y ustedes lo saben bien, hicimos todo lo posible, realmente todo lo posible para resolver este problema por medios pacíficos, negociamos pacientemente una salida pacífica de este grave conflicto.

Pero un escenario completamente diferente se estaba preparando a nuestras espaldas. Las promesas de los gobernantes occidentales, sus seguridades sobre el deseo de paz en el Donbass resultaron ser, como ahora vemos, una falsificación, una cruel mentira . Simplemente jugaron por ganar tiempo, se involucraron en artimañas, hicieron la vista gorda ante los asesinatos políticos, ante las represiones del régimen de Kiev contra personas objetables, ante la burla de los creyentes, alentaron cada vez más a los neonazis ucranianos a llevar a cabo acciones terroristas en el Donbass. . En las academias y escuelas occidentales, se entrenó a los oficiales de los batallones nacionalistas y se suministraron armas.

Y quiero enfatizar que incluso antes del inicio de la operación militar especial, Kiev estaba negociando con Occidente sobre el suministro de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y otro equipo pesado a Ucrania. También recordamos los intentos del régimen de Kiev de adquirir armas nucleares, porque hablamos de ello públicamente.

Los Estados Unidos y la OTAN desplegaron rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de nuestro país, dominaron el teatro de futuras operaciones militares en el curso de maniobras, prepararon al régimen de Kiev sujeto a ellos, la Ucrania que habían esclavizado, para un gran guerra

Y hoy lo admiten, lo admiten públicamente, abiertamente, sin dudarlo. Parecen estar orgullosos, deleitándose en su traición , llamando tanto a los acuerdos de Minsk como al formato de Normandía una actuación diplomática, un farol. Resulta que todo el tiempo cuando el Donbass estaba en llamas, cuando se derramaba sangre, cuando Rusia estaba sinceramente, quiero enfatizar esto, estaba luchando sinceramente por una solución pacífica, estaban jugando con la vida de las personas, estaban jugando, de hecho, como dicen en círculos conocidos, con cartas marcadas.

Este repugnante método de engaño se ha probado muchas veces antes. Se comportaron con la misma desvergüenza, engañosamente, destruyendo Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. De esta vergüenza nunca serán lavados. Los conceptos de honor, confianza, decencia no son para ellos

Durante los largos siglos de colonialismo, dictado, hegemonía, se acostumbraron a que se les permitiera todo, se acostumbraron a escupir al mundo entero. Resultó que tratan a los pueblos de sus propios países con el mismo desdén, como un maestro; después de todo, también los engañaron cínicamente o los engañaron con fábulas sobre la búsqueda de la paz, sobre la adhesión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbass. De hecho, las élites occidentales se han convertido en un símbolo de mentiras sin principios.

Defendemos firmemente no solo nuestros intereses, sino también nuestra posición de que en el mundo moderno no debe haber división entre los llamados países civilizados y todo lo demás, que se necesita una asociación honesta, que por principio niegue cualquier exclusividad, especialmente la agresiva

Estábamos abiertos, sinceramente listos para un diálogo constructivo con Occidente, dijimos e insistimos en que tanto Europa como el mundo entero necesitaban un sistema de seguridad indivisible e igual para todos los estados, y durante muchos años sugerimos que nuestros socios discutieran esta idea juntos y trabajaran en él implementación. Pero en respuesta, recibieron una reacción indistinta o hipócrita. Esto se trata de palabras. Pero también hubo acciones específicas: la expansión de la OTAN a nuestras fronteras, la creación de nuevas áreas posicionales para la defensa antimisiles en Europa y Asia : decidieron esconderse detrás de nosotros con un «paraguas», este es el despliegue de contingentes militares, y no sólo cerca de las fronteras de Rusia.

Quiero enfatizar, sí, de hecho, es bien conocido por todos: ningún país en el mundo tiene tal cantidad de bases militares en el extranjero como los Estados Unidos de América . Hay cientos de ellos, quiero enfatizar esto, cientos de bases en todo el mundo, todo el planeta está lleno de basura, solo necesitas mirar el mapa.

El mundo entero ha visto cómo se retiran de acuerdos fundamentales en el campo de las armas, incluido el tratado sobre misiles de medio y menor alcance, rompiendo unilateralmente los acuerdos fundamentales que mantienen la paz mundial. Por alguna razón, lo hicieron, no hacen nada así, como saben.

Finalmente, en diciembre de 2021, presentamos oficialmente proyectos de acuerdos de garantía de seguridad a EE. UU. y la OTAN. Pero en todos los puestos clave, fundamentales para nosotros, recibieron, de hecho, una negativa directa . Entonces finalmente quedó claro que se dio el visto bueno para la implementación de planes agresivos y que no se iban a detener.

La amenaza está creciendo , y cada día. La información que llegaba no dejaba dudas de que en febrero de 2022 todo estaba listo para otra sangrienta acción punitiva en el Donbass, contra la cual, les recuerdo, el régimen de Kiev arrojó artillería, tanques y aviones allá por 2014.

Todos recordamos bien las imágenes cuando se llevaron a cabo ataques aéreos en Donetsk, los ataques aéreos se llevaron a cabo no solo en ella, sino también en otras ciudades. En 2015, volvieron a intentar un ataque directo al Donbass, mientras continuaban el bloqueo, los bombardeos y el terror contra la población civil. Todo esto, permítanme recordarles, contradecía completamente los documentos y resoluciones relevantes adoptados por el Consejo de Seguridad de la ONU, por completo: todos fingían que no pasaba nada.

​Quiero repetir esto: fueron ellos quienes desencadenaron la guerra, y nosotros usamos la fuerza, para detenerla

Quienes planearon un nuevo ataque contra Donetsk, Donbass y Lugansk entendieron claramente que el próximo objetivo era un ataque contra Crimea y Sebastopol, y nosotros lo sabíamos y lo entendíamos. Y ahora también se habla abiertamente de planes de tan largo alcance en Kiev : han revelado, han revelado lo que ya sabíamos tan bien.

Protegemos la vida de las personas, nuestro propio hogar. El objetivo de Occidente es el poder sin límites

Ya ha gastado más de 150.000 millones de dólares en ayudar y armar al régimen de Kiev. A modo de comparación: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países del G7 han asignado alrededor de $ 60 mil millones en 2020-2021 para ayudar a los estados más pobres del mundo. Comprensible, ¿verdad? Para la guerra – 150, y para los países más pobres, que supuestamente son atendidos constantemente – 60, e incluso bajo las conocidas demandas de obediencia de los países – destinatarios de este dinero. ¿Y dónde está toda la charla sobre la lucha contra la pobreza, sobre el desarrollo sostenible, sobre el medio ambiente? ¿A dónde va todo? ¿Adónde fue todo? Al mismo tiempo, el flujo de dinero para la guerra no disminuye. Además, no reparan en gastos para fomentar disturbios y levantamientos en otros países, y nuevamente en todo el mundo.

En una conferencia reciente en Munich, hubo un sinfín de acusaciones contra Rusia. Da la impresión de que esto se hizo solo para que todos olvidaran lo que ha hecho el llamado Occidente en las últimas décadas . Y fueron ellos quienes dejaron salir al genio de la botella, hundiendo regiones enteras en el caos.

Según los propios expertos estadounidenses, a raíz de las guerras -quiero llamar la atención sobre esto: nosotros no sacamos estas cifras, las dan los propios estadounidenses-, a raíz de las guerras que Estados Unidos desató después de 2001, casi 900 mil personas murieron, más de 38 millones se convirtieron en refugiados. Ahora solo quieren borrar todo esto de la memoria de la humanidad, pretenden que no pasó nada. Pero nadie en el mundo ha olvidado y no olvidará esto.

Ninguno de ellos tiene en cuenta las víctimas humanas y las tragedias , porque, por supuesto, están en juego billones y billones de dólares; la capacidad de seguir robando a todos; bajo la apariencia de palabras sobre democracia y libertades, difundir valores neoliberales que son totalitarios en su esencia; colgar etiquetas en países y pueblos enteros, insultar públicamente a sus líderes; reprimir la disidencia en sus propios países; creando la imagen de un enemigo , desviando la atención de la gente de los escándalos de corrupción -después de todo, todo esto no sale de las pantallas, lo vemos todo- de los crecientes problemas y contradicciones económicas, sociales, interétnicas internas.

Permítanme recordarles que en los años 30 del siglo pasado, Occidente abrió el camino para que los nazis tomaran el poder en Alemania.

Y en nuestro tiempo, comenzaron a hacer una Ucrania «anti-Rusia»

El proyecto no es realmente nuevo. Las personas que están al menos un poco inmersas en la historia lo saben perfectamente: este proyecto se remonta al siglo XIX, se cultivó en el Imperio austrohúngaro, en Polonia y en otros países con un objetivo: arrancar estos territorios históricos. , que hoy se llaman Ucrania , de nuestro país . Eso es lo que es este objetivo. No hay nada nuevo, ninguna novedad, todo se repite.

Occidente aceleró hoy la implementación de este proyecto al apoyar el golpe de Estado de 2014 . Después de todo, el golpe es cruento, antiestatal, anticonstitucional , como si nada, como si fuera necesario, incluso informaron cuánto dinero se gastó en él. La rusofobia , un nacionalismo extremadamente agresivo , se colocó en la base ideológica .

Recientemente, una de las brigadas de las fuerzas armadas de Ucrania, es una pena decirlo, es una pena para nosotros, no lo son, recibió el nombre de «Edelweiss», como la división nazi, que participó en la deportación. de judíos, la ejecución de prisioneros de guerra, en operaciones punitivas contra los partidarios de Yugoslavia, Italia, Checoslovaquia y Grecia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania son especialmente populares entre los galones de Das Reich, «Dead Head», «Galicia» y otras unidades de las SS, que también tienen sangre en las manos hasta el codo. Las marcas de identificación de la Wehrmacht de la Alemania nazi se aplican a los vehículos blindados ucranianos.

Los neonazis no ocultan de quién son herederos. Es sorprendente que en Occidente, ninguno de los poderes fácticos se dé cuenta. ¿Por qué? Porque a ellos, perdónenme por los malos modales, no les importa. Les importa un carajo por quién apostar en la lucha contra nosotros, en la lucha contra Rusia. Lo principal es que luchan contra nosotros, contra nuestro país, lo que significa que todos pueden ser utilizados

Y lo vimos, y sucedió: tanto terroristas como neonazis, incluso si el diablo es calvo, puede usarlo, Dios me perdone, si solo cumplieran su voluntad, sirviera como arma contra Rusia.

El proyecto Anti-Rusia es, de hecho, parte de una política revanchista hacia nuestro país, para crear focos de inestabilidad y conflictos justo en nuestras fronteras

Y luego, en los años 30 del siglo pasado, y ahora el plan es el mismo: dirigir la agresión hacia el este, iniciar una guerra en Europa, eliminar a los competidores por poder.

No estamos en guerra con el pueblo de Ucrania, ya he hablado de esto muchas veces. El propio pueblo de Ucrania se convirtió en rehén del régimen de Kiev y sus amos occidentales, quienes de hecho ocuparon ese país en el sentido político, militar y económico, destruyeron la industria ucraniana durante décadas y saquearon los recursos naturales

El resultado natural fue la degradación social, un aumento colosal de la pobreza y la desigualdad. Y en tales condiciones, por supuesto, es fácil recoger material para operaciones militares. Nadie pensó en las personas, estaban preparados para la masacre y eventualmente se convirtieron en consumibles. Es triste, da miedo hablar de ello, pero es un hecho.

La responsabilidad de incitar al conflicto ucraniano, de la escalada, del aumento del número de sus víctimas recae enteramente en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el que el pueblo ucraniano es, de hecho, un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a los intereses nacionales, sino a los intereses de terceros países

Occidente está utilizando a Ucrania tanto como ariete contra Rusia como campo de entrenamiento . No me detendré ahora en los intentos de Occidente de cambiar el rumbo de las hostilidades, en sus planes para aumentar los suministros militares; todos ya lo saben. Pero una circunstancia debe quedar clara para todos: cuanto más sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Es natural.

Las élites de Occidente no ocultan su objetivo: infligir -como dicen, este es un discurso directo- » la derrota estratégica de Rusia «. ¿Qué significa? Para nosotros, ¿qué es? Esto significa acabar con nosotros de una vez por todas, es decir, pretenden trasladar un conflicto local a una fase de confrontación global. Así es exactamente como entendemos todo esto y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país.

Pero tampoco pueden dejar de ser conscientes de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, por lo que están realizando ataques de información cada vez más agresivos contra nosotros. En primer lugar, por supuesto, se elige como objetivo a los jóvenes, a las generaciones jóvenes. Y aquí nuevamente mienten constantemente, distorsionan los hechos históricos, no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país.

Mire lo que están haciendo con sus propios pueblos: la destrucción de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversión, el abuso de niños, hasta la pedofilia, se declaran la norma, la norma de su vida, y el clero, los sacerdotes son obligados a bendiga los matrimonios entre personas del mismo sexo. Dios esté con ellos, que hagan lo que quieran. ¿Qué quieres decir aquí? Los adultos tienen derecho a vivir como quieran, esto lo hemos tratado en Rusia y siempre lo trataremos así: nadie se entromete en la vida privada, y no lo vamos a hacer.

Pero quiero decirles: pero miren las Sagradas Escrituras, los libros principales de todas las demás religiones del mundo. Allí se dice de todo, incluido el hecho de que la familia es la unión de un hombre y una mujer , pero incluso estos textos sagrados ahora están siendo cuestionados. Se ha informado que la Iglesia Anglicana, por ejemplo, está planeando, planeando, aunque solo por el momento, explorar la idea de un «Dios neutral en cuanto al género». ¿Que puedes decir? Perdóname Señor, «no saben lo que hacen».

Millones de personas en Occidente entienden que están siendo conducidos a una verdadera catástrofe espiritual. Las élites, francamente, se están volviendo locas y parece que no hay cura. Pero estos son sus problemas, como dije, y nosotros estamos obligados a proteger a nuestros hijos, y lo haremos: protegeremos a nuestros hijos de la degradación y la degeneración.

Es obvio que Occidente intentará socavar y dividir nuestra sociedad, confiar en los traidores nacionales , que en todo momento -quiero enfatizar esto- tienen el mismo veneno del desprecio por la propia Patria y el deseo de ganar dinero vendiendo. este veneno a los que están dispuestos a pagar por él. Siempre ha sido así.

Quien se haya embarcado en el camino de la traición directa, cometiendo delitos terroristas y otros contra la seguridad de nuestra sociedad, la integridad territorial del país, será responsable ante la ley. Pero nunca seremos como el régimen de Kiev y las élites occidentales que participan y han participado en la «cacería de brujas», no ajustaremos cuentas con aquellos que dieron un paso al costado, se retiraron de su patria. Que permanezca en su conciencia, que vivan con ello, tienen que vivir con ello. Lo principal es que la gente, los ciudadanos de Rusia les dieron una evaluación moral.

Estoy orgulloso, creo que todos estamos orgullosos, de que nuestra gente multinacional, la gran mayoría de los ciudadanos, haya tomado una posición de principios con respecto a la Operación Militar Especial, haya entendido el significado de las acciones que estamos realizando, haya apoyado nuestras acciones para proteger Donbass. En este apoyo, ante todo, se manifestó un verdadero patriotismo, un sentimiento que es históricamente inherente a nuestro pueblo. Asombra con su dignidad, profunda conciencia de todos, recalco, de todos, de su propio destino inextricable con el destino de la Patria.

Queridos amigos, quiero agradecer a todos, a todo el pueblo de Rusia por su coraje y determinación, para dar las gracias a nuestros héroes, soldados y oficiales del ejército y la marina, la Guardia Nacional, los miembros de los servicios especiales y todas las fuerzas del orden. agencias, soldados de los cuerpos de Donetsk y Luhansk, voluntarios, patriotas que luchan en las filas de reserva del ejército de combate BARS.

Quiero disculparme: lamento que durante el discurso de hoy no pueda nombrar a todos. Sabes, cuando estaba preparando este discurso, escribí una lista larga, larga de estas unidades heroicas, luego las eliminé del discurso de hoy, porque, como dije, es imposible nombrar a todos, y simplemente tenía miedo de ofender a aquellos a quienes no nombraría.

Reverencia a los padres, esposas, familiares de nuestros defensores, médicos y paramédicos, instructores médicos, enfermeras que salvan a los heridos, trabajadores ferroviarios y conductores que abastecen el frente, constructores que levantan fortificaciones y restauran viviendas, carreteras, instalaciones civiles, trabajadores y desde ingenieros de plantas de defensa, que ahora trabajan casi las 24 horas, en varios turnos, hasta trabajadores rurales que velan de manera confiable por la seguridad alimentaria del país.

Doy las gracias a los profesores que se preocupan sinceramente por las jóvenes generaciones de Rusia, especialmente aquellos profesores que trabajan en las condiciones más difíciles, de hecho, en primera línea; figuras culturales que acuden a la zona de guerra, a los hospitales para apoyar a los soldados y oficiales; voluntarios que ayudan al frente y civiles; periodistas, sobre todo, por supuesto, corresponsales de guerra que se arriesgan en el frente para contar la verdad al mundo entero; pastores de las religiones tradicionales rusas, sacerdotes militares, cuya sabia palabra apoya e inspira a las personas; funcionarios y empresarios – todos aquellos que cumplen con su deber profesional, cívico y simplemente humano.

Palabras especiales para los residentes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhye y Kherson. Ustedes mismos, queridos amigos, ustedes mismos determinaron su futuro en referéndums, tomaron una decisión firme, a pesar de las amenazas y el terror de los neonazis, en condiciones en que las operaciones militares estaban muy cerca, pero no había ni hay nada más fuerte que su determinación de ser con Rusia, con vuestra Patria.

(Aplausos.)

Quiero enfatizar que esta es la reacción de la audiencia a los residentes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Zaporozhye y Kherson. Una vez más: reverencia baja a todos ellos.

Ya hemos comenzado y seguiremos construyendo un programa de gran envergadura para la recuperación y el desarrollo socioeconómico de estos nuevos sujetos de la Federación. Esto incluye la reactivación de empresas y empleos, los puertos del Mar de Azov, que una vez más se ha convertido en un mar interior de Rusia, y la construcción de nuevas carreteras modernas, como hicimos en Crimea, que ahora tiene una conexión terrestre confiable con toda Rusia. Definitivamente implementaremos todos estos planes juntos.

Hoy, las regiones del país brindan apoyo directo a las ciudades, distritos y aldeas de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, la región de Zaporozhye y Kherson, lo hacen con sinceridad, como verdaderos hermanos y hermanas. Ahora estamos juntos nuevamente, lo que significa que nos hemos vuelto aún más fuertes y haremos todo lo posible para que la paz tan ansiada regrese a nuestra tierra, para que la seguridad de las personas esté garantizada. Por esto, por sus antepasados, por el futuro de sus hijos y nietos, por el restablecimiento de la justicia histórica, por la reunificación de nuestro pueblo luchador, nuestros héroes luchan hoy.

Queridos amigos, les pido que honren la memoria de nuestros compañeros de armas que dieron su vida por Rusia, civiles, ancianos, mujeres, niños que murieron bajo los bombardeos a manos de neonazis y castigadores.

(Momento de silencio.)

Gracias.

Todos entendemos, y entiendo cuán insoportablemente difícil es ahora para las esposas, los hijos, las hijas de los soldados caídos, sus padres, quienes criaron a dignos defensores de la Patria, al igual que los jóvenes guardias de Krasnodon, como los niños y niñas. quien durante la Gran Guerra Patriótica luchó contra el nazismo, defendió el Donbass. Toda Rusia recuerda hoy su coraje, firmeza, la mayor fortaleza, sacrificio.

Nuestro deber es apoyar a las familias que han perdido a sus familiares, seres queridos, ayudarlos a criar, criar a sus hijos, darles una educación y una profesión. La familia de cada participante en una operación militar especial debe estar en la zona de atención constante, rodeada de cuidado y honor. Sus necesidades deben ser atendidas de inmediato, sin trámites burocráticos.

Fuente original: Katehony tambien en Katehon

Fuente tomada y traducción: La casa de mi tía