SIN NOVEDAD (PÁNICO) EN EL FRENTE OCCIDENTAL. Pepe Escobar.

Foto: El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, durante la presentación de la edición de 2023 del Foro de Davos, este martes. EFE

16 de enero 2023.

Nadie con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente esperará que en Davos esta semana se discuta seriamente ningún aspecto de la guerra existencial OTAN vs. Eurasia.

Las sombras están cayendo / Y he estado aquí todo el día / Hace demasiado calor para dormir / Y el tiempo se está escapando / Siento como si mi alma / se hubiera convertido en acero / Todavía tengo las cicatrices / Que el sol no curó / Ni siquiera hay espacio suficiente / Para estar en cualquier lugar / Señor todavía no está oscuro, / pero se está acercando

Bob Dylan, Aún no ha oscurecido

¡Luces! ¡Acción! ¡Reinicio!

El espectáculo de Davos del Foro Económico Mundial (FEM)

vuelve a la actividad el lunes.

Los principales medios de comunicación del Occidente colectivo, al unísono, darán vueltas sin parar, durante una semana, a todas las «noticias» aptas para imprimir para ensalzar nuevas declinaciones de El Gran Reinicio, rebautizado como La Gran Narrativa, pero en realidad enmarcado como una oferta benigna del “capitalismo de las partes interesadas”. Estos son los principales ejes de la turbia plataforma de una turbia ONG registrada en Cologny, un elegante suburbio de Ginebra.

La lista de asistentes a Davos se filtró debidamente. Proverbialmente, se trata de un festival de diversión excepcionalista anglo-estadounidense, que se completa con mandamases de la inteligencia como la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril «Madam Tortura» Haines; el jefe del MI6 Richard Moore; y el director del FBI Christopher Wray.

Se podrían escribir Enciclopedias Diderot y D’Alembert remezcladas sobre la patología de Davos, donde una nutrida lista de multimillonarios, jefes de Estado y empresas adoradas (propiedad de BlackRock, Vanguard, State Street y compañía) «se dedican» a vender paquetes de Distopía demente a las masas desprevenidas.

Pero vayamos al grano y centrémonos en algunos paneles de esta semana, que podrían confundirse fácilmente con las sesiones Directo al infierno.

La lista del martes 17 de enero es especialmente atractiva. Se trata de la mesa redonda «¿Desglobalización o reglobalización?», con los ponentes Ian Bremmer, Adam Tooze, Niall Ferguson, Péter Szijjártó y Ngaire Woods. Destacan tres atlantistas/excepcionalistas, sobre todo el ultra tóxico Ferguson.

Después de «En defensa de Europa», con un puñado de nulidades entre las que se encuentra el polaco Andrjez Duda, los asistentes serán recibidos con una Temporada Especial en el Infierno (lo siento, Rimbaud) protagonizada nada menos que por la dominatrix de la CE Ursula von der Leyen, conocida por la inmensa mayoría de los alemanes como Ursula von der Leichen («Úrsula de los Cadáveres») en un tag team con el cerebro de la FEM, el emulador del Tercer Reich Klaus «Nosferatu» Schwab.

Se rumorea que Lucifer, en su privilegiada morada subterránea, está verde de envidia.

También está «Ucrania: ¿Y ahora qué?», con otro puñado de nulidades, y «Guerra en Europa: Año 2», con la chica de Moldova Maia Sandu y la fiestera finlandesa Sanna Marin.

En la sección de Criminales de Guerra, el lugar de honor es para

«Una conversación con Henry Kissinger: Perspectivas históricas sobre la guerra», donde el Dr. K. venderá todas sus permutaciones de Divide y vencerás. El estrangulador de Tucídides, Graham Allison, añadirá un toque de azufre.

En su discurso especial, el Canciller «Salchicha de Hígado» Olaf Scholz estará codo con codo con Nosferatu, esperando no ser -literalmente- asado a la parrilla.

A continuación, el miércoles 18 de enero, llega la apoteosis: «Restablecer la seguridad y la paz», con los ponentes Fareed Zakaria, el hombre de color del establishment estadounidense; Jens Stoltenberg, de la OTAN, «La guerra es la paz»; Andrzej Duda, de nuevo; y la belicista canadiense Chrystia Freeland, de quien se rumorea que será la próxima Secretaria General de la OTAN.

Y la cosa se pone aún más jugosa: el cómico cocainómano que se hace pasar por señor de la guerra podría unirse a la mesa a través de un zoom desde Kiev.

La idea de que este panel tiene derecho a emitir juicios sobre la «paz» merece nada menos que su propio Premio Nobel de la Paz.

Cómo rentabilizar el mundo entero

A los cínicos de todas las tendencias se les puede disculpar por lamentar que el Sr. Zircón -actualmente de patrulla oceánica por el Atlántico, el Índico y, por supuesto, el Mediterráneo «Mare Nostrum»- no vaya a presentar su tarjeta de visita en Davos.

El analista Peter Koenig ha desarrollado una tesis convincente según la cual el FEM, la OMS y la OTAN podrían estar dirigiendo una especie de sofisticado culto a la muerte. El Great Reset se mezcla alegremente con la agenda de la OTAN como agente provocador, financiador y armamentístico de la guerra por poderes entre el Imperio y Rusia en el agujero negro de Ucrania. NAKO – acrónimo de North Atlantic Killing Organization – sería más apropiado en este caso.

Como lo resume Koenig, «la OTAN entra en cualquier territorio donde la máquina de mentiras de los medios de comunicación ‘convencionales’, y la ingeniería social están fallando o no están completando sus objetivos de ordenación del pueblo lo suficientemente rápido.»

Paralelamente, muy pocas personas son conscientes de que el 13 de junio de 2019 en Nueva York, se cerró un acuerdo secreto entre la ONU, el FEM, una serie de ONGs oligarquizadas-armadas -con la OMS en primera línea- y por último, pero no menos importante, las principales corporaciones del mundo, que son todas propiedad de un laberinto interconectado con Vanguard y BlackRock en el centro.

El resultado práctico del acuerdo es la Agenda 2030 de la ONU.

Prácticamente todos los gobiernos de la zona de la OTAN y del «hemisferio occidental» (definición del establishment estadounidense) han sido secuestrados por la Agenda 2030 -que se traduce, esencialmente, como acaparar, privatizar y financiarizar todos los bienes de la tierra, con el pretexto de «protegerlos».

Traducción: la mercantilización y monetización de todo el mundo natural (ver, por ejemplo, aquí, aquí y aquí).

Las superestrellas de Davos, como el insufrible Niall Ferguson, no son más que vasallos bien recompensados: intelectuales occidentales del molde de Harvard, Yale y Princeton que nunca se atreverían a morder la mano que les da de comer.

Ferguson acaba de escribir una columna en Bloomberg titulada «No todo está tranquilo en el frente oriental» – básicamente para vender el riesgo de la Tercera Guerra Mundial, en nombre de sus amos, culpando por supuesto a «China como el arsenal de la autocracia».

Entre las inanidades prepotentes en serie, destaca ésta. Ferguson escribe: «Hay dos problemas obvios en la estrategia de Estados Unidos (…) El primero es que, si los sistemas de armas algorítmicas son el equivalente de las armas nucleares tácticas, Putin puede verse abocado a utilizar las segundas, ya que carece claramente de las primeras».

Aquí despiste es un eufemismo. Está claro que Ferguson no tiene ni idea de lo que significan las «armas algorítmicas»; si se refiere a la guerra electrónica, puede que Estados Unidos haya sido capaz de mantener la superioridad durante un tiempo en Ucrania, pero eso se acabó.

Bueno, eso es típico de Ferguson, que escribió toda una hagiografía de los Rothschild al igual que su columna, bebiendo de los archivos de los Rothschild que parecen haber sido saneados ya que no sabe casi nada significativo sobre su historia.

Ferguson ha «deducido» que Rusia es débil y China fuerte. Tonterías. Ambos son fuertes, y Rusia está tecnológicamente más avanzada que China en su desarrollo de misiles ofensivos y defensivos, y puede vencer a Estados Unidos en una guerra nuclear, ya que el espacio aéreo ruso está sellado por defensas en capas, como el S-400, hasta el S-500 ya probado y el S-600 diseñado.

En cuanto a los chips semiconductores, la ventaja que tiene Taiwán en la fabricación de chips está en la producción en masa de los chips más avanzados; pero China y Rusia pueden fabricar los chips necesarios para uso militar, aunque no dedicarse a la producción comercial en masa. Estados Unidos tiene aquí una importante ventaja comercial con Taiwán, pero no es una ventaja militar.

Ferguson delata su juego cuando se burla de la necesidad de «disuadir a una incipiente combinación de Rusia, Irán y China, similar a la del Eje, de arriesgarse a un conflicto simultáneo en tres teatros: Europa Oriental, Oriente Medio y Extremo Oriente».

Aquí tenemos la característica demonización atlantista de los tres principales vectores de integración de Eurasia mezclada con un cóctel tóxico de ignorancia y arrogancia: es la OTAN la que está avivando el «conflicto» en Europa Oriental; y es el Imperio el que está siendo expulsado del «Lejano Oriente» (oh, eso es tan colonial) y pronto de Oriente Medio (en realidad Asia Occidental).

Un cuento de AMGOT

Nadie con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente esperará que en Davos se discuta seriamente esta semana ningún aspecto de la guerra existencial OTAN vs. Eurasia, por no hablar de proponer una diplomacia. Así que les dejo con otra típica historia chabacana sobre cómo el Imperio -que gobierna en Davos- trata en la práctica a sus vasallos.

Mientras estaba en Sicilia a principios de este año me enteré de que un activo de altísimo valor del Pentágono había aterrizado en Roma, a toda prisa, como parte de una visita no programada. Pocos días después, el motivo de la visita se publicó en La Repubblica, uno de los periódicos del tóxico clan Agnelli.

Se trataba de una estafa mafiosa: una «sugerencia» cara a cara para que el gobierno de Meloni proporcionara imperativamente a Kiev, lo antes posible, el costoso sistema de misiles anti-Samp-T, desarrollado por un consorcio europeo, Eurosam, que une a MBDA Italia, MBDA Francia y Thales.

Italia sólo posee 5 baterías de este sistema, no precisamente brillante contra los misiles balísticos pero eficaz contra los misiles de crucero.

El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ya había llamado al Palazzo Chigi para anunciar la «oferta que no se puede rechazar». Al parecer no fue suficiente, de ahí el apresurado viaje del enviado. Roma tendrá que acatar la oferta. O no. Después de todo, nunca hay que olvidar la terminología empleada por los generales estadounidenses para designar a Sicilia, y a Italia en su conjunto: AMGOT.

Territorio ocupado por el gobierno estadounidense (1)

Diviértete con el espectáculo de fenómenos de Davos.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Notas nuestras

(1) American Government Occupied Territory (AMGOT). El autor hace un símil en el contexto actual con lo que fue la Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT) o en español como el Gobierno Militar Aliado de los Territorios Ocupados que fue la forma de gobierno militar (EEUU) administrada por las fuerzas aliadas durante y después de la Segunda Guerra Mundial en los territorios europeos que ocuparon.

Fuente: The Cradle