UN IMPERIO EN PÁNICO INTENTA HACER A RUSIA UNA «OFERTA QUE NO PUEDE RECHAZAR». Pepe Escobar.

30 de enero 2023.

Consciente de que la guerra de la OTAN con Rusia acabará probablemente de forma desfavorable, Estados Unidos está probando una oferta de salida. Pero, ¿por qué debería Moscú tomarse en serio las propuestas indirectas, especialmente en vísperas de su nuevo avance militar y mientras está en el asiento ganador?

Los que están detrás del Trono nunca son más peligrosos que cuando están entre la espada y la pared.

Su poder está desapareciendo rápidamente: Militarmente, a través de la progresiva humillación de la OTAN en Ucrania. Financieramente, más pronto que tarde, la mayoría del Sur Global no querrá tener nada que ver con la moneda de un gigante canalla en bancarrota. Políticamente, la mayoría global está dando pasos decisivos para dejar de obedecer a una minoría rapaz, desacreditada y de facto.

Así que ahora los que están detrás del Trono están conspirando para, al menos, intentar detener el desastre que se avecina en el frente militar.

Según ha confirmado una fuente de alto nivel del establishment estadounidense, una nueva directiva sobre la OTAN contra Rusia en Ucrania fue transmitida al Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Blinken, en términos de poder real, no es más que un mensajero de los neoconservadores y neoliberales straussianos que realmente dirigen la política exterior estadounidense.

El Secretario de Estado recibió instrucciones de transmitir la nueva directiva -una especie de mensaje al Kremlin- a través de los principales medios impresos, que el Washington Post no tardó en publicar.

En la división del trabajo de la élite mediática estadounidense, el New York Times está muy cerca del Departamento de Estado y el Washington Post de la CIA. En este caso, sin embargo, la directiva era demasiado importante y necesitaba ser transmitida por el periódico de referencia en la capital imperial. Se publicó como artículo de opinión (tras un muro de pago).

La novedad aquí es que, por primera vez desde el inicio de la Operación Militar Especial (OME) rusa de febrero de 2022 en Ucrania, los estadounidenses están proponiendo realmente una variación del clásico «oferta que no puedes rechazar», incluyendo algunas concesiones que pueden satisfacer los imperativos de seguridad de Rusia.

Y lo que es más importante, la oferta estadounidense pasa totalmente por alto a Kiev, certificando una vez más que se trata de una guerra contra Rusia dirigida por el Imperio y sus secuaces de la OTAN, con los ucranianos como meros apoderados ampliables.

Por favor, no pasen a la ofensiva

El corresponsal de la vieja escuela del Washington Post en Moscú, John Helmer, ha prestado un importante servicio, ofreciendo el texto completo de la oferta de Blinken, por supuesto extensamente editado para incluir nociones fantasiosas como «las armas estadounidenses ayudan a pulverizar la fuerza de invasión de Putin» y una explicación que da escalofríos: «En otras palabras, Rusia no debería estar preparada para descansar, reagruparse y atacar».

A primera vista, el mensaje de Washington puede dar la impresión de que Estados Unidos admitiría como un hecho consumado el control ruso sobre Crimea, Donbass, Zaporozhye y Kherson, «el puente terrestre que une Crimea y Rusia».

Ucrania tendría un estatus desmilitarizado, y el despliegue de misiles HIMARS y tanques Leopard y Abrams se limitaría al oeste de Ucrania, manteniéndose como «elemento disuasorio contra nuevos ataques rusos».

Lo que puede haberse ofrecido, en términos bastante difusos, es de hecho una partición de Ucrania, zona desmilitarizada incluida, a cambio de que el Estado Mayor ruso cancele su ofensiva aún desconocida de 2023, que puede ser tan devastadora como cortar el acceso de Kiev al Mar Negro y/o cortar el suministro de armas de la OTAN a través de la frontera polaca.

La oferta estadounidense se define como el camino hacia una «paz justa y duradera que defienda la integridad territorial de Ucrania». Bueno, en realidad no. Sólo que no será una Ucrania en pedazos, y Kiev podría incluso conservar esas tierras occidentales que Polonia se muere por engullir.

También se evoca la posibilidad de un acuerdo directo Washington-Moscú sobre «un eventual equilibrio militar de posguerra», incluyendo la no adhesión de Ucrania a la OTAN. En cuanto a la propia Ucrania, los estadounidenses parecen creer que será una «economía fuerte y no corrupta con adhesión a la Unión Europea».

Lo que queda de valor en Ucrania ya ha sido devorado no sólo por su oligarquía monumentalmente corrupta, sino sobre todo por los inversores y especuladores de la variedad BlackRock. Diversos buitres corporativos simplemente no pueden permitirse el lujo de perder los puertos de exportación de grano de Ucrania, así como los términos del acuerdo comercial acordado con la UE antes de la guerra. Y están aterrorizados de que la ofensiva rusa pueda capturar Odessa, el principal puerto marítimo y centro de transporte en el Mar Negro, lo que dejaría a Ucrania sin salida al mar.

No hay prueba alguna de que el presidente ruso, Vladimir Putin, y todo el Consejo de Seguridad ruso -incluidos su secretario, Nikolai Patrushev, y su vicepresidente, Dmitry Medvedev- tengan motivos para creer nada de lo que venga del establishment estadounidense, especialmente a través de meros adláteres como Blinken y el Washington Post. Al fin y al cabo, los stavka -apelativo con el que se conoce al alto mando de las fuerzas armadas rusas- consideran a los estadounidenses «incapaces de llegar a un acuerdo», incluso cuando la oferta se hace por escrito.

La propuesta publicada por el Washington Post habla como un gambito desesperado que muestra “algunas zanahorias a Moscú” con la esperanza de retrasar o incluso cancelar la ofensiva planificada para los próximos meses.

De hecho los operativos de inteligencia de la vieja escuela, que no están en deuda con la galaxia neoconservadora straussiana, apuestan a que la táctica estadounidense es una maniobra de «ambigüedad estratégica», por tanto los rusos continuarán con la desmilitarización, desnazificación y deselectrificación, y se «detendrán» en cualquier momento y en cualquier lugar que consideren oportuno al este del Dnieper. O más allá.

Lo que realmente quiere el Estado Profundo

Las ambiciones de Washington en esta guerra esencialmente OTAN vs. Rusia van mucho más allá de Ucrania. Y ni siquiera estamos hablando de impedir una unión euroasiática Rusia-China-Alemania o una pesadilla de competidores entre iguales; ciñámonos a cuestiones prosaicas en el campo de batalla ucraniano.

Las principales «recomendaciones» -militares, económicas, políticas y diplomáticas- se detallaron en un documento estratégico del Consejo Atlántico a finales del año pasado.

Y en otro, bajo el epígrafe «Escenario de guerra 1: La guerra continúa a su ritmo actual», encontramos la política neoconservadora straussiana plenamente explicada.

Está todo aquí: desde «organizar transferencias de apoyo y asistencia militar a Kiev suficientes para permitirle ganar» hasta «aumentar la letalidad de la asistencia militar transferida para incluir aviones de combate que permitan a Ucrania controlar su espacio aéreo y atacar a las fuerzas rusas en él; y tecnología de misiles con alcance suficiente para llegar a territorio ruso».

Desde la formación de los militares ucranianos «para utilizar armas occidentales, guerra electrónica y capacidades cibernéticas ofensivas y defensivas, y para integrar sin problemas a los nuevos reclutas en el servicio» hasta el refuerzo de «las defensas en el frente, cerca de la región de Donbass», incluyendo «entrenamiento de combate centrado en la guerra irregular.»

Sumado a «imponer sanciones secundarias a todas las entidades que hagan negocios con el Kremlin», llegamos por supuesto a la Madre de Todos los Saqueos: «Confiscar los 300.000 millones de dólares que el Estado ruso tiene en cuentas en el extranjero en Estados Unidos y la UE y utilizar el dinero incautado para financiar la reconstrucción».

La reorganización del SMO, con Putin, el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov y el general Armageddon en sus nuevas funciones reforzadas, está desbaratando todos estos elaborados planes.

El pánico se ha apoderado de los straussianos. Incluso la número dos de Blinken, la belicista rusófoba Victoria «F**k the EU» Nuland, ha admitido ante el Senado estadounidense que no habrá tanques Abrams en el campo de batalla antes de la primavera (siendo realistas, sólo en 2024). También prometió «suavizar las sanciones» si Moscú «vuelve a las negociaciones». Esas negociaciones fueron echadas por tierra por los propios estadounidenses en Estambul en la primavera de 2022.

Nuland también llamó a los rusos a «retirar sus tropas». Bueno, eso al menos ofrece cierto alivio cómico comparado con el pánico que rezuma la «oferta que no puedes rechazar» de Blinken. Permanezcan atentos a la no respuesta de Rusia.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

