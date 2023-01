ENTREVISTA A UGO PALHETA: La etapa infantil de un neofascismo internacional. Samuel Lacroix.

Entrevista a Ugo Palheta por Samuel Lacroix.

Foto: REUTERS. Miembros del grupo CasaPound, un grupo fascista italiano que defiende el cierre de las fronteras y que se devuelva a los inmigrantes a sus países de origen. Concentración en Roma.

29 de enero 2023.

La correspondencia entre el ataque a los lugares de poder brasileños y los acontecimientos en el Capitolio hace dos años es sorprendente. Para el sociólogo Ugo Palheta, se trata de señales claras de una extrema derecha que se organiza globalmente, en sus teorías y en sus prácticas.

Para el sociólogo Ugo Palheta, que acaba de publicar La Nouvelle Internationale fasciste (Textuel, 2022) y presenta el podcast mensual «Minuit dans le siècle», se trata de señales claras de una extrema derecha que se organiza globalmente, en sus teorías y en sus prácticas.

SL

¿Qué lectura hace del ataque a los lugares de poder brasileños por parte de los bolsonaristas, que se produjo casi dos años después del ataque al Capitolio por parte de los partidarios de Trump, con llamativas correspondencias?

UP

Este ataque era absolutamente previsible y toda la izquierda brasileña llevaba meses advirtiendo de que Jair Bolsonaro y sus seguidores no se quedarían de brazos cruzados si ganaba Lula. Esta movilización de facciones de extrema derecha no solo fue precedida por numerosas acciones de militantes bolsonaristas destinadas a impugnar el resultado de las elecciones (cortes de carreteras en ejes estratégicos, acampadas frente a cuarteles para llamar a los militares a la acción, etc.), sino también porque Bolsonaro no había cesado, desde hacía al menos un año y medio, de intentar movilizar a sus partidarios contra las instituciones (en particular el Tribunal Supremo).

Al igual que Trump en el contexto estadounidense, había declarado públicamente en numerosas ocasiones que las elecciones estarían amañadas, que le robarían la victoria, etc. Llegó a afirmar que las elecciones de 2018 estaban posiblemente falseadas y que probablemente él había ganado en primera vuelta… Así que el terreno estaba preparado con mucha antelación, al más alto nivel del Estado, para una acción de este tipo, aunque Bolsonaro se cuidara de no hacer llamamientos explícitos en este sentido.

SL

¿Qué diferencia puede haber entre estos dos acontecimientos? Por ejemplo, Bolsonaro es más tímido y se ha desmarcado de los activistas en mayor medida que Trump, que había animado a sus seguidores e incluso instigado el acto…

UP

Bolsonaro se beneficia de mucho más apoyo entre los militares que Trump. Después de todo, su gobierno incluía a varios militares de alto rango, y había incorporado a muchos militares a los ministerios. Pero tanto el Estado Mayor del Ejército como Bolsonaro sabían que Estados Unidos —así como China y todas las grandes potencias— se oponían vehementemente a un golpe de Estado. Embarcarse en una iniciativa así habría sido una aventura sin futuro, y Bolsonaro también se habría arriesgado a ser condenado por sedición.

Un mínimo de sentido estratégico implica que debe esperar su momento, teniendo en cuenta cuatro elementos: su partido obtuvo excelentes resultados en las elecciones parlamentarias que también se celebraron en octubre; su resultado personal en la 2ª vuelta (49,1%) fue muy superior al que los sondeos venían indicando desde hacía meses; a lo largo de los últimos cuatro años, ha sido capaz de construir una base militante desde arriba, capaz de actuar en las calles, amenazando a sus oponentes de izquierda y con la confianza suficiente para asaltar las principales instituciones políticas del país; y, por último, Lula corre el riesgo de verse bloqueado en sus iniciativas políticas debido al carácter políticamente muy heterogéneo de la coalición que le llevó al poder.

Todo esto significa que de ninguna manera hemos terminado con Bolsonaro y, más aún, con lo que es el bolsonarismo, a saber, la principal variante brasileña del neofascismo.

SL

¿Ve en la correspondencia entre estos dos golpes las semillas de lo que usted llama una «nueva internacional fascista»?

UP

Existen, por supuesto, correspondencias entre estos intentos de golpe de Estado. Debo señalar de paso que el hecho de que fracasaran estrepitosamente, pero también de que tuvieran aspectos estilísticos casi cómicos (uno recuerda al chamán conspiranoico que deambulaba por los pasillos del Capitolio con su piel de mapache y sus cuernos de búfalo) no debe llevarnos a subestimar su importancia. Son síntomas de un movimiento neofascista que se está coagulando a escala internacional, adoptando formas singulares según los contextos nacionales, pero que se sitúa actualmente en una fase infantil de desarrollo. De ahí su escaso sentido estratégico, cuando no cercano a cero, porque no se puede dar un golpe de Estado con unos pocos miles de personas sin un proyecto y sin apoyo del principal aparato del Estado.

La otra correspondencia que vemos en estos movimientos —a los que hay que añadir el intento de invasión del Bundestag en Alemania en 2020 y el saqueo de los locales del principal sindicato italiano, la CGIL, en 2021— es una confluencia entre corrientes reaccionarias radicales, organizaciones neofascistas y personas corrientes, que no son militantes y que pertenecen por lo general a las clases medias.

SL

¿Puede especificar los contornos de dicha internacional? ¿Se desarrolla en prácticas comunes? ¿Una ideología común? ¿En un lugar privilegiado o en todas partes? Usted menciona particularmente a países como India y Turquía; ¿existe un «efecto BRIC»?

UP

Podemos empezar por lo que no es esta Internacional: no es una organización estructurada, con una dirección central, ideológicamente homogénea y capaz de actuar en base a un orden jerárquico. Pero la idea de una Internacional nos permite insistir a la vez en el carácter global de la ola política que se acentúa actualmente, en las circulaciones, importaciones y traducciones de palabras, pseudoteorías o afectos neofascistas (como el «gran reemplazo», por ejemplo), y el activismo transnacional de ciertos actores, ya sean ideólogos, think-tanks, fundaciones, cenáculos intelectuales (el más famoso es sin duda Steve Bannon, pero la Nueva Derecha francesa mantiene desde hace tiempo vínculos con ideólogos reaccionarios de muchos países) o incluso ciertos mecenas. No tiene un programa común, ni mucho menos una doctrina compartida (pero tampoco la tenía el fascismo clásico, como insiste el gran historiador del fascismo Robert Paxton).

Sin embargo, existe una ideología en gran medida común, aunque cada variedad —incluso dentro de un mismo país— proponga una síntesis singular de grandes elementos que giran esencialmente en torno al odio a la igualdad (y, por tanto, a todos los movimientos que llevan la reivindicación de la igualdad: las izquierdas, los sindicatos, los movimientos feministas, antirracistas y LGBTQI+). En términos de prácticas, vemos por todas partes la interacción —que no implica necesariamente una coordinación organizada— entre una rama orientada institucionalmente, constituida por partidos o líderes que buscan conquistar el poder por medios legales (Trump y Bolsonaro), y una rama violenta, callejera, que aspira a castigar violentamente a los «traidores a la nación», a los «elementos antinacionales».

SL

¿Es «fascista» el término adecuado? ¿Por qué no «populista» o «extrema derecha», por utilizar términos más comunes?

UP

«Populista» no dice nada de la política que proponen estos movimientos y casi siempre conduce a la amalgama de movimientos opuestos en casi todo: Le Pen y Mélenchon, Trump y Sanders, Vox y Podemos, etc. Los movimientos fascistas o neofascistas son «populistas», obviamente, pero no tienen el monopolio del «populismo»: históricamente, puede haber habido populismo neoliberal (M. Thatcher o R. Reagan, por ejemplo, pero también en cierto modo E. Macron). Además, el discurso comunista ha tenido a menudo rasgos populistas, al igual que muchos movimientos latinoamericanos políticamente heterogéneos (del peronismo al chavismo), por no hablar de los populismos históricos (ruso o estadounidense).

«Extrema derecha» es una categoría mejor en mi opinión, pero tiene el defecto de ser puramente «geográfica» (a la derecha de la derecha tradicional) y, por tanto, de no decir nada sobre el contenido político. Si acaso, los términos «nacionalista» o «reaccionario» se acercan más a la realidad, pero el primero me parece que no capta la violencia de la mayoría de los movimientos de extrema derecha actuales, y el segundo no capta el carácter más complejo de estos movimientos, que suelen ser a la vez modernizadores y reaccionarios (como lo fue el fascismo histórico).

Asistimos al nacimiento de un nuevo fascismo, un fascismo incompleto en esta fase (sobre todo en su capacidad de movilizar a las masas), pero ajustado a las nuevas condiciones económicas y políticas, y también a las sociales y culturales, o emocionales si se quiere: un fascismo posfordista que aprovecha los nuevos modos de politización (en particular a través de las redes sociales) y sueña menos con un futuro radiante que con el retorno a una edad de oro evidentemente mitificada, que aspira menos a conquistar el mundo a costa de las potencias competidoras que a imponer un mundo cerrado a costa de los grupos percibidos como «enemigos internos» (extranjeros, inmigrantes, minorías).

SL

En su libro, usted retoma la distinción, establecida por Antonio Gramsci, entre una «guerra de posición», consistente en particular en infundir ideas y teorías de extrema derecha, y una «guerra de movimiento» que adopta la forma de acciones más o menos violentas. Las dos agresiones de las que hablamos, ¿marcan el paso a una nueva guerra de movimientos?

UP

Sí, creo que sí, pero fue claramente un error estratégico. La transición a la violencia no podía conducir a la victoria, al menos en los dos casos aquí mencionados. Sin embargo, debemos tomar la medida de acciones que habrían parecido inimaginables hace solo 20 años, y que tememos que sean más un ensayo general que un canto del cisne: han cristalizado movimientos neofascistas suficientemente seguros de su fuerza como para lanzar un asalto armado contra las instituciones políticas.

Es cierto que a estas alturas es probable que la extrema derecha practique mucho más la guerra de posiciones, y la mayoría de los principales líderes de extrema derecha, si no todos, siguen distanciándose de estas iniciativas. ¿Pero por cuánto tiempo? Las democracias liberales son percibidas cada vez más como ilegítimas, y con razón: las condiciones de vida de la mayoría de la población se deterioran; la represión estatal —policial y judicial— se vuelve más feroz en todas partes frente a la movilización social; las conquistas del pasado (servicios públicos, protección social, derecho laboral) siguen siendo desmanteladas mediante políticas de mercantilización.

Alimentado por estas políticas neoliberales, asistimos a un aumento de la competencia, la precariedad y el miedo al desclasamiento, que es uno de los motores más poderosos del racismo y el neofascismo. Por lo tanto, sin una alternativa política al neoliberalismo, es muy poco probable que la Internacional Fascista se retire. Más allá de las proclamas sobre la democracia, ésta es la tarea que hay que abordar.

Entrevista realizada por Samuel Lacroix para la revista Philosophie.

Entrevistado

*Ugo Palheta es sociólogo, profesor asociado en la Universidad de Lille (Francia) y codirector de la revista Contretemps.

Entrevistador

*Samuel Lacroix es periodista. Licenciado en Filosofía por la École normale supérieure de Lyon y diplomado por el Institut d’études politiques de la misma ciudad, escribe para Philonomist y la revista Philosophie.

Fuente: Jacobin