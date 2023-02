REINO UNIDO: POR QUÉ PARAMOS. Venda Premkumar, Maia Khan y Rita Mahli.

Venda Premkumar, Maia Khan y Rita Mahli.

03 de febrero 2023.

Una profesora, una funcionaria civil y una trabajadora universitaria del Reino Unido explican por qué participaron de la jornada de huelga de este 1 de febrero, la más importante en una década.

Cientos de miles de trabajadores abandonaron este miércoles sus puestos de trabajo. Desde profesores y funcionarios hasta trabajadores del ferrocarril y personal universitario, todos los sectores de la economía han llegado a un punto de ruptura debido a los salarios continuamente bajos, las necesidades inasequibles, el colapso de los servicios públicos y un gobierno que se niega a escuchar las voces de quienes hacen funcionar el país. Han decidido que la acción sindical es la única forma de lograr ese cambio, y lo están haciendo en su mayor número en más de una década.

Su acción llega en un momento importante. La última legislación antihuelga del gobierno pasó su tercera lectura en la Cámara de los Comunes el lunes por la noche y, si se permite que se convierta en ley, podría significar que los trabajadores sean despedidos por negarse a cruzar sus propios piquetes y que los sindicatos que los representan sean demandados hasta el olvido.

Aquí, en sus propias palabras, tres trabajadoras explican por qué se sumaron a la huelga y por qué esa acción es vital no sólo para protegerlos de los bajos salarios y la crisis del coste de la vida, sino para salvar los servicios de los que todos dependemos y para construir una sociedad mejor.

La profesora

Llevo dieciocho años trabajando como profesora de inglés en un instituto de Londres. El trabajo ha cambiado enormemente en este tiempo. La carga de trabajo ha aumentado año tras año. Las escuelas responden a la presión del Ofsted (Oficina de Normas de Educación, Servicios para la Infancia y Competencias ) y a una agenda de rendición de cuentas que, en la práctica, significa pedir a los educadores que hagan tareas burocráticas, alejándolos del aula.

La financiación está en un momento horrible. Las escuelas no pueden pagar las facturas de electricidad y gas, que en algunos casos están subiendo un 400%. Recortan gastos donde pueden. Además, nos enfrentamos a un verdadero problema de contratación y retención. En Londres, uno de cada tres profesores abandona la profesión en cinco años. En un entorno de tanta presión, es inevitable el agotamiento. No hay un presupuesto público dedicado a la contratación.

La realidad en las escuelas es que no se imparten asignaturas no troncales. En mi escuela, por ejemplo, una asignatura como Ciencias Empresariales ya no se imparte. Se eliminan asignaturas del plan de estudios porque no hay dinero suficiente para contratar personal. Los alumnos tienen un plan de estudios muy limitado y las escuelas se centran cada vez más en los exámenes. El resultado es sencillo: nuestros hijos no reciben una educación completa.

El tamaño de las clases aumenta cada año. Uno de mis representantes me hablaba de una clase colapsada, donde tienen dos grupos en una clase: 45 alumnos a cargo de un solo profesor. Eso supone un aumento del 50% respecto a una clase típica de 30, y todo porque no pueden permitirse un profesor más. Los profesores se ven obligados a ir a trabajar cuando están enfermos, porque no hay nadie que los cubra.

Empiezan antes y se van a casa más tarde, trabajan los fines de semana y hasta altas horas de la noche. El personal de apoyo suele ser concienzudo y desinteresado, por eso está en esta profesión. Pero llega un momento en que los salarios son tan bajos que piensas: ¿por qué trabajo 12 horas al día? ¿No estaría mejor en el sector privado? La crisis del costo de la vida es otra de las razones por las que los educadores abandonan la profesión en masa. Tenemos personal de apoyo y profesores que recurren a los bancos de alimentos.

He oído a colegas hablar de tener que traer comida para los niños. Nosotros somos los que estamos ahí para nuestros alumnos, luchamos por su educación. Pero a este gobierno no le interesa en absoluto ofrecer la calidad que los niños merecen. Si hubiera un compromiso, no nos estarían dando míseros aumentos de sueldo en escuelas infradotadas. Incluso hay directores de escuela hablando de huelga. Están preocupados por cómo van a dirigir sus escuelas.

Nos han llevado al borde del abismo. Hay mucha rabia entre los educadores en nombre de los niños a los que enseñamos. Eso se reflejó en nuestra votación preliminar nacional. Obtuvimos un 62% de participación con un 86% de votos afirmativos. Cada vez son más los profesores que se dan cuenta de que sólo conseguirán mejores salarios y condiciones mediante la huelga.

En este conflicto es fundamental que la gente vea que no se trata sólo de una cuestión salarial, sino del futuro de la educación. El gobierno no sólo está defraudando a los profesores, sino que está robando a los jóvenes su futuro. Se trata de defender el sistema educativo que tanto nos apasiona. Somos totalmente solidarios con los sindicatos afines de la educación. El sistema está roto y no tenemos más remedio que luchar por él.

– Venda Premkumar

La trabajadora universitaria

Nuestras pensiones han sufrido constantes ataques en los últimos años. Justo al comienzo de la pandemia, cuando los mercados financieros se desplomaban, se llevó a cabo una evaluación del régimen de pensiones del Universities Superannuation Scheme Limited (USS). Por supuesto, en ese momento arrojó un déficit. El USS lo utilizó para justificar el recorte de nuestras pensiones en una media del 35%. Otra evaluación a principios de este año mostró que el sistema está ahora en superávit, pero el representante de los empleadores universitarios de Universities UK (UUK) se ha negado a revocar los recortes. Antes de esos recortes, yo habría recibido 18.000 libras al año por jubilación. Ahora serán 10.000 libras. Estos recortes afectan desproporcionadamente al personal universitario más reciente.

El salario se ha recortado en términos reales un 25% desde 2009. Llevo trabajando en la educación superior desde 2009 y me pagan 14.000 libras menos de lo que deberían y eso es porque el salario no ha subido en línea con la inflación. Mientras tanto, los vicerrectores cobran cientos de miles al año. Las diferencias salariales por género, raza y discapacidad son del 15%, 17% y 9%, respectivamente. Exigimos que se eliminen.

Exigimos el fin de las prácticas laborales precarias. Los académicos y los estudiantes de doctorado se encuentran a menudo con contratos eventuales y se enfrentan a una gran incertidumbre, que puede prolongarse durante años. De hecho, no tienen red de seguridad. No cobran durante los meses de verano y en septiembre no saben si tienen trabajo o no. La semana pasada hablé con una profesora. Me sorprendió mucho escuchar su historia sobre cómo le ha afectado el coste de la vida. Decía que ni siquiera puede permitirse usar agua caliente todos los días. No esperaba que una académica viviera así.

La comercialización de la enseñanza superior es un factor importante. Las universidades se gestionan como empresas, para conseguir el mayor número posible de estudiantes. Eso se hace a costa del personal, al que se le pide que haga cada vez más con menos recursos y apoyo. En nuestra universidad, el principal motivo por el que el personal pide ayuda al sindicato es el estrés laboral. Esta cifra ha aumentado considerablemente en los últimos años.

El Sindicato Nacional de Estudiantes nos apoya. Una encuesta realizada a principios de este año reveló que la mayoría de los estudiantes nos apoyan. Aquí es donde los estudiantes y el personal tienen que estar unidos. En mi universidad formamos a estudiantes para profesiones como enfermería, derecho y periodismo. Y todos ellos son sectores que se han visto envueltos en conflictos o que están llevando a cabo acciones sindicales. Estas luchas serán sus luchas en el futuro.

– Rita Mahli

La funcionaria civil

Los funcionarios tocan la vida de todo el mundo en el Reino Unido. Es muy gratificante saber que lo que hacemos tiene un impacto. El trabajo suele ser intelectualmente exigente, y puede ser difícil desconectar cuando no se está trabajando. En la función pública hay una gran variedad de funciones y los puestos suelen ser difíciles.

Cuando recibimos nuestra oferta salarial, me quedé de piedra. Tardé un tiempo en asimilarlo. Lo primero que pensé fue: ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a permitirme vivir? Si tenemos en cuenta lo rápido que se está disparando y sigue disparándose la inflación, una subida de un par de puntos porcentuales no servirá para nada.

La crisis del costo de la vida ha sido horrible. A medida que nos acercamos al invierno, el estrés no deja de aumentar. En noviembre yo todavía no había encendido la calefacción. Pasan las semanas en las que suelo hacerlo y me digo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra pronto. Con los precios del gas y la electricidad, no sé cómo me las voy a arreglar.

Me siento en casa con varios jerseys y pares de calcetines puestos. No enciendo las luces a menos que sea absolutamente necesario y lavo todos los platos con agua fría. Es muy incómodo vivir así. Es difícil cuando tienes que hacer concesiones para poder desplazarte a la oficina sólo para hacer tu trabajo. Mis desplazamientos son especialmente largos y caros. Intenté hacer cuentas para ver si me saldría más barato viajar más a menudo a la oficina, donde hace calor, en lugar de encender la calefacción en casa. Pero resulta que no puedo permitirme ninguna de las dos cosas.

Es difícil. El otro día fui a la oficina y me di cuenta de que me había olvidado de llevar el almuerzo y tenía que comprar algo. Fui a la tienda y me quedé en el pasillo de las papas fritas. Miré y pensé: esto es ridículo, ni siquiera puedo permitirme un paquete de papas fritas. Al final tuve que hacer de tripas corazón y comprar un paquete de papas fritas saladas de marca. Ese es mi capricho de este mes. Me rompe el corazón.

Me duele el corazón por mis colegas. Muchos de ellos tienen que recurrir a los bancos de alimentos. No pueden permitirse el viaje al trabajo. Creo firmemente en el pan para todos y también en las rosas, pero las rosas son lo primero que se pierde cuando se lucha por pagar el alquiler. Hace poco oí a una compañera decir que no iba a poder permitirse regalos de Navidad para sus hijos si también quería tener comida en la mesa.

La gente está enfadada. Nadie quiere ir a la huelga, nadie quiere perder ese sueldo. Es realmente el último recurso para proteger nuestros derechos.

-Maia Khan

*Venda Premkumar es secretaria de distrito y de rama de Redbridge NEU.

*Maia Khan es funcionaria y miembro del PCS. Escribe bajo seudónimo.

*Rita Mahli es miembro de UCU y trabaja en los servicios profesionales de la City University of London.

Fuente: Jacobin