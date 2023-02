LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RUSIA ANTE EL COLAPSO DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Donde se ha dado rienda suelta a los neoconservadores es en la destrucción de Europa, política, económica y militarmente. Los propios Estados Unidos (y el resto del mundo) deben estar absolutamente asombrados del grado de servilismo europeo y del control absoluto de la dirección de la UE que han ejercido estos neoconservadores.

Las cosas se están poniendo psicóticas. Al escuchar a los líderes de la UE, todos repitiendo como loros idénticas «buenas noticias», irradian, sin embargo, un desasosiego básico, presumiblemente un reflejo del estrés psíquico de, por un lado, repetir «Ucrania está ganando: La derrota de Rusia se acerca», cuando, por otro lado, saben que es exactamente lo contrario: que «de ninguna manera» Europa puede derrotar a un gran ejército ruso en la masa continental de Eurasia.

Incluso el coloso de Washington limita el uso del poder militar estadounidense a conflictos que los estadounidenses podian permitirse perder , guerras perdidas ante oponentes débiles que nadie podría discutir si el resultado no fuera una pérdida, sino de algún modo una «victoria».

Sin embargo, la guerra con Rusia (ya sea financiera o militar) es sustancialmente diferente de la lucha contra pequeños movimientos insurgentes mal equipados y dispersos, o del colapso de las economías de Estados frágiles, como Líbano.

La fanfarronería inicial de Estados Unidos ha implosionado. Rusia ni se derrumbó internamente ante el asalto financiero de Washington, ni cayó en un caótico cambio de régimen como predijeron los funcionarios occidentales. Washington subestimó la cohesión social de Rusia, su potencial militar latente y su relativa inmunidad a las sanciones económicas occidentales.

La cuestión que preocupa a Occidente es qué harán ahora los rusos: ¿Seguir mermando el ejército ucraniano, al tiempo que desabastecen el inventario de armas de la OTAN? ¿O desplegar las fuerzas ofensivas rusas en toda Ucrania?

La cuestión, sencillamente, es que la propia ambigüedad entre la amenaza de la ofensiva y su implementación forma parte de la estrategia rusa para mantener a Occidente fuera de balance y dudando. Estas son las tácticas de guerra psicológica por las que es conocido el general Gerasimov. ¿Vendrá, de dónde y adónde irá? No lo sabemos.

El momento elegido por Rusia no dependerá del calendario político occidental, sino de cuándo, y si, una ofensiva resulta propicia para los intereses rusos. Además, Moscú tiene la vista puesta en dos frentes: la guerra financiera (que puede abogar por un despliegue militar más lento para permitir que los niveles de dolor económico se acumulen) y la situación militar (que puede, o no, favorecer la lenta extirpación gradual de la capacidad ucraniana para luchar). El coronel Douglas Macgregor, ex asesor principal del Secretario de Defensa de Estados Unidos, cree que pronto se desplegarán grandes fuerzas. Puede que tenga razón.

Esta última consideración debe situarse en un contexto más amplio: Rusia se dedica principalmente a hacer retroceder la hegemonía estadounidense y a expulsar a la OTAN del «Heartland» asiático. Los rusos saben desde hace tiempo que el «sistema de orden mundial» no es sostenible (las estructuras posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya se ven claramente en el retrovisor). Y tanto Rusia como China son conscientes de que no existe una forma elegante -o abreviada- de deshacer un sistema de tal envergadura.

Estos saben que no se puede confiar en Occidente y que está destinado a caer. Durante algunos años, Rusia y China han estado reestructurando sus economías y construyendo sus ejércitos, preparándose para el inevitable colapso del imperio estadounidense (mientras cruzan los dedos para que la «caída» no implique el Apocalipsis).

En la práctica, tanto Rusia como China se han esforzado por moderar ese colapso, en la medida de lo posible. Nadie se beneficia de una implosión incontrolada de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos está yendo demasiado lejos con su proyecto de Ucrania, y Rusia va a utilizar este conflicto para facilitar el fin del imperio estadounidense; realmente no hay otra opción.

Como subraya Kelley Beaucar Vlahos en el American Conservative, las facciones estadounidenses llevan muchos años preparando el «entierro» de Rusia. De hecho, uno de los hechos más perjudiciales que han surgido de la exposición «Twitter Files» de Matt Taibbi ha sido: «lo agresivos que fueron los legisladores del Congreso y los funcionarios de las agencias federales a la hora de impulsar una narrativa cínica que puso al gigante de las redes sociales en el punto de mira, al tiempo que creaba el coco ruso que hoy persigue a la política exterior estadounidense y a las posturas en la guerra de Ucrania».

Esa historia inventada de que Rusia trata de destruir la democracia estadounidense hizo que la opinión pública aceptara una nueva guerra contra Rusia.

Esta lucha existencial no puede detenerse ahora: Se podría argumentar que los europeos y los estadounidenses están en una burbuja en la que todo es óptica y «todo» es inmediatez y teatro de relaciones públicas, y todos tenemos que jugar a este juego. Es muy posible que también estén proyectando el mismo zeitgeist(espíritu) en los rusos y los chinos, creyendo que deben pensar de forma similar: Sin valores, sin creer en nada, excepto en lo que mejor se vea en los medios de comunicación.

Visto desde esta perspectiva, se trata realmente de un choque cultural, que refleja la incapacidad occidental para la empatía. Es posible que Occidente piense realmente que la atención de Putin se centra sobre todo en los índices de audiencia -al igual que ocurre con Macron, Scholz y Biden- y que, cuando terminen las hostilidades, todo seguirá igual. Puede que realmente no entiendan que no es así como piensa el resto del mundo.

Dentro de esta mentalidad existe, “La guerra es un negocio”… ¡Tanques un montón, ahora dennos F-16! Apenas Estados Unidos, Alemania y otras potencias de la OTAN anunciaron la entrega de carros de combate principales a Ucrania, Kiev empezó a exigir inmediatamente el suministro de aviones de guerra F-16. De hecho, el oficial de defensa ucraniano Yuriy Sak comentó descaradamente la relativa facilidad del «próximo gran obstáculo» de adquirir aviones de combate F-16:

No querían darnos artillería pesada, luego lo hicieron. No querían darnos [misiles] HIMARS, pero lo hicieron. No querían darnos tanques, ahora nos los dan. Aparte de las armas nucleares, no queda nada que no nos den.

Este es un excelente ejemplo del síndrome de la «guerra como negocio», y la política consiste en amasar dinero. Eso significa que los F-16 son los siguientes, y eso significa Polonia: los F-16 no tendrían base en una base aérea de Ucrania. Y ampliar el espacio de batalla a Polonia conduciría inevitablemente a más «guerra como negocio»: Tanques, APC y F-16. El complejo militar se estará frotando las manos de alegría.

Como era de esperar, la frustración de los fanáticos de la guerra por el fracaso colectivo de Occidente para detener la marea de la derrota ucraniana va en aumento, y se ha visto agravada por el informe de la Rand Corporation (financiado por el Pentágono) de la semana pasada, que equivalía a una refutación forense de la justificación de la guerra en Ucrania. Enfatizando que, aunque los ucranianos están luchando, sus ciudades arrasadas y su economía diezmada no concuerdan con los intereses ucranianos.

El informe advierte de que Estados Unidos debería evitar «un conflicto prolongado», declarando que la victoria ucraniana es «improbable» y advierte significativamente de la posibilidad de que el conflicto se extienda a Polonia. También se destaca la contingencia de que Estados Unidos corra el riesgo de deslizarse inadvertidamente hacia una guerra nuclear por varias «cuestiones».

En este último punto, el Informe Rand es clarividente: Esta semana, el jefe de la delegación rusa ante la OSCE ha advertido públicamente de que si se desplegaran en Ucrania proyectiles occidentales perforantes de uranio empobrecido o berilio, como los utilizados por Estados Unidos en Irak y Yugoslavia, con consecuencias devastadoras, Rusia consideraría que tal despliegue constituiría el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia, con las consiguientes consecuencias.

Si había alguna duda sobre las «líneas rojas» rusas y dónde se sitúan, ahora no puede haber ninguna. Para que quede claro, «consecuencias» equivale a una posible respuesta nuclear rusa. Occidente está avisado.

Si la frustración por el fracaso del proyecto militar ucraniano es «la causa», la desesperación es la secuela.

«Al igual que usted, estoy, y creo que la administración lo está, muy satisfecha de saber que Nord Stream 2 es ahora, como a usted le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar», opinó Victoria Nuland la semana pasada. Esta declaración muestra impotencia, más que nada (traducido, Nuland está diciendo, OK amigos, no somos impotentes, todavía nos las arreglamos para destruir el gasoducto para la Unión Europea)

Toda la campaña de relaciones públicas a favor de más tanques parece más bien un intento de dar moral extra a los ucranianos y a sus partidarios en Europa (dado que los tanques no cambiarán el curso de la guerra), un «paso a paso”, en realidad nada más significativo. Lo mismo ocurre con las propuestas políticas presentadas por el Secretario de Estado, Blinken, y Victoria Nuland la semana pasada. Parece que se redactaron sabiendo que serían rechazadas en Moscú, y así fue.

Sin embargo, para dar a la combinación Blinken-Nuland lo que le corresponde, si los neoconservadores son desesperados en la ejecución de sus proyectos de guerra, que casi invariablemente terminan desastrosamente, son brillantes en la manipulación de los Estados para que se conviertan en sus cómplices, en contra de sus propios intereses nacionales.

Donde se ha dado rienda suelta a los neoconservadores es en la destrucción de Europa, política, económica y militarmente. Los propios Estados Unidos (y el resto del mundo) deben estar absolutamente asombrados del grado de servilismo europeo y del control absoluto de la dirección de la UE que han ejercido estos neoconservadores.

Los miembros de la OTAN nunca estuvieron firmemente unidos tras la cruzada de Washington para debilitar fatalmente a Rusia. La población de la UE (especialmente la francesa y la alemana) no tiene estómago para bolsas de cadáveres. Pero los neoconservadores vieron correctamente el talón de Aquiles europeo: Polonia, Lituania, las demás repúblicas bálticas y la República Checa. Los neoconservadores estadounidenses se aliaron con esta facción radical rusófoba que quiere desmembrar y pacificar a Rusia, y arrebatar a Francia y Alemania los resortes de la política exterior de la UE. Estos últimos se sentaron en silencio e impotentes en Bucarest en 2008, cuando la «puerta» de la OTAN se abrió de par en par a Georgia y Ucrania. ¿Por qué no expresaron entonces las reservas que decían tener?

La debilidad de los líderes ha abierto la caja de Pandora europea, para que todas las viejas animosidades, celos y ambiciones de los viejos fantasmas europeos salgan a la luz en forma de oscuros vapores. ¿Hay alguien que pueda cerrarla ahora?

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation