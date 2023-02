¿SE SACRIFICARÁN LOS «INTERESES» DE EE.UU. EN ARAS DE LA NUEVA ESTRATEGIA INDO-PACÍFICA? Matthew Ehret.

Matthew Ehret.

04 de febrero 2023.

Los halcones de la política exterior angloamericana imaginan que el mundo anhela liberarse de la nefasta agenda de Pekín para acabar con la pobreza

Mientras el mundo transatlántico se ve arrastrado al vórtice de una pesadilla macartista con una renovada oleada de histeria antirrusa y ahora antichina, ha surgido una oleada de nuevas doctrinas «Asia-Pacífico» en los Estados capturados… quiero decir, en los Estados «miembros» de toda la OTAN.

A Empezando por la ‘Estrategia del Indo-Pacífico’ estadounidense de febrero de 2022, han surgido a diestra y siniestra programas antichinos similares con un objetivo de principio en mente: eliminar la amenaza de China mediante todas las herramientas disponibles.

A principios de junio de 2022, el Reino Unido anunció su propia versión del Pivote Asiático remezclado en la extrañamente llamada ‘Indo-Pacific Tilt’, (Inclinación Indo-Pacífica), que se centra menos en el lenguaje liberal ecológico de la UE y se dedica por completo a aumentar enormemente su presencia militar en el patio trasero de China.

Después de que la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022 designara oficialmente a China como «un rival sistémico», el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá anunció su propia Estrategia Indo-Pacífica en noviembre de 2022, seguida de un absurdo programa de 26 páginas publicado el 10 de enero de 2023 en el que se esbozan los detalles del nuevo papel de Canadá en el Pacífico (que será objeto de un informe posterior).

El 25 de enero de 2023, el irónicamente llamado «Programa de Ciencia para la Paz y la Seguridad» de la OTAN lanzó una nueva «iniciativa cooperativa en el Indo-Pacífico«, seguida de una Iniciativa de seguridad Indo-Pacífica del Consejo Atlántico el 30 de enero de 2023 centrada en hacer frente a «la creciente amenaza de China al orden internacional». El mismo día en que el Consejo Atlántico dio a conocer esta nueva doctrina, un espía de la inteligencia estadounidense llamado Markus Garlauskas fue nombrado nuevo director del programa.

Aunque se han hecho esfuerzos por evitar el uso de un lenguaje explícitamente militarista en la mayoría de los informes aparentemente inconexos esbozados anteriormente, lo cierto es que lo que está surgiendo es una mutación del tóxico «Pivote Asia» de Obama. A diferencia de las pequeñas guerras cinéticas contra Estados no nucleares como Irak o Libia, este nuevo plan de guerra contra China es una mezcolanza diversa de todas y cada una de las herramientas de la guerra asimétrica lanzadas a la vez y dirigidas no sólo contra China, sino sobre todo contra sus vecinos más débiles. Además de las obvias técnicas militares convencionales y las revoluciones de color sobre las que he escrito extensamente en otros lugares, esta nueva era de Estrategias Indo-Pacíficas se basan en:

Seducir a los vecinos asiáticos para que lleguen a acuerdos comerciales, asociaciones económicas y asociaciones militares con la comunidad transatlántica que los saquen de la órbita de China. Coaccionar a los vecinos de China para que suscriban acuerdos militares con Estados Unidos, Canadá, la UE y, especialmente, con la absurda «OTAN global» propugnada por Jens Stoltenberg y sus clones de los think tanks de Bruselas y Washington. Promover un consenso antichino sobre derechos humanos para justificar interminables sanciones a Pekín por imaginarios abusos a tibetanos, trabajos forzados a uigures y tiranización de hongkoneses. Inducir al mayor número posible de países de la esfera de influencia angloamericana a que dejen de hacer negocios con China o con empresas estatales chinas para defender el orden basado en normas. Construir una jaula antidesarrollo alrededor de China y sus regiones vecinas bajo el disfraz de «gestión de ecosistemas», «finanzas verdes», «descarbonización» y «conservación de los océanos». Construir nuevas alianzas comerciales en el Pacífico para contrarrestar tanto la Ruta de la Seda marítima de China como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) liderada por China con un ambiguamente titulado Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)) liderado por Estados Unidos.

Dado que los arquitectos de esta agenda no son conocidos por su compromiso con la realidad, los objetivos también incluyen una buena cantidad de herramientas que no están disponibles pero que se imaginan que lo están.

A la cabeza de la lista de herramientas imaginarias para someter a China, encontramos el increíble poder económico del poderoso dólar estadounidense, cuyo negocio se cree que todo el mundo desea desesperadamente.

Tomemos el ejemplo de algunos defensores del programa antichino que escriben en The Hill y que critican al IPEF no por ser delirante, sino más bien por no ser lo suficientemente delirante diciendo:

El IPEF descuida uno de los secretos del éxito de Estados Unidos en Asia: el acceso a los mercados estadounidenses. Fue este atractivo y el paraguas de seguridad regional estadounidense lo que propició los milagros económicos de Japón y Corea del Sur tras la Segunda Guerra Mundial y, más tarde, de Hong Kong, Singapur, Taiwán y la propia China.

Ignorando el hecho de que la otrora viable economía estadounidense de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en un cascarón vacio de podredumbre desindustrializada reemplazada por una cancerosa economía de burbuja especulativa, los autores del artículo citado exhiben una total ignorancia de la realidad de que la única inseguridad que sacude los cimientos de Asia-Pacífico está causada por los beligerantes antagonismos de un inseguro gigante tonto que sobrecompensa su propia mediocridad y su inminente colapso.

A pesar de que China es el motor indiscutible del crecimiento económico, la banca nacional y el progreso científico en el mundo, los halcones angloamericanos de la política exterior que redactan la Agenda Indo-Pacífica imaginan que el mundo anhela de algún modo ser liberado de la nefasta agenda de Pekín para acabar con la pobreza, aumentar la producción de alimentos, construir infraestructuras y reconstruir sectores del planeta devastados por la guerra y destrozados por las campañas de bombardeo dirigidas por la OTAN.

Incluso si uno hace caso omiso de mis comentarios sobre el programa de China como «idealismo romántico» y en su lugar considera solo el interés propio básico de cualquiera que haga negocios con China, los hechos económicos básicos de la relación comercial de China con sus vecinos deberían hacer que cualquier persona con medio cerebro reconozca dónde ven las naciones de Asia y el Pacífico la fuerza principal de su prosperidad presente y futura.

Tomemos el caso de la colonia militar estadounidense de Japón, que vio cómo China consumía más del 20% de sus exportaciones comerciales en 2020, superando a EE. UU., y que pasó de 146.000 millones de dólares a 206.000 millones en 2021. A pesar de estar dirigido por marionetas sintéticas que claman por el antagonismo con China, Japón depende económicamente de China mucho más que cualquier otra nación, incluido Estados Unidos.

O tomemos el caso de Corea del Sur, otro candidato a la OTAN del Pacífico y segunda colonia militar del Pacífico por detrás de Japón, cuyo mayor socio comercial es China, con 240.000 millones de dólares entre 2016 y 2021 (frente a los escasos 131.000 millones con EE.UU. en ese mismo periodo). Sin China, la economía de Corea del Sur se cae literalmente a pedazos.

A pesar de que Estados Unidos trata desesperadamente de intimidar a las naciones de Asia para que se asocien con él en oposición a China, el comercio de Pekín con las 10 naciones de la ASEAN aumentó un increíble 71% con respecto al año pasado y creció un 41% con India, países ambos que comparten intereses comunes con Rusia, Irán, África y la más amplia alianza multipolar.

La Unión Europea ha llevado a cabo su buena dosis de sangría bajo la presión angloamericana durante el pasado año.

En primer lugar, recortando el acceso al abundante y barato petróleo y gas natural ruso, pero también congelando en mayo de 2021 un largamente esperado Acuerdo Global de Inversiones entre la UE y China, después de que China contraatacara sancionando a cinco parlamentarios europeos por utilizar la propaganda de la CIA para justificar un régimen de sanciones contra China por supuestos abusos contra los uigures. La congelación de este acuerdo fue seguida de la decisión de Bruselas de comenzar a imponer aranceles al aluminio chino y de la cancelación por parte de Alemania de la compra por parte de China de un fabricante de chips y el bloqueo de la compra por parte de China de una empresa de construcción no identificada. El 30 de enero, Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercados Internacionales, dio fe de la devoción de la UE «por el objetivo de asfixiar a la industria china de semiconductores» y llegó a afirmar: «Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo de privar a China de los chips más avanzados. No podemos permitir que China acceda a las tecnologías más avanzadas».

A pesar de estos desagradables datos, lo cierto es que la UE sigue (y seguirá) dependiendo por completo del comercio con Pekín, que sigue siendo, con diferencia, el primer socio comercial de la UE. No sólo es China la mayor fuente de exportaciones a la UE (representando el 22% de las exportaciones en 2021 y cuyo comercio bilateral ascendió a 711.000 millones de dólares durante los 10 primeros meses de 2022), sino que la UE también depende de los metales de tierras raras controlados por China (que controla casi el 90% de los suministros mundiales). Cabe señalar que antes de que EE.UU. anunciara su Estrategia Indo-Pacífica en febrero de 2022, la UE ya había dejado claras sus propias intenciones al lanzar su » Estrategia de la UE para la Cooperación en el Indo-Pacífico’ en septiembre de 2021, salvo con la importante diferencia de que no se apuntaba a China como rival o «perturbador sistémico», sino como socio en la cooperación. Este espíritu de cooperación era obviamente intolerable para una oligarquía que pretendía sentar las bases de una nueva era oscura.

No es que haga falta repetir esta obviedad, pero el comercio con Rusia, la UEEA liderada por Rusia, la Unión Africana, el sudoeste asiático, Asia Central, los Estados del Golfo y los países de la CELAC también ha aumentado a pasos agigantados este año, sin signos de retroceso.

Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: China, Rusia y todas las demás naciones sentadas al otro lado de la comunidad transatlántica cerrada son extremadamente conscientes de la precaria bomba de relojería que es el sistema bancario burbuja de Wall Street-City of London.

Aunque puede que en la actualidad haya conchas sintéticas sentadas en puestos de dirección en las capitales de Alemania, Francia, Japón, Taiwán y otros Estados sacrificados y maltratados, la gran mayoría del pueblo, la clase empresarial y la intelectualidad sabe que el guión que celebró un nuevo orden mundial y el «fin de la historia» en 1992 ya no se aplica al mundo liderado por Eurasia.

A menos que se produzca un lanzamiento desesperado y sin sentido de ojivas nucleares a corto plazo, el hecho mismo de los verdaderos centros de gravedad causados ​​por las prioridades pro-crecimiento y centradas en el ser humano de Eurasia, lideradas por la iniciativa en evolución de la Franja y la Ruta de China aseguran que las tormentas que se abatiran sobre el mundo occidental no serán eternas, ni el oscuro abismo provocado por el hundimiento del sistema bancario será algo que no pueda ser sustituido por una arquitectura económica y de seguridad viable y más acorde con la especie humana.

