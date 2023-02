“EN GUERRA CON RUSIA», EUROPA SE ASOMA AL ABISMO. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

30 de enero 2023.

Es poco probable que Rusia muerda el anzuelo: Tiene la ventaja estratégica real en todas las áreas de enfrentamiento con las fuerzas ucranianas.

Hay demasiado «ruido» en el sistema y oscurece la visión.

Davos siempre ha sido «raro». Pero este año, los aspectos más «raros» eran tan evidentes. El Foro Económico Mundial(FEM) se está muriendo en la parra. La «visión» parece cada vez más fantástica, y la arrogancia -inherente al «condicionamiento del comportamiento» para que la gente tome las «decisiones correctas»- queda al desnudo. El cisma entre la vida, tal como se experimenta, y la sombría prescripción del FEM, nunca ha sido tan marcado. La brecha no hará más que aumentar a medida que la caída del nivel de vida centre a la gran mayoría en la inmediatez y la supervivencia familiar.

Uno puede descartar este suceso como una curiosidad. Pero sería un error. El buque Davos puede haber chocado contra un gran iceberg de credibilidad, pero aún no se ha hundido.

Más bien, el hecho de que Davos se hunda en una idiosincrasia espeluznante es significativo, muy significativo.

Es significativo porque marca una discontinuidad en ese espectro de «extraña pareja» de los fanáticos europeos del clima que se alían con los rusófobos neoconservadores estadounidenses y británicos. Siempre ha sido extraño que el Partido Verde alemán -anteriormente antibelicista- se haya convertido en tan ávido partidario de la guerra con Rusia.

El ala «verde» de la coalición se está debilitando. Sin embargo, es de esperar que aumente el rechazo a la Transición Verde, ya que el nivel de vida sigue hundiéndose a un ritmo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Intuitivamente, que Davos parezca raro podría parecer algo bueno. Pero cuidado con lo que deseamos, porque el desvanecimiento del ala «verde» deja a los ideólogos de la hegemonía estadounidense (los neoconservadores) más libertad para empujar hacia el vacío, tan vacante.

Los orígenes del final de Davos/Reset de este marco siempre fueron «turbios». El creador del concepto nunca fue el Equipo Schwab, sino David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank, y su protegido (y más tarde «asesor indispensable» de Klaus Schwab), Maurice Strong.

William Engdahl ha escrito cómo «círculos directamente vinculados a David Rockefeller lanzaron en la década de 1970 una deslumbrante serie de organizaciones de élite y grupos de reflexión. Entre ellos: el Club neomaltusiano de Roma, el estudio del MIT «Los límites del crecimiento» y la Comisión Trilateral»:

En 1971, el Club de Roma publicó un informe profundamente erróneo, Los límites del crecimiento, que predecía el fin de la civilización, debido al crecimiento demográfico combinado con el agotamiento de los recursos. Eso fue en 1971. En 1973, Klaus Schwab, en su tercer Davos anual, presentó Los límites del crecimiento como su [visión del futuro], a los directores generales de las empresas reunidos. En 1974, el Turning Point del Club de Roma argumentó que «la interdependencia debe traducirse en una disminución de la independencia»: Ha llegado el momento de elaborar un plan maestro [para] un nuevo sistema económico mundial. Fue Maurice Strong, protegido de Rockefeller, como Presidente de la Conferencia de Estocolmo de la ONU del Día de la Tierra de 1972, [quien] promovió una estrategia económica de reducción de la población y disminución del nivel de vida en todo el mundo para «salvar el medio ambiente». Como Secretario General de la Conferencia de Río de la ONU, Strong encargó el informe del Club de Roma que admitía que la afirmación del calentamiento global por CO2 no era más que una treta inventada para forzar el cambio: El verdadero enemigo es la propia humanidad, cuyo comportamiento hay que cambiar. El delegado del Presidente Clinton en Río, Tim Wirth, admitió lo mismo al afirmar: «Tenemos que montar el tema del calentamiento global». Aunque la teoría del calentamiento global sea errónea, estaremos haciendo lo ‘correcto’ en términos de política económica«.

La cuestión aquí es que la receta Rockefeller-Davos siempre fue una estafa para inflar una nueva burbuja financiera que mantuviera a flote el proyecto de hegemonía del dólar. Sin embargo, el mundo está pasando de la receta unitaria de gobernanza mundial de Davos a la descentralización y la multipolaridad, en pos del renacimiento de la autonomía, los valores históricos y la soberanía. En el FEM de este año, era obvio: Davos está pasado de moda.

Sin embargo, el efecto más importante, que a menudo se pasa por alto, es la importancia del «fallo de la agenda» en la guerra financiera: El «nuevo sistema económico» de Davos preveía una oleada de gasto en tecnología renovable, en subvenciones (como los créditos de CO2) y en licuar la transición. Se trataba de incubar una nueva burbuja, basada en dinero nuevo de coste cero (conocido como MMT).

Esta es la razón por la que empresas como Blackrock y los oligarcas están tan entusiasmados con Davos. Sin embargo, la llegada de tipos de interés elevados acaba con la nueva «opción burbuja», precisamente en un momento en el que el mundo occidental se encuentra en la cúspide de una grave contracción económica.

“Providencialmente”- en este momento de decadencia de Davos – un ruido estridente, de distracción se puso en marcha: Abrahams M1s y Leopardos para Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Baerbock, declara que Alemania y la familia de la Unión Europea están «en guerra con Rusia». El ruido, como de costumbre, consigue oscurecer cualquier panorama más amplio.

Sí, punto uno, tenemos una ampliación de actividades: No enviaremos armas ofensivas, pero luego lo hicieron. No enviaremos armas de largo alcance (M777), pero lo hicieron. No enviaremos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles (HIMARS), pero entonces lo hicieron. No enviaremos tanques, pero ahora sí. No hay botas de la OTAN sobre el terreno, pero están allí desde 2014.

Segundo punto: El coronel Douglas Macgregor, antiguo asesor de un Secretario de Defensa estadounidense, dice que el estado de ánimo en Washington ha cambiado notablemente: Washington lo ha entendido: Estados Unidos está perdiendo la guerra por poderes. Sin embargo, según Macgregor, este hecho sigue pasando «desapercibido» para los principales medios de comunicación. Lo más importante que señala Macgregor es que este «despertar» tardío a la realidad no está cambiando ni un ápice la postura de los halcones neoconservadores. Quieren una escalada (al igual que una pequeña facción en Alemania, los Verdes, así como una facción líder en Polonia y, como de costumbre, en los países bálticos).

Y Biden se ha rodeado de halcones de guerra del Departamento de Estado.

Punto tres: la «realidad» contraria es que los militares «uniformados» de Europa también «lo entienden»: que Ucrania está perdiendo, y ahora están muy preocupados por la perspectiva de una escalada – y de que la guerra envuelva a Europa del Este. Los tanques no tienen nada que ver con sus cálculos sobre el resultado de la guerra.

Los profesionales saben que los Abrams o los Leopard no cambiarán el curso de la guerra, ni llegarán antes de que sea demasiado tarde para alterar nada. Los cuadros militares europeos no quieren la guerra con Rusia: Saben que la UE no tiene capacidad de producción para mantener una guerra contra Rusia más allá de un margen muy pequeño.

La oposición a la guerra se está endureciendo en la opinión pública y en las principales élites alemanas (y europeas). La preocupación es que el énfasis en enviar exactamente tanques alemanes, con su oscuro simbolismo de sangrientas batallas pasadas, pretende enterrar cualquier perspectiva de una futura relación alemana con Rusia… para siempre.

Además, a los oficiales militares alemanes les preocupa que un ejército ucraniano debilitado pueda retroceder hasta la frontera polaca -e incluso cruzarla- antes de que se entreguen los tanques. En ese caso, los tanques serían absorbidos por el ejército polaco. En estos círculos militares se piensa que esta podría ser, de hecho, la intención última de los neoconservadores: Polonia, que ya está movilizando una fuerza militar de 200.000 hombres, se convertiría en el nuevo apoderado (y el mayor ejército de Europa) en una guerra europea más amplia contra Rusia.

Es comprensible que los alemanes estén muy inquietos. Un reciente reportaje de la edición polaca del periódico alemán Die Welt -basado en conversaciones con fuentes diplomáticas polacas, entre ellas un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia- informaba de que «cada día, los políticos polacos dicen lo que los representantes de Alemania o Francia no suelen atreverse a decir, y formulan así uno de los objetivos de la guerra, que Rusia debe ser debilitada incondicionalmente en la medida de lo posible. Nuestro objetivo es detener a Rusia para siempre. No debe permitirse un compromiso podrido». Y además, «una tregua en los términos de Rusia sólo conduciría a una pausa en los combates, que sólo duraría hasta que Rusia se recupere», explicó el alto diplomático.

Así pues, demos la vuelta a esta perspectiva y mirémosla desde la otra dirección. Por supuesto, el conflicto ucraniano es un caleidoscopio de formas en movimiento, pero hay algunos asideros a los que podemos agarrarnos para estabilizarnos.

El eje de Estados «en guerra con Rusia» se encuentra al borde de un precipicio económico. El nivel de vida se hunde al ritmo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. La cólera, que tardó en encenderse, está ahora floreciendo. Las clases políticas británica y de la UE no tienen respuestas a esta crisis. La clase dominante intenta mantenerse al margen y confía en que el pueblo aceptará todas las «cosas»: La escalada de los precios, la pérdida de puestos de trabajo por el encarecimiento de la energía, los espacios vacíos en las estanterías de las tiendas, los picos energéticos y los focos de disfuncionalidad del sistema (por ejemplo, en los aeropuertos y en los sistemas de transporte) que dificultan el buen funcionamiento de la sociedad. A los estadounidenses les ocurre lo mismo.

Los lacayos encargados de la gestión y el funcionamiento del «sistema» están confundidos. Hasta ahora, su (alta) autoestima se basaba en articular «opiniones correctas» y defender las «causas prescritas», más que en manifestar una competencia concreta en su trabajo. Ahora no saben qué decir ni qué causa es la «correcta». Las narrativas se están desmoronando; las revelaciones de Twitter han roto el «equilibrio» anterior.

El régimen de Kiev también está al límite. Está llegando al límite en moral militar y en el suministro de hombres sanos. Está en bancarrota financiera. Según se informa, uno de los mensajes transmitidos por el jefe de la CIA, Bill Burns, en su reciente visita, advirtió que Kiev puede contar con el apoyo financiero de Washington hasta julio – pero más allá de eso, la financiación será discutible.

El coronel Macgregor sugiere que el suministro de «tanques» estaba destinado a «prolongar el sufrimiento», es decir, más «óptica» hasta que (presumiblemente) se pueda identificar un chivo expiatorio que pueda cargar con la culpa de una eventual debacle en Ucrania. ¿Quién podría ser? Bueno, los rumores apuntan a que la saga de los documentos clasificados de Biden es una artimaña destinada a provocar la salida de Joe Biden antes de las primarias demócratas.

Quién sabe… Pero lo que es evidente es que existe una facción en Estados Unidos que, al igual que los europeos, se opone a la predisposición del Equipo Biden hacia la escalada. Los europeos temen una guerra cinética en Europa, mientras que la facción estadounidense teme más la perspectiva de un colapso financiero, en caso de que la guerra se extienda.

Por supuesto, Moscú tampoco desea una guerra más amplia, aunque debe prepararse para tal contingencia.

Moscú también será consciente de que las continuas provocaciones militares occidentales (por ejemplo, los ataques con drones en Crimea) son aprovechadas con avidez por los halcones con la esperanza de desencadenar una escalada rusa. De hecho, los halcones argumentan que la ausencia de este tipo de represalias por parte de Rusia se aduce como prueba de debilidad, lo que justifica dar un paso cualitativo más allá, en posteriores provocaciones.

Sin embargo, es poco probable que Rusia muerda el anzuelo: Tiene la ventaja estratégica real en todas las áreas de enfrentamiento con las fuerzas ucranianas. Mientras que Occidente solo tiene una efímera ventaja óptica de escalada.

El equipo Putin tiene la libertad de gestionar cualquier escalada (a modo de represalia) en miniatura, de forma dispersa, para evitar dar a los guerreros de Washington su esperada clavija de «Pearl Harbour» (como cuando la flota estadounidense quedó amarrada y anclada, como un objetivo destinado a atraer un ataque japonés).

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation