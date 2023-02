UN AÑO DE GUERRA EN UCRANIA: Balance de la primera a la cuarta fase («transformadora»).Roberto Buffagni.

Roberto Buffagni.

05 de febrero 2023.

En este documento trazo, con la mayor brevedad y claridad, el camino y la dinámica estratégica que condujeron a la actual cuarta fase de la guerra en Ucrania, una fase que considero transformadora. No incluyo más notas que una, relativa a un importante estudio de RAND Corp., publicado mientras redactaba este texto, a finales de enero de 2023. Quienes deseen saber más sobre mis análisis anteriores, y encontrar documentación sobre los hechos e interpretaciones a los que me refiero aquí, pueden visitar italiaeilmondo.com y l’antidiplomatico.it, introduciendo mi nombre y la palabra «Ucrania» en la función de búsqueda, y/o las demás palabras clave del texto.

Agradezco sinceramente al general Marco Bertolini, al historiador Giacomo Gabellini y al responsable de italiaeilmondo.com Giuseppe Germinario, que tuvieron la bondad de leer este texto en borrador y aconsejarme. Obviamente, sólo yo soy responsable de los defectos y limitaciones del artículo.

Etiología de la guerra en Ucrania. Naturaleza y propósito de la guerra desde los puntos de vista ruso y occidental.

Sobre la etiología de la guerra en Ucrania, comparto la interpretación histórica del profesor John Mearsheimer. Es la consecuencia de la expansión de la OTAN hacia el este y del deseo de Estados Unidos de crear un bastión militar occidental en la frontera rusa mediante la integración de Ucrania en la OTAN: una estrategia que la Federación Rusa ha declarado absolutamente inaceptable desde la Cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en 2008, en la que se anunció la intención de integrar a Georgia y Ucrania en la Alianza Atlántica.

En los años comprendidos entre 2008 y 2022, Estados Unidos integrará gradualmente a Ucrania en la OTAN, aunque de facto y no de iure. En 2014, impulsan la desestabilización del gobierno en funciones y la instauración de un gobierno ucraniano favorable a ellos y en los años siguientes ponen a las FFAA ucranianas al nivel de preparación y armamento de la OTAN. En 2014, la Federación Rusa se anexiona Crimea, sin conflicto militar. El año 2021 será testigo de una importante aceleración de la integración de facto de Ucrania en la OTAN: importantes entregas de armas, grandes maniobras militares conjuntas y, en noviembre de 2022, la renovación del convenio bilateral entre Estados Unidos y Ucrania, que reafirma la intención común de integrar a Ucrania en la OTAN también de iure.

Según esta interpretación etiológica, desde el punto de vista ruso la guerra en Ucrania es una guerra preventiva en defensa de los intereses vitales rusos y no una guerra imperialista de anexión/conquista que, de tener éxito, puede ser el preludio de una mayor expansión territorial rusa en Europa. Esta última es, en cambio, la definición de la naturaleza y la finalidad de la intervención rusa adoptada por los Estados occidentales.

Primera fase de la guerra (del 24 de febrero a la primavera de 2022). Escalada militar rusa: invasión de Ucrania. Escalada política occidental: rechazo de toda negociación diplomática.

En diciembre de 2022, la Federación Rusa, que en los meses anteriores había desplegado un contingente militar en la frontera ucraniana listo para entrar en acción, propone a Estados Unidos una solución diplomática, en la inusual forma de un proyecto de tratado hecho público. Las principales demandas rusas son, en esencia: una Ucrania neutral y la aplicación efectiva de los acuerdos de Minsk para la protección de las poblaciones rusoparlantes del Donbass, donde desde 2014 se desarrolla una guerra civil apoyada extraoficialmente por los gobiernos ucraniano y ruso. Estados Unidos no responde a la propuesta de forma satisfactoria para los rusos (la posponen, la dilatan, recurren a la «ambigüedad estratégica»).

El 24 de febrero de 2022, la Federación Rusa interviene militarmente en Ucrania. No es posible saber con certeza por qué eligió este momento. Tal vez –pero esto es sólo mi deducción lógica– porque según sus informaciones, la Federación Rusa cree que el ejército ucraniano está a punto de intervenir por la fuerza contra las milicias en el Donbass, para luego desplegar el grueso de las tropas en las posiciones defensivas fortificadas construidas allí a lo largo de los años, con el fin de impedir una posible intervención militar rusa y hacerla mucho más difícil, costosa e incierta.

Los rusos intervienen con un contingente militar de unos 180-200.000 hombres, superando en número al ejército ucraniano en aproximadamente 3:1, aunque los manuales tácticos prescriben una proporción inversa atacante/defensor (al menos 3:1 a favor del atacante, para compensar la ventaja de la defensa). Desarrollan ataques en cinco direcciones, tanto en el sureste como en el noroeste de Ucrania. Los ataques en el noroeste son ataques secundarios, una amplia maniobra de distracción destinada a asegurar las tropas ucranianas en defensa de Kiev y de los demás centros afectados por la maniobra, para configurar el campo de batalla en el sureste, en el Donbass, hacia donde se dirigen los ataques principales. Para interpretar la maniobra rusa, me adhiero a la articulada interpretación dada por «Marinus», probablemente el seudónimo del Teniente General (retirado) Paul Van Riper, del Cuerpo de Marines, en su estudio publicado en los números de junio y agosto de 2022 de la «Marine Corps Gazette», que traduje al italiano, comenté y publiqué en los sitios mencionados al principio.

En tres o cuatro semanas, la maniobra de distracción rusa tuvo éxito. A finales de marzo, las tropas rusas que habían desarrollado ataques secundarios en el noroeste se retiraron, mientras que el grueso de las fuerzas rusas se desplegó en casi todo el Donbass, infligiendo grandes pérdidas principalmente materiales al ejército ucraniano gracias a su clara superioridad en artillería y potencia de fuego de misiles. La acción militar de Rusia evita cuidadosamente implicar a civiles, no toca infraestructuras de doble uso civil y militar (por ejemplo, la red eléctrica) y, en definitiva, adopta la forma de «diplomacia armada»: los rusos intentan alcanzar, con una presión militar moderada, los objetivos que no han logrado con una presión diplomática creciente y prolongada.

Hasta finales de marzo de 2022, parece que la «diplomacia armada» rusa puede tener éxito: entre el 24 de febrero y finales de marzo, se celebran siete reuniones diplomáticas entre Rusia y Ucrania, y a finales de marzo, el presidente Zelensky declara oficialmente a los medios rusos independientes que está dispuesto a negociar la neutralidad de Ucrania y la solución del problema de las poblaciones rusoparlantes del Donbass.

Primera escalada política occidental

Pero el 7 de abril de 2022, el Primer Ministro británico Boris Johnson visita al Presidente ucraniano Zelensky, y declara oficialmente que «Ucrania ha superado los pronósticos [«desafiado las probabilidades»] y ha hecho retroceder a las fuerzas rusas hasta las puertas de Kiev, realizando la mayor hazaña armamentística del siglo XXI». A partir de entonces, cesaron todas las relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Federación Rusa.

La interpretación según la cual la pequeña Ucrania derrotó a la gran Rusia en el campo de batalla se basa en una lectura de las primeras semanas de la guerra radicalmente distinta de la que he propuesto más arriba. Según esta interpretación, el objetivo ruso habría sido la toma de Kiev y el «cambio de régimen», el derrocamiento del gobierno ucraniano y su sustitución por un gobierno títere prorruso, y los ataques en el noroeste serían ataques principales fallidos, no ataques secundarios como parte de una amplia maniobra de distracción. Esta es una posible interpretación, que de ser cierta denuncia una grave inadecuación militar y política de la Federación Rusa: es imposible alcanzar objetivos tan ambiciosos con un despliegue de fuerzas tan reducido y una intensidad de conflicto tan baja.

Las facciones más extremistas del campo occidental y del gobierno ucraniano se basan en esta interpretación de los hechos militares, ya sea incorrecta o correcta, de buena fe o instrumental. En Occidente ha cristalizado la certeza oficial de que es posible infligir una derrota militar decisiva a Rusia y que, por lo tanto, es realista fijarse objetivos estratégicos maximalistas, como la sangría de Rusia y su desestabilización política mediante la presión militar y las sanciones económicas, y la activación de las fuerzas centrífugas. El objetivo final es la expulsión de Rusia de las filas de las grandes potencias, la instalación de un gobierno prooccidental y, posiblemente, la fragmentación política de la Federación Rusa.

Estos objetivos maximalistas fueron reivindicados oficialmente el 24 de abril por los Secretarios de Defensa y de Estado estadounidenses. Los países europeos y de la OTAN, con la excepción de Turquía y Hungría, se alinean sin vacilar y votan con abrumadoras mayorías parlamentarias a favor de duras sanciones económicas a Rusia y el envío de armas a Ucrania. Suecia y Finlandia, históricamente neutrales, anuncian su intención de solicitar el ingreso en la OTAN.

La «diplomacia armada» rusa ha fracasado.

Segunda fase de la guerra (primavera – mediados del verano de 2022). Conquista rusa del Donbass. La condición de posibilidad para una victoria ucraniana.

La conquista rusa del Donbass prosigue con éxito, con enfrentamientos urbanos muy violentos, casa por casa, en Mariupol y otros lugares. Las tropas rusas comprometidas en la línea de contacto con el enemigo son principalmente milicias del Donbass, formaciones de voluntarios chechenos y el grupo Wagner. Las formaciones del ejército regular ruso actúan principalmente (no sólo) en apoyo, con artillería, misiles y mando

operativo. La acción militar rusa sigue sin afectar a las infraestructuras militares y civiles de doble uso de Ucrania.

La relación entre las pérdidas ucranianas y las rusas es claramente desfavorable para los ucranianos, tanto por la superioridad de la potencia de fuego rusa como porque las operaciones militares ucranianas están fuertemente influenciadas por la necesidad de justificar, ante los gobiernos y la opinión pública occidentales, el colosal y casi unánime apoyo político y financiero a Ucrania, que tiene graves repercusiones político-económicas en los países europeos, en primer lugar Alemania, que se ve cortada del suministro de energía barata rusa en la que ha basado su fortuna económica durante décadas.

En resumen, los ucranianos se ven obligados a «vender» con resultados sobre el terreno, con una resistencia inflexible y una agresión constante, la viabilidad política del indispensable apoyo occidental: la perspectiva de una futura victoria militar de Ucrania sobre Rusia debe ser y seguir siendo plausible.

Por supuesto, la valerosa resistencia ucraniana no debe atribuirse únicamente a esto: para una gran parte de la población, el conflicto con Rusia se ha convertido en una guerra de liberación nacional, que se integra con una guerra civil y una guerra por poderes entre Rusia y los Estados Unidos de América – la OTAN.

La condición de posibilidad de una victoria militar ucraniana

Sin embargo, la condición de posibilidad de una victoria militar ucraniana decisiva sobre Rusia se basa en una suposición.

Es el supuesto que actúa como principio ordenador de la estrategia de disuasión du faible au fort elaborada por el general Gallois con vistas a la creación de la fuerza nuclear de frappe francesa: hacer que la relación coste/beneficio de la victoria sobre el faible (la potencia más débil) sea desfavorable para el fort (la potencia más fuerte). Desplegando plenamente sus mayores recursos, la gran potencia nuclear que atacara Francia podría sin duda destruirla totalmente, pero la activación de la force de frappe nuclear de la faible seguiría infligiendo al fuerte daños políticamente inaceptables.

En términos simples pero claros: para ganar, la potencia más débil debe asegurarse de que para la potencia más fuerte, el juego de la victoria no vale la pena de la guerra total. Ucrania es el faible, Rusia el fuerte. Incluso con la ayuda occidental, los recursos estratégicos de Ucrania (población, poder económico latente, poder militar manifiesto, tropas movilizadas y movilizables, profundidad estratégica) siguen siendo órdenes enteros de magnitud inferiores a los recursos estratégicos de Rusia, porque Rusia tiene 145 millones de habitantes, puede movilizar un máximo de 25 millonea de tropas, posee enormes recursos naturales y la capacidad de procesarlos, una gran base industrial militar y una profundidad estratégica de 11 husos horarios. («Profundidad estratégica» es el espacio amistoso dentro del cual un ejército atacado y rechazado puede retroceder, reorganizarse y contraatacar, como hicieron los soviéticos tras la devastadora serie de avances de la Wehrmacht al comienzo de la Operación Barbarroja, cuando los soviéticos trasladaron millones de hombres y numerosas industrias estratégicas situadas en la Rusia europea a través de los montes Urales y precipitaron al frente las unidades militares estacionadas en el Este, integrándolas con las unidades que habían escapado al cerco alemán).

Para repetirlo: una potencia claramente más débil sólo puede ganar a una potencia claramente más fuerte si hace que la relación coste/beneficio de la victoria sea desfavorable para la potencia enemiga. Es una victoria costosa (Guerra de Vietnam: 58.000 bajas estadounidenses, 849.000 bajas vietnamitas + 300-500.000 desaparecidos, estimaciones del gobierno), pero es una victoria posible. Así es como Vietnam y Afganistán ganaron contra Estados Unidos y la URSS, ambos con recursos estratégicos muy superiores. Si las dos grandes potencias hubieran decidido comprometer plenamente sus recursos estratégicos, Vietnam y Afganistán no habrían podido evitar la derrota total. Estados Unidos y la URSS no lo hicieron porque lo consideraron políticamente insostenible: pérdidas demasiado elevadas, compromiso político, económico y militar a largo plazo inaceptable, creciente oposición interna a la guerra, etc. En resumen, Estados Unidos y la URSS decidieron perder porque consideraron que, para ellos, la relación coste/beneficio de la derrota era más ventajosa que la relación coste/beneficio de la victoria.

Lo que está en juego para Rusia

Pero los objetivos estratégicos declarados oficialmente por el gobierno estadounidense y relanzados por la OTAN y los países europeos son objetivos maximalistas: debilitamiento sangrante y permanente del poder económico y militar de Rusia, desestabilización del gobierno, activación de las fuerzas centrífugas dentro de la Federación Rusa, expulsión de Rusia de las filas de las grandes potencias, posible fragmentación política. Especialmente aterradora para Rusia, que se formó históricamente como un imperio multiétnico, multinacional y multirreligioso, es la posibilidad de que se activen fuerzas centrífugas étnicas, religiosas y nacionales, en un escenario similar al de Yugoslavia en los años noventa.

En resumen, los objetivos declarados de Occidente suponen una amenaza existencial para el gobierno, el Estado, la sociedad y las naciones rusas. Por tanto, los dirigentes rusos están persuadidos de que en la guerra de Ucrania se juegan el todo por el todo, están dispuestos a hacer literalmente cualquier cosa para ganarla, y lo dicen repetidamente de forma oficial. Por tanto, están dispuestos, de hecho obligados, a desplegar al máximo todos los recursos estratégicos rusos para ganar la guerra: ganar Ucrania y, posiblemente, si se llegara a un conflicto directo, también la OTAN.

De este modo se deja caer la condición de posibilidad de una futura victoria ucraniana: que para Rusia el juego de la victoria sobre Ucrania no vale la pena de la guerra total. Para ganar a Rusia, Ucrania y sus aliados occidentales deben lograr una victoria decisiva sobre una Federación Rusa dispuesta, o más bien obligada, a comprometer al máximo todos sus recursos estratégicos durante el tiempo que sea necesario: en resumen, hacerla capitular.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados occidentales, al comprometerse públicamente con objetivos maximalistas, se cierran un espacio de maniobra diplomática y elevan las apuestas políticas al cielo para sus clases dirigentes, que corren el riesgo de ser barridas por una derrota; a pesar de que un resultado desfavorable de la guerra no perjudica, como tal, los intereses vitales de sus naciones, ninguna de las cuales corre el riesgo de desestabilización o algo peor como consecuencia de una derrota ucraniana. La única nación del bando occidental que lo arriesga todo es Ucrania, que sólo puede esperar terribles desastres de una continuación de la guerra hasta el amargo final y una probable derrota.

Tercera fase de la guerra (finales del verano – otoño de 2022). Éxito de la contraofensiva ucraniana. Escalada política rusa: anexión de cuatro oblasts del Donbass. Escalada militar rusa: bombardeo de objetivos de doble uso militar y civil. Guerra de maniobras y guerra de desgaste.

Las fuerzas rusas se establecieron en el Donbass, ocupando casi el 20% de todo el territorio ucraniano y desplegándose en un frente de unos 1.500 km. El ejército ucraniano se reorganiza, amplía su movilización llamando a reservistas y extendiendo el reclutamiento obligatorio hasta los 60 años, se abastece de nuevo armamento occidental (en gran parte, material ex soviético) para reemplazar el destruido en fases anteriores del conflicto, se le da una participación más amplia e intensa de personal de mando de la OTAN y una estructuración más extensa de las funciones ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), y en septiembre de 2022 lanza una contraofensiva con fuerza centrada principalmente en Járkov.

La contraofensiva ucraniana tiene éxito. Los rusos tienen que retirarse en todo el frente, retrocediendo más o menos limpiamente. Motivo: la manta rusa es demasiado corta. Las unidades rusas han conquistado vastos territorios que son incapaces de mantener con el reducido número de efectivos que participan en la «operación militar especial». Por lo tanto, tienen que resistir retirándose lo más limpiamente posible, acortar el frente, reducir los territorios a defender y fortificarlos, reconfigurar el aparato militar y reforzarlo.

Rusia se adapta a la nueva realidad sobre el terreno. Se nombró a un comandante general de operaciones en Ucrania, el general Surovikin. El gobierno propone a la Duma, que vota por unanimidad, la movilización parcial de 300.000 reservistas. También se movilizan industrias militares, que trabajarán en tres turnos de ocho horas.

Escalada política rusa: anexión de las cuatro provincias de Donbass

El Gobierno propone a la Duma, que en octubre vota unánimemente a favor, la anexión de cuatro oblasts del Donbass: las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya y Jersón, tras un plebiscito organizado por las autoridades rusas de ocupación.

Es la escalada política más decisiva de toda la guerra, porque con ella Rusia quema sus naves a sus espaldas y anuncia implícitamente su firme decisión de comprometer todos sus recursos estratégicos hasta el amargo final para lograr la victoria sobre Ucrania y sus aliados. Para que Rusia se retire de la anexión, devolviendo a Ucrania territorios que se han convertido formalmente en territorio nacional de la Federación Rusa, Ucrania y sus aliados tendrían que infligir una derrota decisiva a toda la Federación Rusa y hacerla capitular. Escalada militar rusa. Bombardeo de objetivos de doble uso militar y civil.

Tras haber reconfigurado el aparato militar en torno a la unidad de mando y consolidado el frente, mientras se produce la movilización de los reservistas en medio de diversas dificultades (es la primera movilización desde hace ochenta años y el aparato administrativo y logístico ruso no está preparado; cientos de miles de rusos cruzan las fronteras para evitar ser llamados a filas) el comandante general Surovikin decide la escalada militar. Por primera vez, objetivos de doble uso, civil y militar, son blanco de una serie incesante de bombardeos con misiles, en particular la red eléctrica ucraniana, pero en general son infraestructuras como ferrocarriles, fábricas, depósitos de material militar y civil, etc. Rusia no ataca a civiles, pero al atacar infraestructuras de doble uso causa graves molestias a la población, interrumpe el curso normal de la vida cotidiana y, por supuesto, provoca «daños colaterales», víctimas civiles alcanzadas accidentalmente por sus misiles y el fuego antiaéreo ucraniano.

El Gral. Surovikin también tomó la decisión políticamente difícil e impopular, pero correcta, de abandonar Jérson, un importante centro que se había anexionado formalmente al territorio nacional ruso, y retirar las tropas que lo ocupaban a la orilla sur del río Dnepr. La decisión operativa significa que no se malgastarán fuerzas para impedir una contraofensiva en un punto sensible, sino que se concentrarán los esfuerzos en el Donbass. Esto se traducirá en resultados concretos ventajosos en el campo de batalla.

Guerra de maniobras, guerra de desgaste. El ejemplo histórico de la Operación Barbarroja

La «guerra de maniobra», en alemán Bewegungskrieg, «guerra de movimiento», es el opuesto simétrico de la «guerra de fricción», Stellungskrieg, «guerra de posición». Cada guerra combina, en diferentes porcentajes, maniobra y fricción. La guerra de fricción pretende desgastar gradualmente las capacidades de combate del enemigo con la aplicación prolongada y constante de una fuerza superior; la guerra de maniobra pretende destruir rápidamente las capacidades de combate del enemigo encontrando o creando, y explotando hábilmente, el Schwerpunkt, el punto decisivo vital y débilmente defendido en el despliegue del enemigo, contra el que lanzar un ataque rápido y decisivo por la fuerza. La ventaja de la maniobra sobre el desgaste parece evidente: la maniobra ofrece la posibilidad de una victoria rápida y decisiva, pero también amenaza con la posibilidad de una derrota igualmente rápida y decisiva, porque atacar siempre es arriesgado y el enemigo siempre puede dar su opinión. Como señala Clausewitz, no existe una «ciencia de la victoria», y la lógica que rige la guerra no es lineal, sino paradójica, como ilustra el dicho romano «si vis pacem para bellum». La guerra de maniobra se ve favorecida por ejércitos que sufren una clara desventaja en la guerra de desgaste: ejércitos más pequeños, con capacidades materiales o logísticas inferiores a las del enemigo.

En esta fase, el conflicto ucraniano, que en las dos fases anteriores fue una combinación de maniobras y fricciones, se estabiliza en forma de guerra de desgaste, el tipo de conflicto en el que más pesa la disparidad de recursos estratégicos entre los contendientes. De hecho, en la guerra de desgaste, lo que más importa para la victoria es la capacidad respectiva de generar fuerzas humanas y materiales de forma sostenible. Este es el ámbito en el que Rusia tiene mayor ventaja relativa sobre Ucrania.

Aumenta la ventaja rusa el hecho político esencial de que Ucrania depende totalmente del apoyo occidental y que los líderes occidentales deben justificar ante la opinión pública y el electorado el creciente coste político-económico de este apoyo. Así, los ucranianos se ven obligados por razones políticas a enviar constantemente tropas, incluso inadecuadas o no preparadas, a la línea de contacto con los rusos, manteniendo vivo el conflicto, renovando la admiración en Occidente por su resistencia y alimentando la persuasión de que la victoria final ucraniana es posible.

Desde un punto de vista militar, en realidad, los ucranianos harían mejor en tomarse un descanso, reorganizar sus reservas, reforzarlas y entrenarlas, y ahorrar hombres y medios para futuras contraofensivas. En efecto, una potencia con muchos menos recursos estratégicos que el enemigo sólo puede esperar derrotarlo con una guerra de maniobra hábil, agresiva y, sobre todo, rápida: en una guerra de desgaste, el tiempo juega a favor de la potencia con mayores recursos estratégicos.

Fueron estas consideraciones fundamentales las que dictaron la forma en que se desarrolló y ordenó el poder militar primero prusiano y luego alemán, es decir, los maestros de la guerra agresiva y de maniobras rápidas. Tanto Prusia como Alemania, de hecho, tuvieron que asumir su situación geopolítica: exposición en varios frentes en el centro de Europa, fronteras desprotegidas por obstáculos naturales, recursos naturales y humanos limitados; e intentaron resolver la difícil ecuación desarrollando un aparato militar altamente preparado para llevar a cabo rápidas guerras de maniobra con la mayor agresividad y destreza. Ejemplos de los éxitos del estilo germano fueron las magistrales Blitzkrieg contra Polonia y Francia en la IIGM. Pero también fue ejemplar el fracaso de la Operación Barbarroja. Alemania invadió la URSS, logró victorias aplastantes durante seis meses pero no consiguió provocar el colapso político y social del enemigo y llegó al límite de sus capacidades logísticas. La URSS no capituló, se reorganizó y comenzó a generar fuerzas humanas y materiales en una medida cada vez mayor y superior a las fuerzas que Alemania era capaz de generar. Serán necesarios cuatro años de amargo conflicto, pero el destino de Alemania está sellado.

Cabe señalar que, en el momento de la Operación Barbarroja, todos los grandes Estados del mundo, deslumbrados por los espléndidos éxitos alemanes anteriores, daban por sentada la victoria de la Wehrmacht.

Sin embargo, sólo podría haberse producido si la URSS se hubiera derrumbado tras los primeros meses de derrotas devastadoras. La Operación Barbarroja fue, por tanto, una arriesgada apuesta estratégica en la que la victoria final dependía enteramente del colapso de la cohesión política, militar y social del enemigo. Por otra parte, el Alto Mando alemán no tuvo debidamente en cuenta tanto los recursos estratégicos actuales de la URSS como, lo que es más importante, su capacidad para generar nuevas fuerzas, superiores a las suyas, durante el tiempo necesario para concluir victoriosamente la guerra.

Es el mismo tipo de error que cometió el Alto Mando occidental en este conflicto ucraniano. Han subestimado enormemente los recursos actuales de Rusia: de este error de la inteligencia militar se derivan las constantes proclamas de que Rusia estaba a punto de agotar sus reservas de misiles, proyectiles de artillería, etc, que se han ido revelando cada vez más grotescas y alejadas de la realidad; han subestimado gravemente su capacidad de generar nuevas fuerzas humanas y materiales a corto y mediolargo plazo: de ahí la errónea valoración del impacto de las sanciones económicas sobre Rusia, erróneamente consideradas como rápidamente incapacitantes; subestimaron gravemente la cohesión política y social de los dirigentes rusos, su voluntad de lucha y de agruparse en torno a la bandera: de ahí los anuncios cada vez más ridículos de un inminente derrocamiento del gobierno ruso como consecuencia de la disidencia de la población y de sectores decisivos de la clase dirigente.

Cuarta fase transformadora de la guerra (finales de otoño de 2022 – invierno de 2022/23). Dos facciones en los centros de mando estadounidenses: ¿escalada o desescalada del conflicto? Tres hechos significativos. Estimaciones de pérdidas ucranianas y rusas. Previsiones. La doble trampa estratégica.

Considero que la fase actual de la guerra es transformadora porque sólo en ella se revela claramente su naturaleza de doble trampa estratégica. En la cuarta fase de la guerra se producen tres acontecimientos significativos.

Sabotaje de Northstream 2

En noviembre de 2022, un sabotaje submarino inutiliza Northstream 2, el gasoducto construido para transportar metano ruso a Alemania a través del mar Báltico, sin pasar por Ucrania. La investigación se estancó inmediatamente, debido a la imposibilidad política de identificar a los autores: de hecho, la lógica del cui prodest sugiere que los responsables últimos del atentado son los Estados Unidos. La operación fue probablemente el resultado de una colaboración entre la Marina Real Británica y las fuerzas especiales polacas. Motivo del sabotaje: en la clase dirigente alemana crece la preocupación por los desastrosos efectos a largo plazo (desindustrialización progresiva de Alemania) del cese del suministro de energía barata rusa. El sabotaje del gasoducto es un verdadero acto de guerra contra Alemania, destinado a intimidarla para que se alinee sin vacilaciones con la estrategia estadounidense de oposición frontal a Rusia. La intimidación tiene éxito. Intimidada Alemania, el único Estado europeo que no se adhiere a la línea estadounidense es la pequeña Hungría; en la OTAN, el único Estado con un alto grado de autonomía política es Turquía.

Declaraciones públicas del General Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

En noviembre y de nuevo en diciembre de 2022, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, hizo irritantes declaraciones públicas, en las que pedía la apertura de conversaciones diplomáticas con Rusia y afirmaba que «no se puede pedir más a los ucranianos». Las irritantes declaraciones de Milley son un claro indicio de que dos grandes facciones están enfrentadas en los centros de decisión estadounidenses: una centrada en el establishment bipartidista que dirige la política

exterior, partidaria de una continuación sin cuartel de la guerra en Ucrania y posiblemente de su escalada; y otra, enclavada en el Pentágono, partidaria de una desescalada del conflicto. El hecho de que Milley comunique públicamente sus posiciones demuestra que en el debate interno de la administración estadounidense la posición del Pentágono es minoritaria y teme seguir siéndolo, y que el enfrentamiento entre ambas posturas es muy enconado.

Una prueba más de la existencia de estos alineamientos internos en el seno de la administración estadounidense la proporciona el muy reciente estudio publicado por la RAND Corp, Avoiding a Long War: U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict[1], que analiza, desde el punto de vista del interés nacional estadounidense, los costes de la prolongación de la guerra ucraniana, recomienda la desescalada y el establecimiento cauteloso de un proceso diplomático que conduzca a una conclusión negociada del conflicto.

La RAND Corporation es un importante y prestigioso centro de estudios que desde su fundación proporciona análisis y proyectos principalmente al Pentágono.

Reconfiguración de la estructura de mando rusa, anuncio de reforma de las FFAA rusas.

En enero de 2023, el gobierno ruso reconfiguró el mando militar de las operaciones en Ucrania y anunció una reforma estructural más general de sus Fuerzas Armadas. El militar ruso de más alto rango, el General Gerasimov, Jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, recibe el mando general de las operaciones en Ucrania, mientras que el General Surovikin retoma su anterior función de Comandante de las Fuerzas Aeroespaciales. El gobierno restablece los distritos militares de Moscú y Leningrado, ordena la formación de un nuevo grupo del ejército en Carelia, en la frontera finlandesa, y la creación de doce nuevas divisiones del ejército. También anunció que para 2026 aumentaría el tamaño de su aparato militar en servicio permanente efectivo hasta 1,5 millones de hombres. Al mismo tiempo, los principales dirigentes rusos comienzan a declarar públicamente que la guerra en curso en Ucrania es, de hecho, una guerra entre Rusia y la OTAN.

Estas declaraciones públicas sin precedentes también tienen –como siempre en la guerra– un valor propagandístico interno, pero interpretadas a la luz de las reformas militares en curso sugieren con un alto grado de verosimilitud que los responsables rusos se están preparando para el peor de los escenarios, es decir, para una intervención directa de las fuerzas occidentales en el conflicto ucraniano.

La guerra de desgaste continúa. Estimación de las pérdidas ucranianas y rusas

Mientras tanto, en el terreno ucraniano continúa la guerra de fricción. Continúan los ataques con misiles contra infraestructuras ucranianas de doble uso, civiles y militares. El aparato militar ruso se consolida en las posiciones defensivas ocupadas y reforzadas tras la retirada. El entrenamiento de los reservistas retirados continúa y se perfecciona, y la logística se ajusta gradualmente a la llegada de refuerzos y a la continuación de los intensos y constantes ataques con misiles. Las unidades rusas lanzaron ataques incrementales contra las líneas defensivas ucranianas, con un despliegue reducido de tropas y una preparación extensa y prolongada de la artillería, para limitar al máximo sus pérdidas. Los ucranianos, atrapados por la necesidad política de resistir en todo momento y de atacar cuanto antes para justificar el apoyo occidental, cordón umbilical de la continuación de la guerra, son incapaces de contraatacar con fuerza, pero resisten incluso más allá de las ventajas militares de la resistencia y sufren pérdidas muy cuantiosas de hombres y material.

Es imposible, mientras dure la guerra, tener cifras fiables de bajas. Mientras escribo, a finales de enero de 2023, fuentes occidentales como Strategic Forecasting, una importante agencia de inteligencia privada que colabora habitualmente con la CIA, habla de más de 300.000 muertos ucranianos, con unas pérdidas totales irrecuperables de unos 400.000 hombres. Las evaluaciones occidentales no oficiales más recientes de las pérdidas irrecuperables rusas hablan de 20.000 muertos y 30.000 desaparecidos y heridos graves. Incluso con toda la cautela necesaria, es bastante probable que la proporción de pérdidas ucranianas frente a las rusas se sitúe entre 10:1 y 5:1. En las principales batallas de la IIGM, la proporción de pérdidas entre vencidos y vencedores fue de aproximadamente 1,3 a 1,5: 1. El ejército ucraniano no parece capaz de preparar una contraofensiva a gran escala en un futuro próximo: debido al elevadísimo número de bajas, especialmente de oficiales y suboficiales veteranos; debido a la escasez de material bélico, a pesar de los renovados envíos de armamento occidental; debido a la creciente desorganización de las estructuras de mando militar; y debido a la creciente y progresiva degradación de las condiciones económicas y sociales en toda Ucrania.

Opciones operativas del Alto Mando ruso. Previsiones.

En resumen, en la cuarta fase de la guerra empieza a quedar claro que el aparato militar ruso ha conseguido, o está a punto de conseguir, las condiciones necesarias y suficientes para dar al conflicto la dirección deseada por su mando militar y político.

Obviamente, sólo el Alto Mando ruso sabe, o sabrá, cuál es esta dirección, pero de momento parece que puede:

Continuar la guerra de desgaste, aplicando constantemente su fuerza superior sobre el ejército ucraniano, y sobre toda la sociedad y economía ucranianas, laminando así su recurso más valioso, los hombres. Los hombres son el recurso político más valioso de Rusia, por razones obvias reforzadas por la proximidad de las elecciones presidenciales rusas de 2024. También son el recurso más valioso desde el punto de vista militar, y lo son especialmente los veteranos, que tienen que entrenar e integrar en las unidades a los retirados reservistas, ninguno de los cuales tiene experiencia directa en una guerra de tan alta intensidad (nadie en el mundo la tiene, salvo quienes han participado en ella, en uno u otro bando). Pasar a la ofensiva a gran escala, en una o varias direcciones. Objetivos estratégicos previsibles, la aniquilación progresiva de la capacidad combativa del ejército ucraniano; la reconquista de las porciones territoriales de los cuatro oblasts anexionados por Rusia, y recuperados por Ucrania tras la retirada rusa; la ocupación y anexión a Rusia de Odessa y de todo el territorio de Novorossiya, para excluir a Ucrania del acceso al mar.

Probablemente estén presentes en las evaluaciones del Alto Mando ruso, y no en un segundo plano, las predicciones sobre la reacción occidental a cualquiera de las decisiones operativas rusas. La continuación de la guerra de desgaste permite a los dirigentes occidentales aplazar las decisiones político-estratégicas sobre la escalada o la desescalada, y probablemente beneficia a la facción favorable a la desescalada al darle tiempo para organizarse mejor, encontrar aliados y difundir públicamente sus argumentos. Pasar a la ofensiva les obliga a elegir rápidamente, muy rápidamente si la ofensiva tiene pronto un éxito claro. La facción estadounidense partidaria de la desescalada sigue siendo minoritaria: la situación sobre el terreno la favorece, pero carece del apoyo abierto de al menos uno de los aliados europeos más importantes.

En mi opinión, es ventajoso para Rusia evitar una aceleración del conflicto, tanto por los riesgos de fracaso y los costes humanos siempre asociados a las acciones ofensivas a gran escala, como para no servir una carta decisiva al «partido de la guerra total» estadounidense, que en la onda de la emoción podría iniciar una implicación directa y formal de las fuerzas occidentales en la guerra; por ejemplo, el lanzamiento de una «coalición de voluntarios» como propuso en noviembre de 2022 el Gen. (retirado) David Petraeus, es decir, con tropas polacas, rumanas, bálticas, etc. interviniendo bajo su propia bandera, pero no como miembros de la OTAN, a raíz de una petición de ayuda militar del gobierno ucraniano: una estratagema legal para evitar un conflicto directo abierto OTAN-Rusia, que además correría el riesgo de afectar al territorio estadounidense.

Así que, si tengo que aventurar una predicción, creo que Rusia continuará la guerra de desgaste durante mucho tiempo todavía.

Victoria decisiva sólo para Ucrania. Victoria decisiva con intervención occidental directa.

Posibilidades y probabilidades

En pocas palabras, un año después del comienzo de la guerra está claro que una victoria militar ucraniana decisiva sobre Rusia es materialmente imposible, por mucho que la ayuda occidental continúe, o incluso aumente, en su forma actual. La situación sólo puede cambiar con una implicación directa de las tropas occidentales.

Sin embargo, empieza a surgir la duda, incluso en las direcciones político-militares occidentales, de que una implicación directa de las tropas occidentales en la guerra no sea suficiente para asegurar, o al menos hacer altamente probable, una victoria decisiva sobre Rusia. Dudas tienen sobre todo los militares: por eso la facción estadounidense partidaria de la desescalada se apoya en el Pentágono. Razones:

El actual aparato militar de toda la OTAN, incluido el de EEUU, no está diseñado ni preparado para una guerra convencional de alta intensidad contra un enemigo capaz de llevarla a cabo, como Rusia. Desde el final de la Guerra Fría, todas las naciones de la OTAN han reducido enormemente sus ejércitos, desmantelado la mayor parte de sus estructuras logísticas militares y orientado la estructura y el adiestramiento de sus FFAA, así como la producción de sus industrias militares, a conflictos de corta duración contra enemigos muy inferiores, normalmente pertenecientes al «Sur Global»; una decisión en conjunto razonable, hasta que la OTAN se enfrentó a Rusia, que de hecho no la amenazaba en absoluto. Rusia, por su parte, ha estructurado sus FFAA y su industria militar con vistas a una guerra defensiva contra la OTAN, como corresponde a la tradición histórica de un país que siempre ha tenido que afrontar y repeler grandes invasiones de su territorio. Hasta ahora, ha favorecido la defensa de último recurso, la tríada nuclear, pero, como demuestra la guerra de Ucrania, no ha abandonado la preparación convencional y la está reforzando. También ha adquirido una relativa superioridad sobre Estados Unidos en ámbitos decisivos como la defensa antimisiles y antiaérea. Recuperar la desventaja llevará años. El rearme occidental es muy arduo, su resultado incierto, lleva mucho tiempo. La financiación, incluso masiva, no es suficiente: el dinero sólo puede comprar lo que ya existe, y lo que ya existe no es suficiente. Para que exista lo que falta, primero es necesario determinar políticamente la estrategia de seguridad colectiva de la OTAN, un proceso muy complicado y difícil debido también a la fragmentación de los centros de toma de decisiones. Si el principal enemigo de la OTAN es Rusia, resulta indispensable, como mínimo y para empezar: construir un gran número de cazabombarderos que se desplieguen en apoyo de la infantería, y sean capaces de sobrevivir a las defensas antimisiles rusas; construir la infraestructura logística necesaria para una amplia proyección de fuerzas en caso de crisis, con la planificación pertinente; lanzar un gran programa integrado de defensa antiaérea del territorio europeo; lanzar un vasto programa de reclutamiento y adiestramiento de tropas, especialmente de oficiales y suboficiales. A este respecto, hay que tener en cuenta que la renuncia de todos los países de la OTAN al reclutamiento obligatorio ha supuesto la pérdida de grandes reservas entrenadas a las que se puede recurrir en caso de necesidad. Básicamente, en caso de una guerra que nos implique, lleve mucho tiempo e incurra en pérdidas considerables, movilizaciones como las convocadas por Moscú y Ucrania son casi imposibles para los países de Europa Occidental. Sigue un largo etc. Obviamente, la implicación directa de Occidente en la guerra impediría a EEUU concentrarse en contener a China, reforzaría la alianza de esta última con Rusia, expondría a EEUU a una posible guerra en dos frentes contra dos grandes potencias nucleares y aumentaría progresivamente el riesgo de que aparecieran armas atómicas en el conflicto con Rusia. Cuanto más directo e intenso sea el conflicto convencional entre dos grandes potencias nucleares como Rusia y EEUU, más probable será que el contendiente que se crea expuesto a una probable derrota decisiva contemple seriamente la posibilidad de utilizar armas nucleares.

Igualmente obvio es que, en un conflicto directo entre las fuerzas occidentales y Rusia, las bajas occidentales se contarían por decenas de miles, un coste humano difícil de justificar políticamente.

La doble trampa estratégica

Al ampliar la OTAN hacia el Este e insistir en incluir a Ucrania en ella, Estados Unidos ha tendido una trampa estratégica a Rusia, obligándola a elegir entre dos alternativas, ambas muy peligrosas a medio y largo plazo: aceptar la prohibición de una esfera de influencia y la amenazadora presencia de un bastión militar occidental a las puertas de la Rusia europea; o intervenir militarmente, asumiendo el grave riesgo de un conflicto con la OTAN y comprometiendo sus relaciones políticas y económicas con Europa. Esta es la primera trampa estratégica en la que Rusia cae, después de catorce años intentando evitarla.

Sin embargo, Estados Unidos ha subestimado enormemente la capacidad de resistencia y reacción militar, económica, política y social de la Federación Rusa, e igualmente ha sobreestimado tanto el prestigio disuasorio de su propia fuerza como sus actuales capacidades y potencial militar y económico. Por lo tanto, tienen que elegir entre dos alternativas, ambas muy peligrosas a medio y largo plazo.

La primera alternativa es la reducción de daños, una desescalada del conflicto ucraniano que se traduzca en una clara derrota político-diplomática, una fuerte pérdida de prestigio disuasorio, la posible apertura de fallas de crisis en el sistema de alianzas y graves reacciones políticas internas, por ejemplo, una grave deslegitimación general de la clase dirigente.

La segunda alternativa es la huida hacia adelante, una escalada total del conflicto, con la posible –de hecho probable, porque necesaria– implicación directa de tropas occidentales; el riesgo de una guerra convencional de alta intensidad para la que EEUU y la OTAN no están preparados; la posible implicación futura de territorio nacional estadounidense, y en perspectiva, la creciente posibilidad de una degeneración nuclear del enfrentamiento.

Esta es la segunda mandíbula de la doble trampa estratégica, y ahora se está cerrando sobre los EE.UU., que la tendieron: pero entraron en ella con los ojos cerrados y sólo ahora están empezando a verlo.

Ate, la diosa que ciega, «al principio seduce al hombre con apariencias amistosas, pero luego lo arrastra a redes de las que ningún mortal espera escapar y salvarse» (Esquilo, Los persas, 96-100).

*Roberto Buffagni Es profesor y analista político, colaborador de la revista El Viejo Topo.

Nota:

[1] Charap, Samuel y Miranda Priebe, Avoiding a Long War: U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2023. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html. Resumen: «El debate sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en Washington está cada vez más dominado por la cuestión de cómo podría terminar. Para informar este debate, esta Perspectiva identifica las formas en que podría evolucionar la guerra y cómo afectarían las trayectorias alternativas a los intereses estadounidenses. Los autores sostienen que, además de minimizar los riesgos de una escalada mayor, los intereses estadounidenses se verían mejor servidos evitando un conflicto prolongado. Los costes y riesgos de una guerra prolongada en Ucrania son significativos y superan los posibles beneficios de esa trayectoria para Estados Unidos. Aunque Washington no puede determinar por sí solo la duración de la guerra, sí puede tomar medidas para hacer más probable un final negociado del conflicto. Basándose en la literatura sobre la terminación de la guerra, los autores identifican los principales obstáculos a las conversaciones entre Rusia y Ucrania como el optimismo mutuo sobre el futuro de la guerra y el pesimismo mutuo sobre las implicaciones de la paz. La perspectiva destaca cuatro herramientas políticas que EE.UU. podría utilizar para mitigar estos obstáculos: aclarar los planes de apoyo futuro a Ucrania, comprometerse con la seguridad de Ucrania, dar garantías sobre la neutralidad de Ucrania y establecer condiciones para el levantamiento de las sanciones a Rusia.

Fuente original: L’antidiplomatico.

Fuente tomada: El viejo topo